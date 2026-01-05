Zi decisivă pentru 3 zodii: 6 ianuarie 2026 deschide un nou capitol
Jurnalul.ro, 6 ianuarie 2026 00:30
Începând cu 6 ianuarie 2026, trei zodii pășesc într-o nouă eră a puterii personale și a deciziilor inspirate.
Acum 5 minute
01:00
SUA a luat luni o măsură fără precedent de reducere a numărului de vaccinuri recomandate copii, lăsând unele vaccinări la latitudinea familiilor, fără a oferi însă îndrumări clare, scrie AP.
Acum 10 minute
00:50
Operatorul de transport de gaze din Lituania, compania de stat Amber Grid, a semnat un nou acord pe cinci ani pentru tranzitul gazelor naturale rusești prin teritoriul său către exclava rusească Kaliningrad, a anunțat compania.
Acum 30 minute
00:30
Acum o oră
00:20
Primăriile au dezlănțuit scumpirile! Avocatul Gheorghe Piperea începe războiul împotriva creșterii explozive a impozitelor pe proprietăți # Jurnalul.ro
Majorarea este de minimum 80%, dar sare în foarte multe cazuri de 100% și chiar de 200%. Sunt chemate la luptă și primăriile care nu sunt de acord cu creșterea aberantă
Acum 2 ore
00:00
Transportul feroviar în 2026: estimări ambițioase pentru infrastructură și material rulant # Jurnalul.ro
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, intitulată ”Ce va aduce 2026 pentru călătorul feroviar?”, Asociația Pro Infrastructură își prwzintă estimările pentru transportul feroviar în 2026
5 ianuarie 2026
23:40
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidenţiale, a declarat luni că preşedintele american Donald Trump „este un om de acţiune, care nu admite furtul de alegeri” şi, după Venezuela, ar putea interveni şi în Europa.
23:30
The Telegraph a realizat o listă cu 9 cele mai subestimate orașe europene, care merită vizitate în 2026 și care vin ca alternativă la destinațiile deja vizitate de foarte mulți turiști. Sunt orașe care pot fi vizitate în loc de Viena, Barcelona sau Praga și care oferă o experiență mai plăcută.
Acum 4 ore
23:00
Viktor Orban: Intervenția Statelor Unite în Venezuela este benefică pentru piețele energetice # Jurnalul.ro
Decizia Statelor Unite de a-l captura pe liderul venezuelean Nicolas Maduro ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra piețelor mondiale de energie, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban. Acesta a mai spus că SUA și Venezuela ar controla până la jumătate din rezervele mondiale de petrol.
23:00
Tenismenul sârb Novak Djokovic s-a retras de la turneul Adelaide International, decizia fiind anunțată luni, pe rețelele de socializare.
23:00
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair analizează eliminarea mai multor rute operate de pe Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi, inclusiv zboruri către România, ca reacție la majorarea taxelor de aeroport impuse de autoritățile belgiene.
22:30
Punerea în funcțiune a centralei electrică în ciclu combinat de la Iernut, un proiect major al Romgaz, ar urma să crească producția de energie din România cu 430 MW.
22:30
Cel mai rapid avion civil din lume poate zbura de la Londra la New York în doar cinci ore. La ora actuală, în lume nu există decât un singur avion capabil de astfel de performanțe, aflat în proprietatea unei persoane private.
22:30
Un studiu aflat în desfășurare în Statele Unite arată că mamografiile de rutină pot oferi indicii importante despre riscul de boli de inimă, după ce medicii au observat o legătură între depunerile de calciu din arterele sânului și afecțiuni cardiovasculare grave.
22:00
Preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, aruncă bomba: Parlamentul și procurorii, vinovați pentru prescrierea marilor dosare de corupție # Jurnalul.ro
Preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, susţine că peste 86% dintre dosarele de corupţie erau deja prescrise când au ajuns la această instanţă, iar vina pentru această situaţie o poartă Parlamentul, pentru că nu a modificat la timp o prevedere din Codul penal, dar şi procurorii, pentru durata excesivă a urmăririi penale şi uneori trimiterii tardive în judecată.
22:00
Luni, armata israeliană a început atacurile în Liban, asupra unor „ținte” ale grupărilor teroriste Hezbollah și Hamas, după cum a descris Armata Israeliană, după ce au cerut evacuarea a patru sate din estul și sudul Libanului.
21:50
Anul 2026 începe cu vești nefavorabile pentru familiile cu copii.
21:50
6 zodii chinezești se adaptează cu succes la situațiile care le apar în cale, pe 6 ianuarie 2026 # Jurnalul.ro
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și prosperitate pe 6 ianuarie 2026. Marți sosește într-o Zi a Echilibrului Dragonului de Metal, iar acest tip de zi nu recompensează extremele, ci precizia.
21:50
Fosta vicepreședintă a Venezuelei, Delcy Rodriguez, și-a depus formal jurământul pentru funcția de președinte interimar al Venezuelei, potrivit Sky News.
21:30
Preşedintele Nicuşor Dan va participa marţi, la Paris, la reuniunea "Coaliţiei de Voinţă" # Jurnalul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va participa marţi, la Paris, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing), potrivit unui anunţ al Administraţiei Prezidenţiale.
21:20
Urs în zona telecabinei de pe pârtia din Straja. Doi tineri au fugit, abandonându-și schiurile # Jurnalul.ro
Prezența unui urs a fost semnalată luni după-amiaza în zona telecabinei de pe pârtia din stațiunea Straja, județul Hunedoara. Doi tineri și-au abandonat echipamentele de schi și au fugit.
21:10
Un atac al SUA asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO, avertizează premierul danez # Jurnalul.ro
Un atac al Statelor Unite asupra unui aliat NATO ar însemna sfârșitul alianței militare, dar și al „securității postbelice”, a avertizat premierul danez, după ce Donald Trump a amenințat din nou că va prelua controlul asupra Groenlandei.
Acum 6 ore
20:50
Un număr mare de români au încercat, luni, să acceseze ghiseul.ro pentru plata taxelor și impozitelor pentru anul 2026 sau măcar să vizualizeze informațiile de plată, însă acest lucru nu a fost posibil. Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) explică de ce nu pot fi făcute plățile.
20:40
Extractul de vanilie poate fi obținut acasă. Câteva păstăi de calitate și o sticlă de vodcă te ajută să obții un ingredient natural, perfect pentru prăjituri sau creme, la costuri minime și cu efort redus.
20:20
Romgaz a anunțat azi un nou termen de finalizare a centralei electrice pe gaze în ciclu combinat de la Iernut, acesta fiind 31 decembrie 2026.
19:50
Jandarmeria Capitalei a transmis credincioșilor care vor participa la evenimentele prilejuite de Bobotează prin intermediul unui comunicat câteva recomandări.
19:50
Nicolas Maduro s-a declarat „nevinovat” la acuzațiile federale de trafic de droguri, luni, în fața unui judecător din SUA, scrie AP.
19:40
Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a scăzut cu 8,8%, în primele 9 luni din 2025 # Jurnalul.ro
Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a fost, în primele nouă luni din 2025, de 48,993 de milioane, în scădere cu 8,8%, comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
19:20
ANM avertizează că de luni până miercuri seara este risc mare de avalanșe în munții Făgăraș, Bucegi și Țarcu-Godeanu. 154 de centimetri este cel mai mare strat de zăpadă înregistrat la Vârful Omu.
19:20
Sărbătorile de Crăciun pot „ușura” mult portofelul. Cu toate acestea, doar pentru că ai puțini bani nu înseamnă că nu te poți bucura de o vacanță minunată.
19:10
Franța va adopta noi măsuri pentru fermieri, pe fondul opoziției față de acordul Mercosur # Jurnalul.ro
Guvernul francez, care încearcă să potolească mișcarea de protest a fermierilor, va lua noi măsuri pentru a proteja industria țării prin oprirea importurilor unor produse, a declarat duminică premierul Sebastien Lecornu.
Acum 8 ore
18:50
Arafat: Patru județe se află sub Cod Portocaliu, iar 32 de județe sunt sub Cod Galben de vreme rea # Jurnalul.ro
Secretarul de stat, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a precizat, luni, că în următoarea perioadă vor continua avertizările RO-Alert. Acesta a precizat că patru județe se află sub Cod Portocaliu și alte 32 de județe se află sub avertizări cu Cod Galben.
18:40
Elon Musk avertizează că folosirea Grok pentru conținut ilegal va avea consecințe legale # Jurnalul.ro
Elon Musk avertizează utilizatorii Grok că vor suporta consecințe legale pentru conținut ilegal, în contextul presiunilor Indiei asupra X.
18:30
Magazinele PPC Energie din București și din județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise pe 6 și 7 ianuarie, zile libere legale, a anunțat distribuitorul de energie electrică și gaze naturale într-un comunicat de presă. Excepție face magazinul situat în Galeriile Titan din Capitală care va funcționa după programul normal.
18:20
BNR: Rezervele valutare au scăzut la sfârșit de an, dar sunt mai mari față de finalul lui 2024 # Jurnalul.ro
La 31 decembrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 64.800 milioane euro, față de 65.408 milioane euro la 30 noiembrie 2025. Totuși, nivelul este mai mare față de cel de la 31 decembrie 2024, de 62.135 milioane euro
18:10
Turkish Airlines va investi 2,3 miliarde dolari în cel mai mare terminal cargo din lume # Jurnalul.ro
Principala companie aeriană din Turcia, Turkish Airlines, a anunţat vineri că va construi cel mai mare terminal cargo şi, totodată, cea mai mare facilitate de tip in-flight catering din lume, ca urmare a unei investiţii de o sută de miliarde de lire turceşti (peste 2,3 miliarde dolari), a relatat agenţia de presă Anatolia.
17:50
Un cunoscut interpret de muzică populară, condamnat la peste 17 ani de închisoare pentru infracțiuni sexuale care au vizat copii # Jurnalul.ro
Un cunoscut interpret de muzică populară a fost condamnat la peste 17 ani de închisoare. Sentința, care nu este definitivă, a fost pronunțată luni de Judecătoria Galați. Bărbatul a fost găsit vinovat pentru infracțiuni sexuale care au vizat copii.
17:50
Chiar dacă sărbătorile de iarnă s-au încheiat, bucureștenii mai pot profita câteva seri de atmosfera creată de milioanele de lumini montate în Capitală.
17:40
Horoscop săptămânal de tarot, 5 - 11 ianuarie 2026: Alege cu înțelepciune în viața personală și profesională # Jurnalul.ro
Săptămâna aceasta, Luna călătorește din Leu prin Scorpion, concentrându-se pe pasiunea, rutinele, relațiile și resursele tale. Soarele rămâne în Capricorn până pe 20 ianuarie, iar sezonul rămâne centrat pe muncă și statut social. Acesta este momentul să socializezi cu ceilalți, să consolidezi parteneriatele și să te ocupi de programul tău.
17:30
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că revine Statelor Unite responsabilitatea de a explica acțiunile întreprinse în Venezuela, după capturarea președintelui Nicolas Maduro, subliniind că situația este „complicată” și trebuie analizată prin prisma dreptului internațional, notează Al Jazeera.
17:20
Eva Schloss, cofondatoare a Anne Frank Trust și supraviețuitoare a Holocaustului, a murit la Londra, la 96 de ani.
17:10
Horoscopul numerologic pentru 2026 îți arată la ce să te aștepți în Anul Universal 1, un an care marchează începutul unui nou ciclu de 9 ani.
17:10
Macron: Metoda folosită de SUA pentru a-l răsturna pe Maduro nu a fost susținută de Franța # Jurnalul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat luni, în cadrul Consiliului de Miniștri, că „metoda utilizată” de SUA pentru capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro „nu a fost nici susținută, nici aprobată” de Franța.
Acum 12 ore
16:50
Producția și vânzările de vinuri au scăzut dramatic în 2025 în toată lumea din cauza crizei economice, iar România urmează trendul global. Consumatorii aleg pentru sortimente mai ieftine sau băuturi cu alcool redus. Doar luna decembrie 2025 a salvat sezonul pentru wine-baruri.
16:40
Bulgaria: Turismul ar urma să crească în 2026, pe fondul intensificării călătoriilor interne şi a redresării graduale a sosirilor internaţionale # Jurnalul.ro
Turismul bulgar rămâne un sector stabil, care se dezvoltă constant, o nouă creştere fiind previzionată în anul 2026, informează Novinite.
16:30
Istoria paltoanelor și evoluția lor în moda modernă - Află cum a trecut o haină practică ca aceasta testul timpului și al stilului # Jurnalul.ro
Știai că paltonul, așa cum îl cunoaștem astăzi, a pornit inițial ca o piesă vestimentară strict utilitară și a ajuns, de-a lungul timpului, un simbol al eleganței, puterii și stilului personal?
16:20
Ploșnițele de pat sunt printre cei mai frustrați dăunători care pot apărea într-o locuință.
16:20
Judecătorul Alvin Hellerstein, un judecător federal în vârstă de 92 de ani, va fi cel ce îl va avea în față de Nicolas Maduro luni.
16:10
Pe măsură ce ne apropiem de finalul lunii ianuarie 2026, viața începe să arate mult mai bine pentru trei zodii, care vor putea, în sfârșit, să respire ușurate și să privească viitorul cu mai mult optimism.
15:50
Accident rutier în Argeș. Opt persoane, între care cinci copii, transportate la spital # Jurnalul.ro
Opt persoane, dintre care cinci minori, au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs între două autoturisme în satul Retevoești, comuna Pietroșani. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, SMURD și SAJ.
15:40
Piața muncii din România se va confrunta cu restructurări accelerate în 2026. Sunt vizați în special juniorii din IT, call-center, servicii administrative și industria auto.
