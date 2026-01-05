De la 1 ianuarie s-a introdus taxa de carbon la frontieră care va mări prețurile construcțiilor din 2026
TeleM Iași , 5 ianuarie 2026 10:50
Începând cu 1 ianuarie 2026, Uniunea Europeană a intrat într-o nouă etapă a politicilor climatice... Articolul De la 1 ianuarie s-a introdus taxa de carbon la frontieră care va mări prețurile construcțiilor din 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 30 minute
10:50
De la 1 ianuarie s-a introdus taxa de carbon la frontieră care va mări prețurile construcțiilor din 2026 # TeleM Iași
Începând cu 1 ianuarie 2026, Uniunea Europeană a intrat într-o nouă etapă a politicilor climatice... Articolul De la 1 ianuarie s-a introdus taxa de carbon la frontieră care va mări prețurile construcțiilor din 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Asociația Pro Infrastructură: 2026 ar putea aduce un record de 188 kilometri de fir modernizat de cale ferată, în scenariu moderat # TeleM Iași
Anul 2026 ar putea aduce un record de 188 kilometri de fir (simplu) modernizat de... Articolul Asociația Pro Infrastructură: 2026 ar putea aduce un record de 188 kilometri de fir modernizat de cale ferată, în scenariu moderat apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
10:30
Primul spectacol al anului oferit de Opera Națională Română din Iași este unul special. Mâine,... Articolul Gală aniversară la Opera Iași, care a împlinit 70 de ani de la înființare apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Primăria comunei Pipirig a obținut o nouă finanțare europeană pentru un proiect deosebit de important... Articolul Grădiniță nouă în satul Stânca, comuna Pipirig apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Peste 12.000 de elevi din Botoșani vor beneficia, începând din 8 ianuarie, de Programul ”Masă Sănătoasă” # TeleM Iași
Programul Național „Masă Sănătoasă”, un demers esențial pentru susținerea participării școlare și pentru asigurarea unui... Articolul Peste 12.000 de elevi din Botoșani vor beneficia, începând din 8 ianuarie, de Programul ”Masă Sănătoasă” apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Utilajele de deszăpezire au acționat încă de la primele ore ale dimineții pentru combaterea poleiului... Articolul Polei și intervenții pe mai multe drumuri județene din Galați apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
09:50
Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași vor începe în acest an # TeleM Iași
Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași vor începe în... Articolul Lucrările la noua esplanadă din jurul Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași vor începe în acest an apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Având în vedere zilele libere și sărbătorile legale din prima săptămână a anului 2026, activitatea... Articolul Impozitele și taxele locale vor putea fi plătite începând cu data de 8 ianuarie 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Preşedintele american Donald Trump avertizează că Iranul va fi lovit ”foarte dur” dacă sunt ucişi... Articolul Iranul va fi lovit ”foarte dur”, dacă sunt ucişi manifestanţi, ameninţă din nou Trump apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
În perioada sărbătorilor de iarnă, cuprinsă între dimineața zilei de 31 decembrie 2025 și dimineața... Articolul Pompierii ieseni au intervenit la sute de misiuni in zilele de sarbatoare apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Comandamentul energetic de iarnă se reuneşte din nou astăzi pentru a evalua toate intervenţiile realizate... Articolul Astăzi se reunește comandamentul energetic de iarnă apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat o reformă structurală a sistemului de gărzi din spitale # TeleM Iași
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, în acest an, se va face o reformă... Articolul Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat o reformă structurală a sistemului de gărzi din spitale apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 12 ore
22:30
Un fost ministru al Apărării a remarcat că România este marea absentă de la masa unde se decide securitatea Europei # TeleM Iași
În timp ce la Kiev se conturează viitoarea arhitectură de securitate a Europei, România lipsește... Articolul Un fost ministru al Apărării a remarcat că România este marea absentă de la masa unde se decide securitatea Europei apare prima dată în TeleM Regional.
22:10
Un incendiu a izbucnit in aceasta seara într-un apartament, situat la etajul I al unui... Articolul Suceava | Incendiu izbucnit într-un bloc din Fălticeni de la o lumânare uitată aprinsă apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
14:30
Zborurile au fost perturbate în Grecia duminică dimineață din cauza unei probleme tehnice la Regiunea... Articolul Zboruri perturbate de o problemă tehnică în Grecia apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Drumarii acționează cu peste 70 autoutilaje in județele Moldovei. Se intervine în zonele montane unde ninge # TeleM Iași
Ninge în zona montană a Moldovei, iar echipele de deszăpezire ale DRDP Iași sunt în... Articolul Drumarii acționează cu peste 70 autoutilaje in județele Moldovei. Se intervine în zonele montane unde ninge apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Comuna Scânteia se pregătește pentru realizarea unei investiții importante în infrastructura administrativă locală, prin construirea... Articolul 800.000 de euro pentru un nou sediu de primărie la Scânteia apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Un accident rutier neobisnuit s-a produs astazi în comuna Filipești, sat Oniscani, dupa ce, un... Articolul Bacău | Un autotren a intrat într-o casă de locuit din Onișcani apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
CNAIR concesioneaza spații de servicii pe marile drumuri de mare viteză. Accent pe Autostrada A7, în zona Valea Râmnicului – Milcovul # TeleM Iași
CNAIR a lansat procedura de atribuire a unei concesiuni de servicii pentru utilarea, dotarea, operarea... Articolul CNAIR concesioneaza spații de servicii pe marile drumuri de mare viteză. Accent pe Autostrada A7, în zona Valea Râmnicului – Milcovul apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
Operațiunea militară americană din Venezuela a durat doar 140 de minute în primele ore ale... Articolul Operațiunea fulger a SUA din Venezuela a durat doar 140 de minute apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
In Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru... Articolul Autoturism furat din Franța descoperit în vama Sculeni apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Un român în vârstă de 18 ani confirmat ca fiind decedat în tragedia din stațiunea elvețiană Crans Montana # TeleM Iași
Poliția elvetiana a anuntat că au fost identificate încă 16 victime, inclusiv mai mulți copii,... Articolul Un român în vârstă de 18 ani confirmat ca fiind decedat în tragedia din stațiunea elvețiană Crans Montana apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Spitalul Județean Constanța după ce 70% dintre medici au scutire de gardă # TeleM Iași
Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Spitalul Județean Constanța și anunță reforma sistemului de... Articolul Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Spitalul Județean Constanța după ce 70% dintre medici au scutire de gardă apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
Nicușor Dan participă marți la întâlnirea liderilor “Coaliției de Voință” care susține Ucraina # TeleM Iași
Administratia Prezidentiala a anuntat ca Nicusor Dan participa marti la intalnirea liderilor “Coalitiei de Vointa”... Articolul Nicușor Dan participă marți la întâlnirea liderilor “Coaliției de Voință” care susține Ucraina apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a ajuns la Centrul Metropolitan de Detenție (MDC) din Brooklyn. Acesta... Articolul Nicolas Maduro, plasat în arestul unui centru de detenție din New York apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
10:50
Un ieșean s-a ales cu dosar penal fiind prins de două ori fără permis de conducere în localitatea nemțeană Gâdinți # TeleM Iași
Vineri dimineata, în jurul orei 10:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna fiind... Articolul Un ieșean s-a ales cu dosar penal fiind prins de două ori fără permis de conducere în localitatea nemțeană Gâdinți apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Potrivit ANM, pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar... Articolul De mâine, meteorologii anunță ninsori în aproape toată țara apare prima dată în TeleM Regional.
3 ianuarie 2026
19:40
Anchetă penală în cazul incendiului mortal din Crans Montana. Managerii barului, suspecți de comiterea mai multor infracțiuni # TeleM Iași
Autoritățile elvețiene au deschis o anchetă penală împotriva managerilor barului Le Constellation din stațiunea de... Articolul Anchetă penală în cazul incendiului mortal din Crans Montana. Managerii barului, suspecți de comiterea mai multor infracțiuni apare prima dată în TeleM Regional.
19:20
Un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe a declarat sâmbătă că China este... Articolul China condamnă acțiunea SUA din Venezuela și acuză că încalcă dreptul internațional apare prima dată în TeleM Regional.
19:10
Acțiunea SUA din Venezuela pregătită minuțios de serviciile secrete și trupele de elită americane # TeleM Iași
O unitate de operațiuni speciale de elită a armatei americane, cunoscută sub numele de Delta... Articolul Acțiunea SUA din Venezuela pregătită minuțios de serviciile secrete și trupele de elită americane apare prima dată în TeleM Regional.
19:00
Donald Trump despre situația din Venezuela: “Noi vom conduce țara și vom asigura o tranziție justă!” # TeleM Iași
Statele Unite ale Americii au lansat vineri noaptea o operațiune militară de amploare în Venezuela,... Articolul Donald Trump despre situația din Venezuela: “Noi vom conduce țara și vom asigura o tranziție justă!” apare prima dată în TeleM Regional.
18:30
Victor Ponta: “România este condusă de o rețea de ipocriți care îneacă țara în propagandă, manipulează și controlează prin ONG-uri și mișcări civice!” # TeleM Iași
Victor Ponta are un discurs critic amplu la adresa evoluțiilor recente din politica internațională și,... Articolul Victor Ponta: “România este condusă de o rețea de ipocriți care îneacă țara în propagandă, manipulează și controlează prin ONG-uri și mișcări civice!” apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
Un act de agresiune armată al Statelor Unite împotriva Venezuelei provoacă profundă îngrijorare și condamnare,... Articolul Ministerul rus de Externe condamnă agresiunea armată a SUA împotriva Venezuelei apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
Botoșani | Tânăr săltat de polițiști după ce se plimba pe o stradă din Trușești cu o cagulă pe față și un pistol în mână # TeleM Iași
Joi seara, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr.3 Hlipiceni au identificat pe un drum sătesc,... Articolul Botoșani | Tânăr săltat de polițiști după ce se plimba pe o stradă din Trușești cu o cagulă pe față și un pistol în mână apare prima dată în TeleM Regional.
12:40
La Punctele de Trecere a Frontierei de la Abita si Sculeni se mențin valorile de... Articolul Valori ridicate de trafic în vămile Albița și Sculeni pe sensul de intrare în România apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
Nicolás Maduro este un politician venezuelean și actualul președinte al Venezuelei, aflat la putere din... Articolul Cine este Nicolas Maduro și de ce a devenit ținta SUA? apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Donald Trump a anunțat că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro a fost capturat și scos din țară # TeleM Iași
Președintele Donald Trump a anunțat că SUA au efectuat un „atac la scară largă împotriva... Articolul Donald Trump a anunțat că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro a fost capturat și scos din țară apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
A fost scandal azi noapte la Aeroportul Iasi fiind implicat un sofer de ride sharing... Articolul Scandal de pomină la Aeroportul Iași între un șofer de ride sharing și un client apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Aseara, la ora 19:45, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Galați au fost sesizați, prin apel... Articolul Galați | Grav accident produs aseară în Umbrărești Deal cu 6 persoane rănite apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Neamț | Doi adulți și trei copii au fost răniți într-un accident produs dimineață în comuna Pipirig # TeleM Iași
În această dimineață, la ora 07:26, prin apel la 112 a fost anunțat un accident... Articolul Neamț | Doi adulți și trei copii au fost răniți într-un accident produs dimineață în comuna Pipirig apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
2025 a fost un an agricol normal, cu producții bune. Rămâne presiunea pe prețuri din cauza cerealelor ucrainene # TeleM Iași
2025 a adus pentru agricultura românească un echilibru rar întâlnit în ultimii ani. După sezoane... Articolul 2025 a fost un an agricol normal, cu producții bune. Rămâne presiunea pe prețuri din cauza cerealelor ucrainene apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Zi de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară. În Vrancea, două persoane au căzut cu ATV-ul la intrarea în Cheile Tișiței # TeleM Iași
Zi de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară solicitați sa intervină la un număr extrem... Articolul Zi de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară. În Vrancea, două persoane au căzut cu ATV-ul la intrarea în Cheile Tișiței apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Un incendiu de proporții s-a produs azi noapte în localitatea Buimăceni, comuna Albești. Un depozit... Articolul Botoșani | Incendiu de mare amploare, pe o suprafață de 1200 mp în comuna Albești apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas. Nicolas Maduro susține că este o agresiune militară foarte gravă din partea SUA # TeleM Iași
Guvernul Venezuelei a condamnat ceea ce a numit o „agresiune militară foarte gravă” din partea... Articolul Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas. Nicolas Maduro susține că este o agresiune militară foarte gravă din partea SUA apare prima dată în TeleM Regional.
2 ianuarie 2026
19:00
Ucraina anunță pentru următoarele zile o provocare a Rusiei cu victime civile semnificative. SUA și-a actualizat avertismentul de călătorie privind Rusia # TeleM Iași
Serviciului de Informații Externe al Ucrainei a anuntat ca Rusia continuă o operațiune specială menită... Articolul Ucraina anunță pentru următoarele zile o provocare a Rusiei cu victime civile semnificative. SUA și-a actualizat avertismentul de călătorie privind Rusia apare prima dată în TeleM Regional.
18:50
În cursul zilei de astăzi, pompierii militari ieșeni au intervenit la un accident rutier produs... Articolul Accident grav în capăt CUG, aproape de Expo Mobila apare prima dată în TeleM Regional.
18:30
În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveția, în stațiunea Crans Montana, Ministerul Afacerilor Externe... Articolul Un român este dat dispărut după tragedia din Crans Montana apare prima dată în TeleM Regional.
17:40
În cursul zilei de astăzi, pompierii militari ieșeni au intervenit la un accident rutier produs... Articolul Accident grav în capăt CUG, aproape de Mobexpert apare prima dată în TeleM Regional.
17:30
Departamentul pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului... Articolul 11.000 de locuitori din județul Brașov primesc apă potabilă de la pompieri apare prima dată în TeleM Regional.
17:20
Dimitrie-Cristian Fodor și-a descoperit pasiunea pentru bioinginerie încă din adolescență, fascinat de modul în care... Articolul Bioinginerul ieșean care automatizează protezele medicale apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.