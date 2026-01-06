361 de modificări la Curtea de Apel București în trei ani: cauze obiective invocate

00:30

La sfârșitul anului 2025, rezervele valutare ale BNR au scăzut la 64,8 miliarde de euro, dar sunt mai mari comparativ cu 62,1 miliarde de euro la finalul lui 2024. De asemenea, rezervele internaționale ale României au fost de 77,01 miliarde de euro, evidențiind fluctuațiile economice recente. Banca Națională a României raportează rezerve valutare de 64,8