Delcy Rodriguez a depus jurământul în calitate de președinte interimar al Venezuelei

22:00

Preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, susţine că peste 86% dintre dosarele de corupţie erau deja prescrise când au ajuns la această instanţă, iar vina pentru această situaţie o poartă Parlamentul, pentru că nu a modificat la timp o prevedere din Codul penal, dar şi procurorii, pentru durata excesivă a urmăririi penale şi uneori trimiterii tardive în judecată.