Netanyahu afirmă că nu va permite Iranului să-şi reconstruiască programul de rachete
Bursa, 5 ianuarie 2026 19:50
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni că nu va permite Iranului să-şi reconstruiască programul de rachete balistice, într-un discurs în faţa parlamentului israelian, la doar câteva zile după un mesaj similar din partea preşedintelui american Donald Trump
Acum 30 minute
19:50
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni că nu va permite Iranului să-şi reconstruiască programul de rachete balistice, într-un discurs în faţa parlamentului israelian, la doar câteva zile după un mesaj similar din partea preşedintelui american Donald Trump
Acum o oră
19:40
Ludovic Orban: and #8221;Renate Weber a fost mai degrabă avocatul puterii, decât avocatul cetăţenilor and #8221; # Bursa
Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, afirmă că, de 18 luni, Parlamentul and #8221;se face că plouă and #8221; şi nu a declanşat procedurile pentru numirea unei alte persoane ca Avocat al Poporului, după ce mandatul legal al lui Renate Weber s-a încheiat
19:40
Înmatriculările de autoturisme noi pe parcursul anului trecut au înregistrat o creştere de 4,7% faţă de 2024, situându-se la 155.855 de unităţi, potrivit informaţiilor preliminare remise luni de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA) pe baza statisticilor DGPCI
Acum 4 ore
17:40
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, Legea privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a pus în acord prevederile cu decizia Curţii Constituţionale care a stabilit că articolul care exceptează de la regulă persoanele care suferă de afecţiuni oncologice, care pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului pensiei private, încalcă principiul egalităţii în drepturi
17:30
Decizia SUA de a-l înlătura pe liderul venezuelean Nicolas Maduro ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra pieţelor mondiale de energie, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, adăugând că SUA şi Venezuela controlează până la jumătate din rezervele mondiale de petrol
17:20
Venezuela nu beneficiază de nicio alianţă militară care să impună sprijin automat în caz de agresiune externă
16:40
Raed Arafat: and #8221;În acest moment, avem patru judeţe sub cod portocaliu şi 32 sub cod galben and #8221; # Bursa
Secretarul de stat Raed Arafat a declaratm luni, că în acest moment, avem patru judeţe sub cod portocaliu şi 32 de judeţe sub cod galben de vreme rea, el arătând că nu prevăd o agravare semnificativă a situaţiei
16:40
Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României (BNR) totalizau 64,8 miliarde de euro la finele lunii decembrie 2025, în scădere comparativ cu nivelul de 65,408 miliarde de euro înregistrat la 30 noiembrie 2025, dar în creştere faţă de 62,135 miliarde euro la 31 decembrie 2024
Acum 6 ore
15:50
2025 a fost un an dificil pentru pieţele cripto şi, deşi bitcoin a atins un nou maxim istoric, a pierdut din aceste câştiguri şi a încheiat anul în scădere, cu 6% mai jos decât la începutul lui, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din partea eToro.
15:40
Guvernul elveţian a decis astăzi să îngheţe imediat orice active carte ar aparţine liderului venezuelean, Nicolas Maduro, capturat sâmbătă de SUA, pentru and #8222;a preveni orice scurgere de capitaluri', potrivit Digi24.
15:20
Reacţii ferme din Groenlanda şi Danemarca, distanţări în SUA şi îngrijorări în rândul aliaţilor europeni au urmat declaraţiilor lui Donald Trump potrivit cărora Statele Unite and #8222;se vor ocupa de Groenlanda în circa două luni and #8221;, potrivit relatărilor agenţiilor internaţionale de presă.
15:10
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a desemnat, astăzi, prin tragere la sorţi, membrii completurilor de cinci judecători care vor funcţiona în anul 2026, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, completurile de cinci au un rol central în judecarea marilor dosare de corupţie, în soluţionarea contestaţiilor privind deciziile CSM de sancţionare a judecătorilor şi procurorilor, precum şi dezbaterea căilor extraordinare de atac, folosite tot mai des de inculpaţi pentru a scăpa de pedepse.
14:50
Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT) înrolate în platforma Ghişeul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele şi de a configura tipurile de plăţi disponibile pentru anul în curs, iar din acest motiv posibilitatea contribuabililor de a efectua plăţi online este sistată în relaţia cu entităţile care nu au definitivat procesul de actualizare, informează Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), potrivit Agerpres.
14:40
Înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut în decembrie 2025 cu 54,36% faţă de decembrie 2024, atingând un volum de 21.312 unităţi, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.
14:40
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Ovidiu Andrieş, Daniel Imbre, Familia Galea şi Cristian Varodi vor controla Honest Food SRL, potrivit unui comunicat de presă emis redacţiei. Conform sursei citate, Honest Food SRL operează două unităţi alimentare de tip restaurant, sub denumirea Piaţa 9.
14:40
Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna ianuarie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 10 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15%, respectiv 1,2 miliarde de lei, din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark
14:30
La 31 decembrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 64,8 miliarde euro, faţă de 65,4 miliarde euro la 30 noiembrie 2025 şi de 62,13 miliarde euro la 31 decembrie 2024, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
14:20
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat astăzi că Groenlanda aparţine Danemarcei şi că NATO ar putea discuta despre consolidarea protecţiei sale, dacă va fi nevoie, potrivit Reuters.
Acum 8 ore
14:10
Curtea de Apel Bucureşti va judeca în 16 ianuarie contestaţia depusă de avocatul Silvia Uscov, membru AUR, împotriva a doi judecători ai Curţii Constituţionale a României. Amânarea cauzei a fost solicitată de Dacian Dragoş şi Mihai Busuioc, potrivit G4Media.
14:00
China nu va accepta ca o ţară să îşi asume rolul de and #39;judecător al lumii and #39;, a declarat duminică ministrul de externe chinez, Wang Yi, după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro de către SUA
14:00
PwC România: Guvernul afirmă că presiunea fiscală ar putea fi redusă, dar deficitul bugetar reprezintă adevărata problemă # Bursa
Un semnal pentru companii că presiunea fiscală ar putea fi redusă şi că seria de creşteri de taxe s-ar putea încheia în 2026 este transmis de ordonanţa and #8222;trenuleţ and #8221;, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
13:50
Pana de curent de la Berlin, revendicată de gruparea extremistă de stânga and #8222;Vulcan and #8221; # Bursa
Peste 45.000 de gospodării din sud-vestul Berlinului se confruntă pentru a doua zi cu o pană de curent fără precedent, după ce liniile electrice de înaltă tensiune au fost avariate de un incendiu despre care autorităţile oraşului au declarat că a fost rezultatul unui atac motivat politic al and #8222;extremiştilor de stânga and #8221;, conform Antena 3 CNN.
13:50
Preşedintele american Donald Trump a avertizat duminică Iranul că va fi and #39;lovit foarte tare and #39; dacă vor mai muri protestatari în timpul tulburărilor care zguduie ţara de mai bine de o săptămână
13:40
Muzeul Luvru din Paris a fost închis, din nou, în această dimineaţă, în contextul în care sindicatele se reunesc astăzi în Adunare Generală
13:40
MidEuropa anunţă achiziţia unui pachet majoritar de acţiuni în Romanian Business Consult (RBC), integrator IT specializat in sectoarele de retail, banking şi producţie industrială din ţara noastră, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
13:30
După un 2025 în care comportamentul de consum turistic s-a maturizat şi cererea a crescut semnificativ, anul 2026 se conturează ca o etapă de consolidare a turismului responsabil şi experienţial, arată reprezentanţii IRI Travel, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
13:30
Premierul Groenlandei, replică pentru Trump: and #8222;Gata cu fanteziile de anexare and #8221; # Bursa
Premierul Groenlandei i-a transmis preşedintelui american Donald Trump să înceteze and #8222;fanteziile de anexare and #8221;, după o nouă serie de declaraţii în care liderul de la Washington sugera că SUA and #8222;se vor ocupa and #8221; de insula arctică, conform Digi24. Reacţiile critice s-au amplificat, Danemarca şi mai multe state europene au condamnat ferm presiunile asupra teritoriului autonom, potrivit sursei citate.
13:20
Fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că nu exclude operaţiuni de răpire a unor lideri occidentali pe care-i consideră ostili Moscovei şi l-a nominalizat în acest sens pe cancelarul german Friedrich Merz, potrivit Antena 3 CNN.
13:10
Fostul candidat la prezidenţiale, Călin Georgescu, a lansat un mesaj pentru cei care au anulat turul întâi al alegerilor prezidenţiale de anul trecut şi a exprimat propria opinie şi despre acţiunile recente ale preşedintelui Donald Trump în Venezuela.
13:00
Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, are un plan de rezervă pentru a fugi din ţară în cazul în care forţele sale de securitate nu vor reuşi să înăbuşe protestele sau vor dezerta, potrivit cotidianului britanic The Times, citat de G4Media.
12:50
Preşedintele american Donald Trump a indicat duminică seară că nu crede afirmaţiile Moscovei conform cărora Ucraina a atacat cu drone o reşedinţă a preşedintelui rus Vladimir Putin în nord-vestul Rusiei, potrivit AFP.
12:50
Cotaţiile aurului şi argintului au crescut luni, pe fondul evaluării de către investitori a riscurilor geopolitice accentuate, după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite, potrivit Bloomberg.
12:30
Zeci de mii de bucureşteni au fost nevoiţi să înfrunte frigul în propriile locuinţe, după ce o avarie majoră s-a produs la sistemul de termoficare din Capitală, potrivit Antena 3 CNN.
12:20
Lidera opoziţiei din Venezuela, María Corina Machado, a transmis un mesaj către populaţie după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro şi a soţiei sale de trupele Statelor Unite, potrivit CBS News.
12:20
Horaţiu Potra încearcă din nou să scape de măsura arestului preventiv, potrivit Antena 3 CNN. Şeful mercenarilor va încerca să îi convingă pe magistraţii Curţii de Apel Bucureşti că întoarcerea sa în ţara noastră reprezintă dovada bunelor sale intenţii şi că, în aceste condiţii, ar trebui să fie pus în libertate, a relatat sursa citată.
Acum 12 ore
12:10
Un caz controversat a atras atenţia comunităţii online şi a presei internaţionale, după ce un utilizator anonim al platformei de pariuri Polymarket a obţinut câştiguri de peste 400.000 de dolari, mizând pe plecarea de la putere a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, potrivit Le Figaro.
12:00
Preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat dorinţa ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american, chiar şi după ce premierul danez Mette Frederiksen a îndemnat Statele Unite să and #8222;înceteze ameninţările and #8221; de a anexa teritoriul, potrivit AFP.
11:50
Nava ce venea dinspre Rusia şi care este suspectată că a avariat, în Golful Finlandei, un cablu de telecomunicaţii submarin ce leagă Helsinki de Tallinn, şi-a târât ancora zeci de kilometri înainte ca aceasta să atingă cablul, a anunţat duminică poliţia finlandeză, potrivit G4Media.
11:40
Judecătorii CCR Dacian Dragoş şi Mihai Busuioc sunt contestaţi în instanţă de avocata Silvia Uscov, susţinătoare a lui George Simion şi, mai nou, membră AUR, potrivit Digi24. Se cere anularea decretului prin care magistraţii au fost numiţi la Curtea Constituţională, a relatat sursa citată.
11:40
Danemarca a cerut Statelor Unite să respecte and #8222;integritatea teritorială and #8221; a regatului, după ce soţia unuia dintre consilierii principali ai preşedintelui american Donald Trump a publicat pe reţelele sociale o imagine care sugerează anexarea Groenlandei de către SUA, potrivit G4Media.
11:30
Ucraina a atras în 2025 finanţări externe fără precedent pentru industria de apărare, prin parteneriate internaţionale, extinderea producţiei interne şi integrarea în mecanisme europene, potrivit Economedia.
11:00
Un român se numără printre cei 40 de tineri care au murit în incendiul de la barul elveţian Le Constellation, potrivit Digi24.
10:50
Exporturile de petrol ale Venezuelei sunt practic blocate, după ce căpitanii porturilor nu au primit solicitări pentru autorizarea plecării navelor deja încărcate, potrivit Reuters.
10:50
Noi documente depuse la bursă au dezvăluit, sâmbătă, investiţia de 23 de milioane de dolari promisă de familia lui Donald Trump legendei UFC, Conor McGregor, potrivit Ziare.com.
10:30
Un cetăţean al ţării noastre se numără printre cei 40 de tineri care au murit în incendiul de la barul elveţian Le Constellation, potrivit Digi24.
10:10
Toate cele 40 de persoane decedate în incendiul din noaptea de Anul Nou care a cuprins barul Le Constellation din staţiunea Crans-Montana au fost identificate, iar 20 dintre ele sunt minori, potrivit Ziare.com.
10:00
Kaja Kallas: Respectarea voinţei poporului venezuelean rămâne singura cale pentru restabilirea democraţiei # Bursa
UE susţine răsturnarea lui Nicolas Maduro de către Donald Trump, dar vorbeşte şi despre necesitatea respectării dreptului internaţional, potrivit unui comunicat de presă al UE, emis de Înaltul Reprezentat al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas.
09:40
Guvernul american a redus tarifele propuse pentru importul de paste italiene, care ar fi putut aproape dubla preţul pentru consumatori, conform DCBusiness.ro.
09:30
Cotaţia aluminiului a atins vineri pragul de 3.015,50 dolari pe tonă, marcând un nivel record pentru ultimii trei ani, potrivit DCBusiness.ro. Creşterea vine pe fondul temerilor privind reducerea ofertei şi al anticipărilor privind cererea globală, în special din sectoarele construcţii şi energie regenerabilă, a relatat sursa amintită.
09:10
Doar 17,4% dintre persoanele care au folosit internetul în ultimele 12 luni au interacţionat online, în scop personal, cu autorităţile sau serviciile publice, potrivit DCBusiness.ro. Procentele arată că digitalizarea relaţiei dintre cetăţean şi stat înaintează lent, în ciuda existenţei platformelor online, a relatat sursa citată.
