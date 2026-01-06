Atacuri cu drone în Ucraina: instalații petroliere și clădiri vizate
Războiul din Ucraina continuă, ajungând la 1.412 zile. Atacurile nocturne cu drone asupra instalațiilor petroliere rusești și a clădirilor rezidențiale din Tver au dus la victime. Președintele Zelenski anunță înlocuiri în conducerea SBU, în contextul unei remanieri mai ample. Detalii și evoluții recente. Războiul din Ucraina a ajuns la ziua 1.412 pe 6 ianuarie 2026
Un medic stomatolog din Călărași, de 35 de ani, a fost găsit mort în cabinetul său. Poliția investighează circumstanțele decesului, iar apropiații afirmă că nu avea probleme personale. Trupul său nu prezenta semne de violență, iar o necropsie va stabili cauza exactă. Controversa și tristețea în jurul acestei tragedii continuă. Un medic stomatolog din Călărași
Gigi Becali, patronul FCSB, își exprimă dezamăgirea după ce a fost trădat de vărul său, Virgil Becali. El afirmă că a pierdut încrederea în oameni, datorită acestui incident. Relațiile tensionate din familia Becali continuă, iar Gigi se confruntă și cu distanțarea de finul său, Mirel Rădoi. Gigi Becali a pierdut încrederea în oameni din cauza
Universitatea Sciences Po Saint-Germain din Franța oferă un program unic pentru viitori spioni și specialiști în securitate, intitulat Diplomă în Informații și Amenințări Globale. Cursul costă aproximativ 5.000 de euro, având o durată de 120 de ore. Profesorii nu cunosc identitățile reale ale studenților, ceea ce îi face să se distanțeze. Universitatea Sciences Po Saint-Germain
Paradoxul demografic românesc arată că, în ciuda prosperității relative, natalitatea scade dramatic. Tinerii amână să aibă copii din cauza incertitudinilor financiare și a costurilor ridicate ale locuințelor. Cum afectează aceste realități viitorul populației și economia României? Descoperiți mai multe în articolul nostru.
Dorinel Munteanu își întărește echipa prin transferul lui Dejan Iliev, fost portar la Arsenal, care a avut 34 de meciuri la UTA, dar a pierdut locul de titular. FC Hermannstadt îi oferă un salariu de 10.000 de euro lunar, deși Iliev solicită 12.000. Portarul are o cotă de piață de 450.000 de euro. Dorinel Munteanu
Nvidia a prezentat Vera Rubin, platforma sa avansată pentru centrele de date dedicate inteligenței artificiale, la CES 2026. Atragerea de investiții și parteneriate cu giganți precum Microsoft și Google subliniază importanța sa în viitorul AI, în contextul creșterii competiției și a presiunilor pe piață. Nvidia a prezentat platforma Vera Rubin pentru centre de date axate
Router-ul WiFi poate avea performanțe reduse dacă este amplasat lângă anumite obiecte comune din casă. Televizorul, cuptorul cu microunde, frigiderul, difuzoarele Bluetooth și oglinzile interferează cu semnalul. Află cum să-ți optimizezi conexiunea și ce distanțe să respecți pentru a evita problemele de internet. Routerele WiFi au nevoie de o amplasare corectă pentru performanță optimă Obiecte
Delcy Rodriguez a fost învestită președintă interimară a Venezuelei de către fratele ei, Jorge Rodriguez, în timp ce Nicolas Maduro se confruntă cu acuzații de trafic de droguri în SUA. Delcy a promis unitate și prosperitate pentru țară, iar fiul lui Maduro și-a exprimat sprijinul pentru noua lideră. Delcy Rodriguez a depus jurământul ca președintă
Ceață densă afectează autostrăzile A1, A2, A3 și A7, reducând vizibilitatea sub 200 de metri. De asemenea, Bucureștiul și județele Brăila, Călărași, Constanța, Galați, Ialomița, Olt, Tulcea și Vâlcea se confruntă cu condiții similare. Traficul se desfășoară fluent pe celelalte drumuri naționale, în condiții de carosabil umed. Ceață densă pe autostrăzile A1, A2, A3 și
Doi super-vulturi, Nigeria și Egipt, și-au asigurat locul în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, după victorii impresionante. Egipt a învins Benin cu 3-1, iar Nigeria a zdrobit Mozambic cu 4-0. Confruntări intense și momente tensionate între jucători au marcat meciurile, pregătind terenul pentru duelurile viitoare. Egipt a învins Benin cu 3-1 după
Șoferii din Bulgaria refuză să accepte euro, generând confuzie și nemulțumiri în rândul cetățenilor. Deși noul regulament prevede un preț de 0,51 cenți pe bilet, mulți pasageri se confruntă cu dificultăți în obținerea restului. Lipsa monedelor euro și tensiunile între comercianți și clienți adâncesc problema. Șoferul unui autobuz din Plovdiv refuză să accepte euro ca
Utilizatorii Gmail sunt avertizați să dezactiveze două funcții care permit scanarea mesajelor personale de către Google pentru antrenarea AI. Aceste modificări au fost activate fără notificări, iar un proces colectiv a fost intentat. Protejează-ți confidențialitatea și află cum să dezactivezi aceste setări acum. Google a activat fără notificare scanarea automată a e-mailurilor pentru antrenarea AI
Nicușor Dan participă la întâlnirea liderilor europeni din „Coaliția de Voință" la Paris, dedicată garanțiilor de securitate pentru Ucraina și planului de pace. Această reuniune este esențială pentru consolidarea sprijinului internațional, în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru încheierea conflictului. Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției de Voință" la Paris pentru a discuta despre garanțiile de
Doi soți din Noua Zeelandă au demolat o vilă renovată cu 5 milioane de dolari după ce au realizat că nu o pot locui. După încercări de vânzare nereușite și costuri de întreținere excesive, au decis să împartă terenul în loturi pentru dezvoltare. Descoperă povestea lor impresionantă și deciziile luate. Doi soți din Noua Zeelandă
Venezuela este divizată în fața arestării lui Maduro, cu opinii variate de la intervenții externe necesare pentru libertate la critici ale agresiunii americane. Salariul minim este de 3,5 dolari pe lună, iar criza umanitară persistă. Voci din țară și diasporă oferă perspective contrastante asupra situației actuale. Venezuela este profund divizată în opinia despre arestarea lui
Maxi Lopez a devenit tată pentru a cincea oară la 41 de ani, anunțând nașterea lui Lando alături de partenera sa, Daniela Christiansson. Mesajul de bun venit din partea fostei soții, Wanda Nara, evidențiază relația armonioasă dintre familii. Iar în fotbal, rivalul său, Mauro Icardi, strălucește la Galatasaray. Maxi Lopez a devenit tată pentru a
Cuba a declarat doliu național după ce 32 de cetățeni cubanezi au fost uciși în raidul american destinat capturării lui Nicolas Maduro. Autoritățile cubaneze au anunțat că victimele erau membri ai forțelor armate și agenți de informații. Maduro a fost arestat și urmează să fie judecat pentru trafic de droguri. 32 de cetățeni cubanezi au
Secretarul apărării al SUA, Pete Hegseth, a decis să îi reducă pensia militară senatorului Mark Kelly din cauza declarațiilor subversive. Kelly a îndemnat trupele să refuze ordinele ilegale ale administrației Trump. Această măsură ridică întrebări despre libertatea de exprimare și responsabilitățile politice. Secretarul apărării Pete Hegseth a anunțat retrogradarea senatorului Mark Kelly și scăderea pensiei
Novak Djokovic s-a retras de la turneul ATP 250 de la Adelaide, invocând lipsa pregătirii fizice înainte de Australian Open 2026. Deși dezamăgit, jucătorul de 38 de ani se concentrează asupra competiției din Melbourne, unde speră să-și reîntâlnească fanii. Rămâneți alături de noi pentru actualizări! Novak Djokovic s-a retras de la turneul ATP 250 de
Mai multe ONG-uri din Argentina cer extrădarea imediată a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pentru a fi judecat pentru crime împotriva umanității. Autoritățile judiciare argentiniene au recunoscut existența unui plan sistematic de represiune, iar Maduro a fost recent capturat de SUA pentru acuze de narcoterorism. Mai multe ONG-uri argentiniene cer extrădarea lui Nicolás Maduro pentru judecarea
Curtea de Apel București a înregistrat 361 de modificări de completuri în trei ani, susținând că toate au fost justificate obiectiv. Președinta Liana Arsenie respinge acuzațiile din documentarul Recorder „Justiție capturată", afirmând că modificările sunt conforme cu legislația și nu influențează soluțiile dosarelor. Curtea de Apel București a raporta 361 de modificări de completuri în
Kopic a demonstrat spirit de responsabilitate la antrenamentul dinamoviştilor din Antalya, asumându-și vina pentru întârziere. Într-o abordare unică, el este capabil să își acorde singur amenzi. Află mai multe despre acest moment și impactul său asupra echipei în articolul nostru pe Jurnal Antena Sport. Kopic s-a întârziat la antrenamentul echipei Dinamo din Antalya Afirmă că
Barry Pollack, avocatul lui Nicolás Maduro, il va reprezenta pe fostul lider venezuelean în procesul său din New York pentru narcoterorism. Pollack este cunoscut pentru apărarea lui Julian Assange și are o experiență vastă în cazuri penale. Maduro se confruntă cu acuzații grave, inclusiv trafic de droguri. Nicolás Maduro a angajat un nou avocat, Barry
Tensiuni la Praga după discursul incendiator al președintelui parlamentului ceh, Tomio Okamura, care a denigrat Ucraina. Ambasadorul Ucrainei, Vasyl Zvarych, a criticat afirmațiile ca fiind pline de ură, în timp ce ministrul afacerilor externe ceh a avut întâlniri cu acesta pentru a aborda situația. Relațiile dintre Cehia și Ucraina rămân subiect de controversă. Tensiuni între
Matilda, tânăra talentată în jiu-jitsu brazilian, îi calcă pe urme durului Cătălin Smărăndescu, concurând alături de staruri precum Sandra Izbaşa și Marius Urzică la emisiunea Power Couple de la Antena 1. Afișează abilități impresionante și determinare în acest sport atractiv. Descoperă detalii despre evolu
Viața în Kaliningrad, cel mai vestic oraș al Rusiei, se caracterizează prin salarii scăzute și prețuri ridicate. Jurnalista poloneză Karolina Walczowska descrie contrastul între arhitectura europeană și moștenirea sovietică, precum și dificultățile financiare ale localnicilor, care se confruntă cu o criză economică accentuată. Kaliningrad, cel mai vestic oraș al Rusiei, impresionează prin curățenie și arhitectură … Articolul Viața în Kaliningrad: salarii, prețuri și trai în cel mai occidental oraș al Rusiei apare prima dată în Main News.
Delcy Rodriguez a depus jurământul ca președinte interimar al Venezuelei, în timpul în care Nicolas Maduro a fost capturat în SUA. Ea și-a exprimat durerea pentru „eroii” răpiți și a promis să asigure pacea și prosperitatea țării. Proteste în susținerea lui Maduro au avut loc în Caracas. Delcy Rodriguez a depus jurământul ca președinte interimar … Articolul Venezuela are președinte interimar; Delcy Rodriguez despre eroii răpiți în SUA apare prima dată în Main News.
Ianis Zicu susține ideea unui campionat de fotbal cu 18 echipe, dorind să revină la formatul fără play-off, ca pe vremuri. Reacția sa la propunerea unei ligi cu doar 12 echipe a fost surprinzătoare. Descoperă detalii despre viziunea lui Zicu și impactul acesteia asupra fotbalului românesc. Ianis Zicu este surprins de propunerea de a reduce … Articolul Ianis Zicu susține un campionat de fotbal cu 18 echipe pentru mai multă competiție apare prima dată în Main News.
Impozitele pe locuințe din România au crescut semnificativ în 2026, atingând valori duble sau chiar triple în marile orașe. În București, impozitul pe un apartament a crescut cu 150%, obligând locuitorii să plătească sume mult mai mari. Află detalii despre noile taxe și cum te afectează aceasta. Impozitele locale pe locuințe din România au crescut … Articolul Impozite duble și triple pentru locuințe în noul an – ce trebuie să știi apare prima dată în Main News.
La prima licitație din 2026, un ton roșu de 243 kg s-a vândut cu un preț record de 3,2 milioane de dolari la piața de pește Toyosu din Tokyo. Kiyoshi Kimura, supranumit „Regele tonului”, a cumpărat peștele, depășind un record anterior de 2,1 milioane de dolari. Tonul provine din regiunile renumite pentru calitatea sa. Un … Articolul Un ton roșu vândut cu 3,2 milioane de dolari la licitația din Tokyo 2026 apare prima dată în Main News.
Scandal la CCR: judecătorii puși de PSD contestă decizia privind pensiile speciale, acuzând președinta Simina Tănăsescu de proceduri fără precedent. Tergiversarea verdictului stârnește controverse și proteste în rândul magistraților. Detalii despre blocajul decizional afectează reformele necesare. Judecătorii CCR numiți de PSD contestă decizia președintei CCR, Simina Tănăsescu, privind termenul de judecată la pensiile speciale Cei … Articolul Judecătorii PSD blochează decizia CCR privind pensiile speciale: acuzații fără precedent apare prima dată în Main News.
Rusia pierde un aliat în Venezuela după capturarea lui Maduro de către SUA, ceea ce ar putea întări influența petrolieră americană. Moscova observă cu îngrijorare acțiunile Washingtonului și compară operațiunea cu eșecul ei în Ucraina, evidențiind unilateralitatea în sfera de influență. Capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA afectează alianțele Rusiei în America Latină Moscova … Articolul Moscova își reevaluează strategiile după pierderea unui aliat în „Vestul Sălbatic” apare prima dată în Main News.
Egipt s-a calificat cu emoții în sferturile Cupei Africii pe Națiuni 2025, după o victorie dramatică de 3-1 împotriva Beninului. Marwan Attia a deschis scorul, dar Jodel Dossou a egalat. În prelungiri, Yasser Ibrahim și Mohamed Salah au decis soarta meciului. Yohan Roche de la Petrolul a impresionat cu o performanță remarcabilă. Egipt s-a calificat … Articolul Egipt avansează cu emoții în sferturi la Cupa Africii, un jucător din Liga 1 strălucește apare prima dată în Main News.
Descoperă topul cartierelor din România cu cele mai scumpe locuințe la începutul lui 2026, unde prețurile ajung aproape de 5.000 euro/m² util. București, Cluj-Napoca și Brașov domină piața imobiliară. Află mai multe despre zonele exclusiviste și diferențele de prețuri în diverse cartiere. București rămâne orașul cu cele mai scumpe locuințe, urmat de Cluj-Napoca și Brașov … Articolul Cele mai scumpe cartiere din România: 5.000 euro/m² în 2026 apare prima dată în Main News.
Dansul public al lui Nicolas Maduro și atitudinea sa nonșalantă au fost percepute ca o batjocură, provocând reacții din partea administrației Trump. Capturat pe 3 ianuarie, Maduro a continuat să demonstreze o lipsă de seriozitate, rezultând într-o gestionare americană a Venezuelei pe termen nedeterminat. Nicolas Maduro a fost perceput ca neglijent de către administrația Trump … Articolul Căderea lui Maduro: Dansul public care a enervat pe Trump apare prima dată în Main News.
Curtea de Apel București explică cele 361 de modificări în completurile de judecată ca fiind legale și neinfluențând soluțiile în cazurile de corupție. Majoritatea dosarelor erau prescrise înainte de sesizarea instanței. CAB subliniază pasivitatea legislativului și durata excesivă a urmăririi penale ca fiind cauze ale prescripției. Cab a emis un comunicat în urma documentarului Recorder … Articolul Justificările CAB pentru cele 361 de modificări din completurile de judecată apare prima dată în Main News.
Gigi Becali a fost impresionat de tânărul David Popa, după meciul FCSB – UTA Arad, și a ordonat includerea sa în cantonamentul echipei mari. Comparându-l cu Hagi, Becali a subliniat calitățile acestuia, afirmând că, în ciuda altor opțiuni, Popa este cel mai bun mit jucător pe care l-a văzut. Gigi Becali l-a remarcat pe David … Articolul Gigi Becali îl compară pe noul jucător cu Hagi: „E pariul meu!” apare prima dată în Main News.
La sfârșitul anului 2025, rezervele valutare ale BNR au scăzut la 64,8 miliarde de euro, dar sunt mai mari comparativ cu 62,1 miliarde de euro la finalul lui 2024. De asemenea, rezervele internaționale ale României au fost de 77,01 miliarde de euro, evidențiind fluctuațiile economice recente. Banca Națională a României raportează rezerve valutare de 64,8 … Articolul Rezervele de valută ale României la BNR scad, dar sunt mai mari față de 2024 apare prima dată în Main News.
Armata israeliană a lansat atacuri asupra „țintelor” Hezbollah și Hamas din Liban, după evacuarea a patru sate. Aceste atacuri vizează infrastructura militară a grupărilor militante. Libanul se confruntă cu presiuni internaționale pentru dezarmarea Hezbollah, iar temerile privind escaladarea conflictului cresc. Armata israeliană a lansat atacuri asupra ţintelor Hezbollah și Hamas din Liban Au fost emise … Articolul Atacuri ale armatei israeliene asupra țintelor Hezbollah și Hamas din Liban apare prima dată în Main News.
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a dezvăluit că aproape 200 de trupe din forțele speciale americane au realizat captura președintelui venezuelean Nicolas Maduro. Aceasta operațiune, desfășurată fără informarea Congresului, a avut loc la Caracas, susținând autoritățile legale americane și lăsând fără victime americane. Aproape 200 de trupe din forțele pentru operații speciale au capturat președintele venezuelean … Articolul Pentagonul dezvăluie numărul trupelor implicate în captura lui Maduro apare prima dată în Main News.
Oligarhul fugar Ilan Șor, anchetat pentru finanțare ilegală a partidelor și condamnat în dosarul „Furtul miliardului”, se ascunde în Rusia. Șeful Procuraturii Anticorupție din Moldova anunță că autoritățile moldovene nu pot colabora cu Moscova pentru extrădarea sa. Acuzațiile persistă, iar Șor neagă implicarea. Ilan Șor, oligarhul fugar, este anchetat în Republica Moldova pentru finanțare ilegală … Articolul Ilan Șor, oligarhul fugar, sub anchetă pentru finanțare ilegală a partidelor apare prima dată în Main News.
Călin Georgescu semnează controlul judiciar la Poliția Buftea și transmite un mesaj poignant despre situația politică globală, avertizând despre posibilitatea unor evenimente similare cu cele din Venezuela. El subliniază necesitatea unei întoarceri către valori fundamentale, promițând pace și adevăr într-un context de criză. Călin Georgescu se prezintă la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar … Articolul Venezuela azi, Europa de Vest mâine: cum se răspândesc crizele globale apare prima dată în Main News.
Laszlo Balint, antrenorul Oțelului Galați, a reacționat vehement la suspiciunile de trucare a meciului cu Metaloglobus, cerând pedepse dure pentru vinovați. În urma unei investigații FRF, s-a descoperit că jucători și membri ai staff-ului ar fi pariat pe meciuri, inclusiv pe victoria de 4-0. Laszlo Balint, antrenorul Oţelului Galaţi, a criticat dur suspiciunile de truccare … Articolul Balint cere închisoare pentru faptele de neiertat ale adversarului său apare prima dată în Main News.
Te pregătești să ieși la pensie în 2026? Află cât vei încasează lunar cu un salariu de 4.000 de lei. Calculul se bazează pe 81 de lei pentru fiecare punct de pensie și pe contribuțiile tale. Descoperă cum se determină cuantumul pensiei și ce puncte de stabilitate contează. Informare esențială pentru viitorul tău financiar. Pensia … Articolul Pensia în 2026: Cât încasezi lunar cu un salariu de 4.000 lei? apare prima dată în Main News.
Președintele Zelenski a demis șeful SBU, Vasil Maliuk, în urma operațiunii „Spiderweb”, continuând remanierea oficialilor în contextul războiului cu Rusia. Generalul-maior Yevhenii Khmara a fost numit interimar. Critici susțin că Zelenski ocolește Parlamentul, având în vedere necesitatea unor operațiuni eficiente împotriva agresorului. Președintele Zelenski l-a demis pe Vasil Maliuk, șeful SBU, în cadrul unei remanieri … Articolul Demis șeful spionilor după operațiunea „Spiderweb” / Înlocuitorul său apare în Parlament apare prima dată în Main News.
Delcy Rodríguez a fost învestită președinte interimar al Venezuelei în absența lui Nicolás Maduro, arestat în SUA. Cu sprijinul armatei, Rodríguez a declarat că țara este pe mâini bune. Mesaje de susținere au venit și de la fiul lui Maduro, care a promis că familia va lupta pentru întoarcerea acestuia și pentru suveranitatea națională. Delcy … Articolul Delcy Rodríguez conduce Venezuela: „Țara este în mâini bune, tată” apare prima dată în Main News.
România a obținut aproape 1 miliard de euro de la Comisia Europeană pentru plățile avans către fermieri, consolidând stabilitatea financiară în agricultură. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, subliniază că rambursările confirmă corectitudinea plăților. APIA va continua să autorizeze și să efectueze plățile necesare. România a primit aproape 1 miliard de euro de la Comisia Europeană pentru … Articolul România reîntoarce aproape 1 miliard euro pentru plățile fermierilor apare prima dată în Main News.
Femeia de 34 de ani, cu cetățenie în R. Moldova și România, a fost reținută la granița Rădăuți-Prut. Era dată în căutare pentru fraudă în Marea Britanie și condamnată la 14 ani de închisoare. Polițiștii de frontieră au descoperit mandatul de arestare în timpul controlului actelor. Acțiunea a fost realizată de autoritățile române. Femeie cu … Articolul Femeie din R. Moldova, prinsă pentru fraudă la granița cu România apare prima dată în Main News.
AUR contestă în instanță majorările taxelor pe proprietate și automobile adoptate de consiliile locale. Avocatul Gheorghe Piperea, alături de AUR, argumentează că aceste măsuri sunt ilegale și neconstituționale, creând o povară fiscală disproporționată. Se promovează, de asemenea, o revolta judiciară împotriva acestor decizii. AUR contestă în instanță majorările de taxe pe proprietate și pe automobile … Articolul AUR contestă în instanță creșterea taxelor pe proprietate și automobile apare prima dată în Main News.
