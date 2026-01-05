Răspunsul dur al UE la amenințările lui Trump privind anexarea Groenlandei: „Vom apăra principiile suveranității naționale”

08:00

Mii de gospodării din sud-vestul Berlinului au fost afectate de o pană de curent de sâmbătă, unele dintre ele fiind racordate din nou la rețea duminică. „Până la ora 3:23 (02:23 GMT) în data de 4 ianuarie, am reușit să restabilim alimentarea cu energie electrică pentru aproximativ 7.000 de gospodării și 150 de firme în mai multe etape, în special în zona Lichterfelde”, a anunțat furnizorul de energie electrică Stromnetz Berlin pe site-ul său web, potrivit dpa. Aproximativ 38.000 de locuințe și peste 2.000 de clienți comerciali rămân fără energie electrică în districtul Steglitz-Zehlendorf, după ce un incendiu a avariat o legătură de cablu peste canalul Teltow. Militanţii de extremă stânga germani care protestează faţă de criza climatică şi inteligenţa artificială au revendicat responsabilitatea pentru atacul care a întrerupt alimentarea cu energie electrică a zeci de mii de locuinţe din Berlin, relatează The Guardian, preluată de News.ro.