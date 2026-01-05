Cine a câștigat miliarde din capturarea lui Maduro pe bursă?
Capturarea lui Nicolas Maduro de către armata SUA a generat un avans semnificativ pe bursele europene, în special în sectorul apărării. Acțiunile companiilor precum Rheinmetall și Hensoldt au crescut dramatic, iar investitorii au realizat profituri considerabile. Descoperiți cum aceste evenimente au influențat piețele financiare globale. Acțiunile bursiere europene au crescut semnificativ după capturarea lui Nicolas
Gigi Becali anunță un nou transfer la FCSB, dorind un mijlocaș central pentru a întări echipa în a doua parte a sezonului. Patronul este dispus să ofere o sumă considerabilă pentru transferul dorit, căutând jucători valoroși, dar a exclus interesul pentru Joao Lameira de la Oțelul. Rămâne de văzut cine va fi ales. Gigi Becali
Nicolás Maduro a pledat nevinovat în fața instanței din New York, confruntându-se cu acuzații de narco-terorism și deținere de arme. El se consideră „prizonier de război" și susține că arestarea sa este o „răpire militară". Soția sa, Cilia Flores, a pledat de asemenea nevinovată, având vânătăi pe față. Audierile continuă. Nicolás Maduro a pledat nevinovat
Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, a suferit leziuni grave în timpul capturării, susține avocatul ei, Mark Donnelly. Aceasta a fost prezentată în fața tribunalului din New York cu bandaje pe cap și vânătăi. Maduro și Flores și-au declarat nevinovăția în fața acuzațiilor grave în SUA. Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, a suferit leziuni
Cetățenii moldoveni care călătoresc în Uniunea Europeană vor beneficia din 1 ianuarie 2026 de eliminarea tarifelor de roaming. Apelurile, SMS-urile și internetul vor fi disponibile la tarife locale. Acordul „Roam Like at Home" reflectă cooperarea strânsă între Republica Moldova și Uniunea Europeană, facilitând integrarea economică. Cetățenii moldoveni care călătoresc în UE nu vor mai plăti
Diana Șoșoacă compară situația din Venezuela cu căderea regimului Ceaușescu, subliniind similitudinile între cele două evenimente. A avut discuții cu oficiali venezueleni și îndeamnă la protejarea suveranității statelor, avertizând că agresiunile externe pot afecta pe oricine. România trebuie să evite să devină o colonie economică. Diana Șoșoacă a comparat situația din Venezuela cu arestarea soților
Rapid își continuă campania de transferuri, fiind interesată de doi jucători din Liga 1: Marinos Tzionis de la UTA Arad și Robert Sălceanu de la Petrolul Ploiești. Victor Angelescu a confirmat discuțiile privind transferurile, subliniind că echipa explorează opțiuni pentru a îmbunătăți lotul. Rapid își continuă campania de transferuri după venirea lui Daniel Paraschiv Interesul
Bursa de Valori București a închis ședința de tranzacționare de luni în creștere pe toți indicii, cu o apreciere de 1,85% pentru indicele BET. Volumul total al tranzacțiilor a fost de 87,69 milioane lei. Cele mai lichide titluri au fost Banca Transilvania, OMV Petrom și ETF BET Patria, cu evoluții pozitive notabile. Bursa de Valori
Samsung a dezvăluit la CES 2026 primul televizor Micro RGB de 130 inci, modelul R95H. Cu o diagonală de peste trei metri, oferă 100% din gama de culori BT.2020, tehnologie avansată, design inovativ, sunet integrat și AI Companion. Detalii despre preț și disponibilitate nu sunt încă confirmate. Samsung a prezentat primul televizor Micro RGB de
Claudia Sheinbaum, președinta Mexicului, respinge ferm intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela. Ea subliniază că Mexicul este un stat suveran care colaborează cu SUA în combaterea traficului de droguri. Declarațiile vine în contextul amenințărilor lui Donald Trump privind dominația americană în America Latină. Claudia Sheinbaum respinge intervenția militară a SUA în afacerile interne ale
Guvernul acționează pentru reducerea efectelor ninsoarei și viscolului, mobilizând 2.915 utilaje în întreaga țară. Ministerele colaborează pentru gestionarea situațiilor de urgență, deszăpezire și remedierea avariilor electrice. Detalii suplimentare și sfaturi utile sunt disponibile pentru cetățeni pe site-urile oficiale. Guvernul acționează pentru reducerea pagubelor cauzate de ninsoare și viscol 2.915 utilaje de deszăpezire sunt mobilizate în
Louis Munteanu a fost prezentat oficial la DC United, semnând un contract pe 3 ani și jumătate, în schimbul sumei de 7 milioane de dolari. Atacantul român se va confrunta cu Lionel Messi pe 7 martie în MLS. Așteptăm cu interes debutul său în fotbalul american și performanțele sale pe teren. Louis Munteanu a fost
Vreme severă în România: ninsori și ger extrem. DSU recomandă șoferilor să conducă cu prudență, să verifice starea drumurilor și să evite deplasările inutile. Persoanele fără adăpost vor fi relocate în adăposturi. Află mai multe despre prognoza meteo și măsurile de siguranță pentru toți cetățenii. DSU recomandă șoferilor să fie prudenți în condiții meteo dificile
Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit completurile de cinci judecători pentru anul 2026, incluzând două completuri penale și două civile. Aceste completuri vor soluționa marile dosare de corupție și contestațiile împotriva sancțiunilor disciplinare. Află mai multe despre membrii fiecărui complet! Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit completurile de cinci judecători pentru
România a primit aproape 1 miliard de euro din fonduri FEGA de la Comisia Europeană, rambursând plățile în avans fermierilor. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, subliniază că resursele asigură stabilitatea financiară a agriculturii fără a afecta bugetul național. Află mai multe despre mecanismele de sprijin pentru fermieri. România a încasat aproape 1 miliard de euro din
Samsung anunță o expansiune majoră a tehnologiilor AI în telefoanele sale mobile, cu obiectivul de a depăși Apple în vânzări. Co-CEO-ul T M Roh subliniază adoptarea rapidă a funcțiilor Galaxy AI susținute de Google Gemini, în contextul crizei globale a cipurilor de memorie. Viitorul telefoanelor pliabile arată promițător. Samsung va dubla în 2026 numărul dispozitivelor
O persoană a murit și alte trei au fost rănite într-o coliziune în lanț în Japonia, provocată de frunze de ceai căzute dintr-un camion. Accidentul s-a petrecut pe o porțiune de 500 de metri de drum în Tochigi, unde suprafața alunecoasă a dus la pierderea controlului vehiculelor. Poliția investighează circumstanțele. Un accident în lanț în
Nicușor Dan a anunțat o reducere de 30% a cheltuielilor Administrației Prezidențiale în 2025, economisind 30 de milioane de lei din bugetul inițial. Această măsură subliniază angajamentul pentru un stat mai eficient și responsabil, reflectând necesitatea unei gestionări prudente a resurselor publice. Nicușor Dan a anunțat o reducere de 30% a cheltuielilor Administrației Prezidențiale în
În Ajunul Noului An, un tragic incendiu în barul „Constellation" din Crans-Montana a dus la moartea a 40 de persoane, inclusiv un tânăr român de 18 ani. Schiorii din stațiune au omagiat victimele formând o inimă pe pârtie, în timp ce victimele rănite continuă să lupte pentru viață în spitale din Elveția, Franța și Germania.
Diana Șoșoacă a declarat că a avut o conversație cu conducerea legitimă a Venezuelei, comparând înlăturarea președintelui Maduro cu execuția soților Ceaușescu. Ea susține că istoria Venezuelei se aseamănă cu cea a României și avertizează asupra agresiunilor externe. AUR a comentat, subliniind importanța relației cu SUA. Diana Șoșoacă afirmă că a discutat cu membri ai
Curtea de Apel București a amânat decizia privind suspendarea numirii lui Dacian Cosmin Dragoș ca judecător CCR pentru 16 ianuarie 2026, coincizând cu pronunțarea legii pensiilor magistraților. Cererea de suspendare susține că numirea nu respectă condițiile de vechime prevăzute de Constituție. Curtea de Apel București a amânat decizia privind suspendarea numirii lui Dacian Cosmin Dragoș
Centrala electrică de la Iernut, începută în 2016, se află în dificultate, având un grad de execuție de 98% și fără constructor. Romgaz a stabilit un nou termen de finalizare pentru 31 decembrie 2026, după rezilierea contractului cu Duro Felguera din cauza degradării instalațiilor și întârzierilor. Centrala electrică de 430 MW de la Iernut, începută
Centrala electrică de 430 MW de la Iernut, proiectată de Romgaz, rămâne din nou fără constructor după 10 ani de execuție. Termenul de finalizare a fost amânat până la 31 decembrie 2026, în contextul degradării instalațiilor și contractelor controversate cu Duro Felguera. Care sunt provocările finale? Centrala electrică de 430 MW de la Iernut, începută
Via Danubiana este un traseu ecoturistic în România ce se întinde pe 1.075 de km, de la Baziaș la Sulina. Proiectul promovează natura și conectează comunitățile riverane printr-o rută sustenabilă, transformând Dunărea într-o destinație ideală pentru drumeții, ciclism și caiac. Redescoperă frumusețea malurilor Dunării! A fost inițiat proiectul Via Danubiana, care va conecta întreaga Dunăre
Senatoarea Simona Spătaru din USR subliniază import
Un fost profesor britanic de 65 de ani, Jonathan Carley, a fost amendat cu 570 de euro pentru purtarea unei uniforme de amiral falsă și a 12 medalii false la ceremonia de Ziua Comemorării din Llandudno. Impostura a fost descoperită datorită combinației neobișnuite a medalelor. Incidentul a stârnit indignare în comunitate. Un fost profesor de … Articolul Amiral fals amendat cu 570 euro pentru uniformă și medalii contrafăcute apare prima dată în Main News.
Șumudică a acceptat provocarea de a salva echipa aflată pe locul penultim din Arabia Saudită # MainNews.ro
Marius Ninel Șumudică, fost antrenor la Rapid, revine în Arabia Saudită pentru a prelua echipa Al-Okhdood, penultima în clasament. Cu o prezentare de gală și dansuri, el speră să salveze echipa de retrogradare după despărțirea de Paulo Sergio, cu obiectivul de a îmbunătăți performanțele pe teren. Marius Ninel Șumudică revine în Arabia Saudită ca antrenor … Articolul Șumudică a acceptat provocarea de a salva echipa aflată pe locul penultim din Arabia Saudită apare prima dată în Main News.
În 2025, România a înregistrat o creștere record a înmatriculărilor de autoturisme, ajungând la 21.312 vehicule în decembrie, o creștere de 54,36%. Creșterea se datorează livrărilor prin Programul Rabla, determinând o piață auto mai mare decât anul anterior. Află cele mai vândute mașini pe final de an. Înmatriculările de autoturisme în România au atins un … Articolul România 2025: Creștere record în înmatriculări și top vânzări auto final de an apare prima dată în Main News.
Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, ar putea căuta refugiu la Moscova din cauza protestelor masive declanșate de criza economică severă. Dificultățile economice și violențele din stradă au determinat speculații despre fuga sa, în contextul în care anulările sprijinului din partea armatei devin tot mai probabile. Ayatollahul Ali Khamenei ar putea evalua opțiunea de … Articolul Ayatollahul Khamenei ar putea căuta refugiu la Moscova din cauza protestelor apare prima dată în Main News.
Legea privind plata pensiilor private a fost promulgară de președintele Nicușor Dan și va intra în vigoare la un an de la publicarea în Monitorul Oficial. Așteptată de 14 ani, această lege aduce schimbări importante în sistemul de pensii, inclusiv opțiuni de plată pentru contribuabili. Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele … Articolul Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor private: când intră în vigoare? apare prima dată în Main News.
Prognoza meteo pentru marți, 6 ianuarie 2026, indică vreme în general închisă în România, cu precipitații mixte în vest și la munte. În București, temperaturile vor varia între 2-7 grade, cu ploi slabe și ceață. Detalii despre temperaturile din țară și prognoza pe următoarele săptămâni găsiți aici. Vremea va fi în general închisă pe 6 … Articolul Vremea pe marți, 6 ianuarie 2026 – Prognoza meteo detaliată apare prima dată în Main News.
Iurie Leancă, fost premier al Republicii Moldova, a fost audiat ca martor în dosarul lui Vladimir Plahotniuc legat de furtul miliardului. Leancă regrete că nu a demisionat la timp și a afirmat că a cunoscut problemele de la Banca de Economii din 2013. Plahotniuc este acuzat de șefia unei organizații criminale și spălare de bani. … Articolul Fost premier moldovean audiat în cazul Plahotniuc și furtul miliardului apare prima dată în Main News.
Rapid a semnat un împrumut cu atacantul spaniol Daniel Paraschiv de la Real Oviedo pentru restul sezonului. Clubul, aflat pe locul 2 în Superligă, își propune să câștige titlul sau Cupa României. Antoine Baroan ar putea părăsi echipa, nemulțumit de antrenorul Costel Gâlcă. Urmăriți evoluția giuleștenilor! Echipa Rapid a semnat un împrumut cu atacantul Daniel … Articolul Rapid a transferat un atacant pentru a lupta după titlu. apare prima dată în Main News.
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat în dosarul lui Vladimir Plahotniuc, acuzat de implicare în „jaful bancar”. Leancă a explicat deciziile guvernului din 2013-2014 și a negat primirea de indicații de la Plahotniuc. Acesta riscă între 8 și 15 ani de închisoare pentru acuzațiile de escrocherie și spălare de bani. Fostul premier Iurie Leancă … Articolul Iurie Leancă, audiat în cazul Plahotniuc și implicarea Guvernului în jaful bancar apare prima dată în Main News.
Pariurile pe întoarcerea lui Iisus Hristos în 2025 au generat un randament anualizat de 5,5%, conform Bloomberg. Aproape 3,3 milioane de dolari au fost pariați, majoritatea pe „Nu”. Acest tip de investiție a avut câștiguri mai mari decât bonurile de trezorerie ale SUA, ridicând întrebări despre credința și tradiția religioasă. Iisus Hristos nu s-a întors … Articolul Randamentul anual de 5,5% al pariurilor împotriva întoarcerii lui Iisus apare prima dată în Main News.
Trump a anunțat intervenția militară în Venezuela ca parte a „Doctrinei Donroe”, o actualizare a Doctrinei Monroe, care ar putea crea un precedent periculos. Analizii avertizează că aceasta ar putea stimula Rusia și China să-și extindă influența în regiunile lor, afectând astfel stabilitatea globală. Trump a anunțat intervenția militară în Venezuela ca o reafirmare a … Articolul Riscurile doctrinei „Donroe” create de Trump: ce trebuie să știi apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională, afirmă avocatul Adrian Toni Neacșu, prin numirea controversată a judecătorului Dacian Dragoș. Curtea de Apel București examinează cererea de suspendare a numirii acestuia, ridicând întrebări legate de îndeplinirea condițiilor legale. Pozițiile juridice se intensifică. Nicușor Dan a fost acuzat de avocatul Adrian Toni Neacșu că a vulnerabilizat Curtea Constituțională … Articolul Nicușor Dan slăbește autoritatea Curții Constituționale apare prima dată în Main News.
Donald Tusk a avertizat Europa că unitatea este esențială, subliniind riscurile ce vin odată cu amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda. Intervenția militară în Venezuela a amplificat temerile, iar Tusk a declarat că Europa nu va fi taken seriously dacă va rămâne divizată. Alianțele sunt vitale pentru securitate. Donald Tusk avertizează Uniunea Europeană că unitatea … Articolul Trump amenință Europa: „Dacă nu mă ocup de Groenlanda, suntem terminați” apare prima dată în Main News.
Marius Şumudică a semnat cu Al-Okhdood, echipă aflată pe ultimul loc în Arabia Saudită. Antrenorul român va câștiga 600.000 de euro până la finalul sezonului, cu un bonus de 150.000 euro dacă salvează echipa de la retrogradare. Staff-ul său include antrenori și preparatori fizici experimentați. Marius Şumudică a semnat cu echipa Al-Okhdood din Arabia Saudită … Articolul Marius Şumudică a semnat cu Al-Okhdood: o nouă provocare în carieră apare prima dată în Main News.
Guvernul iranian a anunțat triplarea ajutoarelor financiare pentru toți cetățenii, la o săptămână după protestele împotriva hiperinflației. Fiecare persoană va primi un milion de tomani lunar timp de patru luni. Această promisiune amintește de măsurile lui Nicolae Ceaușescu în ultimul său discurs din 1990. Guvernul iranian a anunțat triplarea ajutorului financiar pentru fiecare cetățean Ajutorul … Articolul Guvernul iranian promite ajutoare financiare pentru 86 milioane de cetățeni apare prima dată în Main News.
În 2026, guvernul promite reducerea presiunii fiscale prin înjumătățirea impozitului minim pe cifra de afaceri și eliminarea taxelor specifice. Măsurile sugerează sprijin pentru mediul de afaceri, însă deficitul bugetar rămâne o provocare. Colectarea eficientă a taxelor și raționalizarea cheltuielilor sunt esențiale. Ordonanța „trenuleț” sugerează o posibilă reducere a presiunii fiscale pentru companii în 2026 IMCA … Articolul Taxele 2026: Companii avertizate despre presiunea fiscală și deficitul bugetar apare prima dată în Main News.
Zbor direct între București și Chicago din iunie 2026. România reia o legătură aeriană întreruptă de 20 de ani, cu un Airbus A330 în flotă. Marius Popescu, președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești, discută despre maturitatea aviației românești și provocările pieței internaționale. Zboruri directe între București și Chicago vor începe din iunie 2026, reluând o legătură … Articolul Zbor direct București – Chicago din iunie 2026 cu Airbus A330 pentru rute lungi apare prima dată în Main News.
AUR va contesta în instanță hotărârile consiliilor locale care cresc taxele pe proprietate și automobile, argumentând că aceste măsuri sunt ilegale și disproporționate. Partidul acuză dublarea impozitării pentru poluare și majorări semnificative ale taxelor, afectând atât cetățenii, cât și mediul economic. AUR intenționează să conteste în instanță majorarea taxelor pe proprietate și automobile decisă de … Articolul AUR contestă în instanță majorarea taxelor pe proprietate și automobile apare prima dată în Main News.
CFR Cluj se reorientează, despărțindu-se de veteranii Ciprian Deac și Damjan Djokovic, care nu au fost luați în cantonamentul din Spania. Echipa aduce tânărul atacant Alibek Aliev, în încercarea de a întineri lotul. Primul meci oficial este programat pentru 18 ianuarie, împotriva Oțelului Galați. CFR Cluj renunță la veteranii Ciprian Deac și Damjan Djokovic, lăsându-i … Articolul CFR Cluj: Schimbări radicale, jucătorii veterani „pensionați” de conducere apare prima dată în Main News.
Prizele modulare reprezintă soluția modernă pentru locuințele inteligente. Instalarea rapidă pe perete permite flexibilitate maximă, eliminând haosul cablurilor și riscurile de accidente. Aceste sisteme prietenoase cu copiii oferă siguranță sporită și reconfigurare ușoară a punctelor electrice în doar câteva minute. Prizele modulare se instalează rapid pe perete fără renovări incomode Utilizatorii pot adăuga sau muta … Articolul Prize modulare de perete: instalare rapidă în câteva minute apare prima dată în Main News.
Avocatul Toni Neacșu acuză „dictatură procedurală” la Curtea Constituțională, subliniind că regulile interne au fost ignorate în discutarea pensiilor magistraților. El consideră că actuala conducere a CCR a transformat deliberarea într-o „mascaradă juridică”, compromițând astfel independența justiției constituționale. Avocatul Toni Neacșu acuză Curtea Constituțională de dictatură procedurală în contextul deliberării privind pensiile magistraților El susține … Articolul Toni Neacșu acuză dictatură procedurală la Curtea Constituțională apare prima dată în Main News.
România a încheiat anul 2026 cu rezerve valutare de 64,8 miliarde euro, în scădere cu 600 milioane euro față de 2025, după intervenții record ale BNR pentru a susține leul. Guvernatorul Mugur Isărescu a recunoscut că a fost imposibil de menținut un curs sub 5 lei/euro din cauza pierderilor de rezervă. România a încheiat 2026 … Articolul România în 2026: Rezerve valutare reduse cu 600 milioane euro după alegeri apare prima dată în Main News.
Donald Trump nu a susținut-o pe Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, după captura lui Nicolás Maduro, datorită acceptării de către aceasta a Premiului Nobel pentru Pace. Această decizie a fost considerată o „greșeală majoră” și a afectat perspectivele sale de a conduce țara. Donald Trump nu o susține pe Maria Corina Machado ca … Articolul Trump nu o susține pe lidera opoziției din Venezuela după captura lui Maduro apare prima dată în Main News.
Curtea de Apel București a amânat pentru 16 ianuarie judecarea contestațiilor avocatei Silvia Uscov împotriva judecătorilor CCR, Mihai Busuioc și Dacian Dragoș, în contextul blocajului privind pensiile magistraților. Aceste procese vin pe fondul unei dispute legale legate de îndeplinirea condițiilor de numire în funcție. Curtea de Apel București a amânat procesele avocatei Silvia Uscov împotriva … Articolul Contestațiile avocatei AUR amânate de Curtea de Apel București pentru CCR apare prima dată în Main News.
AUR propune declararea anului 2026 drept Anul Americii în România, marcând 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA. Liderul George Simion subliniază importanța acestui moment pentru valorile democrației și cooperării strategice, planificând evenimente culturale și educaționale. AUR solicită declararea anului 2026 drept Anul Americii în România, în contextul împlinirii a 250 de … Articolul AUR propune 2026 ca „Anul Americii în România” cu evenimente speciale apare prima dată în Main News.
