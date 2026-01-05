Donald Tusk: Europa trebuie să se unească „altfel, suntem terminați”
Digi24.ro, 5 ianuarie 2026 13:50
Premierul polonez Donald Tusk a emis un avertisment grav cu privire la viitorul Europei, spunând că UE nu va fi luată în serios dacă este „slabă și divizată”, după o săptămână care a evidențiat fracturi privind politica externă, pe fondul operațiunii SUA din Venezuela și al celor mai recente declarații ale lui Donald Trump despre Groenlanda.
Acum 5 minute
14:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că intenţionează să-l înlocuiască pe şeful serviciului de securitate al ţării, SBU, Vasil Maliuk, ca parte a unei remanieri mai ample care a dus şi la înlocuirea şefului de cabinet prezidenţial. Zelenski a scris în pagina sa de Facebook că i-a cerut lui Maliuk să se concentreze mai mult pe operaţiunile de luptă.
Acum 15 minute
14:00
Germania îl amenință voalat pe Donald Trump cu răspunsul NATO în cazul în care SUA vor prelua Groenlanda # Digi24.ro
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că Groenlanda aparţine Danemarcei şi că NATO ar putea discuta despre consolidarea protecţiei sale, dacă va fi nevoie, informează Reuters.
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:40
CNAIR scoate la concesiune spații de servicii de pe autostrăzi. Statul ar putea încasa până la 21 de miliarde de lei # Digi24.ro
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o procedură de licitație pentru concesionarea unor spații de servicii amplasate pe autostrăzi și drumuri de mare viteză din România. Potrivit datelor din documentația de atribuire, valoarea totală estimată a concesiunilor poate ajunge la până la 21 de miliarde de lei, într-un interval de cel mult 30 de ani.
13:40
Vremea va fi schimbătoare de la o zi la alta în următoarea săptămână, iar apoi se va încălzi ușor, arată prognoza pentru următoarele două săptămâni emisă de ANM. Precipitaţii se vor înregistra a nivelul întregului teritoriu pe aproape tot parcursul intervalului.
13:40
„Gata cu şmecheria”. Protest într-un oraș din Suceava, unde zeci de oameni sunt nemulțumiți de creșterea taxelor. Ce spune primarul # Digi24.ro
Câteva zeci de locuitori ai oraşului Salcea, din judeţul Suceava, au protestat luni în faţa primăriei, oamenii fiind nemulţumiţi de creşterea taxelor şi impozitelor locale. Primarul localităţii, Ezekiel Belţic, care a discutat cu oamenii şi a fost apostrofat în repetate rânduri, a promis că va organiza o întâlnire cu locuitorii în următoarea perioadă. El a precizat că nu fuge de răspundere, recunoscând că există nemulţumiri ale locuitorilor.
13:40
Cum răspunde Trump la întrebarea cine conduce Venezuela. „Vă voi da un răspuns care va fi foarte controversat” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări că Statele Unite se află „la conducerea” Venezuelei, după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro. Fostul lider de la Caracas urmează să fie înfăţişat luni la un tribunal la New York, pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţii de trafic de droguri.
13:30
Zece persoane au fost condamnate pentru hărțuirea cibernetică a primei doamne a Franței, Brigitte Macron # Digi24.ro
Luni, un tribunal din Paris a condamnat 10 persoane pentru hărțuirea cibernetică a primei doamne a Franței, Brigitte Macron, pentru răspândirea unor afirmații false potrivit cărora ea ar fi o femeie transgender născută bărbat, relatează BFM TV.
13:20
A fost scandal într-o localitate din Ilfov, unde mai mulți bărbați s-au luat la ceartă în fața unui bar, din cauza unor sume de bani Totul a degenerat în momentul în care unul dintre bărbați a scos o armă.
Acum 2 ore
13:00
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni că a numit-o pe fosta viceprim-ministră a Canadei, Christia Freeland, în funcţia de consilieră pentru dezvoltare economică, invocând "experienţa acesteia în atragerea de investiţii", relatează Reuters.
12:40
Ministerul de Interne a convocat Comandamentul de iarnă. Autoritățile acționează pentru deszăpezire și remedierea avariilor # Digi24.ro
Instituţiile guvernamentale acţionează pentru reducerea efectelor cauzate de situaţia meteorologică şi ţin legătura îndeaproape cu autorităţile locale din comunităţile în care este nevoie de intervenţii pentru remedierea avariilor produse de ninsoare şi viscol, anunţă, luni, Executivul. Comandamentul de iarnă a fost convocat la ora 14.00, la MAI, cu participarea vicepremierului Marian Neacşu.
12:20
Jandarmi transformați în faianțari. Subofițeri din Constanța acuză conducerea că îi obligă să monteze gresie în unitate # Digi24.ro
Reprezentanţii Sindicatului Poliţiştilor din România ”Diamantul” au anunţat pe pagina de Facebook a instituţiei că au primit o scrisoare despre anumite nereguli care au loc în cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa.
Acum 4 ore
12:10
Noul primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, lansează o consultare de 100 de zile împotriva „înşelăciunilor la chirii” # Digi24.ro
12:10
Premierul Groenlandei i-a transmis președintelui american Donald Trump să înceteze „fanteziile de anexare”, după o nouă serie de declarații în care liderul de la Washington sugera că SUA „se vor ocupa” de insula arctică. Reacțiile critice s-au amplificat, Danemarca și mai multe state europene au condamnat ferm presiunile asupra teritoriului autonom.
11:50
Cine este judecătorul de 92 de ani care va analiza dosarul lui Nicolas Maduro: „Va simți toată furia justiției americane” # Digi24.ro
Conform voinței președintelui american Trump, liderul venezuelean capturat Nicolás Maduro va fi în curând judecat de justiția americană. Pregătirile pentru un astfel de proces sunt în curs de desfășurare de ani de zile: încă din 2020, tribunalul competent din New York a formulat acuzații împotriva lui Maduro.
11:40
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin # Digi24.ro
Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, afirmă că liderii ruși încă mai cred că timpul este de partea lor, în ciuda pierderilor grele suferite în Ucraina și a presiunii economice crescânde. El spune că obiectivul lui Putin de a reconstrui imperiul rus „este imposibil de atins”.
11:40
AUR cere ca 2026 să fie declarat „Anul Americii în România”: Sub conducerea lui Trump, influenţa americană s-a făcut resimţită # Digi24.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) solicită oficial autorităţilor statului român - Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului - declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România", în contextul aniversării a 250 de ani de la adoptarea Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite ale Americii.
11:20
Un șofer de 52 de ani a vrut să intre în România, pe la Vama Sculeni, cu o mașină în valoare de 162.000 de lei (aproape 32.000 de euro), dar a rămas fără ea, deoarece apărea în bazele de date ca fiind furată din Franța.
11:20
Platforma prin care românii își plătesc taxele și impozitele, mărite de la întâi ianuarie, este indisponibilă pentru a doua oară de la începutul anului.
11:20
Premierul slovac Robert Fico critică dur intervenția americană în Venezuela. „Ordinea mondială postbelică se prăbușește” # Digi24.ro
Prim-ministrul slovac Robert Fico a condamnat vehement operațiunea militară americană din Venezuela, care a dus la capturarea fostului președinte Nicolás Maduro și a soției sale, afirmând că nu va slăbi niciodată eforturile sale de pace, folosindu-și toată experiența pentru a se asigura că Slovacia nu va fi niciodată târâtă în vreo „aventură militară”. Fico a descris acțiunea drept „dovadă suplimentară a prăbușirii ordinii mondiale create după Al Doilea Război Mondial”, subliniind că dreptul internațional nu mai este respectat, iar forța militară este folosită fără mandat ONU de către „cei mari și puternici”, potrivit agenției slovace de presă, TASR.
11:10
JD Vance susține că operațiunea militară din Venezuela și capturarea lui Maduro „ajută SUA în lupta contra fentanilului” # Digi24.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a apărat duminică operațiunea militară a administrației Trump din Venezuela, care a dus la capturarea președintelui Nicolas Maduro, susținând că acțiunea are legătură directă cu eforturile de a reduce traficul de fentanil către Statele Unite, relatează Politico.
10:40
Schimbare radicală de perspectivă la Budapesta: Orban îl critică pe Trump: „Ordinea mondială se află în stare de dezintegrare” # Digi24.ro
Premierul maghiar a venit cu o primă reacție după ce Donald Trump a ordonat capturarea lui Nicolas Maduro. Viktor Orban, un aliat tradițional al liderului de la Casa Albă, a criticat în termeni duri operațiunea din Venezuela.
10:40
Buzoianu anunță lansarea procesului de selecţie pentru funcţia de director general al Apelor Române. Ce documente sunt necesare # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat lansarea unui proces de selecţie pentru funcţia de director general al Apelor Române. Aceasta a rămas vacantă după ce Florin Ghiţă a demisionat, în urma scandalului apei potabile din Prahova. Termenul limită de depunere a candidaturilor este 12 ianuarie. Interviurile, programate în intervalul 14 - 16 ianuarie, vor fi înregistrate şi publicate, a spus Buzoianu.
Acum 6 ore
10:10
Licitație record în Japonia: Un pește de 243 de kilograme a fost vândut cu 2,8 milioane de euro # Digi24.ro
Un ton roşu gigant a fost adjudecat pentru suma record de 2,8 milioane de euro la tradiţionala licitaţie de Anul Nou din Tokyo, unde „Regele tonului”, celebrul proprietar al lanţului de restaurante Sushi Zanmai, a câştigat din nou competiţia pentru cel mai scump peşte al sezonului.
10:00
Preşedintele american Donald Trump avertizează că Iranul va fi lovit „foarte dur” dacă sunt ucişi manifestanţi în protestele care se află în curs în republica islamică, iniţial din motive economice, dar s-a lărgit şi include revendicări politice.
10:00
Meteorologii anunță noi ninsori și viscol, iar vremea se răcește în toată țara. Peste 17.500 de locuințe sunt încă fără electricitate # Digi24.ro
Urmează încă o zi cu viscol și ninsori în România. La munte, stratul de zăpadă va crește considerabil. Din cauza vremii, mii de gospodării sunt în continuare fără curent. În Alba, Mureș și Sibiu au căzut copaci peste rețelele electrice și au provocat avarii. Directorul ANM, Elena Mateescu, a spus la Digi24 că vremea se va răci în toată țara, începând de mâine.
09:50
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei (86 de ani), ar avea un plan de rezervă pentru a fugi la Moscova dacă protestele masive din țară se intensifică și forțele de securitate nu mai pot controla situația sau încep să dezerteze.
09:50
Formațiunile chistice ale ficatului sunt adesea descoperite întâmplător. Nu toate necesită intervenție, dar evaluarea corectă este esențială. Aflăm mai mult despre diagnosticul și opțiunile de tratament pentru chistul hepatic de la Dr. Ionuț Duduș, medic primar chirurgie hepatică.
09:00
Efectul operațiunii SUA împotriva lui Maduro: Aurul și argintul s-au scumpit, investitorii se tem de riscurile geopolitice # Digi24.ro
Cotaţiile la aur şi argint au crescut luni, investitorii analizând riscurile geopolitice sporite în urma capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA, relatează Bloomberg, citată de Agerpres.
09:00
Trump spune că o operațiune militară a SUA în Columbia i se pare „o idee bună”. Cine este „omul bolnav, care vinde cocaină în SUA” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat noi amenințări cu folosirea forței militare în America Latină, de această dată vizând direct Columbia, într-un context internațional deja tensionat după operațiunea spectaculoasă a armatei americane în Venezuela, scrie The Guardian.
09:00
O țară din Africa invită Rusia să investească în pământuri rare şi diamante și anunță că va deschide o ambasadă la Moscova # Digi24.ro
Un stat african pregăteşte deschiderea unei ambasade la Moscova şi invită investitorii ruşi să intre în sectorul local al pământurilor rare şi al diamantelor, într-un context în care Rusia îşi intensifică eforturile de a-şi extinde influenţa pe continent. Mişcarea marchează o etapă diplomatică importantă şi sugerează o aprofundare a cooperării bilaterale pe fondul competiţiei globale pentru resurse strategice.
08:50
Aproape 100 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Avertismentul salvamontiştilor # Digi24.ro
Aproape 100 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, după intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.Aproape 100 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, după intervenţii de urgenţă, informează luni Dispeceratul Naţional al Salvamont România. Salvamontiştii avertizează oamenii să fie prudenți și responsabili în derularea activităților montane.
08:50
Digistoria – cele mai importante evenimente pentrecute pe 5 ianuarie
08:40
Mai multe ONG-uri cer extrădarea lui Maduro în Argentina, unde să fie judecat pentru crime împotriva umanităţii # Digi24.ro
Mai multe ONG-uri au făcut apel la justiţia argentiniană să solicite extrădarea lui Nicolás Maduro în ţară pentru a fi judecat pentru crime împotriva umanităţii, potrivit unui document consultat de AFP. Preşedintele venezuelean a fost capturat sâmbătă de Statele Unite, dus şi încarcerat pe teritoriul american pentru a răspunde, luni, la New York, mai multor acuzaţii, printre care „narcoterorism”, relatează News.ro.
08:40
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat lansarea unor rachete hipersonice, justificată prin „recenta criză geopolitică”, a informat luni agenţia oficială de presă KCNA, la două zile după ce Statele Unite l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro.
Acum 8 ore
08:00
Avertizare Infotrafic: Se circulă în condiţii de iarnă în mai multe judeţe. Unde se înregistreză ninsori # Digi24.ro
Circulaţia se desfăşoară luni dimineaţă în condiţii de iarnă pe drumurile din 19 judeţe, unde asfaltul este parţial acoperit cu zăpadă, anunță Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
08:00
Mii de locuințe din sud-vestul Berlinului au fost afectate de o pană de curent. Militanții de extremă stânga spun că au atacat rețeaua # Digi24.ro
Mii de gospodării din sud-vestul Berlinului au fost afectate de o pană de curent de sâmbătă, unele dintre ele fiind racordate din nou la rețea duminică. „Până la ora 3:23 (02:23 GMT) în data de 4 ianuarie, am reușit să restabilim alimentarea cu energie electrică pentru aproximativ 7.000 de gospodării și 150 de firme în mai multe etape, în special în zona Lichterfelde”, a anunțat furnizorul de energie electrică Stromnetz Berlin pe site-ul său web, potrivit dpa. Aproximativ 38.000 de locuințe și peste 2.000 de clienți comerciali rămân fără energie electrică în districtul Steglitz-Zehlendorf, după ce un incendiu a avariat o legătură de cablu peste canalul Teltow. Militanţii de extremă stânga germani care protestează faţă de criza climatică şi inteligenţa artificială au revendicat responsabilitatea pentru atacul care a întrerupt alimentarea cu energie electrică a zeci de mii de locuinţe din Berlin, relatează The Guardian, preluată de News.ro.
07:20
Rusia a vizat capitala și regiunea Kiev, ucigând cel puțin 2 persoane și avariind un centru medical # Digi24.ro
Rusia a atacat din nou Ucraina în cursul nopții de duminică spre luni, vizând Kievul și regiunea sa. Atacurile ruseşti s-au soldat cu doi morţi la Kiev şi la periferia oraşului, au raportat autorităţile locale, după ce armata a avertizat că întreaga Ucraină este ameninţată de rachete, potrivit Kyiv Independent.
07:10
Trump îl contrazice pe Putin. Ucraina nu a țintit cu drone una dintre reședințele președintelui rus, așa cum susține Kremlinul # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump îl contrazice pe liderul de la Kremlin. El a indicat duminică seară că nu crede afirmaţiile Moscovei conform cărora Ucraina a atacat cu drone o reşedinţă a preşedintelui rus Vladimir Putin în nord-vestul Rusiei, relatează AFP, preluată de Agerpres.
07:10
Doctrina „Donroe” inventată de Trump poate inspira China și Rusia. „De ce alţii nu ar putea face la fel?” (Analiză France Presse) # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump şi-a justificat operaţiunea de capturare a omologului său venezuelean Nicolas Maduro prin necesitatea de a restaura supremaţia necontestată a SUA asupra tuturor Americilor, semnal care ar putea inspira China şi Rusia, apreciază duminică France Presse într-o analiză.
07:10
Marile orașe „pierdute” ale Antichității: Șase așezări istorice pe care arheologii nu le-au găsit niciodată # Digi24.ro
Arheologii au studiat mult timp civilizațiile antice, însă destule orașe importante din acele timpuri, inclusiv capitalele unor mari regate și imperii, nu au fost găsite niciodată. Știm de existența acestor așezări din descrierile care apar în diverse texte antice, dar locația lor ar putea rămâne pentru totdeauna un mister.
07:10
Câte zile se consumă Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Părintele explică cum poate fi folosită pentru sănătate și protecție # Digi24.ro
Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează în amintirea Botezului Domnului în Iordan, este un simbol al purificării, vindecării și protecției spirituale. Conform rânduielilor bisericești, ea se consumă în mod tradițional între 6 și 14 ianuarie, însă poate fi păstrată și folosită pe tot parcursul anului.
07:10
32 de cubanezi au murit în timpul operaţiunii de extragere a lui Maduro din Venezuela. Vor fi două zile de doliu # Digi24.ro
Guvernul cubanez a anunţat duminică faptul că 32 dintre cetăţenii săi au fost ucişi în timpul raidului american asupra Venezuelei, care a avut ca scop extrădarea preşedintelui Nicolas Maduro pentru a fi judecat în Statele Unite, relatează Reuters, preluată de News.ro.
07:10
Misterul unui corp ceresc care nu ar trebui să existe. De ce astronomii nu își pot explica formarea planetei Mercur # Digi24.ro
Planeta Mercur i-a uimit de mult timp pe astronomi pentru că încalcă multe din teoriile actuale legate de formarea planetelor. O nouă misiune spațială care va studia planeta în 2026 ar putea rezolva acest mister.
07:10
Atacul asupra Venezuelei naște temeri privind o posibilă preluare a Groenlandei: „N-ar fi greu pentru SUA să trimită mii de soldați” # Digi24.ro
Bombardamentul SUA asupra Venezuelei și capturarea președintelui acesteia, Nicolas Maduro, au reînnoit temerile privind preluarea Groenlandei de către americani. La doar câteva ore după operațiunea militară americană din Venezuela, podcasterul de dreapta Katie Miller - soția lui Stephen Miller, puternicul șef-adjunct al cabinetului lui Donald Trump pentru politici de securitate internă - a postat pe X o hartă a Groenlandei acoperită cu steagul american, avânt alăturată legenda: „ÎN CURÂND”, anunță The Guardian.
07:10
Ajunul Bobotezei 2026: Cum se pregătesc creștinii pentru Botezul Domnului. De ce se ține post negru pe 5 ianuarie # Digi24.ro
În fiecare an, la 5 ianuarie, Ajunul Bobotezei creează în România o atmosferă aparte, în care credința se întâlnește cu ritualuri străvechi și tradiții populare. Considerată un moment de profundă pregătire spirituală, ziua premergătoare Botezului Domnului este legată de ideea de purificare și reînnoire sufletească.
07:10
„Orașul etnic rusesc” din China de unde au dispărut toți rușii. Un avanpost cultural al Moscovei s-a transformat într-un oraș-fantomă # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a purtat un război timp de aproape patru ani la frontiera de vest a țării sale vaste pe motiv că apără „lumea rusească” – vorbitori de limba rusă și alte persoane din Ucraina care au legături de sânge cu populația Rusiei. La peste 5.000 de kilometri depărtare, însă, dincolo de granița cu China, Rusia a pierdut deja un avanpost al limbii și culturii ruse dintr-un teritoriu străin: „orașul etnic rusesc Enhe”, o așezare înzăpezită din nordul Chinei înființată pentru a proteja tradițiile și identitatea minorității ruse.
07:10
„Putinizarea” politicii externe a Statelor Unite lovește Venezuela. Ce consecințe globale va avea răpirea lui Maduro ordonată de Trump # Digi24.ro
Bombardamentele asupra Venezuelei, răpirea liderului țării și a soției lui și momentul în care Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor conduce o țară străină și vor vinde petrolul acesteia au dat o lovitură puternică ordinii internaționale. Dar încă și mai îngrijorător este că reticența președintelui american de a se implica în războaie străine pare că a dispărut: stăpânirea unor noi teritorii și preluarea cu forța a resurselor naturale ale altor țări au devenit obiective mai atractive pentru Trump decât încercarea de a obține Premiul Nobel pentru Pace.
07:10
„Revoluția tăcută” a lui Leon. Cum remodelează primul papă american Vaticanul. „Are zâmbetul cuiva care ascultă și este sincer” # Digi24.ro
Papa Leon are un zâmbet aparte, care îi face pe cei din jur să nu știe ce gândește cu adevărat. „Eu îl numesc «zâmbetul Mona Lisa» și îl are încă de când ne-am cunoscut în 1969, atunci când aveam 14 ani”, spune, pentru The Times, Mike Greco, cel care a frecventat împreună cu papa, pe atunci Robert Prevost, liceul St Augustine Seminary din Michigan. „Este zâmbetul cuiva care ascultă, este sincer și nu trebuie să impresioneze oamenii sau să se impună”, a spus Greco, în vârstă de 70 de ani. „În spatele zâmbetului se ascunde mintea analitică a unui specialist în matematică, ceea ce îl face un administrator excelent, dar oamenii nu văd asta din cauza prezenței sale pastorale”, a adăugat el. „Anul acesta, Leon a strâns informații pentru a-și asuma o responsabilitate uriașă - bunăstarea financiară și spirituală a Bisericii”.
Acum 24 ore
00:40
O ursoaică polară din Arctica a uimit comunitatea științifică după ce a fost observată îngrijind doi pui de vârste similare, unul dintre ei fiind adoptat, într-un caz extrem de rar documentat de cercetători canadieni care monitorizează specia de aproape o jumătate de secol.
