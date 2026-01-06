O româncă din Spania caută lucrători pentru recoltarea „aurului verde”. Ce cerință trebuie îndeplinită
Click.ro, 6 ianuarie 2026 12:50
Marinela, o tânără româncă stabilită în Spania, a devenit virală pe TikTok după ce a lansat un apel surprinzător: caută muncitori pentru o fermă uriașă de fistic din provincia Albacete. Plata este generoasă, iar videoclipul său publicat pe rețlele de socializare a strâns aproape două milioane de viz
De la 1 ianuarie 2026, România a introdus o taxă de 25 de lei pentru toate coletele cu valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene, vizând comenzile de pe platforme populare precum Shein, Temu, AliExpress sau Trendyol. Taxa este, în mod oficial, suportată de expeditor.
Eugen Cristea, mărturisiri cutremurătoare despre Cristina Deleanu. Cum a visat-o actorul pe soția sa după ce a pus un buchet de flori lângă poza ei: „M-am trezit imediat. Mi s-a făcut rău” # Click.ro
Actorul Eugen Cristea a călătorit pentru a opta oară în Israel, însă gândul îi era mereu la soția sa, Cristina Deleanu, care a trecut în neființă pe 15 mai 2025. În timpul vizitei, dar și la întoarcerea acasă, actorul a visat-o frecvent, simțindu-i prezența și trăind momente emoționante.
O femeie a murit în noaptea de Anul Nou după ce s-a înecat cu o prăjitură tradițională. Desertul a provocat și alte zeci de victime # Click.ro
Ceea ce se anunța a fi un moment de sărbătoare s-a transformat într-un coșmar. Chiar în minute ale anului, o femeie a murit din cauza unui desert tradițional.
Au fost identificate toate cele 116 persoane rănite în incendiul de de la Crans-Montana în noaptea de Anul Nou # Click.ro
Toţi cei 116 răniţi în incendiul din barul Le Constellation, din Crans-Montana, au fost identificaţi, iar 83 dintre ei rămân internaţi în spitale, unele cazuri fiind tratate în clinici specializate din Europa.
Secretul frumuseții și întreținerii Claudiei Pavel: „Este primul lucru pe care îl fac când mă trezesc!” # Click.ro
Claudia Pavel aka Cream a avut dintotdeauna o genă bună și a moștenit frumusețea mamei sale.
Capturarea lui Maduro, transformată în anime și desen animat 3D. Cum apar Trump și Xi Jinping | VIDEO # Click.ro
Capturarea lui Nicolas Maduro de către forțele americane a fost reinterpretată vizual de creatori de conținut cu ajutorul inteligenței artificiale. Un video este un anime plin de tensiune, iar cel de-al doilea un desen animat satiric 3D. În cele două filmulețe apar Donald Trump și Xi Jinping.
Tehnicianul se află pentru a patra oară în fotbalul saudit.
Cine a fost femeia care a parcurs 4.000 de km pentru a vedea Oceanul Pacific înainte să moară. Avea 63 de ani când și-a îndeplinit ultima dorință # Click.ro
Annie Wilkins, o femeie în vârstă de 63 de ani din statul Maine, se afla într-un moment critic al vieții sale. Bolnavă și fără resurse, pierduse în 1954 aproape tot ce avea: ferma îi fusese pusă sub sechestru, nu mai avea bani și nici familie apropiată care să o sprijine. Medicii fuseseră categorici
După despărțirea de CRBL, Elena Vîșcu își dorește să devină din nou mamă. În ce relație a rămas cu tatăl fiicei sale # Click.ro
După o despărțire care i-a rănit sufletul, Elena Vîșcu (38 de ani) și-a găsit, în sfârșit, liniștea și privește înainte cu optimism. Coregrafa spune că l-a iertat pe CRBL (47 de ani) și are planuri mărețe de viitor.
Românca se pregătește pentru Australian Open.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări meteo pentru perioada următoare, anunțând temperaturi foarte scăzute, precipitații sub formă de ninsoare și polei, precum și intensificări ale vântului.
Lucrurile pe care tehnologia nu le va înlocui niciodată. Explicația simplă pe care o caută toată lumea # Click.ro
Într-o lume în care telefoanele ne recunosc fața, mașinile pot conduce singure, iar inteligența artificială scrie texte și compune muzică, apare firesc o întrebare: ce mai rămâne exclusiv uman? Tehnologia avansează rapid, dar există teritorii unde, oricât de sofisticată ar deveni, nu va putea înlocu
Cum arăta viața vedetelor din România înainte să ajungă celebre. Ce meserii neașteptate aveau Gina Pistol, Dan Negru sau Antonia # Click.ro
Mulți dintre cei care astăzi strălucesc pe micile ecrane sau în muzică nu și‑au început cariera imediat în showbiz. Înainte de succes, unele vedete autohtone au lucrat în domenii total diferite, demonstrând că drumul până la celebritate a fost adesea presărat cu experiențe surprinzătoare.
Atacantul a făcut o mutare curioasă la 23 de ani.
Situație catastrofală pe drumurile din Franța din cauza vremii. Aproape 1.000 de km de ambuteiaje | VIDEO # Click.ro
Situație catastrofală pe drumurile din Franța din cauza ninsorilor abundente. Internetul este plin cu imagini surprinse pe autostrăzile din Franța, acoperite de zăpadă și cu ambuteiaje record, care au ajuns la apropae 1.000 de kilometri.
Culoarea aleasă greșit poate transforma o manichiură elegantă într-un element care scoate în evidență ridurile, venele și petele pigmentare, conferind mâinilor un aspect vizual mai matur.
Universitatea unde studenții învață să devină spioni adevărați. Profesorii nu cunosc identitatea cursanților din fața lor: „Rareori știu trecutul agenților” # Click.ro
În cadrul unei universități din Franța, studenții învață cum să devină spioni adevărați, într-o atmosferă parcă desprinsă din filme. Tinerii studiază alături de agenții activi ai serviciilor secrete și nici măcar profesorii nu cunosc numele reale ale cursanților din fața lor.
Teroare in Venezuaela după ce Delcy Rodriguez i-a luat locul lui Nicolas Maduro și a dat primele ordine # Click.ro
Regimul venezuelean a declanșat o represiune extremă împotriva societății civile după capturarea dictatorului Nicolas Maduro, într-o operațiune a forțelor speciale americane. Delcy Rodriguez a emis imediat primele ordine dure
România, țara recordurilor. Peste 100 de performanțe confirmate de Guinness World Records # Click.ro
România continuă să impresioneze la nivel mondial, cu peste 100 de recorduri confirmate de Guinness World Records. De la sportivi legendari și artiști de excepție, până la tradiții culturale și inițiative comunitare inovatoare, țara noastră se situează printre liderii mondiali la capitolul realizări
Seism de 6,2 grade în Japonia. Ce zone au fost afectate și ce se întâmplă cu centralele nucleare # Click.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 a zguduit marți vestul Japoniei, fiind resimțit în mai multe regiuni, fără a declanșa alerte de tsunami. Seismul a captat atenția autorităților și a locuitorilor din orașele apropiate, fiind considerat semnificativ datorită intensității percepute la suprafață.
Cătălin Scărlătescu a publicat prima fotografie cu noua iubită. Unde se află celebrul chef și partenera sa în primele zile ale anului # Click.ro
Cătălin ScărlătescuCătălin Scărlătescu (53 de ani) pare că a uitat definitiv de relația cu Doina Teodoru (36 de ani). Juratul emisiunii „MasterChef” se află într-o vacanță exotică, alături de o femeie misterioasă, iar fanii bănuiesc că aceasta ar fi chiar noua lui iubită.
Guimarães, una dintre cele mai captivante destinații europene pentru 2026. Jumătate din locuitori au sub 30 de ani # Click.ro
Un oraș medieval uimitor, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, a fost desemnat printre cele mai bune 20 de destinații turistice pentru 2026. Guimarães este considerat „surprinzător de puțin cunoscut”,
Meteorologii anunță că temperaturile vor fi ușor peste valorile normale pentru această perioadă în mai multe regiuni din România, în a doua jumătate a lunii ianuarie.
Meserii dispărute care astăzi par absurde, dar au fost indispensabile. De ce avea lumea nevoie de ele în viața de zi cu zi # Click.ro
Înainte de tehnologie, automatizare și servicii digitale, societatea funcționa datorită unor meserii care astăzi pot părea inutile sau chiar ridicole. Totuși, la momentul respectiv, ele rezolvau probleme reale și erau parte esențială din viața de zi cu zi. Dispariția lor nu a fost cauzată de lipsa d
Serialul care a cucerit milioane de fani din întreaga lume și care o să fie disponibil și pe Netflix. Te va ține cu sufletul la gură până în ultima secundă # Click.ro
Netflix adaugă în catalogul său un thriller apreciat de critici și public: „The Following”, serialul care a captat atenția telespectatorilor încă de la debut prin ritmul său alert și povestea captivantă.
Trei carabiniere curajoase au salvat o familie de români blocată pe marginea prăpastiei: „Sunt eroinele noastre”. S-a întâmplat chiar în prima zi a anului # Click.ro
O familie de români a fost salvată de trei carabiniere aflate în timpul liber, după ce mașina lor a rămas blocată în zăpadă, la marginea unei prăpăstii din Italia. Incidentul a avut loc în prima zi a anului.
María Corina Machado, lidera opoziției venezuelene: „Mi-ar plăcea să împart Premiul Nobel pentru Pace cu Donald Trump” # Click.ro
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că ar dori să împartă Premiul Nobel pentru Pace cuDonald Trump. Machado a explicat că poporul venezuelean consideră că Trump merită recunoașterea pentru contribuția sa la prăbușirea regimului lui Nicolás Maduro.
Adevărul despre impozitul din România. Unde se află Bucureștiul față de Paris, Madrid, Berlin sau Roma # Click.ro
Creștere impozitelor pe proprietate de la 1 ianuarie 2026 a stârnit dezbateri aprinse pe rețelele sociale. Românii se tem de scumpiri, însă comparația cu marile capitale europene spune o altă poveste.
Cum să faci un lichid de parbriz de casă care nu îngheață iarna, miroase bine și este excelent și vara # Click.ro
Ai pățit vreodată să apeși butonul ștergătoarelor într-o dimineață geroasă și să nu se întâmple absolut nimic? Lichidul de parbriz a înghețat, duzele sunt blocate, iar tu cureți geamul cu ce găsești la îndemână, regretând că ai dat bani pe un produs „premium” care promitea protecție până la temperat
Ceața creează condiții dificile de trafic pe mai multe autostrăzi și drumuri din România. Care sunt zonele afectate # Click.ro
Un fenomen meteorologic frecvent în sezonul rece creează dificultăți pentru șoferi pe mai multe artere importante din România. Ceața densă reduce semnificativ vizibilitatea pe segmente ale principalelor autostrăzi, dar și pe drumuri din Capitală și din mai multe județe, fără ca traficul să fie bloca
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor # Click.ro
Începând cu 10 ianuarie, configurațiile astrale aduc schimbări majore pentru anumite semne zodiacale. Tranzitele planetare favorizează claritatea, deciziile inspirate și oportunitățile neașteptate, iar pentru unii nativi această perioadă marchează începutul uneia dintre cele mai bune etape din viața
Cum să înțelegi de ce ai ceea ce ai. Folosește Piramida lui Dilts pentru a produce schimbări reale # Click.ro
Te-ai întrebat vreodată de ce, în ciuda eforturilor depuse, anumite aspecte ale vieții tale nu se schimbă niciodată așa cum ți-ai dori? Este un fenomen cât se poate de firesc să te simți blocat sau să simți că tot ce faci nu aduce rezultatele așteptate.
Secretele foliei de aluminiu în bucătărie. Când este recomandat să folosești partea lucioasă și când pe cea mată # Click.ro
Folia de aluminiu este un element indispensabil în orice bucătărie modernă, dar mulți dintre noi nu știu exact cum să o folosească corect. De la coacerea fripturilor la protejarea legumelor sensibile sau păstrarea alimentelor proaspete, alegerea între partea lucioasă și cea mată este greu de făcut.
Ai ales anul acesta un brad natural de Crăciun? Beneficiile neașteptate ale acestuia asupra sistemul imunitar # Click.ro
Ai păstrat bradul de Crăciun câteva zile în plus sau încă mai miroase în casă a pin proaspăt? Surprinzător, acest simbol al sărbătorilor nu aduce doar bucurie vizuală și nostalgie, ci poate avea și efecte reale asupra sănătății.
Cuvintele dure ale lui Carl Gustav Jung, unul dintre cei mai influenți psihologi ai secolului xx, care te vor ajuta să încetezi să mai suferi din cauza celor la care ții # Click.ro
Deseori nu acțiunile altora ne rănesc cel mai mult, ci felul în care le interpretăm și cât de mult le permitem să ne afecteze emoțional. Dezamăgirea, frustrarea și sentimentul de nedreptate pot persista mult timp, afectându-ne starea de bine.
5 semne că ai consumat prea multă cofeină. Simptomele supradozei pe care nu trebuie să le ignori # Click.ro
Cafeaua, băuturile energizante și ceaiul pot fi benefice în cantități moderate, dar prea multă cofeină poate provoca probleme grave de sănătate. Iată semnele de avertizare care trebuie luate în serios.
Cele 3 zodii care vor avea noroc cu carul de Sfântul Ion. Vin bucurii pe bandă rulantă pentru acești nativi # Click.ro
Sfântul Ion nu aduce doar sărbătoare și tradiție, ci și o doză importantă de noroc pentru anumite zodii. Conform astrologilor, trei semne zodiacale vor fi răsfățate de astre în perioada imediat următoare, iar bucuriile vor apărea pe bandă rulantă.
Licitație spectaculoasă de Anul Nou în Japonia. Un singur pește a costat peste 3 milioane de dolari # Click.ro
Japonia a înregistrat un nou record impresionant în piața de pește Toyosu din Tokyo. Un ton gigant cu aripioară albastră, cântărind 243 de kilograme, a fost vândut la licitația de Anul Nou pentru incredibila sumă de 510 milioane yeni, adică aproximativ 3,24 milioane de dolari.
Ce țară a renunțat complet la Revelion. 31 decembrie a dispărut pur și simplu din calendar # Click.ro
Când majoritatea lumii sărbătorește trecerea în Noul An pe 31 decembrie, un mic arhipelag din Pacific a luat o decizie fără precedent: a eliminat complet această zi.
Testul de inteligență dificil care dă bătăi de cap celor mai mulți oameni. Doar geniile găsesc melcul din imagine în doar 5 secunde # Click.ro
Este un test de inteligență aparent banal, dar, în realitate, este mult mai dificil de rezolvat decât am crezut. Practic, tot ce trebuie să facem este să găsim melcul ascuns undeva în această imagine.
Politica neobișnuită adoptată de tot mai multe companii. De ce preferă angajații să lucreze desculți # Click.ro
Un nou trend începe să fie tot mai popular în Statele Unite, deși poate părea destul de neobișnuit la prima vedere. Este vorba despre mersul desculț la birou, un obicei care, până acum, era considerat a fi ceva excentric.
Coafuri la modă în 2026 pentru femeile de peste 50 de ani. Tunsori care întineresc și pun în valoare trăsăturile # Click.ro
Anul 2026 aduce o schimbare vizibilă în felul în care moda privește frumusețea matură. Coafurile nu mai sunt gândite pentru a „ascunde vârsta”, ci pentru a evidenția naturalețea, eleganța și personalitatea femeilor de peste 50 de ani.
Zodiile care au șanse mari să câștige la Loto la finalul acestei luni. Acești nativi vor mai avea parte de o bucurie imensă # Click.ro
Astrologia arată că anumite zodii vor avea șanse crescute la câștiguri financiare la Loto în ultimele zile ale lunii. Descoperă cine sunt norocoșii și ce energii le susțin succesul.
În timp ce călătorea cu trenul, un român a filmat meniul și mâncarea servită în noile vagoane restaurant ale CFR Călători. În videoclipul postat de tânăr pe TikTok, se pot observa și prețurile pentru fiecare fel, iar clipul a stârnit numeroase reacții în rândul internauților.
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”. Cu ce s-a ocupat înainte să devină celebră # Click.ro
Artista Codruța Sanfira este una dintre cele mai surprinzătoare apariții din „Desafio: Aventura”. De-a lungul competiției, ea dorește să își testeze cu adevărat limitele și să demonstreze că ambiția și sensibilitatea pot face echipă, chiar și în cele mai dificile condiții.
Pentru trei zodii anume, perioada de după Bobotează și Sfântul Ion se anunță a fi una plină de noroc. Acești nativi vor începe un nou capitol în viața lor, însă trebuie să își asculte intuiția și să își urmeze cu adevărat visele.
Motivul incredibil pentru care o casă de lux este demolată. Proprietarii au luat decizia după ce au renovat-o # Click.ro
Ce ar fi trebuit să fie un vis devenit realitate s-a transformat rapid într-un coșmar pentru o familie din Noua Zeelandă. Acum, casa lor, o proprietate superbă din Hamilton, este în curs de demolare dintr-un motiv de-a dreptul surprinzător.
Două românce din Italia, acuzate că au vrut să pună mâna pe întreaga avere de 800.000 de euro a bărbatului pe care îl îngrijeau # Click.ro
Două românce, angajate să aibă grijă de un italian în vârstă, au fost acuzate că au încercat să pună mâna pe întreaga avere a bărbatului. Povestea combină dorința de îmbogățire rapidă cu cruzimea față de o persoană vulnerabilă și ridică semne de întrebare despre protecția celor aflați în dificultate
Alimentul „vedetă” al iernii care îți protejează organismul. Mihaela Bilic îi laudă calitățile nutritive: „E de bine!” # Click.ro
Vrei să îți întărești organismul sau să îți reglezi nivelul grăsimilor din sânge? Cunoscutul nutriționist Mihaela Bilic îți spune ce trebuie să incluzi mai des în alimentație!
