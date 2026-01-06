Toxină periculoasă în laptele praf Nestle

15:30

Pentru o locuință pentru care impozitul era 200 de lei în 2025, unii bucureșteni ar putea ajunge să plătească până la 500 de lei, conform Profit.ro. Între timp, aplicația pe care se pot achita aceste taxe, Ghișeul.ro, a picat pentru a doua oară în 2026. The post Impozitele pe locuințe au explodat appeared first on Cotidianul RO.