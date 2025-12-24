Mituri și adevăruri despre tratamentele proctologice
Ziaristii, 24 decembrie 2025 17:50
Proctologia este unul dintre domeniile medicale cel mai des înconjurate de mituri, temeri și informații eronate. Rușinea, lipsa educației medicale și experiențele transmise din generație în generație contribuie la formarea unor percepții greșite despre consultațiile și tratamentele proctologice. În realitate, medicina modernă a evoluat semnificativ, iar multe dintre ideile considerate „adevăruri” sunt depășite sau complet […] Articolul Mituri și adevăruri despre tratamentele proctologice apare prima dată în Ziariștii.
• • •
17 decembrie 2025
23:20
VIDEO. „Georgiștii” au încercat să deturneze mitingul anti-Savonea. Provocatorii au apărat „Mafia din justiție” # Ziaristii
Miercuri seara, protestul anti-Savonea din Piața Victoriei, organizat de societatea civilă, s-a confruntat cu o provocare mizerabilă din partea „suveraniștilor” care-l susțin pe Călin Georgescu. Aceștia au încercat să deturneze mișcarea civică de însănătoșire a justiției. Cea de-a șasea manifestație pentru reforma justiției, organizată de ONG-ul „Corupția ucide” și de alte patru organizații civice la […] Articolul VIDEO. „Georgiștii” au încercat să deturneze mitingul anti-Savonea. Provocatorii au apărat „Mafia din justiție” apare prima dată în Ziariștii.
11:40
Anii precedenți ne-au arătat cât de valoros este spațiul din grădină, ne-au adus aminte cât de important este să avem un loc al nostru unde să ne savurăm în tihnă cafeaua de dimineață sau un loc unde să ne întâlnim cu prietenii. Ei bine, dacă ai în gând să organizezi mai bine acest spațiu, ar […] Articolul Cum să alegi o bancă de grădină și unde s-o amplasezi? apare prima dată în Ziariștii.
08:10
Nenorocitul de Mihai Neamțu, care ne cunoaște totuși bine, se chinuie să acrediteze ideea că Parisul transformă oamenii în stângiști, iar opozanții mizeriei de partid în care s-a înglodat el ar fi „globaliști”, „soroșiști”, „neomarxiști” etc. Ei bine, toți prietenii mei din această poză au trecut prin școlile pariziene și toți sunt creștin-ortodocși practicanți, ucenici […] Articolul Nenorocitul de Mihai Neamțu apare prima dată în Ziariștii.
16 decembrie 2025
23:10
Zice duamna Anca: „Dacă nici azi n-ați înțeles ce a zis Georgescu, sunteți proști” sau cam pe acolo. Păi, n-am înțeles, de aceea o așteptăm pe duamna să ne spună cine a câștigat alegerile în 1915 și din ce parte a corpului a scos guru „citatul” ăla inventat cu care se chinuia pe treptele tribunalului. […] Articolul Duamna Anca țipă la georgiști apare prima dată în Ziariștii.
19:20
Cei 13 judecători care l-au hăituit pe colegul lor Danileț: 8 sunt deja pensionari speciali! # Ziaristii
Victoria răsunătoare a fostului judecător Cristi Danileț la CEDO are în spate o lungă perioadă de hăituire la care acesta a fost supus de către alți judecători – 13 la număr. „Hăitașii” lucrau la Inspecția Judiciară, CSM și Curtea Supremă. În anii 2019-2020, judecătorul Cristi Danileț, care activa la Tribunalul Cluj, a fost vânat în […] Articolul Cei 13 judecători care l-au hăituit pe colegul lor Danileț: 8 sunt deja pensionari speciali! apare prima dată în Ziariștii.
16:50
PSD-ist în cătușe: Răzvan Cuc, ministru în trei guverne, a fost reținut pentru o mega-șpagă # Ziaristii
Fostul ministru Răzvan Cuc va dormi cel puțin o noapte în arest: el a fost reținut de procurorii DNA pentru 24 de ore, urmând ca mâine să fie prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ziua de marți a început prost pentru fostul ministru Alexandru-Răzvan Cuc (42 de ani) și afaceristul […] Articolul PSD-ist în cătușe: Răzvan Cuc, ministru în trei guverne, a fost reținut pentru o mega-șpagă apare prima dată în Ziariștii.
15:40
Încă un șpăgar din „sufrageria lui Grindeanu”: Răzvan Cuc, ministrul șpăgarilor Bădălău și Arsene. Percheziții DNA la „combinatorul” PSD-ist # Ziaristii
Corupția „regimului Dragnea” ne plesnește cu un nou corupt, la mulți ani după comiterea faptelor: Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în guvernele conduse de Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. Acesta făcea combinații de dare și luare de mită, cu mize de milioane de lei. Procurorii DNA au declanșat marți dimineață percheziții la fostul ministru […] Articolul Încă un șpăgar din „sufrageria lui Grindeanu”: Răzvan Cuc, ministrul șpăgarilor Bădălău și Arsene. Percheziții DNA la „combinatorul” PSD-ist apare prima dată în Ziariștii.
10:30
Represiunea de tip Belarus la care a fost supus judecătorul Cristi Danileț de către mafia din justiție, coordonată de sinistra Lia Savonea, a fost dovedită implacabil de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Fostul magistrat a câștigat ambele faze ale procesului de la Strasbourg. Danileț s-a pensionat în ianuarie 2024, sătul de hăituirea administrativă continuă […] Articolul Fostul judecător Cristi Danileț a învins „Mafia Savonea” la CEDO! apare prima dată în Ziariștii.
14 decembrie 2025
21:50
Ministrul PSD al Justiției pune umărul la denigrareaa judecătoarei disidente din Craiova # Ziaristii
Gest de mare gravitate al ministrului Justiției, Radu Marinescu (PSD), care sună și a răfuială în justiția craioveană. Avocat în Baroul Dolj, fost apărător al Liei Olguța Vasilescu, acesta a contribuit la denigrarea judecătoarei Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova, una dintre inițiatoarele protestului anti-mafia care zguduie justiția română. Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu […] Articolul Ministrul PSD al Justiției pune umărul la denigrareaa judecătoarei disidente din Craiova apare prima dată în Ziariștii.
18:40
În urmă cu 36 de ani, prin Iași erau răspândite manifeste ce chemau la o demonstrație împotriva regimului ceaușist. „Participați la demonstrația din P. Unirii. La 14XII Ora 16”, scriseseră – cu o matriță confecționată din radieră – cei din „grupul Spiridon-Prutianu”. A fost mobilizare mare din partea regimului. „Dinamoviada” a fost mutată de la […] Articolul După 36 de ani. Din nou în Piața Unirii apare prima dată în Ziariștii.
17:00
O jurnalistă o întreabă pe o doamnă de ce a venit la protest, la care ea îi răspunde: – Vreau să-mi întorc dreptul la bunătate! Se vede că femeia şi-a pierdut acest drept pe la vreunul dintre proteste. Şi, participând la acesta din urmă, consideră că bunătatea o va ajunge din urmă şi i se […] Articolul Discuţii trăsnite (V) apare prima dată în Ziariștii.
15:50
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 26 ianuarie 1995. Doctorul Bombard, care a străbătut cu o mică ambarcaţiune Oceanul Atlantic şi vreme de 65 de zile s-a hrănit doar cu ceea ce-i oferea oceanul – a consumat peşti şi a băut suc de peşte, apă de ploaie etc. –, a făcut […] Articolul Teama de frică apare prima dată în Ziariștii.
01:50
M-a sunat Lia! Mă duc să vorbesc. Nu pe mine m-a sunat Lia Savonea, ci pe conducerea Curții de Apel București, pe care o conduce prin Liana Arsenie. Tot așa vin și verdictele pentru corupți. Tot prin telefon. Hal de Justiție! *** Așa arată eroii! Judecătorul Laurențiu Beșu, cel ce apare în documentarul Recorder despre […] Articolul Așa arată eroii! apare prima dată în Ziariștii.
01:30
PNL, Bolojan, dudes. Eu știu că Predoiu dă acum disperat forward la tot felul de chestii care zic că USR și Nicușor Dan au un plan malefic să fie el dat la o parte ca să… Ca să ce, nu e clar. A ajuns Predoiu pavază la democrație, te pomenești… Hai, că stiți, că primiți […] Articolul Domnu’ Bolojan, scăpăm și noi de Predoiu? apare prima dată în Ziariștii.
00:00
Nu doar justiția din România e capturată. Absolut toate domeniile sunt capturate, sau măcar infiltrate de o mafie securistă, care subminează națiunea, joacă cu Rusia împotriva Occidentului și se pretează la orice ticăloșie și vânzare de țară în interes propriu. PSD a fost o vreme tartorul mafiei securiste, iar AUR e integral creația ei. De […] Articolul La luptă, Nicușoare! apare prima dată în Ziariștii.
13 decembrie 2025
23:20
Oamenii ăștia ne tot spun, de foarte mult timp, ce au de gând să facă. Ne spun că sunt în război cu lumea liberă, cu civilizația europeană. Mai rămâne doar să înțelegem ce se întâmplă. Aleksandr Dughin în 2012 (acum aproape 14 ani!), într-un dialog cu filosoful Olavo de Carvalho: „(…) Dacă vreun nord-american curajos […] Articolul „Occidentul modern trebuie să moară!” apare prima dată în Ziariștii.
21:50
Ni se aplică modelul rusesc: după achitarea marilor corupți, urmează condamnarea marilor luptători pentru dreptate # Ziaristii
România a rămas fără Justiție. Câtă mai era, că niciodată n-a dat pe-afară. Doar că acum n-o mai avem deloc. E concluzia esențială a investigației Recorder. Pur și simplu, una dintre cele trei puteri în stat, judecătorească, a fost înghițită, anulată, de celelalte două, legislativă și executivă. De politic, adică. Este exclus să mai putem […] Articolul Ni se aplică modelul rusesc: după achitarea marilor corupți, urmează condamnarea marilor luptători pentru dreptate apare prima dată în Ziariștii.
14:20
Revolta magistraților devine revoluție: aproape 700 de judecători și procurori sunt susținuți de Laura Codruța Kovesi # Ziaristii
Revolta magistraților față de „mafia din justiție”, care în mare parte e „mafia Savonea”, a atins masa critică: aproape 700 de magistrați au semnat lista de susținere a judecătorilor Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București (CAB). Printre ei, 14 judecători chiar de la instanța bucureșteană controlată din umbră de sinistra […] Articolul Revolta magistraților devine revoluție: aproape 700 de judecători și procurori sunt susținuți de Laura Codruța Kovesi apare prima dată în Ziariștii.
