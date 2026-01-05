Nicușor Dan a promulgat Legea pensiilor private, după corectările cerute de CCR
Președintele Nicușor Dan a promulgat, luni, Legea privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a pus-o în acord cu decizia Curții Constituționale. Actul normativ stabilește cadrul legal pentru autorizarea, organizarea, funcționarea, supravegherea și controlul furnizorilor și fondurilor de plată a pensiilor private.
Acum 30 minute
17:20
17:20
Acuzații împotriva autorităților din Crans-Montana. Unii proprietarii de localuri reclamă „condiții mafiote” în cazul inspecțiilor # Digi24.ro
Controalele de protecție împotriva incendiilor din Crans-Montana ar fi fost efectuate mult mai rar decât susține primarul comunității. Asta au declarat mai mulți proprietari de localuri din stațiunea elvețiană pentru publicația germană Der Spiegel. Imaginile din timpul construcției barului acum ars ridică suspiciuni suplimentare.
17:10
De la respect reticent la neliniște: Rusia analizează capturarea lui Maduro: „Trump și-a încheiat propria operațiune militară specială” # Digi24.ro
Un raid surpriză asupra capitalei în miezul nopții, care se încheie cu capturarea liderului țării. A doua zi, puterea invadatoare anunță că va conduce națiunea pentru o perioadă nedeterminată. Așa își imagina Vladimir Putin că se va desfășura invazia sa pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. În schimb, Donald Trump a fost cel care a reușit acest lucru în Venezuela, într-o operațiune considerată ilegală de mulți, capturându-l pe aliatul istoric al Kremlinului, Nicolas Maduro, care acum este judecat la New York, relatează The Guardian.
17:10
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va fi următoarea mișcare a Kremlinului # Digi24.ro
Primele 72 de ore ale anului 2026 par a fi preludiul unui an memorabil. Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost înlăturat de la putere într-o misiune demnă de un film, punând capăt unui regim marcat de corupție și trafic de cocaină în mai puțin de 30 de minute, scrie analistul italian Emanuel Pietrobon, specializat în geopolitică, război hibrid, America Latină și spațiul post-sovietic, într-o analiză publicată în The Moscow Times.
Acum o oră
16:40
Nicușor Dan a anunțat cu cât a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025: „Mai mult decât m-am angajat” # Digi24.ro
După ce în iulie 2025 a anunțat că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere a bugetului propriu cu 20%, Nicușor Dan a transmis luni, 5 ianuarie, suma economisită, punctând faptul că obiectivul anunțat în vara anului trecut a fost depășit.
Acum 2 ore
16:30
Cine va conduce serviciile secrete ucrainene. Zelenski: „Vom extinde experiența trupelor speciale ucrainene” # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după anunțarea oficială a demisiei lui Vasili Maliuk, l-a numit pe Yevhen Khmara în funcția de șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei, potrivit RBC-Ucraina și Serviciului ucrainean al BBC.
16:30
Președinta interimară a Venezuelei se află pe lista celor 69 de persoane sancționate de UE pentru acțiuni împotriva democrației # Digi24.ro
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, desemnată de președintele american Donald Trump să gestioneze noua relație bilaterală și pregătită să conducă tranziția politică, se află pe lista celor 69 de persoane sancționate de Uniunea Europeană pentru acțiuni împotriva democrației și statului de drept, încălcări ale drepturilor omului și reprimarea opoziției și a societății civile, potrivit AFP.
16:10
Raed Arafat: „Mii de persoane din Alba și Hunedoara sunt încă fără curent electric. Problemele cu apa au fost rezolvate” # Digi24.ro
Secretarul de stat Raed Arafat, șef al Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), a anunțat luni, 5 ianuarie, că aproximativ 10.000 de persoane din județul Alba și 5.000 din județul Hunedoara nu au, în continuare, energie electrică, din cauza condițiilor meteo nefavorabile din ultimele zile. „Am ajuns la un moment dat la peste 90.000 de utilizatori fără curent electric la nivel național, însă cifra este în scădere”, a declarat șeful DSU, în cadrul unei conferințe de presă.
16:10
Polițiștii investighează un incident la reședința vicepreședintelui american JD Vance din Cincinnati și au reținut o persoană, potrivit People.
15:50
Opt persoane - trei adulţi şi cinci copii - ai fost transportate la spital, luni după-amiază, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, produs în judeţul Argeş.
15:40
Mesajul Patriarhului Daniel în Ajunul Bobotezei. Ce spune conducătorul BOR despre rolul Aghesmei Mari # Digi24.ro
Patriarhul Daniel a spus, luni, după binecuvântarea cu Agheasma Mare a slujitorilor Catedralei Patriarhale, că Botezul Domnului este temelia tuturor Sfintelor Taine, fiind poarta de intrare atât în Biserică, cât şi în Împărăţia Cerurilor.
15:40
Înalta Curte a tras la sorți completurile de cinci judecători pentru 2026. Cine sunt magistrații care vor judeca marile dosare # Digi24.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a desemnat, luni, prin tragere la sorți, membrii completurilor de cinci judecători care vor funcționa în anul 2026. La fel ca în anul precedent, instanța supremă va avea patru astfel de completuri: două în materie penală și două în materie civilă. O parte dintre magistrații desemnați sunt considerați, în interiorul sistemului judiciar, ca făcând parte din așa-numita „grupare Savonea”, fiind asociați de-a lungul timpului cu decizii controversate în dosare.
Acum 4 ore
15:30
Bărbat din Constanța, arestat după ce și-a înjunghiat soția. Femeia a ajuns la spital, unde va sta mai multe zile # Digi24.ro
Un bărbat din Constanţa a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce şi-a înjunghiat soţia în zona toracică, iar aceasta a fost transportată la spital şi are nevoie de nouă zile de îngrijiri medicale.
15:20
Rezervele valutare ale României au ajuns la 64,8 mld. euro la finalul anului 2025 . Aurul a rămas la 103,6 tone # Digi24.ro
Rezervele valutare ale României administrate de Banca Naţională a României (BNR) au scăzut în luna decembrie 2025, ajungând la 64,8 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de banca centrală. Comparativ, la finalul lunii noiembrie 2025, rezervele se situau la 65,408 miliarde de euro.
15:20
Răspunsul dur al UE la amenințările lui Trump privind anexarea Groenlandei: „Vom apăra principiile suveranității naționale” # Digi24.ro
Uniunea Europeană (UE) aşteaptă ca partenerii săi să respecte principiile suveranităţii şi integrităţii teritoriale, cere luni o purtătoare de cuvânt a diplomaţiei europene, Anitta Hipper, în urma unor ameninţări ale lui Donald Trump la adresa Groenlandei.
15:10
Maduro a fost dus cu elicopterul în fața instanței. A fost păzit de soldați cu mitraliere # Digi24.ro
Nicolas Maduro a fost preluat de la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn alături de soția lui, puțin după ora 14.00 ora României, și a fost dus la Tribunalul federal din Manhattan. Soții Maduro au fost transportați cu elicopterul și au fost păziți de soldați cu mitraliere.
15:00
Ce mesaj a transmis fiul lui Maduro după capturarea tatălui său. „Istoria o va dezvălui” # Digi24.ro
Deputatul Nicolas Maduro Guerra, fiul liderului venezuelean Nicolas Maduro, a chemat la unitate maximă în cadrul regimului, după ce tatăl său a fost capturat de Statele Unite în timpul unei operaţiuni militare. „Istoria va spune cine au fost trădătorii”, a declarat fiul lui Maduro.
14:50
Ce se întâmplă cu „posibilii bani” deținuți de familia lui Maduro în Elveția. Anunțul Executivului de la Berna # Digi24.ro
Guvernul elveţian a ordonat luni îngheţarea imediată a oricăror active aparţinând liderului venezuelean, Nicolas Maduro, capturat sâmbătă de SUA, pentru "a preveni orice scurgere de capitaluri".
14:40
Cât de legală este acțiunea lui Donald Trump de capturare a lui Nicolas Maduro și ce este doctrina Ker-Frisbie # Digi24.ro
Capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale de către forțele americane care operează în Venezuela și transferul său forțat în SUA pentru a fi judecat reprezintă o provocare semnificativă pentru dreptul internațional, se arată într-o analiză a The Royal Institute of International Affairs.
14:40
Ce se întâmplă cu bugetul dacă reforma pensiilor speciale nu trece de CCR. Ionuț Dumitru: „Să tolerezi asta e de domeniul absurdului” # Digi24.ro
Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a spus la Digi24 că bugetul pe 2026 nu va fi aruncat în aer, dacă CCR nu votează sau respinge pe 16 ianuarie reforma pensiilor speciale ale magistraților. El spune însă că „lipsa de decizie” la nivelul CCR ar avea implicații și că sistemul pensiilor speciale este „aberant”.
14:40
Probleme la benzinăriile din Bulgaria după trecerea la euro. Majoritatea clienților plătesc în leva # Digi24.ro
Proprietarii de mici benzinării din Bulgaria avertizează că perioada de o lună, în care ar urma să se facă tranziţia de la leva la euro, este prea scurtă şi ar putea provoca dificultăţi tehnice şi întârzieri în prestarea de servicii, informează Novinite.
14:20
Prețurile la electricitate ajung tot mai des sub zero în Europa. Ce înseamnă și de ce energia verde pune presiune pe rețele # Digi24.ro
Creșterea rapidă a producției de energie din surse regenerabile a pus o presiune tot mai mare pe sistemul energetic european în 2025, ducând la apariția frecventă a prețurilor negative la energie electrică, potrivit unei analize publicate de Bloomberg. Pe scurt, este vorba despre situații în care oferta de energie depășește atât de mult cererea, încât producătorii ajung să plătească pentru ca electricitatea să fie preluată din rețea.
14:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că intenţionează să-l înlocuiască pe şeful serviciului de securitate al ţării, SBU, Vasil Maliuk, ca parte a unei remanieri mai ample care a dus şi la înlocuirea şefului de cabinet prezidenţial. Zelenski a scris în pagina sa de Facebook că i-a cerut lui Maliuk să se concentreze mai mult pe operaţiunile de luptă.
14:00
Germania îl amenință voalat pe Donald Trump cu răspunsul NATO în cazul în care SUA vor prelua Groenlanda # Digi24.ro
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că Groenlanda aparţine Danemarcei şi că NATO ar putea discuta despre consolidarea protecţiei sale, dacă va fi nevoie, informează Reuters.
13:50
Premierul polonez Donald Tusk a emis un avertisment grav cu privire la viitorul Europei, spunând că UE nu va fi luată în serios dacă este „slabă și divizată”, după o săptămână care a evidențiat fracturi privind politica externă, pe fondul operațiunii SUA din Venezuela și al celor mai recente declarații ale lui Donald Trump despre Groenlanda.
13:40
CNAIR scoate la concesiune spații de servicii de pe autostrăzi. Statul ar putea încasa până la 21 de miliarde de lei # Digi24.ro
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o procedură de licitație pentru concesionarea unor spații de servicii amplasate pe autostrăzi și drumuri de mare viteză din România. Potrivit datelor din documentația de atribuire, valoarea totală estimată a concesiunilor poate ajunge la până la 21 de miliarde de lei, într-un interval de cel mult 30 de ani.
13:40
Vremea va fi schimbătoare de la o zi la alta în următoarea săptămână, iar apoi se va încălzi ușor, arată prognoza pentru următoarele două săptămâni emisă de ANM. Precipitaţii se vor înregistra a nivelul întregului teritoriu pe aproape tot parcursul intervalului.
13:40
„Gata cu şmecheria”. Protest într-un oraș din Suceava, unde zeci de oameni sunt nemulțumiți de creșterea taxelor. Ce spune primarul # Digi24.ro
Câteva zeci de locuitori ai oraşului Salcea, din judeţul Suceava, au protestat luni în faţa primăriei, oamenii fiind nemulţumiţi de creşterea taxelor şi impozitelor locale. Primarul localităţii, Ezekiel Belţic, care a discutat cu oamenii şi a fost apostrofat în repetate rânduri, a promis că va organiza o întâlnire cu locuitorii în următoarea perioadă. El a precizat că nu fuge de răspundere, recunoscând că există nemulţumiri ale locuitorilor.
13:40
Cum răspunde Trump la întrebarea cine conduce Venezuela. „Vă voi da un răspuns care va fi foarte controversat” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări că Statele Unite se află „la conducerea” Venezuelei, după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro. Fostul lider de la Caracas urmează să fie înfăţişat luni la un tribunal la New York, pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţii de trafic de droguri.
Acum 6 ore
13:30
Zece persoane au fost condamnate pentru hărțuirea cibernetică a primei doamne a Franței, Brigitte Macron # Digi24.ro
Luni, un tribunal din Paris a condamnat 10 persoane pentru hărțuirea cibernetică a primei doamne a Franței, Brigitte Macron, pentru răspândirea unor afirmații false potrivit cărora ea ar fi o femeie transgender născută bărbat, relatează BFM TV.
13:20
A fost scandal într-o localitate din Ilfov, unde mai mulți bărbați s-au luat la ceartă în fața unui bar, din cauza unor sume de bani Totul a degenerat în momentul în care unul dintre bărbați a scos o armă.
13:00
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni că a numit-o pe fosta viceprim-ministră a Canadei, Christia Freeland, în funcţia de consilieră pentru dezvoltare economică, invocând "experienţa acesteia în atragerea de investiţii", relatează Reuters.
12:40
Ministerul de Interne a convocat Comandamentul de iarnă. Autoritățile acționează pentru deszăpezire și remedierea avariilor # Digi24.ro
Instituţiile guvernamentale acţionează pentru reducerea efectelor cauzate de situaţia meteorologică şi ţin legătura îndeaproape cu autorităţile locale din comunităţile în care este nevoie de intervenţii pentru remedierea avariilor produse de ninsoare şi viscol, anunţă, luni, Executivul. Comandamentul de iarnă a fost convocat la ora 14.00, la MAI, cu participarea vicepremierului Marian Neacşu.
12:20
Jandarmi transformați în faianțari. Subofițeri din Constanța acuză conducerea că îi obligă să monteze gresie în unitate # Digi24.ro
Reprezentanţii Sindicatului Poliţiştilor din România ”Diamantul” au anunţat pe pagina de Facebook a instituţiei că au primit o scrisoare despre anumite nereguli care au loc în cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa.
12:10
Noul primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, lansează o consultare de 100 de zile împotriva „înşelăciunilor la chirii” # Digi24.ro
Noul primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, lansează o consultare de 100 de zile împotriva „înşelăciunilor la chirii”
12:10
Premierul Groenlandei i-a transmis președintelui american Donald Trump să înceteze „fanteziile de anexare”, după o nouă serie de declarații în care liderul de la Washington sugera că SUA „se vor ocupa” de insula arctică. Reacțiile critice s-au amplificat, Danemarca și mai multe state europene au condamnat ferm presiunile asupra teritoriului autonom.
11:50
Cine este judecătorul de 92 de ani care va analiza dosarul lui Nicolas Maduro: „Va simți toată furia justiției americane” # Digi24.ro
Conform voinței președintelui american Trump, liderul venezuelean capturat Nicolás Maduro va fi în curând judecat de justiția americană. Pregătirile pentru un astfel de proces sunt în curs de desfășurare de ani de zile: încă din 2020, tribunalul competent din New York a formulat acuzații împotriva lui Maduro.
11:40
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin # Digi24.ro
Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, afirmă că liderii ruși încă mai cred că timpul este de partea lor, în ciuda pierderilor grele suferite în Ucraina și a presiunii economice crescânde. El spune că obiectivul lui Putin de a reconstrui imperiul rus „este imposibil de atins”.
11:40
AUR cere ca 2026 să fie declarat „Anul Americii în România”: Sub conducerea lui Trump, influenţa americană s-a făcut resimţită # Digi24.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) solicită oficial autorităţilor statului român - Preşedinţiei, Parlamentului şi Guvernului - declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România", în contextul aniversării a 250 de ani de la adoptarea Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite ale Americii.
Acum 8 ore
11:20
Un șofer de 52 de ani a vrut să intre în România, pe la Vama Sculeni, cu o mașină în valoare de 162.000 de lei (aproape 32.000 de euro), dar a rămas fără ea, deoarece apărea în bazele de date ca fiind furată din Franța.
11:20
Platforma prin care românii își plătesc taxele și impozitele, mărite de la întâi ianuarie, este indisponibilă pentru a doua oară de la începutul anului.
11:20
Premierul slovac Robert Fico critică dur intervenția americană în Venezuela. „Ordinea mondială postbelică se prăbușește” # Digi24.ro
Prim-ministrul slovac Robert Fico a condamnat vehement operațiunea militară americană din Venezuela, care a dus la capturarea fostului președinte Nicolás Maduro și a soției sale, afirmând că nu va slăbi niciodată eforturile sale de pace, folosindu-și toată experiența pentru a se asigura că Slovacia nu va fi niciodată târâtă în vreo „aventură militară”. Fico a descris acțiunea drept „dovadă suplimentară a prăbușirii ordinii mondiale create după Al Doilea Război Mondial”, subliniind că dreptul internațional nu mai este respectat, iar forța militară este folosită fără mandat ONU de către „cei mari și puternici”, potrivit agenției slovace de presă, TASR.
11:10
JD Vance susține că operațiunea militară din Venezuela și capturarea lui Maduro „ajută SUA în lupta contra fentanilului” # Digi24.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a apărat duminică operațiunea militară a administrației Trump din Venezuela, care a dus la capturarea președintelui Nicolas Maduro, susținând că acțiunea are legătură directă cu eforturile de a reduce traficul de fentanil către Statele Unite, relatează Politico.
10:40
Schimbare radicală de perspectivă la Budapesta: Orban îl critică pe Trump: „Ordinea mondială se află în stare de dezintegrare” # Digi24.ro
Premierul maghiar a venit cu o primă reacție după ce Donald Trump a ordonat capturarea lui Nicolas Maduro. Viktor Orban, un aliat tradițional al liderului de la Casa Albă, a criticat în termeni duri operațiunea din Venezuela.
10:40
Buzoianu anunță lansarea procesului de selecţie pentru funcţia de director general al Apelor Române. Ce documente sunt necesare # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat lansarea unui proces de selecţie pentru funcţia de director general al Apelor Române. Aceasta a rămas vacantă după ce Florin Ghiţă a demisionat, în urma scandalului apei potabile din Prahova. Termenul limită de depunere a candidaturilor este 12 ianuarie. Interviurile, programate în intervalul 14 - 16 ianuarie, vor fi înregistrate şi publicate, a spus Buzoianu.
10:10
Licitație record în Japonia: Un pește de 243 de kilograme a fost vândut cu 2,8 milioane de euro # Digi24.ro
Un ton roşu gigant a fost adjudecat pentru suma record de 2,8 milioane de euro la tradiţionala licitaţie de Anul Nou din Tokyo, unde „Regele tonului”, celebrul proprietar al lanţului de restaurante Sushi Zanmai, a câştigat din nou competiţia pentru cel mai scump peşte al sezonului.
10:00
Preşedintele american Donald Trump avertizează că Iranul va fi lovit „foarte dur” dacă sunt ucişi manifestanţi în protestele care se află în curs în republica islamică, iniţial din motive economice, dar s-a lărgit şi include revendicări politice.
10:00
Meteorologii anunță noi ninsori și viscol, iar vremea se răcește în toată țara. Peste 17.500 de locuințe sunt încă fără electricitate # Digi24.ro
Urmează încă o zi cu viscol și ninsori în România. La munte, stratul de zăpadă va crește considerabil. Din cauza vremii, mii de gospodării sunt în continuare fără curent. În Alba, Mureș și Sibiu au căzut copaci peste rețelele electrice și au provocat avarii. Directorul ANM, Elena Mateescu, a spus la Digi24 că vremea se va răci în toată țara, începând de mâine.
09:50
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei (86 de ani), ar avea un plan de rezervă pentru a fugi la Moscova dacă protestele masive din țară se intensifică și forțele de securitate nu mai pot controla situația sau încep să dezerteze.
09:50
Formațiunile chistice ale ficatului sunt adesea descoperite întâmplător. Nu toate necesită intervenție, dar evaluarea corectă este esențială. Aflăm mai mult despre diagnosticul și opțiunile de tratament pentru chistul hepatic de la Dr. Ionuț Duduș, medic primar chirurgie hepatică.
