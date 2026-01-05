Gigi Becali anunță un nou transfer la FCSB: „Dăm bani, nu e problemă”

14:10

Donald Trump nu a susținut-o pe Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, după captura lui Nicolás Maduro, datorită acceptării de către aceasta a Premiului Nobel pentru Pace. Această decizie a fost considerată o „greșeală majoră” și a afectat perspectivele sale de a conduce țara. Donald Trump nu o susține pe Maria Corina Machado ca … Articolul Trump nu o susține pe lidera opoziției din Venezuela după captura lui Maduro apare prima dată în Main News.