Siria și Israel au acceptat crearea unui grup comun de comunicare pentru dezamorsarea conflictului. Ce rol va juca administrația Trump

Un bărbat din judeţul Cluj a fost arestat preventiv pentru omor, fiind suspectat că şi-a ucis fratele, după ce cadavrul victimei a fost descoperit într-o locuinţă din comuna Floreşti. Alerta a fost dată în noaptea de 4 ianuarie, aproape de miezul nopţii, iar primele verificări au indicat că moartea bărbatului, în vârstă de 48 de ani, a fost una violentă. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, iar procurorii încearcă să stabilească toate circumstanţele în care s-a produs fapta.