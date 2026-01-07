Examinatorul a refuzat să se_submită la examenul auto din cauza ploii
Un bărbat din Chichester a condus 455 km pentru examenul auto, dar a fost refuzat din cauza câtorva picături de ploaie pe scaunul pasagerului. După luni de așteptare, Jacob Carroll nu a reușit să finalizeze testul, ceea ce i-a creat anxietate și a dus la pierderi financiare pentru familie.
Cristian Preda, profesor universitar, a plătit taxele locale și a descoperit că trebuie să achite o diferență neașteptată. Acesta critică recalcularea impozitelor de către primarul Hopincă, anunțând că mulți cetățeni din Sectorul 2 s-au confruntat cu situații similare.
Românii sunt revoltați de mărirea impozitelor pe locuințe, susține Cristian Tudor Popescu. Jurnalistul încalcă teorema președintelui Dan privind concentrarea pe viitor. Decretul-Lege nr. 61/1990 a transformat chiriașii în proprietari, dar acum se confruntă cu taxe crescute.
Alpinistul român Adrian Ahrițculesei a cucerit Mount Vinson, cel mai înalt vârf din Antarctica, în cadrul Circuitului „Seven Summits". Cu o altitudine de 4.892 metri, aceasta reprezentă cea de-a șasea victorie a sa. Ahrițculesei, cunoscut pentru escaladarea Everest-ului, își propune să urce și Mount McKinley în Alaska.
Funcționari din cimitirul „Sfântul Lazăr" din Chișinău și un preot au fost trimiși în judecată pentru mită, prejudiciind peste 70 de persoane cu peste 200.000 de lei. Acuzațiile includ corupere pasivă și trafic de influență. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă închisoare și amenzi considerabile.
Președintele Columbiei Gustavo Petro îl acuză pe Donald Trump de „creier senil" după ce acesta l-a numit haiduc al traficului de droguri. Disputa dintre cei doi continuă, iar Petro convocă o manifestație pentru suveranitate, avertizând împotriva amenințărilor externe și a capitalismului irațional.
Directorul general al companiei norvegiene Equinor a anunțat că firma nu intenționează să se întoarcă în Venezuela, din care s-a retras în urmă cu ani. Această decizie survine pe fondul retragerii altor companii petroliere occidentale, în urma naționalizărilor. Chevron rămâne singura mare companie care operează în țară.
Nicușor Dan a declarat că referendumul pentru justiție va fi organizat în ianuarie, confirmând întâlniri cu magistrați pentru detalii. Liderul de la Cotroceni subliniază importanța acestei propuneri și a menționat că va participa la o ședință CSM pentru discuții suplimentare.
Universitatea Cluj a fost învinsă cu 2-1 de Fatih Karagumruk, ultima clasată din Superligă, într-un meci amical în Antalya. Andrei Gheorghiță a marcat unicul gol pentru ardeleni. În acest stagiu, FC Argeș a fost întrecută de Bursaspor și s-a despărțit de brazilianul Caio Ferreira, transferat la FC Riga.
Zboruri anulate în Amsterdam și Paris din cauza viscolului: Nicușor Dan blocat în Franța
Zboruri anulate în Amsterdam și Paris din cauza ninsorilor severe. Circa 100 de zboruri pe Charles de Gaulle și 700 pe Schiphol au fost afectate. Nicușor Dan rămâne blocat în Paris, așteptând curățarea pistei. Condițiile meteo severe au dus la accidente mortale în Franța în acest val de frig neobișnuit.
Nicușor Dan a rămas blocat la Paris din cauza zăpezii, iar aeronava Spartan nu poate decola. Președintele subliniază necesitatea unui avion prezidențial pentru deplasări oficiale. Zborurile aeriene sunt afectate, iar Dan a explicat despre incidentul tehnic anterior. Așteaptă curățarea pistei pentru a putea reveni în țară.
Massimo Moratti, fostul președinte al Inter Milano, a declarat că nu l-ar fi numit pe Cristian Chivu antrenor, după plecarea lui Simone Inzaghi. Deși a recunoscut potențialul său, Moratti a subliniat lipsa încrederii, având în vedere experiența limitată a lui Chivu.
Pensionarul Thierry Albert, din Franța, trăiește la doar 10 grade Celsius pentru a reduce impactul ecologic, purtând opt pulovere și folosind apă rece pentru spălat. Deși are o pensie confortabilă, a ales să își reducă consumul de energie electrică la sub 1.000 kWh, demonstrând ingeniozitate și o filozofie sustenabilă.
Mihai Jurca devine liderul comisiei care avizează investițiile sensibile în România, raportându-se direct la premierul Ilie Bolojan. Această comisie va analiza schimbările de acționariat cu investitori străini în sectoare strategice precum energia și transporturile, având scopul de a proteja securitatea națională.
Ryan Lochte, fost campion olimpic, vinde medalii de aur și recunoaște greșeli personale
Ryan Lochte, fostul campion olimpic, a vândut trei medalii de aur la licitație, obținând aproape 400.000 de dolari. Medalia cu cel mai mare preț a fost cea de la Beijing 2008, vândută cu 183.000 de dolari. Lochte își asumă greșelile din trecut și se concentrează pe un nou început personal, factor major în decizia sa.
România cere autorizația Emiratelor Arabe Unite pentru a-l urmări penal pe mercenarul Horațiu Potra, reținut la Dubai. Acesta este acuzat de evaziune fiscală, delapidare și spălarea banilor, fiind implicat în activități ilegale care au cauzat prejudicii bugetului de stat.
Datoria publică a României a depășit 1.000 miliarde lei, atingând 59% din PIB-ul estimat pentru 2025. Majoritatea datoriei este în lei, iar împrumuturile externe se ridică la 557 miliarde lei. Această situație devine o povară pentru viitorul economiei românești, generând riscuri fiscale și probabilitate de creștere a impozitelor.
Războiul din Ucraina continuă, iar în ziua 1.413, un atac cu drone a vizat depozitul de petrol Stari Oskol din Belgorod, Rusia. Incendiul rezultat a fost confirmat de guvernatorul regional. Regiunea Belgorod, frecvent atacată, joacă un rol crucial în conflictul actual, având legături cu aprovizionarea armatei ruse.
Jucăria japoneză Tamagotchi, emblematică din anii '90, împlinește 30 de ani și revine în atenția tinerilor și părinților nostalgici. Expoziția din Tokyo celebrează evoluția sa, iar atractivitatea retro și conectivitatea modernă o transformă într-un fenomen cultural atemporal. Vânzările au crescut semnificativ recent.
Nicușor Dan anunță că are propuneri pentru numirile la SRI și SIE, subliniind importanța consultării cu Parlamentul. Liderul de la Cotroceni a menționat că discuțiile vor avea loc înainte de validarea numirilor.
Dacia Sandriders și pilotul Nasser Al-Attiyah se confruntă cu provocări în Dakar 2026, alternând între conducere și locul 10. Al-Attiyah își propune să recupereze terenul, subliniind importanța calmului într-o competiție plină de răsturnări de situație.
Administrația Trump a stârnit îngrijorări în Europa cu privire la intențiile SUA de a achiziționa Groenlanda. Secretarul de stat Marco Rubio a subliniat că amenințările nu indică o invazie, ci o posibilă negociere cu Danemarca. Reacțiile din partea liderilor europeni evidențiază riscurile unei acțiuni militare.
În Cluj-Napoca, localnicii pot fi amendați între 200 și 500 de lei dacă nu afișează vizibil numărul casei. Această regulă, aplicată de Poliția Locală, are scopul de a facilita intervențiile urgentelor. Până pe 31 martie, cetățenii pot obține plăcuțele gratuit, evitând astfel sancțiunile.
Venezuela a transferat 113 tone de aur în Elveția între 2013 și 2016, valorând aproape 4,14 miliarde de franci elvețieni, conform datelor vamale. Aurul provenea de la banca centrală, folosit pentru a susține economia țării în contextul sancțiunilor internaționale impuse. Maduro a fost recent arestat în SUA.
Nicușor Dan a comentat despre propunerea de suspendare a sa, considerând-o total neserioasă și fără relevanță. La finalul reuniunii coaliției de Voință de la Paris, președintele a adăugat ironic că nu va „intra în Groenlanda", subliniind astfel absurdul situației.
Pierre Gasly, pilotul de Formula 1 de la Alpine, a stârnit controverse pe rețelele sociale după ce a postat fotografii schiind cu geaca lui Michael Schumacher în ziua aniversării acestuia. Mulți au considerat gestul ca fiind de prost gust, având în vedere starea gravă a septuplului campion mondial după accidentul din 2013.
Un vlogger american a descoperit mâncarea românească într-un restaurant din New York și a avut o reacție virală. A încercat sarmale, ciorbă de perișoare și mămăligă, lăudându-le gustul. Finalul videoclipului său a generat valuri de reacții, îndemnându-și admiratorii să descopere mâncarea românească.
Declarații șocante despre Stepan Găină, fermierul reținut în Anenii Noi, acuzat de crime grave. Rudele unei antreprenoare dispărute de 20 de ani îl acuză că ar fi implicat în omoruri. De asemenea, se vorbește despre protecția oferită de un procuror influent. Ancheta continuă, iar probele sunt examinate de poliție.
Inginerii finlandezi de la Donut Lab au lansat prima baterie auto cu stare solidă, utilizată deja în vehicule de serie. Cu o densitate energetică de 400 Wh/kg și încărcare completă în cinci minute, aceasta promite o durată de viață de până la 100.000 de cicluri, revoluționând mobilitatea electrică.
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, afirmă că ar trebui să conducă țara după înlăturarea lui Nicolás Maduro de către SUA. Trump o respinge, menționând lipsa sprijinului popular pentru ea. În ciuda recunoștinței sale față de liderul american, Machado
Andrei Caramitru susține că anul 2026 va avea un impact istoric similar cu 1989, prognozând că lideri precum Khamenei, Putin și Orban vor cădea. Capturarea lui Maduro de către forțele americane deschide calea pentru schimbări majore în politica internațională. Detalii despre predicțiile sale în articol. Andrei Caramitru afirmă că 2026 va avea un impact istoric … Articolul Khamenei, Putin, Orban: Destinul lor inevitabil de cădere apare prima dată în Main News.
Europa devine dependentă de gazul american, iar Trump ar putea folosi această pârghie strategică împotriva continentului. Uniunea Europeană, după ce a încercat să se elibereze de dependența rusă, se confruntă acum cu riscuri energetice potrivit analizei Corriere Della Sera. Ascensiunea gazelor lichefiate din SUA este crucială. Europa devine din ce în ce mai dependentă de … Articolul Europa devine dependentă de gazul american: Trump ar putea folosi această pârghie. apare prima dată în Main News.
Dan Nistor a reacționat vehement la decizia antrenorului Pancu de a-l lăsa acasă pe Deac, descriind situația drept o umilință. La 39 de ani, Deac nu mai face parte din planurile CFR-ului, iar Nistor subliniază că astfel de decizii pot transforma rapid statutul unui jucător din superstar în rezervă. Dan Nistor a reacționat la decizia … Articolul Dan Nistor, revoltat de umilința lăsării lui Deac acasă de Pancu apare prima dată în Main News.
O companie europeană a dezvoltat ochelari de vedere cu lentile dinamice, care se adaptează instantaneu la prescripții diferite. Aceștia utilizează cristale lichide și senzori pentru urmărirea ochilor, eliminând problemele lentilelor bifocale și varifocale. Lansarea este programată pentru anul viitor. Ochelarii IXI folosesc senzori de urmărire a ochilor și cristale lichide pentru a ajusta prescripția instantaneu … Articolul Revoluția în ochelari de vedere: o singură pereche pentru toate problemele vizuale apare prima dată în Main News.
Aproximativ 50% din rezervele dovedite de petrol ale lumii sunt concentrate în Venezuela, Arabia Saudită și Iran. Aceste țări dețin 303, 267 și 209 miliarde de barili respectiv. Această concentrare influențează considerabil piețele petroliere globale, cu implicații geopolitice semnificative. Venezuela, Arabia Saudită și Iran dețin împreună aproximativ 50% din rezervele dovedite de petrol ale lumii … Articolul Trei țări ce controlează jumătate din rezervele mondiale de petrol apare prima dată în Main News.
Venezuela a declarat șapte zile de doliu pentru militarii uciși în raidul american ce viza capturarea lui Nicolás Maduro. Aproximativ 75 de persoane au fost raportate decedate, inclusiv ofițeri venezueleni și cubanezi. Președintele interimar Delcy Rodriguez a anunțat această măsură în urma atacului violent. Venezuela a declarat o săptămână de doliu pentru militarii uciși în … Articolul Venezuela instalează doliu național după atacul SUA care a ucis 75 de militari apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan susține că nu încalcă Constituția prin trimiterea de scrisori magistraților, subliniind că este esențial să facă distincția între declarațiile politice și acțiunile politice. El afirmă că întrebările adresate judecătorilor nu afectează independența acestora și nu constituie o încălcare constituțională. Nicușor Dan a fost întrebat despre implicațiile trimiterii de scrisori către magistrați Președintele consideră … Articolul Nicușor Dan susține că nu încalcă Constituția cu scrisori către magistrați apare prima dată în Main News.
Numărul morților în atacul pentru capturarea lui Nicolás Maduro a fost estimat la aproximativ 75, conform oficialilor guvernamentali. Raidul, condus de forțele speciale americane, a avut loc în Caracas, soldându-se cu multiple victime, inclusiv civili. Detalii despre misiune și impactul asupra regimului venezuelean sunt cruciale. Raidul pentru capturarea lui Nicolás Maduro a dus la aproximativ … Articolul Numărul real de victime în raidul pentru capturarea lui Maduro apare prima dată în Main News.
În lumea săriturilor cu schiurile, sportivii recurg la injecții cu acid hialuronic în organele genitale pentru a-și mări dimensiunile și a obține o portanță mai mare. Acest scandal a izbucnit recent, generând dezbateri despre reglementările FIS și metodele de măsurare a echipamentului sportiv. Schimbările sunt posibile. Un scandal a izbucnit în săriturile cu schiurile din … Articolul Sportivii și scandalul acidului hialuronic în sărituri cu schiurile apare prima dată în Main News.
Venezuela, țară cu resurse imense, se confruntă cu sărăcie, corupție și instabilitate politică. De la colonialism la dictaturi militare, istoria sa este marcată de tragedii. În ciuda bogăției petroliere, majoritatea populației trăiește în condiții dificile, cu un exod masiv și o criză economică profundă. Venezuela, bogată în resurse naturale, se confruntă cu corupție și instabilitate … Articolul Venezuela: bogăția petrolului și prețul puterii în această țară fascinantă apare prima dată în Main News.
Guvernul Bolojan începe 2026 cu restanțe din 2025, fără un buget aprobat. Reforma administrației, amânată din vară, ar urma să se implementeze în ianuarie, iar bugetul statului va fi prezentat în februarie. Discuțiile pe limita cumulului pensiei cu salariu și pensiile magistraților continuă, rămânând subiecte importante în agenda Executivului. Guvernul Bolojan începe 2026 cu restanțe … Articolul Guvernul Bolojan în 2026: Restanțe din 2025 și buget neaprobat apare prima dată în Main News.
Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, acuză SUA de crime de război și terorism, solicitând justiției americane să recunoască lipsa de jurisdicție în cazul președintelui Nicolas Maduro. Operațiunea militară din 3 ianuarie a dus la moartea a peste 55 de soldați venezueleni și cubanezi. Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, contestă jurisdicția tribunalului … Articolul Venezuela acuză SUA de crime de război și terorism în instanță apare prima dată în Main News.
Mario Tudose, fundașul de 20 de ani de la FC Argeș, a comentat despre interesul FCSB și Dinamo. Deși a existat o ofertă din partea FCSB în vară, negocierile au picat. Tudose a menționat că nu a discutat recent cu niciuna dintre echipe și că se concentrează pe meciurile sale. Mario Tudose, fundaș de la … Articolul Mario Tudose răspunde: Ce oferte are de la FCSB sau Dinamo? apare prima dată în Main News.
Un bătrân de 80 de ani a supraviețuit unei căderi de la etajul 15 în China, datorită unui uscător de haine care l-a prins la etajul 7. Salvarea sa incredibilă a fost realizată de un agent de securitate curajos, care a coborât pe exteriorul clădirii pentru a-l ajuta. Bărbatul a fost transportat la spital pentru … Articolul Un bătrân a supraviețuit după ce a căzut de la etajul 15 datorită unui obiect banal apare prima dată în Main News.
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a demontat informațiile false despre blocarea accesului la selecția directorului ANAR pentru candidații fără carte de identitate electronică. Ea acuză site-ul Realitatea și alte „site-uri fantomă” de răspândirea unui fake news, subliniind că toți candidații pot depune dosarul până pe 12. Ministrul Mediului Diana Buzoianu dezminte informația falsă că Ministerul blochează … Articolul Ministrul Mediului acuză Realitatea și site-uri fantomă de fake news de 2 lei apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a discutat despre majorarea taxelor locale impusă de Guvernul Bolojan, menționând că ar fi preferat să nu crească nicio taxă. El a subliniat că, în contextul inflației din ultimii ani, unele taxe nu au fost ajustate. De asemenea, a menționat necunoașterea impozitului pentru mașina sa. Nicușor Dan a comentat majorarea taxelor locale impusă … Articolul Nu-mi doresc creșteri de taxe, rămân la Făgăraș apare prima dată în Main News.
Amenințări cibernetice 2025: 500.000 de fișiere periculoase pe zi și soluții de protecție # MainNews.ro
În 2025, specialistii in securitate cibernetică au detectat 500.000 de fișiere malițioase zilnic, reprezentând o creștere de 7% față de anul precedent. Amenințările precum password stealers și spyware au crescut semnificativ. Află cum te poți proteja de atacurile cibernetice și menține-ți sistemele în siguranță. În 2025, au fost detectate zilnic 500.000 de fișiere malițioase, cu … Articolul Amenințări cibernetice 2025: 500.000 de fișiere periculoase pe zi și soluții de protecție apare prima dată în Main News.
Kevin Ciubotaru, jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB, plănuiește să investească în imobiliare și afaceri locale. La 21 de ani, tânărul fotbalist recunoaște importanța diversificării veniturilor. Cu o carieră în fotbal estimată la 10-20 de ani, el vizează investiții precum Airbnb-uri și cabane în România. Gigi Becali continuă negocierile pentru transferul lui Kevin Ciubotaru … Articolul Investițiile jucătorului dorit de Becali la FCSB: afaceri promițătoare apare prima dată în Main News.
Închisoarea Metropolitan Detention Center din New York, unde este deținut Nicolas Maduro, este descrisă drept un „iad pe pământ”, cu violență constantă și condiții inumane. Lipsa personalului medical și problemele alimentare duc la o viață de neimaginat pentru deținuți, ridicând semne de întrebare despre drepturile omului. Nicolas Maduro se află în închisoarea Metropolitan Detention Center … Articolul Închisoarea din New York a lui Maduro: „iad pe pământ” refuzat de judecători apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a declarat că actuala coaliție guvernamentală va funcționa stabil până în 2028, în ciuda divergențelor cu PSD. A discutat despre conducerea serviciilor secrete și parchetelor, subliniind importanța consultării cu partidele. Detalii complete în articolul nostru. Nicușor Dan afirmă că actuala coaliție guvernamentală funcționează stabil și se va menține până în 2028 El răspunde … Articolul Răspunsul lui Nicușor Dan despre coaliție: Cine va fi pisica? apare prima dată în Main News.
