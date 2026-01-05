Singură în faţa forţei: Venezuela nu are alianţe militare

08:30

Omenirea se află într-o cursă contracronometru cu inteligenţa artificială şi and #8222;s-ar putea să nu mai aibă timp and #8221; să se pregătească pentru riscurile de siguranţă generate de sistemele AI de ultimă generaţie, a avertizat David Dalrymple, expert în siguranţa inteligenţei artificiale, conform cotidianului britanic The Guardian, citat de Antena 3 CNN, care a menţionat că expertul susţine că în cinci ani, majoritatea sarcinilor cu valoare economică vor fi realizate de AI la o calitate mai înaltă şi la un cost mai mic decât oamenii.