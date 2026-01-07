Prețul petrolului rusesc atinge minimul ultimilor 4 ani, afectând cufărul lui Putin

09:20

Declarații șocante despre Stepan Găină, fermierul reținut în Anenii Noi, acuzat de crime grave. Rudele unei antreprenoare dispărute de 20 de ani îl acuză că ar fi implicat în omoruri. De asemenea, se vorbește despre protecția oferită de un procuror influent. Ancheta continuă, iar probele sunt examinate de poliție. Stepan Găină, fermier din Anenii Noi, … Articolul Ucigașul în serie de la Anenii Noi: protecție de la o rudă procuror? apare prima dată în Main News.