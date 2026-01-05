Emilia Ghinescu și-a cumpărat mașină nouă de zeci de mii de euro! Primele imagini cu ”bijuteria” pe patru roți

22:10

Emilia Ghinescu iubește din nou! Artista radiază de fericire, iar acest lucru poate fi observat cu ochiul liber. Cântăreața s-a afișat, recent, cu iubitul mai tânăr, pe rețelele de socializare, însă nu multă lume știe ce diferență de vârstă este între cei doi. Iată concluzia la care am ajuns!