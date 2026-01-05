Rezervele de valută ale României la BNR scad, dar sunt mai mari față de 2024
MainNews.ro, 6 ianuarie 2026 00:30
La sfârșitul anului 2025, rezervele valutare ale BNR au scăzut la 64,8 miliarde de euro, dar sunt mai mari comparativ cu 62,1 miliarde de euro la finalul lui 2024. De asemenea, rezervele internaționale ale României au fost de 77,01 miliarde de euro, evidențiind fluctuațiile economice recente. Banca Națională a României raportează rezerve valutare de 64,8 … Articolul Rezervele de valută ale României la BNR scad, dar sunt mai mari față de 2024 apare prima dată în Main News.
• • •
Acum 5 minute
01:00
Curtea de Apel București explică cele 361 de modificări în completurile de judecată ca fiind legale și neinfluențând soluțiile în cazurile de corupție. Majoritatea dosarelor erau prescrise înainte de sesizarea instanței. CAB subliniază pasivitatea legislativului și durata excesivă a urmăririi penale ca fiind cauze ale prescripției. Cab a emis un comunicat în urma documentarului Recorder … Articolul Justificările CAB pentru cele 361 de modificări din completurile de judecată apare prima dată în Main News.
Acum 10 minute
00:50
Gigi Becali a fost impresionat de tânărul David Popa, după meciul FCSB – UTA Arad, și a ordonat includerea sa în cantonamentul echipei mari. Comparându-l cu Hagi, Becali a subliniat calitățile acestuia, afirmând că, în ciuda altor opțiuni, Popa este cel mai bun mit jucător pe care l-a văzut. Gigi Becali l-a remarcat pe David … Articolul Gigi Becali îl compară pe noul jucător cu Hagi: „E pariul meu!” apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
00:30
Acum o oră
00:20
Armata israeliană a lansat atacuri asupra „țintelor” Hezbollah și Hamas din Liban, după evacuarea a patru sate. Aceste atacuri vizează infrastructura militară a grupărilor militante. Libanul se confruntă cu presiuni internaționale pentru dezarmarea Hezbollah, iar temerile privind escaladarea conflictului cresc. Armata israeliană a lansat atacuri asupra ţintelor Hezbollah și Hamas din Liban Au fost emise … Articolul Atacuri ale armatei israeliene asupra țintelor Hezbollah și Hamas din Liban apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
00:00
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a dezvăluit că aproape 200 de trupe din forțele speciale americane au realizat captura președintelui venezuelean Nicolas Maduro. Aceasta operațiune, desfășurată fără informarea Congresului, a avut loc la Caracas, susținând autoritățile legale americane și lăsând fără victime americane. Aproape 200 de trupe din forțele pentru operații speciale au capturat președintele venezuelean … Articolul Pentagonul dezvăluie numărul trupelor implicate în captura lui Maduro apare prima dată în Main News.
00:00
Oligarhul fugar Ilan Șor, anchetat pentru finanțare ilegală a partidelor și condamnat în dosarul „Furtul miliardului”, se ascunde în Rusia. Șeful Procuraturii Anticorupție din Moldova anunță că autoritățile moldovene nu pot colabora cu Moscova pentru extrădarea sa. Acuzațiile persistă, iar Șor neagă implicarea. Ilan Șor, oligarhul fugar, este anchetat în Republica Moldova pentru finanțare ilegală … Articolul Ilan Șor, oligarhul fugar, sub anchetă pentru finanțare ilegală a partidelor apare prima dată în Main News.
00:00
Călin Georgescu semnează controlul judiciar la Poliția Buftea și transmite un mesaj poignant despre situația politică globală, avertizând despre posibilitatea unor evenimente similare cu cele din Venezuela. El subliniază necesitatea unei întoarceri către valori fundamentale, promițând pace și adevăr într-un context de criză. Călin Georgescu se prezintă la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar … Articolul Venezuela azi, Europa de Vest mâine: cum se răspândesc crizele globale apare prima dată în Main News.
5 ianuarie 2026
23:50
Laszlo Balint, antrenorul Oțelului Galați, a reacționat vehement la suspiciunile de trucare a meciului cu Metaloglobus, cerând pedepse dure pentru vinovați. În urma unei investigații FRF, s-a descoperit că jucători și membri ai staff-ului ar fi pariat pe meciuri, inclusiv pe victoria de 4-0. Laszlo Balint, antrenorul Oţelului Galaţi, a criticat dur suspiciunile de truccare … Articolul Balint cere închisoare pentru faptele de neiertat ale adversarului său apare prima dată în Main News.
23:30
Te pregătești să ieși la pensie în 2026? Află cât vei încasează lunar cu un salariu de 4.000 de lei. Calculul se bazează pe 81 de lei pentru fiecare punct de pensie și pe contribuțiile tale. Descoperă cum se determină cuantumul pensiei și ce puncte de stabilitate contează. Informare esențială pentru viitorul tău financiar. Pensia … Articolul Pensia în 2026: Cât încasezi lunar cu un salariu de 4.000 lei? apare prima dată în Main News.
23:30
Președintele Zelenski a demis șeful SBU, Vasil Maliuk, în urma operațiunii „Spiderweb”, continuând remanierea oficialilor în contextul războiului cu Rusia. Generalul-maior Yevhenii Khmara a fost numit interimar. Critici susțin că Zelenski ocolește Parlamentul, având în vedere necesitatea unor operațiuni eficiente împotriva agresorului. Președintele Zelenski l-a demis pe Vasil Maliuk, șeful SBU, în cadrul unei remanieri … Articolul Demis șeful spionilor după operațiunea „Spiderweb” / Înlocuitorul său apare în Parlament apare prima dată în Main News.
23:20
Delcy Rodríguez a fost învestită președinte interimar al Venezuelei în absența lui Nicolás Maduro, arestat în SUA. Cu sprijinul armatei, Rodríguez a declarat că țara este pe mâini bune. Mesaje de susținere au venit și de la fiul lui Maduro, care a promis că familia va lupta pentru întoarcerea acestuia și pentru suveranitatea națională. Delcy … Articolul Delcy Rodríguez conduce Venezuela: „Țara este în mâini bune, tată” apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
23:00
România a obținut aproape 1 miliard de euro de la Comisia Europeană pentru plățile avans către fermieri, consolidând stabilitatea financiară în agricultură. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, subliniază că rambursările confirmă corectitudinea plăților. APIA va continua să autorizeze și să efectueze plățile necesare. România a primit aproape 1 miliard de euro de la Comisia Europeană pentru … Articolul România reîntoarce aproape 1 miliard euro pentru plățile fermierilor apare prima dată în Main News.
23:00
Femeia de 34 de ani, cu cetățenie în R. Moldova și România, a fost reținută la granița Rădăuți-Prut. Era dată în căutare pentru fraudă în Marea Britanie și condamnată la 14 ani de închisoare. Polițiștii de frontieră au descoperit mandatul de arestare în timpul controlului actelor. Acțiunea a fost realizată de autoritățile române. Femeie cu … Articolul Femeie din R. Moldova, prinsă pentru fraudă la granița cu România apare prima dată în Main News.
23:00
AUR contestă în instanță majorările taxelor pe proprietate și automobile adoptate de consiliile locale. Avocatul Gheorghe Piperea, alături de AUR, argumentează că aceste măsuri sunt ilegale și neconstituționale, creând o povară fiscală disproporționată. Se promovează, de asemenea, o revolta judiciară împotriva acestor decizii. AUR contestă în instanță majorările de taxe pe proprietate și pe automobile … Articolul AUR contestă în instanță creșterea taxelor pe proprietate și automobile apare prima dată în Main News.
22:50
Sportul maghiar plânge pierderea lui Mikloș Dudaș, fost campion mondial la kaiac-canoe, găsit mort la 34 de ani în condiții neclare. Poliția din Budapesta investighează circumstanțele decesului, surse confirmând că Dudaș a avut o carieră de succes, dar și controverse legate de un test antidoping. Sportul maghiar este în doliu după moartea lui Mikloș Dudaș, … Articolul Tragedie în sportul maghiar: campion mondial mort la 34 de ani în circumstanțe misterioase apare prima dată în Main News.
22:40
Curtea de Apel București respinge acuzațiile de manipulare a completurilor și detaliază cele 361 de modificări din ultimii trei ani. Acestea au fost cauzate de factori obiectivi, inclusiv pensionări, promovări și integrarea de judecători, asigurând astfel continuitatea actului de justiție în respect cu legislația. Curtea de Apel București respinge acuzațiile de manipulare a completurilor de … Articolul Curtea de Apel București clarifică modificările și respinge manipularea completurilor apare prima dată în Main News.
22:30
Românii s-au confruntat cu probleme pe Ghișeul.ro în prima zi lucrătoare din 2026, când platforma a fost indisponibilă. Autoritatea pentru Digitalizarea României a explicat că aceasta s-a datorat neactualizării impozitelor de către primării. Cei afectați au fost nevoiți să aștepte la cozi la administrațiile locale pentru a plăti taxe. Ghișeul.ro a fost indisponibil în prima … Articolul Ghișeul.ro a căzut în prima zi lucrătoare din 2026: motive și soluții apare prima dată în Main News.
22:20
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a răspuns amenințărilor lui Trump, afirmând că va lua din nou armele pentru a-și apăra patria. Declarațiile vin în contextul capturării lui Nicolas Maduro, iar Petro a criticat intervențiile militare americane, subliniind riscurile abordării violente în lupta împotriva drogurilor. Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a amenințat că va lua din nou armele … Articolul Președintele Columbiei reacționează la amenințările lui Trump: „Voi lupta pentru patrie” apare prima dată în Main News.
22:00
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a cerut Europei să își asume responsabilități mai mari în ceea ce privește securitatea, în contextul războiului din Ucraina. El a subliniat că delegarea securității altora nu este o opțiune și a criticat excluziunea Turciei din structurile de apărare ale UE. Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, îndeamnă Europa … Articolul Turcia solicită Europei să își asume responsabilități pentru securitate apare prima dată în Main News.
22:00
Nicușor Dan a anunțat o reducere de 30 de milioane de lei a cheltuielilor Administrației Prezidențiale pentru 2025, depășind angajamentul anterior. Președintele subliniază importanța responsabilității statului în contextul economic dificil, promițând un buget mai eficient și mai aproape de nevoile cetățenilor. Nicușor Dan anunță o reducere de 30% a cheltuielilor Administrației Prezidențiale pentru 2025, echivalentul … Articolul Nicușor Dan reducere cheltuieli Administrația Prezidențială cu 30 milioane lei apare prima dată în Main News.
21:50
Gigi Becali anunță un nou transfer la FCSB, dorind un mijlocaș central pentru a întări echipa în a doua parte a sezonului. Patronul este dispus să ofere o sumă considerabilă pentru transferul dorit, căutând jucători valoroși, dar a exclus interesul pentru Joao Lameira de la Oțelul. Rămâne de văzut cine va fi ales. Gigi Becali … Articolul Gigi Becali anunță un nou transfer la FCSB: „Dăm bani, nu e problemă” apare prima dată în Main News.
21:30
Capturarea lui Nicolas Maduro de către armata SUA a generat un avans semnificativ pe bursele europene, în special în sectorul apărării. Acțiunile companiilor precum Rheinmetall și Hensoldt au crescut dramatic, iar investitorii au realizat profituri considerabile. Descoperiți cum aceste evenimente au influențat piețele financiare globale. Acțiunile bursiere europene au crescut semnificativ după capturarea lui Nicolas … Articolul Cine a câștigat miliarde din capturarea lui Maduro pe bursă? apare prima dată în Main News.
21:20
Nicolás Maduro a pledat nevinovat în fața instanței din New York, confruntându-se cu acuzații de narco-terorism și deținere de arme. El se consideră „prizonier de război” și susține că arestarea sa este o „răpire militară”. Soția sa, Cilia Flores, a pledat de asemenea nevinovată, având vânătăi pe față. Audierile continuă. Nicolás Maduro a pledat nevinovat … Articolul Nicolás Maduro și soția, nevinovați în instanța din SUA: „Sunt un om cinstit” apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
21:00
Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, a suferit leziuni grave în timpul capturării, susține avocatul ei, Mark Donnelly. Aceasta a fost prezentată în fața tribunalului din New York cu bandaje pe cap și vânătăi. Maduro și Flores și-au declarat nevinovăția în fața acuzațiilor grave în SUA. Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, a suferit leziuni … Articolul Cilia Flores a suferit leziuni grave în timpul capturării, acuză avocatul apare prima dată în Main News.
21:00
Cetățenii moldoveni care călătoresc în Uniunea Europeană vor beneficia din 1 ianuarie 2026 de eliminarea tarifelor de roaming. Apelurile, SMS-urile și internetul vor fi disponibile la tarife locale. Acordul „Roam Like at Home” reflectă cooperarea strânsă între Republica Moldova și Uniunea Europeană, facilitând integrarea economică. Cetățenii moldoveni care călătoresc în UE nu vor mai plăti … Articolul Moldovenii beneficiază de tarife locale pentru roaming în UE din 2026 apare prima dată în Main News.
21:00
Diana Șoșoacă compară situația din Venezuela cu căderea regimului Ceaușescu, subliniind similitudinile între cele două evenimente. A avut discuții cu oficiali venezueleni și îndeamnă la protejarea suveranității statelor, avertizând că agresiunile externe pot afecta pe oricine. România trebuie să evite să devină o colonie economică. Diana Șoșoacă a comparat situația din Venezuela cu arestarea soților … Articolul Șoșoacă compară Venezuela cu căderea soților Ceaușescu: „Oricine poate fi vizat” apare prima dată în Main News.
20:50
Rapid își continuă campania de transferuri, fiind interesată de doi jucători din Liga 1: Marinos Tzionis de la UTA Arad și Robert Sălceanu de la Petrolul Ploiești. Victor Angelescu a confirmat discuțiile privind transferurile, subliniind că echipa explorează opțiuni pentru a îmbunătăți lotul. Rapid își continuă campania de transferuri după venirea lui Daniel Paraschiv Interesul … Articolul Rapid a confirmat discuțiile pentru transferul a doi jucători din Liga 1 apare prima dată în Main News.
20:30
Bursa de Valori București a închis ședința de tranzacționare de luni în creștere pe toți indicii, cu o apreciere de 1,85% pentru indicele BET. Volumul total al tranzacțiilor a fost de 87,69 milioane lei. Cele mai lichide titluri au fost Banca Transilvania, OMV Petrom și ETF BET Patria, cu evoluții pozitive notabile. Bursa de Valori … Articolul Bursa de la București ignoră arestarea lui Maduro; tranzacții în creștere apare prima dată în Main News.
20:30
Samsung a dezvăluit la CES 2026 primul televizor Micro RGB de 130 inci, modelul R95H. Cu o diagonală de peste trei metri, oferă 100% din gama de culori BT.2020, tehnologie avansată, design inovativ, sunet integrat și AI Companion. Detalii despre preț și disponibilitate nu sunt încă confirmate. Samsung a prezentat primul televizor Micro RGB de … Articolul Televizoare Micro RGB și noul TV Samsung de 3 metri la CES 2026 apare prima dată în Main News.
20:10
Claudia Sheinbaum, președinta Mexicului, respinge ferm intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela. Ea subliniază că Mexicul este un stat suveran care colaborează cu SUA în combaterea traficului de droguri. Declarațiile vine în contextul amenințărilor lui Donald Trump privind dominația americană în America Latină. Claudia Sheinbaum respinge intervenția militară a SUA în afacerile interne ale … Articolul Președinta Mexicului respinge intervenția militară în afacerile externe apare prima dată în Main News.
20:00
Guvernul acționează pentru reducerea efectelor ninsoarei și viscolului, mobilizând 2.915 utilaje în întreaga țară. Ministerele colaborează pentru gestionarea situațiilor de urgență, deszăpezire și remedierea avariilor electrice. Detalii suplimentare și sfaturi utile sunt disponibile pentru cetățeni pe site-urile oficiale. Guvernul acționează pentru reducerea pagubelor cauzate de ninsoare și viscol 2.915 utilaje de deszăpezire sunt mobilizate în … Articolul Guvernul reacționează rapid la ninsoare și viscol pentru reducerea pagubelor apare prima dată în Main News.
19:50
Louis Munteanu a fost prezentat oficial la DC United, semnând un contract pe 3 ani și jumătate, în schimbul sumei de 7 milioane de dolari. Atacantul român se va confrunta cu Lionel Messi pe 7 martie în MLS. Așteptăm cu interes debutul său în fotbalul american și performanțele sale pe teren. Louis Munteanu a fost … Articolul Louis Munteanu la DC United: Duel epocal cu Lionel Messi pe 7 martie apare prima dată în Main News.
19:50
Vreme severă în România: ninsori și ger extrem. DSU recomandă șoferilor să conducă cu prudență, să verifice starea drumurilor și să evite deplasările inutile. Persoanele fără adăpost vor fi relocate în adăposturi. Află mai multe despre prognoza meteo și măsurile de siguranță pentru toți cetățenii. DSU recomandă șoferilor să fie prudenți în condiții meteo dificile … Articolul Ninsori și ger în România: Recomandări DSU pentru șoferi înainte de drum apare prima dată în Main News.
19:40
Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit completurile de cinci judecători pentru anul 2026, incluzând două completuri penale și două civile. Aceste completuri vor soluționa marile dosare de corupție și contestațiile împotriva sancțiunilor disciplinare. Află mai multe despre membrii fiecărui complet! Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit completurile de cinci judecători pentru … Articolul Completurile de cinci judecători pentru 2026, stabilite de Înalta Curte apare prima dată în Main News.
19:30
România a primit aproape 1 miliard de euro din fonduri FEGA de la Comisia Europeană, rambursând plățile în avans fermierilor. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, subliniază că resursele asigură stabilitatea financiară a agriculturii fără a afecta bugetul național. Află mai multe despre mecanismele de sprijin pentru fermieri. România a încasat aproape 1 miliard de euro din … Articolul România primește aproape 1 miliard de euro ramburs de la CE pentru dezvoltare apare prima dată în Main News.
19:30
Samsung anunță o expansiune majoră a tehnologiilor AI în telefoanele sale mobile, cu obiectivul de a depăși Apple în vânzări. Co-CEO-ul T M Roh subliniază adoptarea rapidă a funcțiilor Galaxy AI susținute de Google Gemini, în contextul crizei globale a cipurilor de memorie. Viitorul telefoanelor pliabile arată promițător. Samsung va dubla în 2026 numărul dispozitivelor … Articolul Samsung mizează pe Inteligența Artificială pentru a depăși Apple la telefoane apare prima dată în Main News.
19:10
O persoană a murit și alte trei au fost rănite într-o coliziune în lanț în Japonia, provocată de frunze de ceai căzute dintr-un camion. Accidentul s-a petrecut pe o porțiune de 500 de metri de drum în Tochigi, unde suprafața alunecoasă a dus la pierderea controlului vehiculelor. Poliția investighează circumstanțele. Un accident în lanț în … Articolul Coliziune fatală în Japonia din cauza frunzelor de ceai căzute dintr-un camion apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
19:00
Nicușor Dan a anunțat o reducere de 30% a cheltuielilor Administrației Prezidențiale în 2025, economisind 30 de milioane de lei din bugetul inițial. Această măsură subliniază angajamentul pentru un stat mai eficient și responsabil, reflectând necesitatea unei gestionări prudente a resurselor publice. Nicușor Dan a anunțat o reducere de 30% a cheltuielilor Administrației Prezidențiale în … Articolul Nicușor Dan: Reduceri cheltuieli Administrația Prezidențială 2025, peste așteptări apare prima dată în Main News.
18:50
În Ajunul Noului An, un tragic incendiu în barul „Constellation” din Crans-Montana a dus la moartea a 40 de persoane, inclusiv un tânăr român de 18 ani. Schiorii din stațiune au omagiat victimele formând o inimă pe pârtie, în timp ce victimele rănite continuă să lupte pentru viață în spitale din Elveția, Franța și Germania. … Articolul Schiorii din Crans-Montana omagiază victimele incendiului de la barul „Constellation” apare prima dată în Main News.
18:50
Diana Șoșoacă a declarat că a avut o conversație cu conducerea legitimă a Venezuelei, comparând înlăturarea președintelui Maduro cu execuția soților Ceaușescu. Ea susține că istoria Venezuelei se aseamănă cu cea a României și avertizează asupra agresiunilor externe. AUR a comentat, subliniind importanța relației cu SUA. Diana Șoșoacă afirmă că a discutat cu membri ai … Articolul Diana Șoșoacă: Conducerea „legitimă” a Venezuelei și comparația cu Ceaușescu apare prima dată în Main News.
18:40
Curtea de Apel București a amânat decizia privind suspendarea numirii lui Dacian Cosmin Dragoș ca judecător CCR pentru 16 ianuarie 2026, coincizând cu pronunțarea legii pensiilor magistraților. Cererea de suspendare susține că numirea nu respectă condițiile de vechime prevăzute de Constituție. Curtea de Apel București a amânat decizia privind suspendarea numirii lui Dacian Cosmin Dragoș … Articolul Decizia Curții de Apel: suspendarea judecătorului CCR și pensiile magistraților apare prima dată în Main News.
18:20
Centrala electrică de la Iernut, începută în 2016, se află în dificultate, având un grad de execuție de 98% și fără constructor. Romgaz a stabilit un nou termen de finalizare pentru 31 decembrie 2026, după rezilierea contractului cu Duro Felguera din cauza degradării instalațiilor și întârzierilor. Centrala electrică de 430 MW de la Iernut, începută … Articolul Amânări repetate pentru centrala electrică Iernut, fără constructor de 10 ani apare prima dată în Main News.
18:20
Centrala electrică de 430 MW de la Iernut, proiectată de Romgaz, rămâne din nou fără constructor după 10 ani de execuție. Termenul de finalizare a fost amânat până la 31 decembrie 2026, în contextul degradării instalațiilor și contractelor controversate cu Duro Felguera. Care sunt provocările finale? Centrala electrică de 430 MW de la Iernut, începută … Articolul Încă o amânare pentru centrala electrică de la Iernut, fără constructor după 10 ani apare prima dată în Main News.
18:10
Via Danubiana este un traseu ecoturistic în România ce se întinde pe 1.075 de km, de la Baziaș la Sulina. Proiectul promovează natura și conectează comunitățile riverane printr-o rută sustenabilă, transformând Dunărea într-o destinație ideală pentru drumeții, ciclism și caiac. Redescoperă frumusețea malurilor Dunării! A fost inițiat proiectul Via Danubiana, care va conecta întreaga Dunăre … Articolul Via Danubiana: Traseu de 1.075 km de la Baziaș la Sulina, sector pilot Giurgiu apare prima dată în Main News.
18:10
Senatoarea Simona Spătaru din USR subliniază importanța sprijinirii tranziției către un guvern democratic în Venezuela după reținerea lui Nicolas Maduro de către SUA. Ea afirmă că regimul Maduro este nedemocratic și a fost sancționat de Uniunea Europeană. România trebuie să respecte regulile internaționale și parteneriatele strategice. Senatoarea Simona Spătaru, din USR, susține sprijinirea tranziției către … Articolul USR: Protejarea regulilor internaționale și opinii despre Nicolas Maduro apare prima dată în Main News.
18:10
Un fost profesor britanic de 65 de ani, Jonathan Carley, a fost amendat cu 570 de euro pentru purtarea unei uniforme de amiral falsă și a 12 medalii false la ceremonia de Ziua Comemorării din Llandudno. Impostura a fost descoperită datorită combinației neobișnuite a medalelor. Incidentul a stârnit indignare în comunitate. Un fost profesor de … Articolul Amiral fals amendat cu 570 euro pentru uniformă și medalii contrafăcute apare prima dată în Main News.
17:40
Marius Ninel Șumudică, fost antrenor la Rapid, revine în Arabia Saudită pentru a prelua echipa Al-Okhdood, penultima în clasament. Cu o prezentare de gală și dansuri, el speră să salveze echipa de retrogradare după despărțirea de Paulo Sergio, cu obiectivul de a îmbunătăți performanțele pe teren. Marius Ninel Șumudică revine în Arabia Saudită ca antrenor … Articolul Șumudică a acceptat provocarea de a salva echipa aflată pe locul penultim din Arabia Saudită apare prima dată în Main News.
17:20
În 2025, România a înregistrat o creștere record a înmatriculărilor de autoturisme, ajungând la 21.312 vehicule în decembrie, o creștere de 54,36%. Creșterea se datorează livrărilor prin Programul Rabla, determinând o piață auto mai mare decât anul anterior. Află cele mai vândute mașini pe final de an. Înmatriculările de autoturisme în România au atins un … Articolul România 2025: Creștere record în înmatriculări și top vânzări auto final de an apare prima dată în Main News.
17:10
Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, ar putea căuta refugiu la Moscova din cauza protestelor masive declanșate de criza economică severă. Dificultățile economice și violențele din stradă au determinat speculații despre fuga sa, în contextul în care anulările sprijinului din partea armatei devin tot mai probabile. Ayatollahul Ali Khamenei ar putea evalua opțiunea de … Articolul Ayatollahul Khamenei ar putea căuta refugiu la Moscova din cauza protestelor apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
17:00
Legea privind plata pensiilor private a fost promulgară de președintele Nicușor Dan și va intra în vigoare la un an de la publicarea în Monitorul Oficial. Așteptată de 14 ani, această lege aduce schimbări importante în sistemul de pensii, inclusiv opțiuni de plată pentru contribuabili. Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele … Articolul Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor private: când intră în vigoare? apare prima dată în Main News.
