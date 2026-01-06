30 de turiști au ajuns de pe munte la spital. Riscul de avalanșă se menține ridicat
BizBrasov.ro, 6 ianuarie 2026 11:20
Intervențiile Salvamont din ultimele 24 de ore au avut loc în condiții montane dificile, cu ninsori, vânt și risc ridicat de avalanșă în mai multe masive. Zeci de apeluri de urgență au fost înregistrate la Dispeceratul Național Salvamont în ultimele 24 de ore, salvatorii montani fiind chemați să intervină în mai multe zone din țară. Salvamont România [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 15 minute
11:30
Planificarea meselor pentru întreaga săptămână poate părea copleșitoare, mai ales când fiecare masă este esențială pentru sănătatea ta. Totuși, cu ajutorul asistentului virtual Wellolive, care îți oferă un plan de dietă personalizat, poți simplifica această sarcină și să te bucuri de mese echilibrate. Vei descoperi că meal prepping-ul poate deveni o rutină simplă, eficientă și [...]
Acum 30 minute
11:20
Intervențiile Salvamont din ultimele 24 de ore au avut loc în condiții montane dificile, cu ninsori, vânt și risc ridicat de avalanșă în mai multe masive. Zeci de apeluri de urgență au fost înregistrate la Dispeceratul Național Salvamont în ultimele 24 de ore, salvatorii montani fiind chemați să intervină în mai multe zone din țară. Salvamont România [...]
Acum 2 ore
10:40
Piața muncii din România intră în 2026 cu o schimbare de paradigmă: superficialitatea nu mai are loc, iar diferența dintre profesioniștii care investesc constant în competențe reale și cei care se bazează doar pe diplome devine mai vizibilă ca niciodată. „Voi fi foarte direct: piața muncii din România nu mai are răbdare cu superficialitatea. Vedem o [...]
10:20
Studiu Revolut–Dyata: Cine sunt românii cei mai optimiști financiar și ce planuri au pentru 2026 # BizBrasov.ro
Pe fondul creșterii costului vieții, al majorării taxelor și al incertitudinii economice, percepția românilor asupra bunăstării financiare începe să se schimbe. Cu toate acestea, aproape 6 din 10 români (58%) se declară optimiști în privința situației lor financiare, arată un studiu realizat de Revolut și Dyata. Optimismul nu este însă unul pasiv. 27% dintre respondenții [...]
10:00
Facultatea de Educație fizică și sporturi montane de la Universitatea Transilvania din Brașov, singura din România inclusă în clasamentul mondial Shanghai Ranking # BizBrasov.ro
Facultatea de Educație fizică și sporturi montane de la Universitatea Transilvania din Brașov, singura din România inclusă în clasamentul mondial Shanghai Ranking. Anul 2026 a debutat cu vești foarte bune pentru Universitatea Transilvania din Brașov. Pentru prima dată în ultimii aproximativ 15 ani, de când se întocmește și se publică prestigiosul clasament universitar Shanghai Ranking, [...]
10:00
Meteorologii se așteaptă la o vreme mai caldă decât de obicei în mai multe zone ale țării, în a doua jumătate a lunii ianuarie. Totuși, această încălzire va fi precedată de o săptămână cu temperaturi mai coborâte și cu cantităţi mari de precipitaţii, arată estimările pentru următoarele patru săptămâni, publicate de ANM. Săptămâna 05.01.2026 – [...]
09:50
Polițiștii locali au dat amenzi de peste 150.000 de lei și au dispus ridicarea a 52 de mașini parcate neregulamentar, în perioada Revelionului # BizBrasov.ro
În perioada minivacanței de Revelion, cuprinsă între 29 decembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, Poliția Locală Brașov a acționat neîntrerupt pentru menținerea unui climat de ordine, liniște și siguranță publică, în contextul unui aflux crescut de turiști și al organizării mai multor evenimente specifice sărbătorilor de iarnă. Efectivele au fost prezente permanent în zonele aglomerate [...]
Acum 24 ore
19:20
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind terenurile necesare lărgirii străzilor Institutului și Cucului din Brașov # BizBrasov.ro
Legea care vizează transferul a aproape 30.000 de metri pătrați de teren din domeniul public al statului către Municipiul Brașov, necesari pentru lărgirea străzilor Institutului și Cucului, a mers din nou spre promulgare la președintele României, Nicușor Dan, după ce a fost corectată și votată din nou în Camera Deputaților. Astăzi, președintele României a semnat decretul [...]
17:30
Mâine, 6 ianuarie 2026, se deschide pentru public pârtia mică de schi din staţiunea Şugaş Băi. Programul va fi acelaşi ca în anii trecuţi, adică de la ora 9.00 la 21.00 în weekend, vinerea de la 15.00 la 21.00, iar de luni până joi de la 15.00 la 20.00, cu excepţia zilelor de marţi-miercuri, 6-7 [...]
16:30
Colegiul Medicilor din România propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă # BizBrasov.ro
Colegiul Medicilor din România propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă, întrucât efortul depus de medici în aceste perioade – frecvent extinse şi intens solicitante în multe situaţii – trebuie reflectat în mod corect în parcursul profesional şi în drepturile legale ale doctorilor, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Colegiului Medicilor din România, [...]
15:40
Zăpada în masivul Piatra Craiului atinge un metru. Toate traseele spre Creasta Principală sunt închise, iar vitejii sunt sfătuiți să nu riște nimic # BizBrasov.ro
Zăpada în masivul Piatra Craiului atinge un metru. Toate traseele spre Creasta Principală sunt închise, iar vitejii sunt sfătuiți să nu riște nimic. Patrulele din cadrul serviciului Salvamont Zărnești au făcut, în ultimele zile, evaluari cu privire la starea zăpezii din masivul Piatra Craiului. Din cauza ninsorilor și a viscolului din ultimele zile, stratul de [...]
15:30
Vindea mâncare și băuturi calde pe pârtie din Poiana Brașov din 2022 fără autorizație de funcționare. Polițiștii locali au confiscat toate veniturile obținute în această perioadă # BizBrasov.ro
Un chioșc care vinde vin fiert și mâncare pe o pârtie din Poiana Brașov a rămas la finele anului trecut fără 1,74 milioane de lei, după ce polițiștii locali au confiscat, la solicitarea Fiscului, toate veniturile încasate în perioada 2022 – 2025. Este vorba despre o cabană amplasată pe pârtia Bradul din Poiana Brașov și [...]
15:00
Prima ieftinire a prețurilor carburanților din 2026, după ce accizele au fost majorate la 1 ianuarie # BizBrasov.ro
Prima ieftinire a prețurilor carburanților din 2026, după ce accizele au fost majorate la 1 ianuarie. Petrom a aplicat luni 05 ianuarie 2026 prima reducere a prețurilor din acest an, la patru zile după majorarea semnificativă a accizelor. Astfel, benzina standard și motorina standard s-au ieftinit cu câte 4 bani pe litru, potrivit Monitorul Prețurilor. Cea [...]
14:30
Teatrul „Sică Alexandrescu” își reia activitatea: Când va avea loc primul spectacol din acest an # BizBrasov.ro
Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov își reia activitatea în 8 ianuarie, după pauza de sărbători, cu un program bogat care include, în această săptămână, spectacole precum „Până când moartea ne va despărți”, „Artă”, „Desculț în Parc”și „Iluzii”. Brașovenii și turiștii sunt așteptați joi, 8 ianuarie, de la ora 19:00, în Sala Studio, la spectacolul „PÂNĂ [...]
14:00
„Șmecher” de câmpie în excursie la munte, cu cauciucurile „chele”. A rămas fără certificat de înmatriculare # BizBrasov.ro
„Șmecher” de câmpie în excursie la munte, cu cauciucurile „chele”. A rămas fără certificat de înmatriculare. Un șofer inconștient a fost surprins de polițiști în timp ce circula pe drumurile publice, prin zăpadă, având cauciucuri cu care nici vara nu este legal să circuli. Este știut că foarte mulți șoferi din zona de sud a [...]
13:30
A început anul nou cu „stângul”: Un bărbat din Teliu și-a amenințat soția și i-a distrus telefonul, apoi a încălcat ordinul de protecție # BizBrasov.ro
În a treia zi din 2026, polițiștii Feldioara au fost sesizați, de către o femeie de 33 de ani, care semnala faptul că soțul său ar fi amenințat-o cu acte de violență și i-ar fi distrus telefonul mobil. „În urma sesizării primite, polițiștii s-au deplasat cu operativitate la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate [...]
13:20
Românii primesc bani în locul brazilor de Crăciun, dacă au cumpărat pomii de la un anumit retailer # BizBrasov.ro
Leroy Merlin, retailer francez specializat în construcții, decorațiuni și grădinărit, anunță în România lansarea campaniei de reutizilare a brazilor naturali de Crăciun. Retailerul îi încurajează astfel pe clienți să aducă brazii uscați după sărbători, pentru a fi utilizați în materiale ecologice. Toți cei care au achiziționat un brad natural de Crăciun – fie din rețeaua [...]
13:20
Cozi kilometrice spre Valea Prahovei și Brașov, la această oră, în condiții de ninsoare ușoară și temperaturi negative # BizBrasov.ro
Cozi kilometrice spre Valea Prahovei și Brașov, la această oră, în condiții de ninsoare ușoară și temperaturi negative. Coloana de mașini are aproximativ patru kilometri în zona Comarnic în direcția Braşov, informează, luni, Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IPJ) Prahova, Conform sursei citate, pe tronsonul Comarnic, către Braşov, se înregistrează trafic intens, cu o coloană de [...]
13:20
Brașovean reținut de polițiști după ce s-a întors la locuința partenerei, la câteva ore după ce primise interdicția # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 3 efectuează cercetări într-un dosar penal, după ce un bărbat a fost reținut pentru nerespectarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție provizoriu. Incidentul a fost semnalat ieri, în jurul orei 15:30, când o femeie în vârstă de 57 de ani a sesizat poliția cu privire la o [...]
13:00
Reacții pe internet, în urma salariului plătit de Lidl România: „Este venitul cu tot cu bonusurile de Paști și de Crăciun” # BizBrasov.ro
Unul dintre cele mai mari lanțuri de retail alimentar și nu numai prezent în România cu 380 de magazine și circa 13.000 de salariați, face în continuare angajări, conform panourilor publicitare afișate pe unele centre comerciale. Potrivit acestora, salariile nu sunt de neglijat. Potrivit anunțului, Lidl angajează vânzători pentru care oferă un salariu brut de 7.350 de [...]
13:00
Ministrul Economiei s-a pus pe curățat zăpada în stațiunea unde este cazat: Cine nu face pârtie e rost de bârfă între vecini dimineața la cafeaua băută în stradă # BizBrasov.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, afirmă, duminică, postând imagini cu el curâțând zăpada la Rânca, că zona este „frumusețea absolută” când este complet acoperită de zăpadă ca acum. De două zile „ninge cam încontinuu”, iar cei care nu-și fac pârtie în zona locuinței sunt subiect de bârfă între vecini. „Rânca e mirifică și vara și iarna, [...]
12:50
De la temperaturi de până la 14-15 grade în sudul țării, în ultimele zile, din 6 ianuarie maximele vor fi de 4-5 grade, spune directorul Administrației Naționale de Mateorologie, Elena Mateescu. Ea a precizat că fenomenele de iarnă, cu ninsori și viscol, se vor extinde în toată țara. Elena Mateescu a declarat, la Digi24, că astăzi se [...]
12:40
Mecanicii au început „să fenteze” întârzierile pe calea feartă Brașov – Sighișoara, care este încă în șantier. Cum a reușit un tren să ajungă cu 78 de minute mai devreme # BizBrasov.ro
Cu toate că infrastructura este în plin proces de modernizare și se circulă pe linie reabilitată doar pe 6 km, trenurile Brașov-Sighișoara ajung la destinație mult mai devreme față de ora din livret. Recordul a fost stabilit în prima zi a acestui an, când un tren Interregio a ajuns la Sighișoara cu 78 de minute [...]
12:30
Filarmonica Brașov începe anul în forță: Concertele de Anul Nou, programate în 8 și 9 ianuarie, sunt sold-out/ Ce evenimente au pregătit organizatorii pentru această lună # BizBrasov.ro
Filarmonica Brașov începe anul în forță, începutul lunii ianuarie fiind marcat de un interes crescut din partea publicului. Concertele de Anul Nou programate în 8 și 9 ianuarie s-au vândut foarte rapid, confirmând dorința melomanilor de a începe noul an în compania muzicii simfonice și a evenimentelor de calitate. Seria concertelor festive continuă duminică, 11 [...]
12:10
Telegondola și telecabinele din Poiana Brașov, oprite în această dimineață, din cauza vântului puternic din zona Postăvarul. Telecabinele au pornit în urmă cu puțin timp # BizBrasov.ro
Telegondola și telecabinele din Poiana Brașov, oprite în această dimineață, din cauza vântului puternic din zona Postăvarul. Telecabinele au pornit în urmă cu puțin timp. Telegondola și telecabinele din Poiana Brașov nu au funcționat în această dimineața din cauza vântului puternic din zona vârfului Postăvarul. Telecabinele au pornit în jurul orei 11.40, dar telegondola încă [...]
12:00
Platforma prin care românii își plătesc taxele și impozitele, mărite de la 1 ianuarie, este indisponibilă pentru a doua oară de la începutul anului. Românii care vor să-și plătească dările către stat fără să stea la cozi la ghișeu, întâmpină o problemă în drumul către calitatea de cetățean responsabil. Platforma online prin care se pot [...]
11:50
Risc mare de producere a unor avalanșe în Munții Făgăraș: La Bâlea Lac, stratul de zăpadă măsoară 86 de centimetri # BizBrasov.ro
La Bâlea Lac se înregistrează cel mai mare risc de producere de avalanşe din ţară, de gradul patru pe o scară de la unu la cinci. Meteorologii au măsurat cel mai mare strat de zăpadă din judeţul Sibiu la staţia de la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraşului, unde troienele [...]
Ieri
11:20
Un anumit tip de cartele „de sezon”, pentru instalațiile de transport pe cablu din Poiana Brașov, expiră miercuri # BizBrasov.ro
Cartelele „de sezon”, personalizate și netransmisibile, achiziționate pentru sezonul trecut, 2024 – 2025, mai sunt valabile până miercuri, 7 ianuarie, inclusiv, anunță administratorii domeniului schiabil din Poiana Brașov. Deși valabilitatea cartelelor de sezon se referă strict la perioada pentru care au fost achiziționate, având în vedere că sezonul trecut s-a încheiat mai repede decât perioada [...]
11:00
Cât a ajuns să coste o lecție de schi în Poiana Brașov: Tarifele sunt cu 15% mai mari față de sezonul trecut # BizBrasov.ro
Odată cu ninsorile și deschiderea pârtiilor au început și lecțiile de schi. În stațiuni sunt elevi noi, dar și unii care vor să-și perfecționeze tehnica și să alunece cât mai bine pe zăpadă. Instructorii au agenda plină de dimineață și până seara. În funcție de stațiune, față de sezonul trecut, prețurile au mai crescut cu [...]
11:00
Autobuz RAT Brașov, ajuns în șanț în această dimineață. Un autobuz al RAT Brașov a ajuns în urmă cu puțin timp în șanț, în localitatea Satu Nou. Din imaginile primite la redacția Biz Brașov, se pare că autobuzul a derapat chiar în centrul localității, iar un tractor a fost chemat în ajutor pentru a scoate [...]
10:30
O studentă la Brașov a dezvoltat brandul de lumânări, tablouri şi decoraţiuni Light in Light, împărţindu-şi timpul între facultate şi mica ei afacere: „Inspiraţia mea, aşa cum este şi sloganul acestui micuţ brand, este natura” # BizBrasov.ro
Aida Ionescu a început să picteze pe la 9-10 ani, atunci când a urmat cursuri de pictură, fiind îndrumată de Amalia Suruceanu, o artistă din Câmpina (jud. Prahova). Şi-a urmat pasiunea şi a învăţat tehnici noi, ba chiar a învăţat să facă şi lumânări naturale şi a conturat treptat o mică afacere sub brandul Light [...]
10:20
Depunerile de zăpadă au blocat în această dimineață accesul rutier din Sinaia spre Cota 1400 # BizBrasov.ro
Depunerile de zăpadă au blocat în această dimineață accesul rutier din Sinaia spre Cota 1400. Drumul din Sinaia către cota 1.400 a fost închis temporar luni, din cauza ”depuneirlor masive de zăpadă”, anunţă IPJ Prahova. „Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova informează participanţii la trafic că astăzi, 5 ianuarie 2026, începând cu ora 08.45, traficul rutier [...]
10:00
VIDEO Cum au evoluat lucrările la Sala Polivalentă a Brașovului, pe parcursul anului trecut # BizBrasov.ro
Lucrările de construcţie a Sălii Polivalente a Braşovului au început în septembrie 2022, după 4 ani în care s-a pregătit proiectul şi s-a identificat finanţarea, proiectul fiind preluat de Compania Naţională de Investiţii. Proiectul ar urma să fie definitivat la finalul anului viitor. Un video realizat cu imagini surprinse pe parcursului anului din dronă ne [...]
09:50
Târgul de Crăciun din Brașov rămâne deschis până pe 11 ianuarie, când va fi despodobit întreg orașul # BizBrasov.ro
Până duminică, pe 11 ianuarie, Brașovul își păstrează atmosfera de poveste, astfel încât brașovenii și turiștii se pot bucura în continuare de Târgul de Crăciun din Piața Sfatului și de iluminatul festiv. Brașovenii și turiștii care vor să se mai bucure de atmosfera sărbătorilor de iarnă, completată de farmecul ultimelor ninsori, sunt așteptați și în [...]
09:50
Aproape 100 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Pentru 2 turiști, intervenția salvamontiștilor nu a mai ajutat # BizBrasov.ro
Aproape 100 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Pentru 2 turiști, intervenția salvamontiștilor nu a mai ajutat. Aproape 100 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, după intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. „O zi foarte grea pentru salvatorii montani. În ultimele 24 [...]
09:40
48 de utilaje de deszăpezire au fost scoase pe străzile Brașovului. Care sunt etapele prioritare de deszăpezire # BizBrasov.ro
Operatorul care asigură serviciul de deszăpezire, Comprest, a acționat, în perioadele de vârf, cu 48 de utilaje pe străzile Brașovului și Poienii Brașov, astfel încât circulația să se poată desfășura în condiții optime, potrivit informațiilor transmise de către Primăria Brașov. Dacă în oraș s-a putut interveni în condiții optime, pe drumul spre Poiana Brașov, în [...]
09:30
Ajunul Bobotezei: Cum se pregătesc creștinii pentru Botezul Domnului. De ce se ține post negru pe 5 ianuarie # BizBrasov.ro
Ajunul Bobotezei: Cum se pregătesc creștinii pentru Botezul Domnului. De ce se ține post negru pe 5 ianuarie. În fiecare an, la 5 ianuarie, Ajunul Bobotezei creează în România o atmosferă aparte, în care credința se întâlnește cu ritualuri străvechi și tradiții populare. Considerată un moment de profundă pregătire spirituală, ziua premergătoare Botezului Domnului este [...]
09:00
Întâlnire cu ursul, în Piatra Mare: „Pleacă, pleacă, suntem mulți!” Turiștii care s-au încumetat zilele acestea să urce spre vârful Piatra Mare au întâlnit, în zona traseului folosit de montaniarzi, un urs. O filmare făcută de unul din membrii unui grup de turiști care urcau pe munte arată cum au acționat oamenii la apariția ursului [...]
08:50
Numai în România: Bradul de Crăciun din orașul Drăgășani provine din cimitirul orașului, de la mormântul unui localnic. Familia defunctului, șocată să vadă cum pomul plantat în urmă cu 25 de ani în cimitir este împodobit de autorități în centrul orașului # BizBrasov.ro
Numai în România: Bradul de Crăciun din orașul Drăgășani provine din cimitirul orașului, de la mormântul unui localnic. Familia defunctului, șocată să vadă cum pomul plantat în urmă cu 25 de ani în cimitir este împodobit de autorități în centrul orașului. Bradul instalat și împodobit de Crăciun în centrul orașului Drăgășani a fost tăiat din [...]
08:20
Trafic restricționat pe DN1, în această dimineață, din cauza căderilor abundente de zăpadă # BizBrasov.ro
Trafic restricționat pe DN1, în această dimineață, din cauza căderilor abundente de zăpadă. Drumarii brașoveni au anunțat în această dimineață că, din cauza căderilor abundente de zăpadă, traficul rutier este restricționat pe DN1, între Predeal și Nistorești: „DN1 km 102-138, între Nistorești și Predeal, începand cu ora 5 se restrictioneaza traficul pentru autovehiculele cu MTMA [...]
4 ianuarie 2026
17:30
2026 aduce în România restructurări majore în multe domenii de activitate. Vom asista la concedieri şi desfiinţarea unor posturi care până acum se adresau în primul rând tinerilor fără experienţă, la început de drum. După un an greu pe piața muncii urmează unul și mai complicat, spun experții în resurse umane. Retailul a scăzut, este [...]
17:10
Un vis devenit realitate! Impresionată de un muzeu de ştiinţe elveţian, vizitat în copilărie, o tânără din Braşov a deschis o afacere socială pentru educarea copiilor. Ioana Borșan a creat un loc în care micuţii să înveţe prin experimente despre biologie, fizică sau matematică. Tânăra plănuieşte acum să deschidă spaţii similare şi în alte oraşe [...]
16:40
Distracție mare în Poiana Brașov, la început de an: Cât plăteşte o familie pentru câteva zile în stațiune # BizBrasov.ro
În primul weekend din 2026, Poiana Braşov a fost luată cu asalt de turişti. Vineri s-a deschis şi sezonul de schi, astfel că telefoanele au sunat neîncetat la recepţii. Cei care au apucat să prindă camere la hoteluri au plătit cu 15% mai mult față de sezonul din toamnă, notează antena3.ro. Prețul pentru o cameră [...]
15:00
VIDEO Ninge abundent în Harghita, dar și în alte zone montane din centrul țării. Drumarii brașoveni acționează cu peste 100 de utilaje de deszăpezire # BizBrasov.ro
Ninge abundent în nordul județelor Harghita și Mureș, dar și în alte zone montane din centrul țării. „DRDP Brașov acționează cu peste 100 de utilaje de deszăpezire, care au răspândit peste 650 de tone de materiale antiderapante în cursul zilei. Din păcate, deși au fost lansate numeroase avertismente, mulți pleacă la drum fără să fie [...]
14:00
MAE confirmă că un cetățean român a murit în incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana # BizBrasov.ro
Cetățeanul român dat dispărut după incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana a murit, a anunțat duminică ministerul român de Externe, conform G4Media. „În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este [...]
13:50
Noua escrocherie din România prin care oamenii sunt păcăliți să-și dea datele bancare: „Te pune în legătură cu un operator” # BizBrasov.ro
Escrocii devin tot mai inventivi și folosesc tactici sofisticate pentru a obține datele personale și banii cetățenilor, avertizează autoritățile. Cea mai recentă metodă de fraudă constă în apeluri telefonice prin care victimele sunt convinse că au fost deja înșelate, fiind mințite că li se oferă ajutor, în realitate pentru a le fi furate informațiile bancare. Chestorul [...]
13:40
Avertizare ANPC: Autoritățile nu pot interveni dacă site-ul de pe care cumpărați nu are personalitate juridică în UE # BizBrasov.ro
Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, atrage atenția consumatorilor că, atunci când cumpără produse de pe site-uri ale unor firme neînregistrate în Uniunea Europeană, autoritățile au capacități limitate de a le proteja interesele. El face o serie de recomandări pentru cei care vor să achiziționeze produse de pe astfel de [...]
12:00
Meteorologii au emis o nouă avertizare Cod galben de ninsori și lapoviță, valabilă în intervalul 5 ianuarie, ora 10.00-6 ianuarie, ora 10.00. Pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori și lapoviță, apoi [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Atenție, șoferi! Traficul va fi îngreunat pe DN 1, pe sensul de mers Brașov-București. Polițiștii recomandă ruta alternativă DN 1A # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni anunță și astăzi valori crescute de trafic pe DN 1, în special pe sensul de deplasare Brașov → București, în zona stațiunilor montane, cu formarea de coloane și timpi de așteptare ridicați, începând cu localitatea Predeal. „Astfel, pentru a asigura fluența circulației, în puncte de interes vor fi constituite dispozitive de informare, unde [...]
10:50
După sărbători, apare inevitabil întrebarea: când trebuie despodobit bradul de Crăciun conform tradiției românești. Deși în prezent obiceiurile diferă de la o familie la alta, tradiția populară indică o dată din calendarul creștin ortodox la care bradul trebuie scos din casă. Când trebuie despodobit bradul de Crăciun, conform tradiției Conform tradiției românești, bradul de Crăciun nu ar trebui să [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.