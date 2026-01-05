Nicușor Dan a promulgat Legea pensiilor private, după corectările cerute de CCR

17:10

Un raid surpriză asupra capitalei în miezul nopții, care se încheie cu capturarea liderului țării. A doua zi, puterea invadatoare anunță că va conduce națiunea pentru o perioadă nedeterminată. Așa își imagina Vladimir Putin că se va desfășura invazia sa pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. În schimb, Donald Trump a fost cel care a reușit acest lucru în Venezuela, într-o operațiune considerată ilegală de mulți, capturându-l pe aliatul istoric al Kremlinului, Nicolas Maduro, care acum este judecat la New York, relatează The Guardian.