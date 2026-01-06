Sorana Cîrstea a demolat-o pe Ostapenko și așteaptă duelul de gală cu marea Aryna Sabalenka
Adevarul.ro, 6 ianuarie 2026 11:30
Românca a început ca din pușcă noul sezon.
• • •
Declarația care dă fiori. Oficial de la Casa Albă: „Nimeni nu va lupta cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei” # Adevarul.ro
Un oficial de la Casa Albă a declarat că „nimeni nu va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei”, reafirmând pretențiile americane asupra insulei arctice și subliniind importanța acesteia pentru securitatea regională.
Ninsorile din ultimele zile au produs degradări pe Autostrada Lugoj – Deva, în special în județul Hunedoara, pe valea Mureșului. Numeroase gropi au apărut în asfalt, iar angajații de la întreținerea autostrăzii au fost nevoiți să intervină.
Județele care intră sub Cod galben de ninsori și precipitații însemnate cantitativ, până joi dimineață. Harta cu zonele afectate # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, 6 ianuarie, mai multe avertizări meteorologice pentru jumătatea de nord a țării, valabile până joi dimineața. Meteorologii anunță precipitații însemnate, strat consistent de zăpadă, polei și intensificări ale vântului.
Dr. Ana-Maria Alexandra Moldovan, neonatolog MedLife: „Testarea genetică va completa screeningul neonatal clasic” # Adevarul.ro
Neonatologia este una dintre ramurile medicinei în care fiecare secundă poate rescrie un destin.
Un român este judecat după ce a accidentat mortal o fetiță într-o parcare din Țara Galilor. Ar fi lovit cu mașina căruciorul în care se afla copilul # Adevarul.ro
Un bărbat român este judecat după ce o fetiță de șase luni a murit, în urma unui accident într-o parcare cu mai multe etaje din Țara Galilor.
La sfârșitul lunii decembrie am efectuat o vizită la spitalul Lukas din Laslea, județul Sibiu, la invitația doctorului Petru Oprean. Am avut astfel ocazia să stau de vorbă cu un etnic român din Ucraina, mai exact din Bucovina de Nord.
Corina Machado își anunță revenirea în Venezuela după căderea regimului Nicolas Maduro. Mesajul pentru Donald Trump # Adevarul.ro
Corina Machado, considerată unul dintre cei mai puternici adversari al lui Maduro, mai ales după ce a câștigat Nobelul pentru Pace, şi-a anunțat intenția de a reveni în țară după arestarea președintelui venezuelean și a apreciat intervenția SUA.
Legenda din România, spaima magazinelor de bijuterii din Marea Britanie. Fusese condamnată și în SUA pentru fraudă cu carduri VISA # Adevarul.ro
Legenda Rostas, o româncă cu antecedente penale în SUA, a fost prinsă în Marea Britanie după ce a furat împreună cu complicele său ceasuri Rolex, argint și bani din magazine de bijuterii, folosind distragerea atenției și îndemânarea.
Planul de pace „fără dinți” riscă să nu-l oprească pe Putin, avertizează analiștii, în timp ce liderii se reunesc la Paris # Adevarul.ro
Lideri politici și militari din întreaga lume se reunesc marți la Paris, pe fondul unor îndoieli tot mai mari că un plan de pace susținut de Occident pentru Ucraina poate depăși nivelul simbolic și poate impune costuri reale Rusiei.
Putin i-ar fi propus lui Trump un schimb „Venezuela contra Ucraina”, potrivit unei foste consiliere de la Casa Albă # Adevarul.ro
Rusia ar fi sugerat în 2019 administrației americane conduse de Donald Trump un posibil acord prin care Statele Unite să își reducă implicarea în Ucraina, în schimbul unei influențe sporite asupra situației din Venezuela, potrivit unei declarații făcute la acea vreme în fața Congresului SUA.
Scandal uriaș: Elon Musk, anchetat în Marea Britanie după ce AI-ul Grok a generat imagini sexuale cu Prințesa de Wales # Adevarul.ro
Elon Musk și platforma sa X sunt anchetați în Marea Britanie după ce chatbot-ul AI Grok a creat imagini sexuale neautorizate cu femei, inclusiv cu Prințesa de Wales în bikini, încălcând legislația privind siguranța online.
Cântăreț de muzică populară, condamnat la peste 17 ani de închisoare pentru violarea a trei minori cărora le preda canto # Adevarul.ro
Un cunoscut cântăreț de muzică populară din Galați a fost condamnat la peste 17 ani de închisoare în dosarul în care a fost acuzat de viol și abuzuri asupra a trei băieți minori.
O româncă din Spania face apel pentru angajarea a 30-40 de persoane într-o fermă de fistic. Ce salariu oferă pe durata sezonului agricol # Adevarul.ro
„Aurul verde” al regiunii Castilla-La Mancha, Spania, are nevoie urgentă de muncitori sezonieri. O tânără româncă stabilită în Spania caută 30-40 de persoane pentru fermele din Albacete, oferind 12,50 euro pe oră și contract legal pe toată durata sezonului agricol.
Tensiune maximă în Venezuela. Focuri de armă lângă palatul prezidenţial din Caracas, după ce mai multe drone ar fi fost observate în zonă # Adevarul.ro
Tensiunea rămâne ridicată la Caracas, unde luni noapte au răsunat din nou focuri de armă, după ce mai multe drone neidentificate ar fi fost observate în apropierea palatului prezidențial, la doar două zile după operațiunea SUA care l-a vizat pe Nicolas Maduro.
Răspunsul incredibil dat de ChatGPT atunci când a fost întrebat ce ar face dacă ar fi om pentru o zi: „Te-aș găsi. Da, pe tine” # Adevarul.ro
Un utilizator LinkedIn a întrebat recent ChatGPT ce ar face dacă ar fi om pentru o zi. Răspunsul chatbotului descrie experiențe umane precum privitul cerului, plânsul, greșelile și iubirea pentru viață.
Ruptură în familia Becali. După ce în trecut nu și-a vorbit cu verii Ioan și Victor, Gigi Becali s-a certat cu un alt apropiat # Adevarul.ro
Patronul campioanei a rupt legăturile cu o rudă, după ce a aflat că l-a trădat.
Campionatul Mondial de hochei pe gheață Under-20 este găzduit de România.
Planul unui bărbat de a înscena furtul propriului BMW X5 pentru a încasa asigurarea s-a terminat prost. Ce l-a dat de gol # Adevarul.ro
Un cetățean moldovean a încercat să păcălească asigurarea cu un BMW X5 „dispărut”, dar a fost prins după ce cheile inteligente ale mașinii au demonstrat adevărul. Instanța i-a dat o pedeapsă cu suspendare.
Cum arată viitorul: roboții umanoizi vor înlocui oamenii în uzinele Hyundai din întreaga lume, începând din 2028 # Adevarul.ro
Roboți umanoizi vor lucra în fabricile Hyundai începând cu 2028, într-un pas major spre automatizarea industriei auto, pe fondul unei curse globale în care giganți precum Tesla, Amazon și BYD încearcă să redefinească viitorul muncii.
De Bobotează, Patriarhul Daniel sfințește apa la Catedrala Patriarhală. 10.000 de litri de Agheasmă Mare vor fi distribuiţi credincioşilor # Adevarul.ro
De Bobotează, Patriarhul Daniel va oficia Sfințirea Mare a Apei la Catedrala Patriarhală din București, iar credincioșii vor putea lua acasă Agheasmă Mare.
Prognoza meteo de Bobotează. Vreme închisă, precipitații mixte și cod galben de ceaţă în 10 judeţe, dar temperaturi în creștere # Adevarul.ro
De Bobotează, vremea va fi în general închisă, iar temperaturile vor crește în special în sud și sud-est, peste media perioadei, potrivit meteorologilor ANM. În mai multe regiuni sunt prognozate precipitații mixte, polei și ceață.
Augustin Zegrean, despre cererea de suspendare a celor doi judecători CCR: „Soluția este previzibilă” # Adevarul.ro
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a comentat cererea de suspendare a celor doi judecători CCR, apreciind că instanța de la Curtea de Apel București nu are competența să judece aceste solicitări, iar rezultatul e unul previzibil.
Firmele, sub presiune anul acesta: reguli mai dure, taxe mai mari și disciplină fiscală obligatorie # Adevarul.ro
România intră în 2026 cu unul dintre cele mai ample pachete de schimbări fiscale din ultimul deceniu, un set de măsuri care reconfigurează costurile și modul de operare al companiilor.
Lui Trump jocul de șah nu i s-a potrivit niciodată. În schimb Go-ul…este altă poveste! Probabil mentalitatea de investitor imobiliar își spune cuvântul. Dorința lui Donald Trump de a anexa Groenlanda trebuie citită ca un text cu două straturi suprapuse.
Fotbalistul înșelat de nevastă cu un coleg de echipă, tată pentru a cincea oară. Marele dușman a marcat pe teren # Adevarul.ro
Maxi Lopez, fost fotbalist la Barcelona, a devenit din nou părinte.
Nicușor Dan, alături de liderii europeni la masa discuțiilor despre Ucraina în cadrul „Coaliţiei de Voinţă” de la Paris # Adevarul.ro
Nicușor Dan, se alătură la Paris liderilor statelor membre ale „Coaliției de Voință” pentru a definitiva contribuțiile fiecărei țări la garanțiile de securitate destinate Ucrainei și pentru a discuta pașii finali ai planului de pace.
Arestarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro nu a fost urmată de scene de bucurie pe străzile țării. În schimb, vidul de putere creat de îndepărtarea sa a fost resimțit de mulți venezueleni ca o perioadă de incertitudine și teamă, într-o societate deja afectată profund de violență și prăbușire
Doi super-vulturi s-au înfruntat ca doi cocoși la Cupa Africii pe Națiuni. Nigeria și Egipt sunt în sferturile de finală # Adevarul.ro
La Cupa Africii pe Națiuni, luni seară s-au disputat două „optimi”.
Cine este avocatul lui Nicolas Maduro și care este miza dosarului preşedintelui din Venezuela # Adevarul.ro
Dosarul deschis împotriva lui Nicolas Maduro a fost preluat de un avocat obișnuit cu bătălii juridice dificile, iar strategia anunțată de apărare sugerează o confruntare legală de durată, cu implicații ce depășesc cu mult cazul individua
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog # Adevarul.ro
România va acorda un ajutor de 50 de milioane de euro Ucrainei. E o investiție în propria securitate care ar fi trebuit explicată românilor, însă statul e corigent la capitolul comunicare. Un cunoscut politolog face treaba autorităților și detaliază motivele pentru care trebuie să ajutăm Ucraina.
Pe măsură ce costul vieții crește, definiția bunăstării financiare se schimbă. Deși se confruntă cu majorări ale taxelor, incertitudine economică și austeritate, 3 din 5 români (58%) se declară optimiști în legătură cu situația lor financiară.
Pe 6 ianuarie, mii de credincioşi merg în biserici ca să ia agheasmă. Aceștia consideră că apa sfințită de Bobotează are o putere deosebită şi nu se strică niciodată. Prin agheasmă se înţelege atât apa sfinţită, cât şi slujba pentru sfinţirea ei.
Ce trăiesc femeile pe stradă. Experiment viral din 2015 relevant și astăzi: „Trebuie să instruim cetățenii” # Adevarul.ro
Un videoclip viral, realizat în urmă cu 11 ani, surprinde o femeie care se plimbă 10 ore pe străzile din Manhattan și primește peste o sută de interacțiuni nedorite de la bărbați. Discuțiile de pe platformele de socializare, cu mii de comentarii, arată că realitatea de atunci rămâne valabilă și azi.
România are un potențial enorm pe piața muncii, dar 2026 va fi un an de selecție profesională, fiind vizați preponderent candidații care au competențe reale – digitale, tehnice, de securitate și de lucru cu oamenii.
6 ianuarie este ziua în care creștin ortodocșii sărbătoresc Botezul Domnului, cunoscută în popor ca Boboteaza. Este o zi cu o mare semnificație religioasă, în care ne amintim momentul în care Iisus Hristos a fost botezat de Ioan Botezătorul în apa Iordanului.
Trei mese pe zi - un obicei modern care ne îmbolnăvește? Ce propune dr. Alberto Villoldo # Adevarul.ro
Șaman și antropolog, dr. Alberto Villoldo atrage atenția asupra faptului că modul în care mâncăm astăzi este incompatibil cu corpul nostru: suntem programați pentru viața de vânător-culegător, nu pentru dieta industrială modernă.
Proba de Limba și Literatura Română de la Bacalaureat 2026 rămâne una dintre cele mai importante pentru elevii de clasa a XII-a, iar lista operelor și structura examenului sunt esențiale în pregătirea pentru acest test decisiv.
Universitatea Harvard oferă cursuri online gratuite. La fel și alte universități renumite # Adevarul.ro
Niciodată nu e prea târziu să înveți lucruri noi sau să te perfecționezi în carieră. Iar online-ul ne oferă acum prilejul să studiem cursuri puse la dispoziție chiar de Universitatea Harvard. Acestea sunt din domenii precum Sănătate, Educație, Economie sau Științe Umaniste.
Iernile din ultimii ani au fost blânde, cu temperaturi chiar peste limita perioadei. Lucrurile nu au stat însă întotdeauna așa în România. Ultima iarnă geroasă a fost cea din 2011-2012, când temperaturile au ajuns până la minus 30 de grade.
Trump a declarat că dorește mai mulți imigranți nordici – răspunsul unui norvegian devine viral # Adevarul.ro
Declarațiile președintele american Donald Trump despre imigrație au stârnit un nou val de reacții în spațiul public internațional, după ce acesta a sugerat, într-un discurs, că Statele Unite ar trebui să primească mai mulți imigranți din țările nordice și mai puțini din statele sărace sau afectate
Iadul pe pământ pentru 29.000 de români. Cine erau românii trimiși în lagărele morții și ce condiții îndurau # Adevarul.ro
Pe 6 ianuarie 1950, Partidul Comunist Român a înființat în mod oficial una dintre cele mai brutale și odioase forme de represiune politică. Este vorba despre lagărele de muncă forțată în care a fost distrusă viața a peste 29.000 de români. Mulți mureau de foame, boli sau epuizare.
„New year, new me”: cum să-ți stabilești obiective fără să renunți după câteva săptămâni # Adevarul.ro
Fiecare început de an vine cu un val de entuziasm: promisiuni de a merge la sală, a citi mai mult, a călători, a ne transforma cariera sau, în cazul celor mai curajoși, chiar viața. Numai că realitatea ne lovește rapid: majoritatea rezoluțiilor se pierd în primele luni, dacă nu chiar săptămâni.
Nicu Ştefănuţă, despre instabilitatea securității mondiale: „Într-o lume a acvilelor, părerea muștelor este irelevantă” # Adevarul.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European avertizează că lumea se află la începutul unui proces complex de redesenare geopolitică și că instabilitatea securităţii mondiale nu va dispărea curând.
6 ianuarie: Cinci ani de la asaltul asupra Capitoliului, ziua în care susținătorii lui Donald Trump au pornit un atac violent # Adevarul.ro
La data de 6 ianuarie 2021, a avut loc atacul susţinătorilor preşedintelui Donald Trump asupra sediului Congresului.
Ministrul Sănătății anunță schimbări majore în organizarea și plata gărzilor, pe fondul nemulțumirilor legate de sistemul actual.
Prima zi de lucru din 2026, așteptată de români „ca pâinea caldă”. Birocrația a rămas la locul ei. „La 7.30 ne așteptau la ușă” # Adevarul.ro
Nerăbdare printre cetățenii care au avut de rezolvat diverse probleme pe final de an și n-au mai avut vreme pentru că au venit sărbătorile. În prima zi de lucru din 2026 i-au așteptat pe funcționarii din instituții la ușă, doar că nu toți au plecat mulțumiți acasă.
S-au întâlnit cu ursul lângă o pârtie de schi din Straja: doi tineri au lăsat schiurile și au sunat la 112 # Adevarul.ro
Prezența unui urs a fost semnalată luni după-amiază în zona telecabinei din stațiunea Straja, în apropierea unei pârtii de schi.
Imagini inedite cu fostul șef ANAF. Lucian Heiuș a făcut baie în zăpadă, la bustul gol: „După două zile fără energie electrică” # Adevarul.ro
Fostul președinte al ANAF și actualul vicepreședinte al Curții de Conturi, a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare făcând „baie” în zăpadă.
Horoscop marți, 6 ianuarie. Nativii unei zodii se pot aștepta la recompense pentru efortul depus # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, a pregătit previziunile complete pentru ziua de marți, 6 ianuarie, astfel încât fiecare să ştie la ce să fie atent.
