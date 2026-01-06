Ce ar fi putut să îi salveze pe cei 40 de morți din explozia din Elveția. Decizia patronilor le-a fost fatală

11:30

A fost o seară încărcată la marea premieră Power Couple: o nouă locație, noi perechi dornice să treacă prin experiența vieții lor și vești cum nu s-au mai văzut până în prezent! În plus, prima provocare din sezon i-a scos din starea de confort și prietenie cu care veniseră și i-a făcut să realizeze că show-ul a început deja! Cei care nu și-au încheiat proba aseară, o vor face în doar câteva ore și tot atunci, fetele vor intra în acțiune, într-o ediție care va marca noi surprize. De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!