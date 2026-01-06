Prețul treningului purtat de Maduro în momentul arestării. Articolul vestimentar, viral pe internet
Cotidianul de Hunedoara, 6 ianuarie 2026 19:10
Imaginile cu liderul Venezuelei încătușat și îmbrăcat într-un trening Nike au făcut ca marca să devină mult mai populară pe internet.
• • •
Acum 5 minute
19:30
Analistul economic Adrian Negrescu consideră că ideea de a boicota plata taxelor „este o prostie", argumentând că, dacă cetăţenii nu vor plăti, atunci statul „va fi nevoit să se împrumute şi mai mult".
Acum 30 minute
19:10
Acum o oră
18:40
Româncă blocată pe o insulă pustie din Yemen alături de alte sute de turiști străini # Cotidianul de Hunedoara
Călătoriile pe insula Socotra, Yemen, au fost perturbate din cauza tensiunilor dintre părțile beligerante din Yemen și susținătorii lor.
Acum 2 ore
18:10
Fundația Eco-Civica acuză faptul că o benzinărie a fost construită pe rădăcinile acestuia. Organizația a propus mutarea benzinăriei, dar proiectul nu s-a putut realiza în timp util pentru a salva copacul.
18:00
După un atac eco-terorist, ziarele germane se întreabă de ce tac activiștii care mobilizau zeci de mii de oameni împotriva extremei dreapta
Acum 4 ore
17:20
Negocieri pentru șefii de parchete și servicii. Cum va împăca Nicușor Dan partidele # Cotidianul de Hunedoara
Președintele este interesat ca PSD să rămână în Coaliție.
17:10
„Instalația Pârtiei Bucovina a fost sabotată cu rea-voință, intervenția fiind făcută de o persoană cu cunoștințe profesionale avansate în domeniul electric", au transmis pe rețelele sociale reprezentanții Pârtiei Bucovinei.
17:10
Mai multe asociații LGBT+ din Franța au depus o plângere penală împotriva Meta și a lui Mark Zuckerberg.
16:40
Cât se tem China și Rusia după intervenția SUA în Venezuela și după modificarea rechizitoriului împotriva lui Maduro
16:20
Declarațiile au fost făcute în contextul în care, în Franța, are loc una dintre cele mai importante întâlniri din acest an privind Ucraina.
16:20
Electrocentrale Craiova traversează o perioadă critică din punct de vedere financiar și funcțional.
16:10
„Doar Danemarca și Groenlanda pot decide ce se întâmplă în Danemarca și Groenlanda."
15:40
Trotuarul rulant dintre Gara de Nord și Basarab este distrus ireparabil. Astăzi, zona este vandalizată și plină de gunoaie, devenind un refugiu periculos pentru consumatorii de droguri.
15:40
„Aceştia au pătruns abuziv în Secţia Neurologie, creând panică în rândul pacienţilor internaţi. Au perturbat actul medical şi au adresat ameninţări personalului medical", au afirmat reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.
15:40
Diana Șoșoacă acuză că România a ajuns Columbia Europei și că traficul de droguri atinge cote alarmante în țara noastră.
Acum 6 ore
14:40
Muzicianul are 73 de ani, este considerat francez de adopție și conduce din 2018 Orchestra Filarmonică Cehă.
14:10
Proprietarul barului de la Crans-Montan, condamnat în trecut la închisoare pentru proxenetism # Cotidianul de Hunedoara
De Revelion, un incendiu extrem de rapid şi violent a devastat barul "Le Constellation"frecventat de tineri, la Crans-Montana.
14:00
Condițiile meteo nefavorabile au creat dificultăți majore marți, afectând atât cursurile de apă din sud-vestul țării, cât și traficul aerian.
14:00
Află cum să-ți amenajezi balconul iarna pentru un spațiu confortabil și relaxant. Sfaturi utile despre plante rezistente, materiale naturale și iluminat ambiental pentru un decor de sezon.
13:50
Ultimul jubileu ţinut sub doi papi a fost în anul 1700, când Clement al XI-lea a încheiat un an sfânt deschis de Inocenţiu al XII-lea.
Acum 8 ore
13:30
Deputatul „legionar” care nu și-a ascuns niciodată iubirea pentru Zelea Codreanu # Cotidianul de Hunedoara
„Corneliu (n.r. Zelea) Codreanu, înzestrat cu puteri vizionare creatoare, a pornit la crearea unui nou român și a unei noi Românii, așa cum au dorit-o firile luminate și luptătoare din trecut; curată și cinstită, în care cuvântul să fie cuvânt și fapta izvorâtă din el temelie pentru viitor" - deputat Tudor Ionescu, în 2005.
13:30
Paradoxul Groenlanda. Cum ar putea Trump să declanșeze activarea Articolului 5 împotriva SUA și să distrugă NATO # Cotidianul de Hunedoara
Avertismentul premierei Mette Frederiksen, conform căruia o invazie americană a Groenlandei ar însemna „sfârșitul NATO", nu e o exagerare retorică, ci constatarea unei realități structurale pe care Europa a refuzat să o vadă mult timp.
13:30
Starea de haos. Ce efecte ar aduce suspendarea judecătorilor CCR la cererea avocatei AUR # Cotidianul de Hunedoara
Ce se întâmplă dacă judecătoarea detașată Olimpiea Crețeanu de la Curtea de Apel București va suspenda decretele de numire a judecătorilor constituționali Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc? CCR ar putea să nu recunoască deciziile instanțelor ordinare.
13:20
Doi bărbaţi au murit după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc de zece etaje din Arad # Cotidianul de Hunedoara
Doi bărbați au murit în Arad după ce au căzut de la înălțime de pe un bloc. Autoritățile investighează cauzele producerii tragediei.
13:00
Platforma națională de plăți Ghișeul.ro este indisponibilă și astăzi, pentru a doua zi consecutiv. Utilizatorii nu au putut să își achite online taxele și impozitele locale. Astfel, românii care vor să plătească azi sau doar să afle care sunt noile taxe și impozite pe care le au de plată în 2026, după aplicarea modificărilor fiscale […]
13:00
SONDAJ Procent-surpriză pentru revenirea la armata obligatorie. Câți români mai cred în NATO # Cotidianul de Hunedoara
57% dintre respondenții de la orașe vor revenirea la armata obligatorie, în contextul unui stat rus tot mai agresiv
13:00
Sărbătoarea Botezului Domnului precede ziua în care în Biserica Ortodoxă este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului.
12:50
Compania retrage de pe piață mai multe loturi. Problema a plecat de la un ingredient contaminat folosit într-o fabrică din Olanda. Autoritățile austriece susțin că este cea mai mare operațiune de acest fel din istoria grupului.
12:30
Incidentul a avut loc pe 30 decembrie în localitatea Poarta Albă.
12:10
Doi adulți și patru copii au ajuns la spital după ce mașina lor s-a răsturnat în râul Bistrița, la Vatra Dornei.
11:40
Meteorologii avertizează că până vineri dimineață vor cădea ninsori abundente și se va instala ger în mai mult de jumătate din țară, cu un strat de zăpadă de până la 50 cm și intensificări ale vântului care vor produce viscol.
11:40
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, pe 31 decembrie anul trecut, că în 2026 vor fi realizate autostrăzi şi drumuri expres pe o distanță de aproximativ 250 de kilometri.
11:40
Noul antrenor al lui Chelsea, despre Trump: Ești reflecția unui grup pe care îl vom depăși # Cotidianul de Hunedoara
Liam Rosenior a scris pentru mai mult timp editoriale în The Guardian pe când încă era jucător, dar și după retragere. Într-unul dintre acestea, el îi adresează o scrisoare directă lui Donald Trump.
Acum 12 ore
11:10
De ce șoferii dau instinctiv muzica mai încet când parchează? Oamenii de știință explică faptul că acest gest ajută creierul să se concentreze mai bine și să execute manevra cu precizie, reducând distragerile sonore.
11:10
Kylian Mbappé va lipsi din meciul de joi contra echipei Atletico Madrid din Supercupa Spaniei.
11:00
După ce a învins-o în două seturi pe Anastasia Pavliucenkova, Cîrstea iese învingătoare din nou. Urmează duelul cu liderul mondial Arina Sabalenka.
11:00
Becali i l-a propus lui Șumudică pe Tavi Popescu pentru o sumă exorbitantă # Cotidianul de Hunedoara
Marius Șumudică a fost prezentat oficial luni drept noul antrenor al lui Al Okhdood, în Arabia Saudită. Patronul FCSB deja îi face propuneri tehnicianului român, sperând să scoată o sumă exorbitantă pentru un jucător în plină cădere de formă.
10:50
Cercetătorii îşi exprimă speranţa că tehnologia va fi folosită ca soluţie de salvare atât în domeniul apărării, cât şi în cel medical civil.
10:20
Meteorologii prognozează temperaturi peste mediile specifice în a doua jumătate a lunii ianuarie, aducând o vreme mai caldă decât normalul sezonului rece în mai multe regiuni din România.
10:20
„Plătiți că vă luăm casele și pămînturile" nu-i o soluție de guvernare. Sună mai degrabă a gîndire de vechil nehalit și prost, nu de politician român iubitor de țară!
10:20
Varianta standard se lasă așteptată, anunță gigantul american.
10:00
Ministerul Culturii lansează reguli noi de finanțare pentru 2026, gestionate printr-o platformă digitală.
09:50
Lidera opoziției din Venezuela a fost întrebată dacă motivul pentru care Trump nu o susține ar putea fi faptul că a acceptat Premiul Nobel pentru Pace, pe care liderul american și-l dorea.
08:40
Poate atunci nu am afla din presă, între un dumicat de friptură și o sorbitură de vin, de faptul că guvernul a decis să ia „încă 50 de milioane euro de la gura românilor" să le dea Ucrainei!
08:40
Lucian Heiuș, fost șef ANAF, s-a filmat făcând baie în zăpadă la bustul gol, în timpul unei pene de curent de două zile, într-un videoclip viral pe rețelele sociale.
08:00
SUA cer marilor companii petroliere americane să investească masiv în Venezuela # Cotidianul de Hunedoara
SUA cer marilor companii petroliere americane să investească în Venezuela pentru a-și recupera datoriile istorice rezultate din naționalizările din era Cháve
07:30
Summit la Paris al Coaliției de Voință. Liderii europeni, ucraineni și americani discută garanții de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistițiu cu Rusia.
07:10
Toate cele 116 persoane rănite în incendiul de Anul Nou din Crans-Montana au fost identificate # Cotidianul de Hunedoara
Toate cele 116 persoane rănite în incendiul de Anul Nou din Crans-Montana au fost identificate. Tragedia a provocat 40 de morți iar ancheta continuă.
Acum 24 ore
06:10
Motivul mai puternic decât petrolul al deciziei lui Trump în Venezuela – Vladimir Tismăneanu Interviu # Cotidianul de Hunedoara
Politologul Vladimir Tismăneanu, profesor în SUA, analizează, într-un interviu pentru Cotidianul, intervenția lui Donald Trump în Venezuela
05:50
Apa devine purtătoare de har, firea se sfințește, iar omul primește din nou chemarea de a fi lumină prin lucrarea harului divin.
