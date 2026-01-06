Trump și consilierii săi analizează variante pentru cumpărarea Groenlandei. Casa Albă: „Utilizarea armatei este întotdeauna o opțiune”
Digi24.ro, 6 ianuarie 2026 23:20
Președintele american Donald Trump și echipa sa analizează opțiunile pentru cumpărarea Groenlandei, iar utilizarea armatei americane în promovarea acestui obiect este „întotdeauna o opțiune” a transmis marți Casa Albă pentru Reuters.
Acum 30 minute
23:40
O „piatră de temelie” a apărării SUA și Europei. Lockheed anunță că intenționează să crească dramatic producția de rachete Patriot # Digi24.ro
Lockheed Martin intenționează să intensifice dramatic producția de interceptoare de rachete Patriot, cu scopul de a-și tripla producția anuală la 2.000 de unități, a anunțat, marți, contractorul din domeniul apărării, potrivit Business Insider.
23:40
Siria și Israel au acceptat crearea unui grup comun de comunicare pentru dezamorsarea conflictului. Ce rol va juca administrația Trump # Digi24.ro
Noul guvern sirian și Israelul vor înființa un grup comun, sub supravegherea SUA, pentru a partaja informații și a căuta soluții militare de dezamorsare a conflictului pe teren, au anunțat marți, după discuțiile de la Paris, oficiali ai celor două țări, citați de France24.
23:30
Procurorul general al Venezuelei acuză SUA de terorism și spune că tribunalul din New York nu are jurisdicție asupra lui Maduro # Digi24.ro
Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a invitat marţi justiţia americană să „recunoască lipsa de jurisdicţie” a tribunalului unde este judecat pentru trafic de droguri şi terorism preşedintele venezuelean Nicolas Maduro în urma capturării sale de către Statele Unite, relatează AFP.
Acum o oră
23:20
Acum 2 ore
22:50
Trump: „Melania urăște momentele în care dansez. Oamenilor chiar le place!”. Ce i-a răspuns prima doamnă a SUA # Digi24.ro
În formă maximă, președintele american Donald Trump le-a dezvăluit marți republicanilor lucruri pe care le face el și nu-i plac soției, Melania. Printre altele, felul în care dansează de multe ori când apare în public.
22:40
Nicușor Dan rămâne în această noapte la Paris. De ce nu poate președintele să revină în țară # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan va petrece noaptea de marți spre miercuri în capitala Franței, acolo unde a participat la reuniunea Coaliției de Voință. Potrivit surselor Digi24, din cauza vremii nefavorabile, avionul militar de tip Spartan, care l-a transportat pe șeful statului român la Paris, nu poate ateriza în România din cauza vremii nefavorabile.
22:40
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă PSD se joacă de-a șoarecele și pisica: „Cine să fie pisica? Coaliția funcționează” # Digi24.ro
Nicușor Dan este de părere că actuala coaliție de guvernare funcționează și s-a declarat optimist că va funcționa în continuare. Mai mult, șeful statului a apreciat că aceasta va fi stabilă în următorii ani, în pofida faptului că formațiunea condusă de Sorin Grindeanu a anunțat un referendum intern cu privire la rămânerea sau nu la guvernare.
22:30
Criza din Justiție: Nicușor Dan anunță că va mai discuta cu 30 de magistrați, referendumul va avea loc probabil luna aceasta # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat marți seară, într-o conferință de presă la Paris, referitor la criza din Justiție, că mai tebuie să discute cu 30 de magistrați care și au declarat dorința de a vorbi despre situația din sistem. Șeful statului a precizat că întâlnirile cu aceștia vor avea loc în cursul lunii ianuarie. Referitor la referendumul pe care l-a anunțat, Nicușor Dan a subliniat că această consultare a judecătorilor și procurorilor va fi organizată probabil tot în ianuarie.
22:20
Președintele României, despre un proiect de țară: „Măcar o direcție de acțiune vom avea într-o jumătate de an” # Digi24.ro
Nicușor Dan a explicat, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sfârșitul summitului Coaliției de Voință de la Paris, că un proiect de țară pentru România presupune contribuții de la multe categorii profesionale, dar că un punct de pornire ar trebui să se contureze în aproximativ jumătate de an.
22:20
Nicușor Dan explică de ce ajutorul României pentru Ucraina a rămas confidențial. „Prin Parlament vom trece măsuri generice” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Paris, că „multe din lucrurile care s-au făcut de către România și celelalte țări pentru Ucraina au rămas într-un regim de confidențialitate” pentru că este vorba de operațiuni militare. El a precizat astfel că, în urma reuniunii Coaliției de Voință de la Paris, unde liderii statelor aliate ale Ucrainei au discutat garanțiile de securitate ce ar urma să fie activate după un eventual armistițiu cu Rusia, România va adopta măsuri „generice, precum pregătirea militarilor ucraineni” în Parlament.
22:20
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, într-o conferință de presă susținută la Paris, că nu ar fi dorit să crească taxele, dar aceasta este „o chestiune care ţine de Guvern”.
22:10
Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: „Am niște oameni în cap. O să fie niște discuții”. Ce a spus despre șefii parchetelor # Digi24.ro
În cadrul unei conferințe de presă desfășurate după reuniunea Coaliției de Voință, Nicușor Dan a afirmați marți seară, 6 ianuarie, că are niște „oameni în cap” pentru conducerile SRI și SIE. Referitor la șefii parchetelor, șeful statului a precizat că există o procedură și că aceasta va fi lansată „zilele următoare”, adăugând că și în acest caz ar fi „firesc să existe o consultare între președinte și prim-ministru”.
22:00
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat de contestarea celor doi judecători CCR în contextul așteptării deciziei pe legea pensiilor speciale # Digi24.ro
Nicușor Dan a fost întrebat, într-o conferință de presă susținută la sfârșitul summitului Coaliției de Voință care a avut loc la Paris, dacă procesul prin care cei doi judecători CCR au fost contestați nu este, de fapt, decât o tergiversare în contextul așteptării unei decizii în speța legii pensiilor speciale.
Acum 4 ore
21:40
Nicușor Dan, despre anexarea Groenlandei de către Trump: Nu vorbim despre o intenţie oficială # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a minimizat, marți seară, pericolul unei anexări a Groenlandei de către SUA, în condițiile în care insula este un teritoriu autonom al Danemarcei, membră a NATO. Dan a spus că nu este vorba despre „o intenţie oficială a administraţiei Statelor Unite”.
21:40
Ce presupune planul de securitate pentru Ucraina. Nicușor Dan: patru piloni coordonați de cate o națiune-lider. Care e rolul României # Digi24.ro
Nicușor Dan a explicat, într-o conferință de presă susținută la sfârșitul summitului Coaliției de Voință care a avut loc la Paris, ce presupun garanțiile de securitate pentru Ucraina postbelică și în ce fel vor contribui statele europene, inclusiv România, dar și Statele Unite ale Americii.
21:20
Un nou video dezvăluie luptele intense din Zaporojie: raiduri cu drone kamikaze, încăierări cu arme de calibru mic, soldați capturați # Digi24.ro
Imagini noi dezvăluie atacuri cu drone FPV, schimburi de focuri la distanță mică și capturarea trupelor ruse în timpul operațiunilor active, informează Defense Express.
21:10
Trump îl ironizează pe Macron și anunță ce au discutat despre tarife: „Orice vrei tu, Donald. Doar să nu spui populației. Te implor” # Digi24.ro
Donald Trump l-a ironizat pe președintele Franței în discursul lui în fața republicanilor. Liderul de la Casa Albă a vorbit despre o conversație pe care spune că ar fi avut-o cu Emmanuel Macron despre tarifele la medicamente. Liderul american spune că președintele francez i-a spus că ar vrea să crească prețurile, dar ar ascunde asta de locuitorii țării sale, anunță Daily Express.
21:00
Ministrul Economiei convoacă conducerea Autorității pentru Digitalizare. Irineu Darău: Există probleme reale cu funcționarea ghiseul.ro # Digi24.ro
Ministrul Ecomomiei, Irinel Darău, a afirmat, marţi seară, că există probleme reale cu funcţionarea ghişeul.ro în aceste zile, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României fiind convocat la minister pentru discuţii pe această temă. De asemenea, Darău a precizat că se impun mai multe discuţii pe tema digitalizării, aceasta fiind o necessitate în Româniia şi apreciază că „a trecut vremea cheltuirii de bani mulţi pentru aplicaţii care nu funcţionează”.
21:00
Nicușor Dan va face declarații după reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliției de Voință” de la Paris # Digi24.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, va face declaraţii după reuniunea de la Paris a membrilor „Coaliţiei de Voinţă”, în cadrul căreia liderii şi reprezentanţii mai multor state au discutat planul de pace pentru Ucraina şi posibilele garanţii de securitate care ar putea fi oferite Kievului în cazul unui armistiţiu cu Rusia.
21:00
„O operațiune genială, 152 de avioane, trupe la sol”. Trump s-a lăudat din nou cu operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro # Digi24.ro
Președintele Statelor Unite se laudă, din nou, cu succesul operațiunii speciale de capturare a lui Nicolas Maduro. La o întâlnire cu republicanii, Donald Trump a povestit, în stilul propriu, cum a decurs misiunea trupelor de elită americane. „Încerca să îmi imite dansul, dar era un tip violent”, a spus Trump despre Maduro, care este închis acum într-un centru de detenție din New York și judecat pentru conspirație la narcoterorism și posesie de arme împotriva Statelor Unite.
21:00
Venezuela susţine că 57 de persoane au fost ucise în operaţiunea SUA de capturare a lui Maduro # Digi24.ro
Presa locală din Venezuela relatează marţi că 57 de persoane au fost ucise în operaţiunea întreprinsă sâmbătă de SUA asupra complexului din Caracas unde se afla preşedintele Nicolás Maduro, care a fost capturat şi dus la New York pentru a fi judecat, relatează BBC.
20:50
Diana Buzoianu demontează un fake news privind postul de șef la Apele Române: „Fie prostie, fie manipulare de doi lei” # Digi24.ro
La o zi de la lansarea procesului de selecție pentru șefia Apele Române, Diana Buzoianu a reclamat marți seară, 6 ianuarie, un fake news, potrivit căruia ar bloca accesul la selecţia pentru directorul instituției pentru toţi candidaţii care nu are avea carte de identitate electronică.
20:30
Proteste la Spitalul Judeţean Buzău după moartea unui tânăr de 25 de ani. Conducerea spitalului anunţă anchete # Digi24.ro
Mai multe persoane au protestat marţi în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, după moartea unui tânăr de 25 de ani internat în unitatea medicală în urma unui accident rutier. Conducerea spitalului a anunţat declanşarea unor anchete pentru clarificarea circumstanţelor decesului şi a solicitat ca la necropsie să fie prezent şi un expert criminalist, pentru asigurarea transparenţei.
20:30
Alianța nord-atlantică nu are nicio prevedere pentru ceea ce înainte era de neconceput: ca unul dintre membrii săi să se întoarcă împotriva altuia, scrie editorul The Guardian pe apărare și securitate, Dan Sabbagh, într-o analiză privind implicațiile anexării de către SUA a Groenlandei în ceea ce privește funcționarea NATO.
20:20
Senzori, drone și sateliți. Cum vor SUA să monitorizeze încetarea focului în Ucraina, după un armistițiu (FT) # Digi24.ro
Armata SUA va conduce monitorizarea oricărei linii de încetare a focului în Ucraina, folosind înaltă tehnologie, pentru a atribui vina în cazul unor încălcări, susțin două persoane informate cu privire la propunerile negociate de Kiev și aliații săi occidentali, informează Financial Times.
20:20
O fregată germană se va alătura forţei NATO din zona Mării Nordului, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda # Digi24.ro
O fregată a marinei germane a plecat marţi pentru a se alătura forţelor NATO care monitorizează culoare strategice în Marea Nordului şi Marea Baltică, precum şi în Atlanticul de Nord, pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA şi Danemarca cu privire la controlul Groenlandei, relatează dpa.
20:00
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova # Digi24.ro
La începutul anului, o pană de curent masivă a lăsat fără energie electrică o parte semnificativă a capitalei unei țări europene importante. Cauza nu a fost nici o catastrofă naturală, nici o defecțiune tehnică și nici măcar un sabotaj al agenților ruși. A fost un atac terorist comis de gruparea radicală de extremă stânga Vulkangruppe (sau pur și simplu Vulkan).
Acum 6 ore
19:50
Sute de turiști, inclusiv o româncă, au rămas blocați pe o insulă îndepărtată din Golful Aden. Conflictul care a perturbat călătoriile # Digi24.ro
Sute de cetăţeni străini care au călătorit pe o insulă îndepărtată din Oceanul Indian în căutare de aventură au rămas blocaţi acolo, deoarece tensiunile dintre părţile beligerante din Yemen şi susţinătorii acestora perturbă inclusiv călătoriile. Când Emiratele Arabe Unite şi-au retras trupele din Yemen săptămâna trecută, în urma unui termen-limită impus de Arabia Saudită, au lăsat în urmă insula yemenită îndepărtată Socotra şi aproximativ 600 de turişti care sosiseră cu avionul şi care nu au mai putut pleca. Printre ei se numără cel puţin o româncă, potrivit Reuters.
19:40
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela # Digi24.ro
Înainte de a pleda „nevinovată” la prima audiere în instanță după ce ea și soțul ei, Nicolas Maduro, au fost capturați de forțele speciale americane, Cilia Flores a ținut să adauge, în spaniolă: „Sunt prima doamnă a Republicii Venezuela”. Dar Maduro însuși și alte persoane apropiate cuplului sunt de acord că ea a fost întotdeauna mult mai mult decât atât, relatează The Guardian.
19:20
Corina Machado reiterează dorința de a împărți Nobelul pentru Pace cu Trump: „Dacă în octombrie credeam că o merita, imaginaţi-vă acum” # Digi24.ro
La două zile după capturarea lui Nicolás Maduro, lidera opoziţiei venezuelene, María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025, a salutat public acţiunea lui Donald Trump şi a spus că vrea să împartă premiul cu el, deşi preşedintele american a exclus-o ca opţiune pentru conducerea Venezuelei.
19:20
Trump îi imploră pe republicani: „Trebuie să câștigați alegerile de la mijloc de mandat!” De ce se teme președintele american # Digi24.ro
Donald Trump i-a implorat pe republicani să își schimbe soarta politică înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului președintelui, din noiembrie, avertizând că, dacă democrații vor prelua din nou controlul asupra Congresului, el va fi pus sub acuzare pentru a treia oară, scrie Bloomberg.
19:00
Accident grav pe E85, în Neamţ: un mort şi cinci răniţi, între care doi copii. Trafic blocat pe ambele sensuri # Digi24.ro
Un bărbat a murit, iar alte cinci persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital, marţi, în urma unui accident rutier produs pe drumul european E85, în comuna Săbăoani din judeţul Neamţ. Traficul rutier pe E85 a fost blocat temporar pe ambele sensuri de circulaţie, pe durata intervenţiei echipajelor de salvare.
19:00
Țara din UE care taie semnificativ taxele pentru familii și tinerii angajați. Cine este scutit de impozitul pe venit # Digi24.ro
O țară membră UE a început anul 2026 cu o rundă de reduceri fiscale. A redus majoritatea cotelor de impozitare pe venit cu două puncte procentuale și a introdus facilități suplimentare legate de copii și pentru tinerii lucrători, inclusiv impozitul zero pe venit pentru persoanele sub 25 de ani care câștigă până la 20.000 de euro, relatează Euronews.
18:50
Inundații puternice în Kosovo. Zeci de familii evacuate și gospodării în beznă, după ce apa a ajuns la o centrală electrică # Digi24.ro
Inundații de proporții au lovit Kosovo, anunță marți autoritățile locale. Cel puțin 20 de familii din centrul provinciei au fost evacuate, iar curentul a fost întrerupt după ce șuvoaiele au ajuns la o centrală electrică. Furnizarea apei potabile a fost suspendată, anunță Digi24. Autoritățile avertizează că situația se va agrava în următoarele zile, fiind anunțate noi ploi, dar și ninsori abundente.
18:40
SUA a aprobat extinderea bazelor sale militare din Polonia. Nota de plată de 500 de milioane de dolari va fi plătită de Varșovia # Digi24.ro
Statele Unite au aprobat planurile de extindere și modernizare a patru baze militare din Polonia, cu un cost de peste 500 de milioane de dolari, Varșovia acoperind integral cheltuielile, a anunțat ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk.
18:20
Rusia condamnă „amenințările neocoloniale” împotriva Venezuelei: „Fără nicio interferență externă distructivă” # Digi24.ro
Rusia a salutat marți numirea lui Delcy Rodriguez în funcția de președinte interimar al Venezuelei, considerând-o un pas către asigurarea păcii și stabilității în fața „amenințărilor neocoloniale flagrante și a agresiunii armate străine”, relatează Reuters.
18:10
Represalii la proteste, în Iran: 19 morți. Manifestațiile s-au extins în majoritatea provinciilor țării. Avertismentul dur al lui Trump # Digi24.ro
Manifestațiile antiguvernamentale din Iran au continuat marți, pentru a noua zi consecutivă, cuprinzând 26 din cele 31 de provincii ale țării, anunță BBC. 19 oameni au murit în urma protestelor reprimate dur de către forțele de ordine. În timp ce țara se confruntă cu un val de manifestații, președintele american Donald Trump și premierul Benjamin Netanyahu amenință, din nou, cu o posibilă intervenție. Oficiali iranieni au declarat pentru Reuters că, după Venezueala, se tem că Iranul va fi „următoarea victimă a lui Trump”.
18:10
Garanţii de securitate pentru Ucraina: SUA promit sprijin în cazul unui atac al Rusiei, potrivit unui document aflat în discuţii # Digi24.ro
Statele Unite sunt pregătite să ofere „sprijin” unei viitoare forţe multinaţionale europene pentru Ucraina în cazul unui atac al Rusia, potrivit unui proiect de declaraţie al summitului de la Paris, citat de AFP. Documentul arată că aliaţii Kievului intenţionează să includă garanţii de securitate cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic pentru Ucraina, care ar urma să fie activate după intrarea în vigoare a unui eventual armistiţiu cu Moscova, relatează News.ro.
18:00
Avaria de la CET Sud a fost remediată. Anunțul Elcen privind căldura și apa caldă livrate bucureștenilor # Digi24.ro
Elcen anunţă că a fost remediată avaria apărută la un cazan de la CET Bucureşti Sud, subliniind că „incidentul tehnic recent nu a reprezentat o avarie majoră, ci o situaţie gestionată în limitele de siguranţă ale unui sistem energetic vechi”. Reprezentanţii Elcen afirmă că nu au oprit niciun moment furnizarea de agent termic, însă acesta a avut o temperatură mai mică decât cea solicitată de Termoenergetica. „Dacă agentul termic livrat de Elcen chiar şi la temperaturi mai scăzute ar fi distribuit de Termoenergetica exact aşa cum îl primeşte, disconfortul termic resimţit la consumatori nu ar fi unul major”, susţine Elcen.
Acum 8 ore
17:40
Treningul în care Nicolas Maduro apare imediat după arestarea sa a devenit viral. Produsul, în top Google Trends în mai multe țări # Digi24.ro
Căutările pe Google ale unui trening al mărcii Nike au explodat după ce preşedintele american Donald Trump a postat sâmbătă, pe reţeaua sa Truth Social, o imagine cu omologul său venezuelean răpit, încătuşat, cu ochii acoperiţi şi căşti pe urechi, la bordul navei de asalt amfibie de tip Wasp USS Iwo Jiwa.
17:30
Încă un caz de abuz în serie, în Franța: un așa-zis hipnoterapeut este judecat pentru drogarea și violarea a zeci de femei # Digi24.ro
Un bărbat este judecat în sudul Franței, acuzat de drogarea și abuzarea sexuală a femeilor, precum și de filmarea unor agresiuni, scrie BBC News. Profesor de dans și autointitulat hipnoterapeut, Cyril Zattara este acuzat de violarea a 14 femei pe parcursul a zece ani, precum și de filmarea în secret a aproximativ 20 de alte femei.
17:20
Donald Trump respinge comparațiile dintre Irak și Venezuela: „Diferența e că noi vom păstra petrolul” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a respins, luni, comparațiile dintre implicarea anterioară a SUA în Irak și recenta operațiune militară din Venezuela, spunând că diferența constă în faptul că administrația sa intenționează să păstreze petrolul confiscat din Venezuela, potrivit The Hill.
17:10
Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina # Digi24.ro
SUA au avut ocazia să lanseze sute de rachete de croazieră Tomahawk și JASSM pentru a lovi Venezuela (într-o formulă deja obișnuită), dar, din anumite motive, au folosit altă tactică.
17:10
UE încearcă să deblocheze acordul de liber schimb cu Mercosur. Italia este în centrul negocierilor de ultim moment # Digi24.ro
Uniunea Europeană încearcă, în aceste zile, o ultimă ofensivă diplomatică pentru a salva acordul de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur, în condiţiile în care mai multe state membre, în frunte cu Italia şi Franţa, continuă să îşi exprime rezervele, relatează Reuters. Miniştrii Agriculturii din toate cele 27 de state membre au fost convocaţi miercuri, 7 ianuarie, la Bruxelles, într-o reuniune organizată de Comisia Europeană, cu scopul de a convinge statele indecise să susţină acordul cu Mercosur.
17:00
Un bărbat din judeţul Cluj a fost arestat preventiv pentru omor, fiind suspectat că şi-a ucis fratele, după ce cadavrul victimei a fost descoperit într-o locuinţă din comuna Floreşti. Alerta a fost dată în noaptea de 4 ianuarie, aproape de miezul nopţii, iar primele verificări au indicat că moartea bărbatului, în vârstă de 48 de ani, a fost una violentă. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, iar procurorii încearcă să stabilească toate circumstanţele în care s-a produs fapta.
16:50
Mandatul lui Nicușor Dan în discuțiile de la Paris. Ce este dispusă România să ofere Ucrainei (surse) # Digi24.ro
Surse apropiate Administrației Prezidențiale au dezvăluit pentru Digi24 ce este România dispusă să ofere în sprijinul Ucrainei, în perioada următoare. Un lucru este cert: militarii români nu vor intra în țara vecină, aflată în război. Logistic, însă, ar urma să oferim suport militar trupelor de menținere a păcii – aceasta este una dintre variante. Planul prezentat de Nicușor Dan este însă mai larg și va fi prezentat la reuniunea șefilor de stat și de guvern din Coaliția de Voință reunită la Paris.
16:50
Venezuela se pregătește pentru colapsul economic cauzat de blocada SUA: „Vom asista la o recesiune masivă” # Digi24.ro
Chiar înainte ca forțele americane să pătrundă cu forța în capitala Venezuelei și să-l captureze pe președintele Nicolas Maduro sâmbătă, țara se confrunta deja cu perspective economice sumbre, relatează The New York Times.
16:30
Nicușor Dan pregătește referendumul în justiție. Când va participa președintele la o ședință CSM (surse) # Digi24.ro
Instabilitatea statutului profesional al magistraților este principala problemă reclamată de cei 1.000 de magistrați care au răspuns la invitația președintelui Nicușor Dan de a participa la consultări, au declarat surse din Administrația Prezidențială pentru Digi24. Potrivit acestora, în aceste zile se pregătesc „buletinele de vot” pentru referendumul îjn justiție anunțat de Nicușor Dan.
16:30
În județul Gorj ploile abundente au provocat revărsarea unui lac. Primăria din Târgu Jiu a anunțat că intervine cu mai multe echipe.
16:20
Fondurile de investiții alternative ar putea funcționa ca SRL. Ce prevede proiectul de lege și cine sunt investitorii vizați # Digi24.ro
Fondurile de investiții alternative din România ar putea fi înființate și ca SRL, iar o nouă categorie de investitori ar putea primi acces la aceste structuri financiare, potrivit unui proiect de lege inițiat de Ministerul Finanțelor, aflat în prezent în procedură de adoptare, care modifică regulile aplicabile fondurilor destinate investitorilor profesionali. Proiectul urmărește atragerea de capital privat și simplificarea funcționării acestor fonduri, fără eliminarea supravegherii exercitate de autoritățile de reglementare.
