Jandarmeria Capitalei ia măsuri pentru asigurarea ordinii publice pe parcursul evenimentelor religioase prilejuite de sărbătoarea Bobotezei
Gândul, 5 ianuarie 2026 15:50
Boboteaza, una dintre cele mai importante sărbători creștine de la începutul anului, este prăznuită pe 6 ianuarie. În acest context, Jandarmeria Capitalei ia măsuri pentru asigurarea ordinii publice pe parcursul evenimentelor religioase prilejuite în această zi. La Catedrala Patriarhală de pe Dealul Mitropoliei, precum şi la alte lăcaşuri de cult din Municipiul Bucureşti, vor avea […]
Acum 10 minute
16:00
Dinamo ar putea juca într-o competiție europeană, iar în acest sezon roș-albii au șanse de a câștiga titlul în Superliga. Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a spus că un buget de 20 de milioane de euro ar putea face ca echipă să se califice inclusiv în Liga Campionilor. „Câinii” nu mai joacă în Europa din […]
Acum 30 minute
15:50
15:50
Noua piață neagră digitală: AliExpress și Shein nu reușesc să oprească produsele ilegale și reclamele mascate. Cum ne putem feri de „țepe” # Gândul
V-ați întrebat vreodată cine monitorizează cu adevărat ce cumpărăm, atunci când navigăm pe platforme online importante? Printre oferte, reclame mascate și vânzători terți, produse ilegale pot să reușească să se strecoare fără aproape nicio supraveghere din partea giganților ca AliExpress și Shein. Potrivit Que.es, rezultatul poate fi o piață neagră digitală, care funcționează la vedere, […]
15:50
Un bărbat a fost reținut după ce ar fi vandalizat reședința vicepreședintelui Statelor Unite J.D. Vance din Ohio, a anunțat luni Serviciul Secret al SUA. Suspectul ar fi spart geamurile locuinței și ar fi provocat alte daune materiale, transmite abc.news. Supectul a fost reținut, după miezul nopții, de agenții Serviciului Secret și apoi a fost […]
15:50
Raed Arafat, după Comandamentul de Iarnă: „Situații foarte grave n-au avut loc”. 90.000 de oameni au rămas fără curent electric din cauza vremii # Gândul
Comandamentul de Iarnă s-a reunit prin videoconferință sub coordonarea vicepremierilor Cătălin Predoiu și Marian Neacșu. Întâlnirea a urmărit efectele vremii din perioada 1–5 ianuarie și măsurile pregătite pentru zilele următoare. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că, în ciuda condițiilor meteo dificile, nu au existat situații grave. Totodată, Arafat a anunțat […]
15:40
Valentina Pelinel, în vârstă de 45 de ani, a mărturisit ce își dorește pentru ea și familia sa în anul care a început. ”Să iubesc și să fiu iubită”, a spus vedeta. Valentina Pelinel a dezvăluit cu ce gânduri intră în noul an. Blonda a afirmat că își dorește să se bucure de viață alături […]
15:40
Înalt Prea Sfinţitul Teodosie a oficiat slujba de Sfinţire Mare a Apei. 300.000 de PET-uri de apă sfinţită oferite credincioșilor # Gândul
Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, a oficiat luni slujba de Sfinţire Mare a Apei, identică cu cea din ziua de Bobotează. Arhiepiscopul Tomisului a sfinţit apa aflată în butoaie amplasate în faţa Catedralei arhiepiscopale ”Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanța. ÎPS Teodosie a sfințit apa din ciubărele uriașe aflate în fața Catedralei ”Sfinţii […]
Acum o oră
15:30
Atmosfera festivă de după intrarea în anul nou se menține în primele zile ale lunii ianuarie, iar urările de „La mulți ani” sunt rostitre extrem de des. Totuși, pe măsură ce zilele trec, mulți se întreabă: până când se cuvinte să facem astfel de urări? Chiar dacă nu există o regulă streictă în ceea ce […]
15:10
Te confrunți cu provocări serioase în rutina ta zilnică. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 6 ianuarie 2026. Berbec Poate că e timpul să reevaluezi lucrurile. Aspecte importante ale ființei tale ar putea fi puse sub semnul întrebării și se pare că nu găsești răspunsul la întrebarea – de ce ai pornit […]
15:10
Liderul suprem al Iranului se pregătește să fugă la Moscova dacă revoltele din Iran scapă de sub control. Ce presupune „planul B“ al ayatollahului # Gândul
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, se pregătește să fugă în străinătate în cazul în care mișcarea anti-regim scapă de sub control. În ultimele 9 zile, protestele negustorilor din Teheran au luat forma unor „revolte” populare – cu sloganuri în favoarea răsturnării regimului teocratic. Potrivit publicației British Times, agențiile de informații americane și britanice […]
15:10
Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán spune că președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin se vor întâlni la Budapesta în 2026. Ungaria se așteaptă ca președinții Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin și Donald Trump, să se întâlnească la Budapesta în 2026 pentru a încheia un acord privind reglementarea conflictului din Ucraina, spune premierul […]
15:10
Dormi cu televizorul deschis? Obiceiul banal ar putea fi periculos pentru sănătate. Ce au descoperit experții # Gândul
S-a întâmplat să dormi cu televizorul deschis ori urmezi acest obicei care, la prima vedere, pare a fi inofensiv? Experții au analizat ce efecte poate să aibă obiceiul asupra sănătății, pe termen scurt și lung. Iată mai jos, în articol. Dormitul cu televizorul deschis poate să atragă consecințe asupra sănătății, pe termen scurt și lung. […]
15:10
Bolojan îngheață alocațiile copiilor pentru al doilea an la rând. Cât au pierdut copiii până acum: este vorba de aproape 1.000 de lei # Gândul
Alocația de stat pentru copii rămâne înghețată și în anul 2026, pentru al doilea an consecutiv, în ciuda faptului că legea prevede explicit indexarea anuală automată cu rata medie a inflației, anunță G4Media. Alocațiile copiilor, înghețate pentru al doilea an la rând Acesta este al doilea an consecutiv în care alocația de stat pentru copii […]
Acum 2 ore
15:00
Nicolas Maduro și soția, Cilia Flores, ajung în instanța din Manhattan. Sunt acuzați de narcoterorism # Gândul
Nicolas Maduro și soția, Cilia Flores, sunt puși sub acuzare oficială astăzi în instanța din Manhattan. Cei doi se confruntă cu acuzații de trafic de droguri și arme.
15:00
Sezonul de tenis începe în forță în luna ianuarie, cu Australian Open. Masters-ul de Snooker de la Londra are loc tot luna aceasta, iar fanii sporturilor de iarnă sunt răsfățați cu o mulțime de etape din Cupele Mondiale înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă. Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, este difuzat în […]
14:50
Cazul unor românce din Italia a făcut vâlvă în presă, după ce povestea lor a ieșit la iveală. Femeile au pierdut în instanţă moștenirea pe care ele susțineau că o primiseră de la bărbatul îngrijit ani la rând. Un judecător a declarat nul testamentul prin care bătrânul le-a lăsat româncelor întreaga avere. Bărbatul avea grad […]
14:40
Două românce sunt acuzate că au vrut să fure averea de 800.000 de euro a bărbatului pe care îl îngrijeau # Gândul
Cazul unor românce din Italia a făcut vâlvă în presă, după ce povestea lor a ieșit la iveală. Femeile au pierdut în instanţă moștenirea pe care ele susțineau că o primiseră de la bărbatul îngrijit ani la rând. Un judecător a declarat nul testamentul prin care bătrânul le-a lăsat româncelor întreaga avere. Bărbatul avea grad […]
14:40
Doinița Oancea, în vârstă de 42 de ani, a făcut dezvăluiri despre mama sa și despre greutățile prin care aceasta a trecut. Actrița Doinița Oancea a jucat, de-a lungul anilor, în numeroase seriale de succes. Vedeta a mărturisit că îi datorează foarte mult în carieră producătoarei Ruxandra Ion, cea considerată ”regina telenovelelor” din România. De […]
14:40
Te pregătești să ieși la pensie în anul 2026? Iată cât vei încasa lunar, dacă ai avut un salariu de 4.000 de lei. Calculul este efectuat în funcție de regulile de bază care se află în vigoare. Dacă anul 2026 te retragi din câmpul muncii și te pregătești să ieși la pensie, atunci poți calcula […]
14:20
Venezuela, arbitrul unor interese bombă pe harta mondială. De la bogătașa Americii de Sud la țara campioană a sărăciei. Ce rol joacă China în războiul Trump – Maduro # Gândul
Trioul Trump – Maduro – Xi marchează începutul anului. Atacul SUA în Venezuela a bulversat scena politică mondială, pe fondul mizei evidente a lui Donald Trump pentru petrolul acestei țări din America de Sud. Miza uriașă a petrolului vine în contextul poziției radicale a Chinei, care este cel mai mare important de petrol brut din […]
14:10
BNR anunță că rezervele de valută ale României au scăzut la sfârșitul anului trecut. Care sunt cauzele pentru care s-au prăbușit # Gândul
Banca Națională a României (BNR) a anunțat că rezervele valutare ale instituției erau de 64,8 miliarde de euro, la 31 decembrie 2025. Acestea erau în scădere față de 65,4 miliarde de euro la finalul lunii noiembrie anul trecut, dar în creștere față de 62,1 miliarde de euro la 31 decembrie 2024. În cursul lunii decembrie, […]
Acum 4 ore
13:50
Românii pot călători, în 2026, într-o țară ieftină și atrăgătoare din Europa. Berea costă doar 1 euro, iar o masă completă nu trece de 15 euro # Gândul
În 2026, românii sunt invitați să descopere una dintre cele mai fascinante țări din Europa, care anul acesta se conturează tot mai clar drept una dintre marile surprize turistice. După mulți ani în care a fost privită ca un colț discret de pe „Bătrânul continent”, această țară din Balcani începe să fie descoperită de tot […]
13:50
Ce salariu încasează o cameristă, un recepționer sau un manager de hotel în România. De Sărbători, venitul este adesea completat de bonusuri și bacșiș # Gândul
La momentul actual, pe piața românească se află disponibile peste 15.000 de locuri de muncă. Printre pozițiile căutate de posibilii candidați se află cele pentru cameriste, recepționeri sau manageri de hotel. Iată mai jos, în articol, ce salariu lunar poți încasa pentru aceste joburi. În perioada Sărbătorilor, venitul este adesea completat de bonusuri sau bacșiș. […]
13:40
Laura Cosoi așteaptă al cincilea copil. ”După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată” # Gândul
Laura Cosoi, în vârstă de 44 de ani, este din nou însărcinată. Vedeta, care are patru fetițe, așteaptă al cincilea copil. Laura Cosoi a devenit mămică pentru a doua oară în luna august a anului 2020, când a adus pe lume o fetiță care a primit numele Vera. Laura Cosoi este căsătorită cu Cosmin Curticăpean, […]
13:40
CNAIR a întrunit comandamentul de iarnă. S-a organizat şi un dispecerat cu harta interactivă a ţării şi evenimentele rutiere la zi # Gândul
Pentru pregatirea activitatilor din perioada sezonului rece, Compania Naţională de Administrare a Infrastrcuturii Rutiere a luat o serie de măsuriau preventive. Printre acestea se numără şi încheierea de parteneriate cu mai multe instituţii din subordinea Guvernului. A fost încheiat între CNAIR, Poliţia Rutieră şi Ministerul Infrastructurii şi Transporturilor un program comun de măsuri pentru menţinerea […]
13:40
CTP îl analizează pe „conquistadorul Trump”: „El dorește o cârdășie cu Maduro 2, adică vicepreședinta Rodriguez, și menținerea regimului, cu condiția să se supună Washingtonului” # Gândul
Cristian Tudor Popescu a făcut o postare amplă pe rețelele de socializare, după ce Donald Trump l-a capturat pe președintelui venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa Cilia Flores. Jurnalistul l-a analizat atât pe Trump, cât și decizia pe care acesta a luat-o. CTP a analizat evenimentele recente din Venezuela, în urma capturării președintelui Nicolás […]
13:20
Imagini incredibile din Poiana Brașov. Aglomerație ca în trafic pe pârtii. Abia dacă se mai poate coborî pe schiuri. Pârtia Bradu, de începători, e aproape blocată # Gândul
Pârtia Bradu din Poiana Brașov s-a transformat dintr-o destinație de relaxare într-un adevărat test de răbdare pentru sutele de turiști care se bucură de ultimele zile de vacanță. Imaginile cu aglomerația de pe pârtia de schi destinată începătorilor au devenit virale pe rețelele de socializare. Turiștii care au petrecut sărbătorile în Poiana Brașov sau cei […]
13:10
Zece persoane, găsite vinovate de hărțuire cibernetică împotriva primei doamne a Franței, Brigitte Macron, după acuzații că ar fi transsexuală # Gândul
Zece persoane au fost condamnate luni la Tribunalul Corecțional din Paris pentru hărțuire cibernetică sexistă împotriva soției președintelui francez, Brigitte Macron, ținta unei știri false devenite virale, care susținea că ea este o femeie transgender, relatează Reuters. Inculpații, opt bărbați și două femei cu vârste cuprinse între 41 și 60 de ani, au fost acuzați […]
13:10
Ce au descoperit paleontologii din China într-un ou de dinozaur, specie nemaiîntâlnită, veche de 70 de milioane de ani # Gândul
Cercetătorii din China au avut parte de o surpriză totală atunci când au descoperit într-un ou de dinozaur vechi de 70 de milioane de ani o specie nemaivăzută. Acum, oamenii de știință au informații prețioase despre structura ouălor preistorice și mediul în care au existat. De ce este importantă descoperirea din China Specialiștii spun că […]
13:00
Cartierele din România în care se află cele mai scumpe locuințe, la începutul lui 2026. Zonele în care plătești aproape 5.000 de euro/m² util # Gândul
În acest articol se găsește un top al cartierelor din România în care se află cele mai scumpe locuințe, la începutul lui 2026. Așa cum au arătat datele din decembrie 2025, există și zone în care plătești aproape 5.000 de euro per metrul pătrat util. Capitala se menține pe o poziție fruntașă în clasament, fiind […]
12:50
Danemarca respinge pretențiile teritoriale lui Trump asupra Groenlandei: „SUA nu are dreptul să anexeze niciun teritoriu danez” # Gândul
După ce Donald Trump a reiterat intențiile sale față de Groenlanda, prim-ministrul Danemarcei și mai mulți lideri europeni au contestat noile declarații ale președintelui american. După operațiunea militară americană din Venezuela, Trump a fost întrebat de jurnaliști dacă ar putea folosi forța și în cazul Groenlandei. Deși nu a tras o legătură directă, președintele american […]
12:40
Monica Tatoiu, în vârstă de 68 de ani, a spus cum vede România în anul care a început. ”România în 2026 nu va produce mai nimic din cauza prețurilor la energie”, a declarat aceasta. Într-un interviu pe care l-a acordat pentru click.ro, Monica Tatoiu a mărturisit cum a fost anul 2025 pentru ea, dar a […]
12:30
Curtea de Apel București respinge amânările în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Cine judecă dosarul # Gândul
Curtea de Apel București a decis luni să respingă cererile de amânare formulate de judecătorii Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc, contestați în instanță după ce au fost numiți la Curtea Constituțională a României (CCR). Instanța a stabilit că procesul privind legalitatea numirii lor poate continua. Cine judecă dosarul Judecătoare în acest proces este Olimpiea […]
12:30
ROBOR scade ușor la început de an. Predicțiile specialiștilor: ce șanse sunt ca ratele la credite ipotecare să scadă în 2026 # Gândul
Indicele care influențează direct valoarea creditelor imobiliare se menține constant față de nivelul anului 2025. Astfel, ROBOR la 3 luni începe 2026 la 6,14%. Care sunt valorile ROBOR la 6 și 12 luni și ce spun estimările specialiștilor. ROBOR la 3 luni, indice de referință pentru creditele în lei cu dobândă variabilă, a deschis anul […]
12:30
Noul an a venit cu impozite duble sau chiar triple pentru locuințe. Cât trebuie să plătească acum proprietarii care au dat 200 de lei anul trecut # Gândul
De la 1 ianuarie 2026, impozitele locale pe locuințe au crescut semnificativ în majoritatea orașelor mari din România, atât pentru persoanele fizice, cât și penru firme. Unele impozite au fost majorate și cu 150% în București astfel că, un locuitor care anul trecut plătea aproximativ 200 de lei pentru impozitul pe locuință, acum va fi […]
12:20
Avocatul Adrian Toni Neacşu îl acuză pe preşedinte: „Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională” # Gândul
„Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională” este concluzia avocatului Adrian Toni Neacşu în postarea sa recentă despre faptul că astăzi se judecă la Curtea de Apel Bucureşti cererea avocatei Silvia Uscov prin care solicită suspendarea din funcţie a doi judecători CCR. În acest moment, Curtea de Apel Bucureşti judecă „cererile de suspendare a numirilor la […]
12:20
Maduro și soția sa vor fi aduși în fața instanței din Manhattan. Cu ce acuzații se confruntă cuplul prezidențial. Un judecător de 92 de ani va analiza dosarul # Gândul
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa vor fi aduși, luni, în fața instanței din Manhattan. Audierea soților Maduro va fi primul pas în ceea ce, fără îndoială, va fi o urmărire penală de ani de zile, scrie The New York Times. Autoritățile americane îi acuză pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa […]
12:20
Tavi Popescu, 23 de ani, nu mai e pe placul conducerii și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat care e situația jucătorului. El a mai primit o șansă și e în cantonamentul din Antalya, dar la plecarea spre Turcia, la aeroport, Mihai Stoica și Octavian Popescu abia s-au salutat. În […]
12:10
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei a demisionat. Zelenski i-ar fi cerut lui Maliuk să plece din funcție # Gândul
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), generalul Vasyl Maliuk, și-a anunțat decizia de a pleca din funcție, după o confruntare deschisă cu președintele Volodimir Zelenski și după presiuni din partea conducerii de la Kiev, potrivit presei ucrainene. Potrivit publicației, la o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski de sâmbătă, 3 ianuarie, șeful SBU, pe fundalul […]
12:10
Ce insulă din Grecia oferă cazare și o masă gratuită persoanelor dispuse să aibă grijă de pisici # Gândul
Iubitorii de pisici care vor să aibă o vacanță de neuitat sunt invitați de autoritățile de pe insula grecească Syros să trăiască o experiență aparte: o lună de voluntariat dedicată salvării și îngrijirii miilor de pisici fără stăpân care trăiesc aici. Persoanele acceptate în acest program vor beneficia de cazare gratuită, cu mic dejun și […]
Acum 6 ore
12:00
Iancu Guda: Cine este om gospodar, are un plan și vrea să facă ceva în viață … economisește oricum și oriunde. Cifre unice în România # Gândul
Consilierul premierului lovește din nou. După o ieșire la rampă controversată, în care recomanda sărăcia care te ferește de excese financiare și cultivă virtutea, analistul economic Iancu Guda revine cu o postare în care sugerează explicit că românii cu cele mai mici venituri au datoria să se chivernisească bine dacă vor să se realizeze în […]
12:00
Guvernul anunţă unde acţionează instituţiile din subordine pentru diminuarea pagubelor produse de ninsoare şi viscol # Gândul
Guvernul anunţă că instituţiile din subordine acționează pentru reducerea efectelor cauzate de situația meteorologică și țin legătura îndeaproape cu autoritățile locale din comunitățile în care este nevoie de intervenții pentru remedierea avariilor produse de ninsoare și viscol. 2.915 utilaje ale Direcției Regionale de Drumuri Publice din București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța și Buzău […]
11:50
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție operațiunea de răpire a liderului venezuelean Nicolas Maduro. Publicistul susține că această operațiune „a ieșit prea bine ca să fi fost pe bune”. „Așa cum am arătat în jurnalul meu video de duminică seara, conferința de presă susținută […]
11:50
După Venezuela, Donald Trump sugerează o intervenția și în țara vecină, Columbia: „Mi se pare o idee bună” # Gândul
Aflat la bordul avionului prezidențial Air Force One, Donald Trump a sugerat reporterilor că ar putea lua măsuri împotriva mai multor țări. Întrebat dacă SUA ar lua în considerare o intervenție similară în Columbia, Trump a spus că i se pare o idee bună. În același timp, președintele Statelor Unite a declarat că regimul de […]
11:50
Presa italiană îl ridică în slăvi pe Cristi Chivu, după ce Inter a revenit pe primul loc în Serie A # Gândul
Inter Milano a învins Bologna, 3-1, și e pe primul loc în Serie A, după ce recent echipa lui Cristi Chivu a fost eliminată de formația roș-albastră din Supercupa Italiei. Chivu nu a fost la conferința de presă de la finalul meciului și în locul său a apărut secundul Aleksandar Kolarov. Piotr Zielinski (39), Lautaro […]
11:50
Mircea Dinescu: ”Făcutul binelui cu forța în care s-a specializat mai nou Donald Trump are damful democrației originale cu care se mândrea răposatul Ion Iliescu” # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Mircea Dinescu a comentat modul în care Donald Trump, l-a capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, în cadrul unei „lovituri de amploare” în Caracas. Poetul l-a comparat pe președintele SUA cu un ”diriginte care nu-și mai urechează elevii neastîmpărați, ci-i bagă la bulău și le mănîncă […]
11:40
Actorul Florin Zamfirescu, în vârstă de 76 de ani, a explicat cum a fost pentru el anul care tocmai s-a încheiat. ”A fost un an foarte urât, foarte urât”, a afirmat acesta. Florin Zamfirescu este unul dintre cei mai de succes actori români. În anul 1967 a intrat pe primul loc la Institutul de […]
11:40
Un şofer s-a izbit de parapeţii de pe DEx12 în încercarea de a depăşi utilajele de deszăpezire. Maşina s-a făcut praf # Gândul
Un şofer s-a izbit de parapeţii de pe DEx12, Craiova-Piteşti, la kilometrul 111, din cauză că a vrut să depăşească maşinile care deszăpezeau artera de cirulaţie. Angajaţii de la DRDP Craiova au şi filmat evenimentul, iar ISU Argeş a transmit şi o comunicare, în acest sens. În urma impactului autoturismului cu protecţiile de pe marginea […]
11:30
A plătit 3,2 milioane de dolari pentru un ton roșu uriaș, la licitația de pește de la Tokyo # Gândul
Un antreprenor japonez specializat în sushi a plătit luni suma record de 3,2 milioane de dolari pentru un ton roșu uriaș, la o licitație anuală prestigioasă de Anul Nou desfășurată la principala piață de pește din Tokyo. Suma achitată depășește recordul anterior, notează presa niponă. Kiyoshi Kimura, autointitulat „Regele tonului” Lanțul de restaurante de sushi […]
11:30
Trump contrazice Moscova și spune că Ucraina nu a vizat reședința lui Putin în atacul cu drone: „Nu cred că a avut loc un astfel de atac” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a contrazis afirmațiile Moscovei despre un atac cu drone al Ucrainei asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin. Chiar dacă inițial păruse „foarte supărat” când a auzit acuzația, Trump a spus duminică că oficialii americani nu au găsit dovezi clare că locuința lui Putin ar fi fost vizată. El a menționat […]
