Arafat: Patru județe se află sub Cod Portocaliu, iar 32 de județe sunt sub Cod Galben de vreme rea
Jurnalul.ro, 5 ianuarie 2026 18:50
Secretarul de stat, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a precizat, luni, că în următoarea perioadă vor continua avertizările RO-Alert. Acesta a precizat că patru județe se află sub Cod Portocaliu și alte 32 de județe se află sub avertizări cu Cod Galben.
Elon Musk avertizează că folosirea Grok pentru conținut ilegal va avea consecințe legale # Jurnalul.ro
Elon Musk avertizează utilizatorii Grok că vor suporta consecințe legale pentru conținut ilegal, în contextul presiunilor Indiei asupra X.
Magazinele PPC Energie din București și din județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise pe 6 și 7 ianuarie, zile libere legale, a anunțat distribuitorul de energie electrică și gaze naturale într-un comunicat de presă. Excepție face magazinul situat în Galeriile Titan din Capitală care va funcționa după programul normal.
BNR: Rezervele valutare au scăzut la sfârșit de an, dar sunt mai mari față de finalul lui 2024 # Jurnalul.ro
La 31 decembrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 64.800 milioane euro, față de 65.408 milioane euro la 30 noiembrie 2025. Totuși, nivelul este mai mare față de cel de la 31 decembrie 2024, de 62.135 milioane euro
Turkish Airlines va investi 2,3 miliarde dolari în cel mai mare terminal cargo din lume # Jurnalul.ro
Principala companie aeriană din Turcia, Turkish Airlines, a anunţat vineri că va construi cel mai mare terminal cargo şi, totodată, cea mai mare facilitate de tip in-flight catering din lume, ca urmare a unei investiţii de o sută de miliarde de lire turceşti (peste 2,3 miliarde dolari), a relatat agenţia de presă Anatolia.
Un cunoscut interpret de muzică populară, condamnat la peste 17 ani de închisoare pentru infracțiuni sexuale care au vizat copii # Jurnalul.ro
Un cunoscut interpret de muzică populară a fost condamnat la peste 17 ani de închisoare. Sentința, care nu este definitivă, a fost pronunțată luni de Judecătoria Galați. Bărbatul a fost găsit vinovat pentru infracțiuni sexuale care au vizat copii.
Chiar dacă sărbătorile de iarnă s-au încheiat, bucureștenii mai pot profita câteva seri de atmosfera creată de milioanele de lumini montate în Capitală.
Horoscop săptămânal de tarot, 5 - 11 ianuarie 2026: Alege cu înțelepciune în viața personală și profesională # Jurnalul.ro
Săptămâna aceasta, Luna călătorește din Leu prin Scorpion, concentrându-se pe pasiunea, rutinele, relațiile și resursele tale. Soarele rămâne în Capricorn până pe 20 ianuarie, iar sezonul rămâne centrat pe muncă și statut social. Acesta este momentul să socializezi cu ceilalți, să consolidezi parteneriatele și să te ocupi de programul tău.
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că revine Statelor Unite responsabilitatea de a explica acțiunile întreprinse în Venezuela, după capturarea președintelui Nicolas Maduro, subliniind că situația este „complicată” și trebuie analizată prin prisma dreptului internațional, notează Al Jazeera.
Eva Schloss, cofondatoare a Anne Frank Trust și supraviețuitoare a Holocaustului, a murit la Londra, la 96 de ani.
Horoscopul numerologic pentru 2026 îți arată la ce să te aștepți în Anul Universal 1, un an care marchează începutul unui nou ciclu de 9 ani.
Macron: Metoda folosită de SUA pentru a-l răsturna pe Maduro nu a fost susținută de Franța # Jurnalul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat luni, în cadrul Consiliului de Miniștri, că „metoda utilizată” de SUA pentru capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro „nu a fost nici susținută, nici aprobată” de Franța.
Producția și vânzările de vinuri au scăzut dramatic în 2025 în toată lumea din cauza crizei economice, iar România urmează trendul global. Consumatorii aleg pentru sortimente mai ieftine sau băuturi cu alcool redus. Doar luna decembrie 2025 a salvat sezonul pentru wine-baruri.
Bulgaria: Turismul ar urma să crească în 2026, pe fondul intensificării călătoriilor interne şi a redresării graduale a sosirilor internaţionale # Jurnalul.ro
Turismul bulgar rămâne un sector stabil, care se dezvoltă constant, o nouă creştere fiind previzionată în anul 2026, informează Novinite.
Istoria paltoanelor și evoluția lor în moda modernă - Află cum a trecut o haină practică ca aceasta testul timpului și al stilului # Jurnalul.ro
Știai că paltonul, așa cum îl cunoaștem astăzi, a pornit inițial ca o piesă vestimentară strict utilitară și a ajuns, de-a lungul timpului, un simbol al eleganței, puterii și stilului personal?
Ploșnițele de pat sunt printre cei mai frustrați dăunători care pot apărea într-o locuință.
Judecătorul Alvin Hellerstein, un judecător federal în vârstă de 92 de ani, va fi cel ce îl va avea în față de Nicolas Maduro luni.
Pe măsură ce ne apropiem de finalul lunii ianuarie 2026, viața începe să arate mult mai bine pentru trei zodii, care vor putea, în sfârșit, să respire ușurate și să privească viitorul cu mai mult optimism.
Accident rutier în Argeș. Opt persoane, între care cinci copii, transportate la spital # Jurnalul.ro
Opt persoane, dintre care cinci minori, au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs între două autoturisme în satul Retevoești, comuna Pietroșani. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, SMURD și SAJ.
Piața muncii din România se va confrunta cu restructurări accelerate în 2026. Sunt vizați în special juniorii din IT, call-center, servicii administrative și industria auto.
Venezuela schimbă harta energiei globale: SUA ar putea controla 30% din petrolul mondial # Jurnalul.ro
Venezuela schimbă harta energiei: SUA ar putea controla 30% din petrolul mondial, inclusiv cele 303 miliarde de barili din Venezuela. JP Morgan analizează impactul.
În Republica Moldova datoria crește, populația scade. Fiecare cetățean are o datorie de 20.000 lei # Jurnalul.ro
Ministerul Finanțelor din Republica Moldova a anunțat că, la 30 noiembrie 2025, datoria de stat internă a ajuns la 49,55 miliarde de lei (1 leu moldovenesc=0,26 RON- n. red), în creștere cu 5,59 miliarde de lei față de începutul anului.
Doar Sorana Cîrstea va reprezenta România în turul doi al turneului de la Brisbane, după ce Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian au fost eliminate duminică dimineața din competiție.
Pogramul „Permis pentru viitor”, derulat de Fundația Pentru Comunitate, oferă sprijin financiar gratuit pentru obținerea permisului de conducere.
Primăria Sectorului 1 a Capitalei vrea să plătească până la 2 milioane de euro pentru întreținerea și repararea terenurilor de sport și a locurilor de joacă din sector.
Guvernul a publicat hotărârea privind Programul Național „Masă sănătoasă” pentru acest an care prevede o creștere a alocației de la 15 lei per elev la 16,5 lei.
Începutul de an aduce, în mod tradițional, o reevaluare a bugetelor și a strategiilor de dezvoltare.
Antena Stars începe anul în forță! Postul TV aduce schimbări în rândul prezentatorilor, promite sezoane noi ale emisiunilor, formate extinse și ediții speciale, pregătite să le aducă zilnic telespectatorilor informație, emoție și divertisment.
Nicolas Maduro a fost scos din centrul de detenție pentru a fi dus în fața instanței din New York. Președintele din Venezuela a fost urcat într-un convoi în jurul orei locale 7.00. Autoritățile americane au schimbat ora inițială.
Viziunea unui om care a crezut că şi la noi se poate construi cu responsabilitate a creat o companie care a devenit peste ani cel mai mare jucător din industria mediului din România.
Frigidere cu uși controlate prin voce și cu inteligență artificială, prezentate la CES 2026 # Jurnalul.ro
Samsung a prezentat luni la CES 2026 - una dintre cele mai mari expoziții de tehnologie din lume, organizată anual la Las Vegas - o funcție mult așteptată pentru frigiderele inteligente Family Hub: deschiderea și închiderea ușii prin comenzi vocale.
Viața le dă planurile peste cap! Patru zodii trec prin haos, decizii fulger și schimbări neașteptate # Jurnalul.ro
Săgetătorii, Berbecii, Vărsătorii și Gemenii se confruntă cu decizii dificile și perioade intense. Află ce mesaje le transmit astrele și cum pot transforma haosul în oportunitate.
Ritmul accelerat al vieții moderne a transformat stresul într-o realitate zilnică pentru tot mai mulți adulți.
ANM anunță, în prognoza meteo până pe 18 ianuarie, alternanțe termice semnificative în prima săptămână. Cele mai reci zile vor fi pe 8-9 ianuarie, urmate de încălzire în a doua parte a intervalului.
Un fost prezentator TV a fost jefuit la Madrid: "Hoții scanează bagajele. Ei le deschid și sustrag ce este de valoare" # Jurnalul.ro
Fostul prezentator TV, Leonard Miron, a fost jefuit pe Aeroporul Barajas din Madrid, Spania. Acestuia i s-au furat din valiză bijuterii și ceasuri scumpe.
China a acuzat Statele Unite că pun în pericol stabilitatea din America Latină prin folosirea forței și a cerut eliberarea imediată a președintelui venezuelean, Nicolas Maduro, anunțând totodată că susține o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU pe acest subiect.
Săptămâna 5–11 ianuarie 2026 vine cu vești excelente pentru cinci zodii care se află sub o protecție astrală aparte.
Instanța a respins cererile de amânare depuse de judecătorii CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, contestați la Curtea de Apel București de către avocata AUR Silvia Uscov. Instanța a început procesul pe fond, scrie G4Media.
Revenirea la muncă după sărbători: cum să scapi de anxietatea de duminică și să începi anul fără stres # Jurnalul.ro
Revenirea la muncă după vacanța de iarnă poate aduce anxietate și lipsă de energie. Psihologii explică fenomenul „Sunday scaries” și oferă soluții simple pentru un început de an fără stres.
Te-ai întrebat vreodată de ce unii călători par să treacă prin aeroport cu o lejeritate de invidiat, în timp ce alții se luptă cu fermoarele desfăcute și zeci de pungi uitate prin rucsac?
Un tribunal din Paris se pronunță într-un caz de cyberbullying la adresa lui Brigitte Macron # Jurnalul.ro
Un tribunal din Paris va pronunța luni o hotărâre într-un caz în care 10 persoane sunt acuzate de hărțuire cibernetică împotriva Primei Doamne a Franței, Brigitte Macron.
Trump amenință Bagdadul: Iranul va fi lovit „foarte puternic” dacă protestatarii vor fi uciși # Jurnalul.ro
Președintele american, Donald Trump, a declarat că Iranul va fi lovit „foarte puternic”, dacă protestatarii ar fi uciși în timpul mișcării de protest din țară, pornită inițial din motive economice, dar care s-a extins pentru a include revendicări politice.
Creștini ortodocși sărbătoresc Boboteaza, pe 6 ianuarie 2026, și Sfântul Ioan, pe 7 ianuarie 2026. Românii respectă mai multe obiceiuri și tradiții, transmise din generație în generație.
Operațiunea militară americană în Venezuela de sâmbătă s-a soldat cu uciderea a 32 de ofițeri cubanezi, a anunțat guvernul din Cuba, în primul bilanț oficial al morților furnizat în urma atacurilor americane din țara sud-americană.
Horoscop zilnic, 6 ianuarie 2026: Gemenii sunt misterioși, iar Săgetătorii iau decizii inspirate legate de bani # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 6 ianuarie 2026: Taurii sunt carismatici, Scorpionii primesc aprecieri pozitive, iar Peștilor le crește popularitatea.
Venezuela, o poveste despre cultură și istorie în numărul 8 din colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea” # Jurnalul.ro
Colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea” continuă explorarea marilor state ale Americii de Sud și ajunge, în numărul 8, în Venezuela, o țară a contrastelor spectaculoase, unde bogăția naturală, istoria tumultuoasă și transformările economice se reflectă direct în evoluția sistemului monetar.
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple: ”Nu vreau să-i sperii, dar habar nu au în ce s-au băgat” # Jurnalul.ro
O premieră așteptată, comentată și îndrăgită de toată țara. Show-ul în care cuplurile demonstrează că atunci când ești într-o relație puternică, nicio provocare nu-ți poate sta în cale.
Tot mai mulți oameni aleg tatuajele fără să se gândească la ce se întâmplă după ce cerneala intră în piele. Studii recente arată că efectele pot merge dincolo de estetică.
După un an în care piața auto globală s-a confruntat cu reseturi politice și industriale – inclusiv renunțarea UE la ținta rigidă 2035 pentru motoarele pe combustie – 2025 s-a dovedit a fi un an definitoriu, plin de lansări care au generat unde de șoc pentru 2026 și dincolo de el.
Drumul către Cota 1400 din Sinaia a fost închis, temporar, luni dimineața, din cauza vremii nefavorabile.
