Clipe grele pentru un politician: de ziua sa și-a pierdut soția, după 61 de ani de conviețuire
Ziaristii, 6 ianuarie 2026 01:30
În ziua în care împlinea 86 de ani, liderul creștin-democrat Liviu Petrina a primit o lovitură teribilă: i-a murit soția, de care-l legau o căsnicie de 61 de ani, 4 copii, 6 nepoți, multe cărți scrise și o profundă credință în Dumnezeu. Vineri, 2 ianuarie, se anunța o zi deosebită pentru Liviu Petrina, politician și
Acum 2 ore
01:30
Clipe grele pentru un politician: de ziua sa și-a pierdut soția, după 61 de ani de conviețuire # Ziaristii
În ziua în care împlinea 86 de ani, liderul creștin-democrat Liviu Petrina a primit o lovitură teribilă: i-a murit soția, de care-l legau o căsnicie de 61 de ani, 4 copii, 6 nepoți, multe cărți scrise și o profundă credință în Dumnezeu. Vineri, 2 ianuarie, se anunța o zi deosebită pentru Liviu Petrina, politician și
Acum 6 ore
22:30
Este evident că Nicolas Maduro a fost un președinte lipsit de legitimitate în Venezuela, ce a rămas la putere falsificând alegerile; un președinte pe care nu l-a recunoscut niciun stat democratic. Este evident că Maduro a făcut din traficul de droguri politică de stat, motiv pentru care a devenit dăunător pentru SUA și, mai ales,
Ieri
10:20
S-au găsit câțiva „patrioți" care să răspundă urării mele de Anul Nou cu tradiționalele abjecții „suveraniste" – injurii, minciuni, calomnii. Le spun doar atât: La mulți ani, proștilor! Îmi e și milă de ei: dacă n-ar fi atât de proști, și-ar da seama că noi, „reziștii" (cum ne spun cu dispreț Marș TV și Fugar
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Bulgaria intră azi în Zona Euro, desăvârșind un proces de integrare care a început în anii '90, după ce o inflație de patru cifre i-a scuturat economia din temelii. Noi rămânem în afara Zonei Euro, ne uităm de pe margine și chibițăm prostește. Acum câțiva ani îndeplineam criteriile de convergență nominală. Mai exact, în anii
1 ianuarie 2026
22:10
Un „Colectiv” elvețian de Revelion: 47 de morți și 110 răniți într-un bar din stațiunea de lux Crans-Montana # Ziaristii
Tragedie de mari proporții într-o stațiune de lux din Elveția, în noaptea de Revelion, la o oră și jumătate după miezul nopții. Cel puțin 47 de persoane au murit și aproximativ 115 au fost rănite în urma unei explozii urmate de incendiu, într-un bar din Crans-Montana. Un adevărat „Colectiv" elvețian, la 10 ani după tragedia
07:00
Fu frig azi pe la noi, în Gorj. Dar nu așa frig ca-n anii '70-'80 ai veacului trecut. Acum ne strâmbăm la -5 grade, dar copilăria ne-am forjat-o pe la -20. Și ținea gerul năprasnic câte două-trei săptămâni la rând, făcând ca stratul gros de omăt să scârțâie sub bocancii burdușiți cu ciorapi de lână.
31 decembrie 2025
10:10
Anul 2025 a început execrabil, dar se termină sub auspicii mai bune. La noi, un dement securist delirant a aruncat în aer alegerile. În spatele lui, gradați, mafioți, pesedisto-peneliști specializați în săpat gropi în care tot ei cad, manelimea infractoare (electorat de bază al AUR), legionari, ceaușiști, dacopați, adrieninăstași expirați (care bifează jumătate din criteriile
08:40
Așa, ca de final de an, Top 10 predicții Marș TV, care nu s-au împlinit niciodată. 1. Simion – anunțat președinte. Fără comentarii. 2. Georgescu – anunțat cu susținere de la tot felul de americani care s-au dezis public de el, apoi salvat pe rând de Stormi Daniels, Tulsi Gabbard, acu' sunt la rând Trump
06:20
Proiect de lege pentru a interzice organizațiile și simbolurile cu caracter comunist. Este nedrept să fie interzis doar fascismul în țara unde comunismul a omorât mai mulți oameni și a dominat mai mult timp. Pe 22 decembrie am depus, alături de colegii mei Corina Atanasiu, Remus Negoi și Narcis Mircescu – parlamentari USR – un proiect
30 decembrie 2025
20:00
VIDEO. Cristoiu îi cere lui Trump „să-l interzică pe Nicușor Dan în America”, pentru că „îl contrazice mereu pe Trump” și „hămăie la ruși”! # Ziaristii
A urmări 40 de minute din bălmăjeala video a lui Ion Cristoiu, pe blogul său, este o experiență traumatizantă, dar utilă. Nocivitatea e dată de bombardamentul cu idei putiniste, iar utilitatea – de faptul că te ajută să fixezi gândacul în insectar. În video-editorialul său din 24 decembrie, pubicat pe Cristoiublog.ro, Ion Cristoiu (77 de
18:10
Facturile la energie cresc constant, iar preocuparea pentru sustenabilitate devine tot mai accentuată. Sobele pe lemne revin în prim-plan ca o soluție eficientă și prietenoasă cu portofelul. Alegerea de a folosi o sobă pe lemne nu doar că aduce un confort aparte și o atmosferă caldă, dar poate contribui semnificativ la reducerea cheltuielilor cu încălzirea.
29 decembrie 2025
22:00
Să fie PACE! Dar nu pentru toți. Doar pentru cei care pot păstra puterea, în liniște. Azi aud din nou despre „pacea globală", în care unii trebuie să renunțe la independența propriei țări (Ucraina), iar intern ni se cere pace socială și politică după documentarul Recorder. Cuvântul pace a devenit, de-a lungul timpului, o obsesie
21:00
Stați să pricep ṣi eu. Cei patru judecatori PSD – Stan, Deliorga, Licu și Busuioc – nu s-au prezentat ieri la ședință, ca să nu facă cvorum, adică o chestie pur și simplu absurdă și tâmpită, de neconceput la nivelul la care ar fi trebuit să se afle instituția CCR. Azi și-au rupt din timpul
18:20
Sabotaj cu repetiție: „banda PSD” a blocat Curtea Constituțională pentru a treia oară în 19 zile. Pensiile magistraților rămân aberante. Lipsă cvorum, amânare până pe 16 ianuarie # Ziaristii
Țineți minte patru cuvinte: Deliorga, Stan, Licu, Busuioc! Patru recidiviști periculoși, patru „speciali" plasați de PSD în Curtea Constituțională pentru a bloca orice tentativă de reformare a statului. O bandă de nelegiuiți, care a zădărnicit pentru a treia oară în acest decembrie încercarea de validare a legii privind pensionarea magistraților. Un cvartet de sabotori care
08:50
În 1961, într-o familie numeroasă de peste Prut – numeroasă chiar și după canoanele vremurilor – se năștea un băiețel. Ana și Ion îl vor boteza Iacob. Rușii îi vor spune Iașa. Familia îl alinta Iacobaș. Iacobaș a crescut alături de 12 frați și surori într-un sat din ceea ce se numea atunci RSSM –
04:20
„De ce nu ieșiți în stradă pentru că se măresc taxele?" Întrebarea asta circulă intens, împinsă mai ales de pagini AUR-iste și PSD-iste. Și merită un răspuns onest. De ce nu ieșiți în stradă acum, dragi suveraniști și PSD-iști? Dar mai ales: de ce nu ați ieșit atunci? Când? Hai să vă explic când ar fi
03:40
Rușii au jefuit muzeele din Mariupol. Tablouri celebre au fost duse la Moscova, în locul lor au fost expuse fotografii ale „eliberatorilor” ruși! # Ziaristii
Ocupația rusă se manifestă în Crimeea și în estul Ucrainei așa cum a făcut-o peste tot de-a lungul istorei: prin jaf și distrugere. Se fură tot și se transportă la Moscova ori în alte zone ale Rusiei. Orașul-port Mariupol este un caz-școală. Autoritățile de ocupație ruse au transformat muzeele din Mariupol în instrumente de propagandă,
28 decembrie 2025
16:20
Patru membri ai CCR au sabotat din nou decizia privind pensiile speciale ale magistraților: trei numiți de PSD, unul de Iohannis! Au plecat din sală și au spart cvorumul # Ziaristii
Episod incredibil la ședința de duminică a Curții Constituționale: trei judecători numiți de PSD și unul numit de fostul președinte Klaus Iohannis au blocat discuțiile și luarea unei decizii, plecând și pulverizând cvorumul! Și era de luat o decizie de mare importanță pentru societate. Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) s-au reunit duminică, de la
13:00
Cazul Sadovenko-Kitaeva-Ivanov: război, corupție, amantlâcuri și moarte în Armata lui Putin. Un ministru adjunct al Apărării ruse a murit la 56 de ani, altul a fost arestat. Amândoi au fost însurați cu aceeași generăleasă # Ziaristii
O nouă dispariție misterioasă în Rusia: un important comandant militar, demis de Vladimir Putin anul trecut, a murit subit la doar 56 de ani. Generalul Iuri Sadovenko fusese ministru adjunct al Apărării timp de 11 ani. Era născut în Ucraina și fusese bodyguardul lui Șoigu. Nevasta – generăleasă și ea! – l-a părăsit pentru alt
02:10
Jocul periculos al Israelului, singura țară din lume care a recunoscut Somaliland. UE și SUA se opun noii secesiuni din Africa # Ziaristii
Israelul face un joc periculos în Golful Aden, zona care face legătura între Marea Roșie și Oceanul Indian. Guvernul Netanyahu a anunțat că recunoaște „noul stat" Somaliland, rezultat prin secesiunea regiunii de nord-vest a Somaliei. Și Uniunea Europeană, și SUA – aliatul strategic al Israelului – au anunțat că nu susțin divizarea Somaliei. Vineri, Israelul
27 decembrie 2025
11:00
Care este rațiunea pentru care există ACUM Ministerul Justiției în România? Pentru ce plătim taxe ca să întreținem un minister? Scopul statului este să ofere bunuri publice. Taxele sunt banii pe care-i plătim în schimbul bunurilor publice. Observ că există o amplă nemulțumire în societate în legătură cu bunul public numit „Justiție" și un conflict
09:30
O țarișoară de 1,3 milioane de locuitori avertizează Rusia: „omuleții verzi” care vor trece granița vor fi împușcați! # Ziaristii
Provocările tot mai dese făcute de Federața Rusă la granița cu Estonia primesc o replică viguroasă – la nivel guvernamental – din partea micuței țări baltice, care s-a rupt de Uniunea Sovietică în 1991. Estonia transmite un mesaj ferm Rusiei, pe fondul incidentelor tot mai frecvente la frontieră. Ministrul de Externe de la Tallin, Margus
26 decembrie 2025
22:10
Pentru a treia oară în ultimele 5-6 luni, am fost sunat ca să fac nu știu ce cu acțiunile mele de la Fondul Proprietatea, deși n-am avut niciodată așa ceva. Când le spun escrocilor că sunt niște escroci proști, pentru că i-am prins în 20 de secunde, vorbele lor mieroase se preschimbă în înjurături, amenințări
21:00
Ar fi fost bine să crească salariul minim net, nu salariul minim brut. Salariul net este ce încasăm efectiv. Cât ne intră în cont, după ce firma a reținut toate taxele și impozitele pe care o obligă statul să le țină. Salariul brut este doar o noțiune contabilă pe baza căreia se calculează impozitele. Creșterea
16:40
Cum să economisești timp și efort în grădină cu ajutorul suflantelor și al tocătoarelor performante # Ziaristii
Grădinăritul poate fi o activitate relaxantă și satisfăcătoare, dar uneori cantitatea de muncă poate deveni copleșitoare. În aceste momente, suflantele și tocătoarele devin aliații tăi de nădejde. Aceste unelte nu doar că simplifică procesul de întreținere a grădinii, dar îți permit să gestionezi spațiul verde cu eficiență și precizie. Fie că vrei să îndepărtezi frunzele
12:50
Întâlnirile cu investitorii reprezintă un moment-cheie în evoluția unei companii. Nu sunt simple discuții exploratorii, ci evaluări riguroase ale potențialului financiar, strategic și managerial al businessului. Multe companii ajung la aceste întâlniri fără o pregătire adecvată, ceea ce duce la pierderea interesului investitorilor, chiar și atunci când produsul sau serviciul este valoros. O pregătire corectă,
10:10
(P) Început de 2026: soluții inteligente Comfortex Home Design pentru confort și siguranță acasă # Ziaristii
Din punct de vedere calendaristic, iarna a sosit. În acest sezon, casa se transformă într-un adevărat refugiu în care este nevoie de căldură și de un mediu plăcut, pentru petrecerea timpului în familie. Soluțiile Comfortex Home Design sunt menite să transforme fiecare colț al locuinței într-un spațiu confortabil și primitor. Rulouri și jaluzele – protecție
10:00
Când investești într-un sistem fotovoltaic, te gândești la producția de energie, la amortizare, la facturi mai mici și la impactul asupra mediului. La fel de importante sunt însă și componente aparent mărunte, cum este o clemă panouri fotovoltaice, o piesă care asigură stabilitatea întregii instalații. Aceste cleme panouri fotovoltaice par, la prima vedere, simple accesorii
09:10
Moș Pipăilă dă astăzi lecții de moralitate Europei. Impune sistemul lui de valori, viziunea lui. Ne apostrofează, ne pune la punct, se răstește la noi, ne ceartă. Acest grandoman, prieten la cataram
08:50
Trump a descoperit un nou dușman: „Moș Crăciun cel rău” – imigrant ilegal. „Gunoaielor” democrate le-a urat, totuși, „Crăciun fericit!” # Ziaristii
Chiar și cu ocazia Crăciunului, Donald Trump a comis două grosolănii în spațiul public. El le-a făcut urări și „gunoaielor” democrate, iar pe copiii amercani i-a asigurat că-i apără de „Moș Crăciun cel rău”. Pentru Donald Trump există un Moș Crăciun (probabil, cel bun) și un „Moș Crăcun cel rău”. Pe cel din urmă nu-l […] Articolul Trump a descoperit un nou dușman: „Moș Crăciun cel rău” – imigrant ilegal. „Gunoaielor” democrate le-a urat, totuși, „Crăciun fericit!” apare prima dată în Ziariștii.
25 decembrie 2025
23:10
Ilie Dobre a trecut printr-o mare cumpănă. A făcut Crăciunul în spital, după un preinfarct # Ziaristii
Comentatorul sportiv Ilie Dobre, specializat pe radio, a „petrecut” Crăciunul în Spitalul Militar din București. La 72 de ani, el a făcut un preinfarct care era să-i fie fatal. Devenit celebru prin ambiția de a striga „Goooo…oool”-uri cât mai lungi chiar și la cele mai banale reușite fotbalistice, Ilie Dobre (72 de ani) a făcut […] Articolul Ilie Dobre a trecut printr-o mare cumpănă. A făcut Crăciunul în spital, după un preinfarct apare prima dată în Ziariștii.
21:30
VIDEO. Dan Puric, Dan Bittman, Silvia Dumitrescu și Adrian Năstase și-au antrenat „suveranismul” în Coreea de Nord, în 1989 # Ziaristii
Surpriză de proporții, în filmul documentar „Viitor Luminos”, regizat de Andra MacMasters: imaginile de arhivă arată o mulțime de personaje care au reprezentat „Republica Socialistă România” la Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților din 1989, desfășurat în capitala Coreei de Nord, Phenian. Din delegație au făcut parte, printre alții, artiștii Dan Puric, Dan Bittman și […] Articolul VIDEO. Dan Puric, Dan Bittman, Silvia Dumitrescu și Adrian Năstase și-au antrenat „suveranismul” în Coreea de Nord, în 1989 apare prima dată în Ziariștii.
09:20
Georgistul cu pantaloni roșii a dat cu pumnul pentru „turul 2 înapoi”, dar a scăpat ușor: doi ani cu suspendare. A stat, totuși, 5 luni în arest preventiv # Ziaristii
Un șofer din Iași, susţinător fanatic al șarlatanului putinist Călin Georgescu, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la doi ani de închisoare cu suspendare. Dacian George Pruteanu a fost găsit vinovat de ultraj, după ce a lovit un jandarm în faţă, la protestul „Turul 2 înapoi”, desfăşurat în Piaţa Victoriei pe 10 […] Articolul Georgistul cu pantaloni roșii a dat cu pumnul pentru „turul 2 înapoi”, dar a scăpat ușor: doi ani cu suspendare. A stat, totuși, 5 luni în arest preventiv apare prima dată în Ziariștii.
07:00
Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Stabilizarea datoriei publice – implicații pentru nivelul adecvat al deficitului bugetar primar # Ziaristii
O analiză de Leonardo Badea (prim-viceguvernator al BNR) Contextul excepțional creat de pandemia de Covid-19 și de războiul din Ucraina a contribuit la majorarea datoriei publice în Europa Centrală și de Est. Chiar dacă economiile din regiune prezintă similarități, factorii care au stat la baza dinamicii datoriei publice consemnează diferențe, chiar substanțiale în unele privințe. […] Articolul Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Stabilizarea datoriei publice – implicații pentru nivelul adecvat al deficitului bugetar primar apare prima dată în Ziariștii.
24 decembrie 2025
19:00
Pentru a menține o experiență sănătoasă în jocurile de noroc online, primul pas este stabilirea limitelor clare. Este esențial să decizi de la început ce sumă ești dispus să aloci pentru joc și să nu depășești această valoare, indiferent de circumstanțe. Menținerea acestor limite ajută la evitarea riscurilor financiare și la transformarea experienței într-o activitate […] Articolul (P) Joc responsabil în mediul de casino online – recomandările VictoryBet apare prima dată în Ziariștii.
17:50
Proctologia este unul dintre domeniile medicale cel mai des înconjurate de mituri, temeri și informații eronate. Rușinea, lipsa educației medicale și experiențele transmise din generație în generație contribuie la formarea unor percepții greșite despre consultațiile și tratamentele proctologice. În realitate, medicina modernă a evoluat semnificativ, iar multe dintre ideile considerate „adevăruri” sunt depășite sau complet […] Articolul Mituri și adevăruri despre tratamentele proctologice apare prima dată în Ziariștii.
17:20
Iisus e viu. De El ascultă vântul, îngerii și marea. Și numai omul se preface că nu-L aude. *** Dreptatea pe care o face Cel care a împodobit cerul cu stele știe să dărâme porțile iadului. *** Dumnezeu nu pedepsește întotdeauna răutatea noastră, ca nu cumva să începem a face binele numai din frică. *** […] Articolul Gândurile inimii apare prima dată în Ziariștii.
16:20
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 5 ianuarie 2017. Eram elev, cred prin clasa a doua sau a treia, când bunica noastră, Ana Dabija, ne pregătise pentru sărbătorile Crăciunului, învăţându-ne pe noi, nepoţii ei, un colind în care … Adam mărul l-a luat, Dumnezeu s-a supărat. – Doamne, Eva mi l-a […] Articolul Cu colinde de altădată apare prima dată în Ziariștii.
16:00
Organizarea eficientă a locuinței și alegerea unor echipamente practice contribuie semnificativ la confortul și funcționalitatea spațiilor de zi cu zi. Leroy Merlin se concentrează pe oferirea de soluții versatile, care combină durabilitatea cu designul modern și ușurința în utilizare. Produsele disponibile în magazinele Leroy Merlin sunt concepute pentru a răspunde nevoilor diverse ale locuinței, de […] Articolul (P) Leroy Merlin oferă soluții practice pentru un stil de viață bine organizat apare prima dată în Ziariștii.
12:30
Acuzaţii de viol împotriva lui Trump, în „dosarele Epstein”! Misterioasa notă internă a FBI # Ziaristii
Noi documente date publicităţii din „dosarele Epstein” dezvăluie acuzaţii grave împotriva preşedintelui american Donald Trump. O notă internă a FBI din octombrie 2020 (când Trump era președinte al SUA, spre finalul primului său mandat) documentează modul în care o femeie ar fi afirmat că a fost violată de Trump şi de Jeffrey Epstein în anii […] Articolul Acuzaţii de viol împotriva lui Trump, în „dosarele Epstein”! Misterioasa notă internă a FBI apare prima dată în Ziariștii.
06:00
Calitatea somnului influențează profund sănătatea fizică și echilibrul mental, însă nu întotdeauna este nevoie de investiții majore pentru a obține un somn mai bun. Mulți oameni pornesc de la ideea că schimbarea patului este singura soluție atunci când apar disconfortul, durerile de spate sau somnul agitat, însă există alternative eficiente care pot îmbunătăți semnificativ odihna, […] Articolul (P) Cum poți îmbunătăți calitatea somnului fără a schimba patul – ghid by Dormeo apare prima dată în Ziariștii.
06:00
VIDEO. Batjocura lui Grindeanu-Nordis: Camera Deputaților și-a votat un buget mai mare cu 12,7%! Sporurile și indemnizațiile cresc cu 28,4%, deplasările – cu 25,1%, iar protocolul – cu 43,2%! # Ziaristii
Sfidare incredibilă, la adresa românilor, din partea Camerei Deputaților, condusă de președintele PSD, Sorin Grindeanu: majoritatea PSD-PNL-UDMR a votat pentru 2026 un buget mai mare cu 12,7% față de 2025! Capitolul „Sporuri și indemnizații” crește cu 28,4%, deplasările – cu 25,1%, iar protocolul – cu 43,2%! Grindeanu le-a dat ordin deputaților PSD să voteze bugetul […] Articolul VIDEO. Batjocura lui Grindeanu-Nordis: Camera Deputaților și-a votat un buget mai mare cu 12,7%! Sporurile și indemnizațiile cresc cu 28,4%, deplasările – cu 25,1%, iar protocolul – cu 43,2%! apare prima dată în Ziariștii.
04:00
Renovarea unei locuințe presupune atenție la detalii, alegerea materialelor potrivite și integrarea unor soluții care să asigure atât funcționalitatea, cât și designul estetic al spațiilor. Leroy Merlin se remarcă prin oferirea unei game variate de produse dedicate renovării, care permit clienților să transforme orice proiect într-un rezultat profesionist, eficient și estetic plăcut. Produsele disponibile în […] Articolul (P) Funcționalitate și design în proiectele de renovare, cu produsele Leroy Merlin apare prima dată în Ziariștii.
03:30
Te gândești să porți fațete dentare? În ziua de azi, fațetele au devenit foarte populare. Nu sunt purtate doar de vedete, ci de oricine își dorește un zâmbet estetic, puternic și funcțional. Fațetele dentare se recomandă pacienților adulți care vor să obțină rapid un zâmbet frumos – dinți albi și simetrici. Află ce sunt fațetele […] Articolul Ce sunt fațetele dentare și cum funcționează? apare prima dată în Ziariștii.
01:10
Cât costă hectarul de teren arabil și de pășune în România, comparativ cu alte țări din UE # Ziaristii
Potrivit Eurostat, terenurile agricole s-au scumpit cu 4% în 2024 față de anul precedent. Astfel, prețul mediu al unui hectar a ajuns la 8.656 euro. În schimb, hectarul de pășune e ceva mai ieftin: în medie, 6.257 de euro. Institutul Național de Statistică (INS) a transmis marți datele statistice pentru anul 2024, furnizate de statele […] Articolul Cât costă hectarul de teren arabil și de pășune în România, comparativ cu alte țări din UE apare prima dată în Ziariștii.
23 decembrie 2025
22:40
Demență putinistă: Rusia a emis mandat de arestare pe numele lui Garry Kasparov, pentru „apologie a terorismului”! # Ziaristii
Dictatura rusă atinge un nou nivel al abjecției: îl vrea arestat pe cel mai mare șahist din istorie, Garry Kasparov, cel care a câștigat titlul mondial pentru URSS și, ulterior, Federația Rusă. Autoritățile din Federația Rusă au dispus arestarea în absență a legendarului șahist Garry Kasparov (62 de ani), unul dintre marii opozanți ai dictatorului […] Articolul Demență putinistă: Rusia a emis mandat de arestare pe numele lui Garry Kasparov, pentru „apologie a terorismului”! apare prima dată în Ziariștii.
08:20
Misterele din jurul demisiei lui Daniel David de la Ministerul Educației. Citate din Kipling și Epictet # Ziaristii
Daniel David și-a depus demisia, luni, din funcția de ministru al Educației. Într-un mesaj public, profesorul clujean n-a lămurit cauzele acestei decizii. El dă de înțeles că și-a încheiat misiunea, și-a atins majoritatea obiectivelor, de aceea a simțit nevoia să se retragă. Sursele guvernamentale spun însă altceva. Informații din Guvernul României susțin că Daniel David […] Articolul Misterele din jurul demisiei lui Daniel David de la Ministerul Educației. Citate din Kipling și Epictet apare prima dată în Ziariștii.
22 decembrie 2025
13:40
Ziua mutării ar trebui să fie momentul în care un plan deja făcut se pune în aplicare. În realitate, pentru multe familii este o cursă contracronometru: cutii neterminate, lucruri rătăcite, telefoane în paralel cu firma de mutări și senzația că nimic nu este sub control. O parte din acest haos nu vine din ghinion, ci […] Articolul Greșelile frecvente pe care le fac familiile în ziua mutării apare prima dată în Ziariștii.
21 decembrie 2025
12:50
Hai s-o zic pe șleau: balastierele sunt o industrie atent reglementată, de unde firmele de construcții ale mafiei PSD-PNL fac o grămadă de bani. Da, da – era Iulică Dumitrescu şi acum a preluat Thuma. De aici şi din imobiliare (unde l-a combinat şi pe Voineag al lui Predoiu) face Thuma zeci de milioane de […] Articolul Balastierele la control! apare prima dată în Ziariștii.
12:00
E decembrie, primul decembrie postcomunist fără comunistul Ion Iliescu. Bătrânul bolșevic e secretar cu propaganda în cimitirul dinozaurilor kaghebiști, dar aici, în lumea noastră imperfectă, minciunile sale sunt duse mai departe de tot felul de păpuși gonflabile ale intereselor muscale. Ursul rusesc își transmite mesajele prin Ursul carpatin. Râde Iliescu, râde din mormânt… Mulți oameni […] Articolul Iliescu a murit, diversiunile despre Revoluție continuă. Cazul Andrei Ursu apare prima dată în Ziariștii.
