Netanyahu afirmă că nu va permite Iranului să-şi reconstruiască programul de rachete

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a desemnat, astăzi, prin tragere la sorţi, membrii completurilor de cinci judecători care vor funcţiona în anul 2026, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, completurile de cinci au un rol central în judecarea marilor dosare de corupţie, în soluţionarea contestaţiilor privind deciziile CSM de sancţionare a judecătorilor şi procurorilor, precum şi dezbaterea căilor extraordinare de atac, folosite tot mai des de inculpaţi pentru a scăpa de pedepse.