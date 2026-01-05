Jandarmi transformați în faianțari. Subofițeri din Constanța acuză conducerea că îi obligă să monteze gresie în unitate

07:10

Papa Leon are un zâmbet aparte, care îi face pe cei din jur să nu știe ce gândește cu adevărat. „Eu îl numesc «zâmbetul Mona Lisa» și îl are încă de când ne-am cunoscut în 1969, atunci când aveam 14 ani”, spune, pentru The Times, Mike Greco, cel care a frecventat împreună cu papa, pe atunci Robert Prevost, liceul St Augustine Seminary din Michigan. „Este zâmbetul cuiva care ascultă, este sincer și nu trebuie să impresioneze oamenii sau să se impună”, a spus Greco, în vârstă de 70 de ani. „În spatele zâmbetului se ascunde mintea analitică a unui specialist în matematică, ceea ce îl face un administrator excelent, dar oamenii nu văd asta din cauza prezenței sale pastorale”, a adăugat el. „Anul acesta, Leon a strâns informații pentru a-și asuma o responsabilitate uriașă - bunăstarea financiară și spirituală a Bisericii”.