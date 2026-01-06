Toxină periculoasă în laptele praf Nestle
Cotidianul de Hunedoara, 6 ianuarie 2026 12:50
Compania retrage de pe piață mai multe loturi. Problema a plecat de la un ingredient contaminat folosit într-o fabrică din Olanda. Autoritățile austriece susțin că este cea mai mare operațiune de acest fel din istoria grupului. The post Toxină periculoasă în laptele praf Nestle appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Compania retrage de pe piață mai multe loturi. Problema a plecat de la un ingredient contaminat folosit într-o fabrică din Olanda. Autoritățile austriece susțin că este cea mai mare operațiune de acest fel din istoria grupului.
