Un ton roșu vândut cu 3,2 milioane de dolari la licitația din Tokyo 2026

18:20

Centrala electrică de 430 MW de la Iernut, proiectată de Romgaz, rămâne din nou fără constructor după 10 ani de execuție. Termenul de finalizare a fost amânat până la 31 decembrie 2026, în contextul degradării instalațiilor și contractelor controversate cu Duro Felguera. Care sunt provocările finale? Centrala electrică de 430 MW de la Iernut, începută … Articolul Încă o amânare pentru centrala electrică de la Iernut, fără constructor după 10 ani apare prima dată în Main News.