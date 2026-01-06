Statele Unite reduc numărul de vaccinuri recomandate copiilor
Bursa, 6 ianuarie 2026 20:20
Departamentul american al sănătăţii a anunţat luni o reducere a numărului de vaccinuri recomandate pentru copii, într-un nou program descris ca fiind and #8222;mult mai rezonabil and #8221; de preşedintele Donald Trump, dar criticat pe scară largă de experţi
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
20:20
Departamentul american al sănătăţii a anunţat luni o reducere a numărului de vaccinuri recomandate pentru copii, într-un nou program descris ca fiind and #8222;mult mai rezonabil and #8221; de preşedintele Donald Trump, dar criticat pe scară largă de experţi
Acum 2 ore
19:40
Poliţia iraniană a folosit gaze lacrimogene marţi pentru a dispersa zeci de protestatari care scandau sloganuri politice împotriva guvernului în bazarul din Teheran, potrivit unor ONG-uri şi videoclipuri postate pe reţelele de socializare
19:20
Echipa italiană Como a învins marţi, în deplasare, scor 3-0, formaţia Pisa, în etapa a 19-a din Serie A
18:50
Companiile aeriene vor fi nevoite să anuleze o parte din zborurile programate pentru miercuri dimineaţă pe aeroporturile din Paris din cauza ninsorilor prognozate, a anunţat marţi ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot
Acum 4 ore
18:40
Volei masculin: Naţionala României s-a calificat în faza a doua a preliminariilor CE under 18 din 2026 # Bursa
Naţionala under 18 a României a învins, marţi, reprezentativa Greciei, scor 3-0 (25-15, 25-20, 25-19), şi s-a calificat în faza a doua a preliminariilor Campionatul European din 2026
17:50
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi, că mizează pe stabilitatea coaliţiei în formula actuală, în acest an
17:40
Echipa Petrolul Ploieşti a terminat la egalitate marţi, în Antalya, scor 1-1, cu gruparea turcă Gaziantep
16:50
Asociaţii LGBT+ anunţă marţi că au depus o plângere la procurorul Parisului împotriva gigantului american al tehnologiei Meta şi patronului acestuia Mark Zuckerberg, pe care îi acuză de insultare şi discriminare homofobă şi transfobă
16:50
Ucraina a prezentat încă o factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari americani, despre care pretinde că este necesară pentru a acoperi nevoile ţării în următorul deceniu, a scris prim-ministrul ungar Viktor Orban marţi, într-o postare pe Facebook
16:50
Segmentul vehiculelor electrice din Germania a înregistrat o creştere semnificativă în 2025, recuperând o parte din decalajul acumulat, dar cu toate acestea constructorii germani se confruntă în continuare cu provocări semnificative, în special din cauza concurenţei chineze
16:50
Uniunea Europeană i-a convocat miercuri pe miniştrii Agriculturii din statele membre pentru o ultimă rundă de discuţii, în încercarea de a convinge Italia şi alte state membre ezitante să semneze un acord de liber schimb controversat cu blocul Mercosur
16:50
Jucătoarea kazahă Elena Rîbakina, a cincea jucătoare a lumii şi nr.3 pe lista favoritelor, s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani, după ce a învins-o în două seturi, 6-3, 7-5, pe veterana chineză Zhang Shuai (36 ani)
16:50
Slovenia va organiza alegeri legislative la 22 martie, după ce preşedinta Natasa Pirc-Musar a semnat marţi un decret în care cere organizarea unui scrutin în statul membru NATO şi al Uniunii Europene, într-o cursă care va fi probabil foarte disputată
Acum 6 ore
16:40
Nicuşor Dan: and #8221;Suntem într-un context internaţional dificil şi nu e momentul pentru revoluţii şi destabilizare and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la bordul avionului Spartan cu care s-a deplasat la Paris, întrebat ce îşi doreşte pentru România în acest an, că este un context internaţional dificil şi că nu este momentul pentru and #8222;revoluţii şi destabilizare în România and #8221;, motiv pentru care pledează pentru and #8222;o schimbare graduală and #8221;
16:40
Lia Olguţa Vasilescu: and #8221;Electrocentrale Craiova are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare and #8221; # Bursa
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă marţi că Electrocentrale Craiova are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare, se fac eforturi disperate ca să trecem iarna aceasta iar Primăria Craiova urmează să dezvolte o nouă capacitate de producţie
15:40
Bogdan Ivan: and #8221;La ora 12:00 am avut 12.543 de consumatori temporar deconectaţi de la reţeaua de electricitate and #8221; # Bursa
Un număr de 12.543 de consumatori din toată ţara erau, marţi la prânz, temporar deconectaţi de la reţeaua de electricitate, anunţă ministrul Energiei, Bogdan Ivan
Acum 8 ore
14:30
Renumitul regizor de film Bela Tarr a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 70 de ani, a declarat pentru MTI un coleg de breaslă al cineastului ungar, Bence Fliegauf, vorbind în numele familiei acestuia.
14:20
Orban: Ucraina prezintă o nouă factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari # Bursa
Ucraina a prezentat o nouă solicitare financiară, în valoare de 800 de miliarde de dolari, sumă despre care susţine că este necesară pentru acoperirea nevoilor ţării în următorul deceniu, a scris prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, într-o postare pe Facebook, potrivit MTI.
13:50
Ministrul Anatolie Nosatîi: Războiul din Ucraina a accentuat necesitatea unei armate puternice # Bursa
Republica Moldova îşi consolidează capacităţile de apărare în contextul regional marcat de războiul din Ucraina şi de riscurile sporite de securitate, prin investiţii în echipamente moderne şi instruirea continuă a militarilor, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatîi, într-un interviu acordat agenţiei Moldpres.
12:50
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, marţi, o atenţionare Cod galben de inundaţii şi posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, valabilă până joi, la prânz, pe râuri din şase judeţe.
Acum 12 ore
12:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth şi consilierul pe teme de securitate naţională şi migraţie Stephen Miller vor fi responsabili de coordonarea tranziţiei în Venezuela, afirmând totodată că preşedintele interimar al ţării, Delcy Rodriguez, and #8222;cooperează and #8221; cu SUA, informează EFE.
12:10
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că demersul său privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România are sprijinul Comisiei Europene şi autorităţile de la Bucureşti trebuie să vină cu un proiect concret în acest sens, conform unui mesaj publicat pe Facebook de Victor Negrescu.
12:00
Transportul rutier de mărfuri a înregistrat, în primele nouă luni din 2025, o creştere cu 1,5% a volumului mărfurilor transportate, comparativ cu perioada similară a anului anterior, 82,7% din totalul de 246,183 milioane tone fiind înregistrate în transport naţional, conform datelor INS.
12:00
China a decis să înăsprească controalele asupra exporturilor către Japonia care ar putea fi utilizate atât în scopuri civile, cât şi militare, a anunţat marţi Ministerul Comerţului, pe fondul tensiunilor sporite dintre Beijing şi Tokyo, relatează AFP.
10:50
Guvernul italian şi Pirelli încearcă să pună capăt implicării Chinei în producătorul de anvelope # Bursa
Guvernul italian, producătorul de anvelope Pirelli şi acţionarii săi caută modalităţi de a pune capăt implicării companiei chineze de stat Sinochem în producătorul cu sediul la Milano, pe fondul presiunilor venite din partea SUA, relatează Financial Times.
10:50
Premierul groenlandez îndeamnă la evitarea panicii şi se arată deschis la o relaţie mai strânsă cu SUA # Bursa
Premierul guvernului autonom al Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a făcut apel luni la calm în privinţa interesului reiterat al preşedintelui american Donald Trump pentru Groenlanda şi şi-a exprimat deschiderea pentru consolidarea relaţiilor cu Washingtonul, relatează EFE.
10:50
Apple este aşteptată să schimbe anul acesta strategia de lansare a noilor modele de iPhone, care va împinge lansarea iPhone 18 în primăvara anului viitor, relatează news.ro.
10:40
Un cutremur de magnitudinea 6,2 a avut loc pe coasta de vest a Japoniei marţi, fără să declanşeze alertă de tsunami, anunţă Agenţia Meteorologică Japoneză (JMA), citată de AFP.
09:20
Inamici şi aliaţi ai SUA denunţă, deopotrivă, la ONU and #8222;crima de agresiune and #8221; a lui Trump în Venezuela # Bursa
SUA s-au confruntat luni cu condamnări pe scară largă pentru and #8222;crima de agresiune and #8221; din Venezuela în cadrul unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, relatează The Guardian.
09:20
Ministrul de externe al Ucrainei a declarat luni că forţele ruse au 'vizat' afaceri americane din ţara sa, după un atac asupra importantului producător agricol american Bunge în oraşul sud-estic Dnipro, a consemnat Reuters.
09:20
Oficiali ai Casei Albe şi ai Departamentului de Stat le-au transmis în ultimele săptămâni directorilor marilor companii petroliere americane că revenirea în Venezuela şi investiţiile substanţiale în sectorul energetic al ţării ar reprezenta o condiţie esenţială pentru recuperarea despăgubirilor aferente activelor expropriate în urmă cu două decenii, potrivit unor surse apropiate discuţiilor, citate de Reuters.
09:10
Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai and #8222;Coaliţiei de Voinţă and #8221; (Coalition of the Willing) de la Paris, Palatul Elysee, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.
09:10
Foxconn raportează un salt de 22% al veniturilor pe fondul extinderii infrastructurii pentru IA # Bursa
Foxconn, principal partener al Nvidia, a raportat o creştere de 22% a veniturilor în ultimul trimestru din 2025, pe fondul accelerării investiţiilor companiilor din tehnologie în infrastructura necesară inteligenţei artificiale, transmite CNBC.
Acum 24 ore
07:40
Bursele europene au închis luni în teritoriu pozitiv, investitorii urmărind reacţia pieţelor globale după intervenţia Statelor Unite în Venezuela şi înlăturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro, relatează CNBC.
5 ianuarie 2026
22:10
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, un apropiat al lui Nicolas Maduro, preşedintele venezuelean înlăturat de la putere printr-un atac american, l-a prevenit luni pe omologul său american Donald Trump că and #39;Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate and #39;
21:10
Mette Frederiksen: and #8221;NATO va înceta să existe dacă Trump invadează Groenlanda and #8221; # Bursa
Dacă preşedintele SUA, Donald Trump, invadează Groenlanda, acest lucru va însemna sfârşitul NATO, a avertizat într-un interviu premierul danez, Mette Frederiksen
Ieri
19:50
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni că nu va permite Iranului să-şi reconstruiască programul de rachete balistice, într-un discurs în faţa parlamentului israelian, la doar câteva zile după un mesaj similar din partea preşedintelui american Donald Trump
19:40
Ludovic Orban: and #8221;Renate Weber a fost mai degrabă avocatul puterii, decât avocatul cetăţenilor and #8221; # Bursa
Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, afirmă că, de 18 luni, Parlamentul and #8221;se face că plouă and #8221; şi nu a declanşat procedurile pentru numirea unei alte persoane ca Avocat al Poporului, după ce mandatul legal al lui Renate Weber s-a încheiat
19:40
Înmatriculările de autoturisme noi pe parcursul anului trecut au înregistrat o creştere de 4,7% faţă de 2024, situându-se la 155.855 de unităţi, potrivit informaţiilor preliminare remise luni de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA) pe baza statisticilor DGPCI
17:40
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, Legea privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a pus în acord prevederile cu decizia Curţii Constituţionale care a stabilit că articolul care exceptează de la regulă persoanele care suferă de afecţiuni oncologice, care pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului pensiei private, încalcă principiul egalităţii în drepturi
17:30
Decizia SUA de a-l înlătura pe liderul venezuelean Nicolas Maduro ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra pieţelor mondiale de energie, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, adăugând că SUA şi Venezuela controlează până la jumătate din rezervele mondiale de petrol
17:20
Venezuela nu beneficiază de nicio alianţă militară care să impună sprijin automat în caz de agresiune externă
16:40
Raed Arafat: and #8221;În acest moment, avem patru judeţe sub cod portocaliu şi 32 sub cod galben and #8221; # Bursa
Secretarul de stat Raed Arafat a declaratm luni, că în acest moment, avem patru judeţe sub cod portocaliu şi 32 de judeţe sub cod galben de vreme rea, el arătând că nu prevăd o agravare semnificativă a situaţiei
16:40
Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României (BNR) totalizau 64,8 miliarde de euro la finele lunii decembrie 2025, în scădere comparativ cu nivelul de 65,408 miliarde de euro înregistrat la 30 noiembrie 2025, dar în creştere faţă de 62,135 miliarde euro la 31 decembrie 2024
15:50
2025 a fost un an dificil pentru pieţele cripto şi, deşi bitcoin a atins un nou maxim istoric, a pierdut din aceste câştiguri şi a încheiat anul în scădere, cu 6% mai jos decât la începutul lui, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din partea eToro.
15:40
Guvernul elveţian a decis astăzi să îngheţe imediat orice active carte ar aparţine liderului venezuelean, Nicolas Maduro, capturat sâmbătă de SUA, pentru and #8222;a preveni orice scurgere de capitaluri', potrivit Digi24.
15:20
Reacţii ferme din Groenlanda şi Danemarca, distanţări în SUA şi îngrijorări în rândul aliaţilor europeni au urmat declaraţiilor lui Donald Trump potrivit cărora Statele Unite and #8222;se vor ocupa de Groenlanda în circa două luni and #8221;, potrivit relatărilor agenţiilor internaţionale de presă.
15:10
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a desemnat, astăzi, prin tragere la sorţi, membrii completurilor de cinci judecători care vor funcţiona în anul 2026, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, completurile de cinci au un rol central în judecarea marilor dosare de corupţie, în soluţionarea contestaţiilor privind deciziile CSM de sancţionare a judecătorilor şi procurorilor, precum şi dezbaterea căilor extraordinare de atac, folosite tot mai des de inculpaţi pentru a scăpa de pedepse.
14:50
Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT) înrolate în platforma Ghişeul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele şi de a configura tipurile de plăţi disponibile pentru anul în curs, iar din acest motiv posibilitatea contribuabililor de a efectua plăţi online este sistată în relaţia cu entităţile care nu au definitivat procesul de actualizare, informează Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), potrivit Agerpres.
14:40
Înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut în decembrie 2025 cu 54,36% faţă de decembrie 2024, atingând un volum de 21.312 unităţi, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.