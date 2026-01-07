De ce nu trebuie rezervată vacanța de vară în ianuarie. Un expert spune care este cea mai ieftină lună
Click.ro, 7 ianuarie 2026 21:10
De-abia ne aflăm în primele zile ale lunii ianuarie, însă vremea rece din această perioadă ne face să ne gândim tot mai des la vacanța în care vom merge odată cu sosirea verii. Iar mulți dintre noi putem fi tentați să ne rezervăm deja un sejur în locația pe care visăm să o vizităm.
De ce nu trebuie rezervată vacanța de vară în ianuarie. Un expert spune care este cea mai ieftină lună
Ofertă rară într-un oraș din România! Apartament renovat și mobilat complet, scos la vânzare cu doar 7.000 de euro # Click.ro
Într-o perioadă în care prețurile locuințelor cresc constant, o ofertă din Lipova, județul Arad, pare pur și simplu ireală. Un apartament complet renovat și mobilat poate fi cumpărat pentru doar 7.000 de euro, un preț care atrage imediat atenția celor cu buget redus sau a celor care caută o investiț
Cum și-a obținut Mihail Sadoveanu averea impresionantă. Detaliile mai puțin știute despre autor # Click.ro
Mihail Sadoveanu este unul dintre cei mai cunoscuți autori români din toate timpurile. Cu toate acestea, doar foarte puțini oameni știu și cât de bogat era renumitul scriitor, mai ales pentru standardele vremurilor în care a trăit.
Mihai Albu a călătorit cu trenul spre Predeal, ca să evite iadul de pe DN1: „Am scăpat de patru ore în plus de nervi!” Ghinionul Monicăi Davidescu, aflată în trafic: „Calvar!” # Click.ro
Mihai Albu a călătorit cu trenul până la Predeal, ca să scape de infernul de pe DN1: „Ajungi rapid!” Ce a pățit însă Monica Davidescu, aflată la volan?
Divorț la notar în 2026! Cât te va costa să te separi amiabil, cu sau fără copii. Prețurile au crescut față de anii trecuți # Click.ro
Anul 2026 aduce nu doar facturi mai mari pentru locuințe și taxe, ci și costuri mai ridicate pentru divorțuri oficiale. Separarea la notar rămâne cea mai rapidă și discretă modalitate de a încheia o căsnicie amiabilă, însă cheltuielile pot varia semnificativ, mai ales când în joc sunt și copiii.
Este o cicatrice pe care cu siguranță am observat-o de-a lungul timpului pe brațul multor oameni. Iar deși poate părea o prezență destul de neobișnuită, această cicatrice are, de fapt, o explicație foarte banală și logică.
Cei mai mulți dintre noi aruncăm rapid bureții de vase atunci când se uzează, fără să stăm prea mult pe gânduri. Cu toate acestea, în realitate, indiferent de cât de banale pot părea a fi, aceste mici obiecte sunt mult mai utile decât am crezut.
Impozit majorat cu 1.500%. Un șofer de mașină hibrid plătește mai mult decât proprietarii de mașini vechi # Click.ro
Noul sistem de impozitare auto a creat situații controversate. Proprietarii de mașini hibride și moderne ajung să plătească mult mai mult decât cei care circulă cu mașini vechi și foarte poluante, cu diferențe de până la câteva mii de procente.
Reacția unui influencer american după ce a încercat mâncare românească pentru prima oară: „Secretul a ieșit la iveală” # Click.ro
Un cunoscut vlogger american a făcut senzație pe Internet după ce a încercat pentru prima oară mâncare tradițională românească. El a descoperit preparatele din țara noastră într-un restaurant din New York, iar reacțiile sale au devenit rapid virale în mediul online.
Cum să faci un tort de carne, vedeta sezonului, și cea mai bună prăjitură cu mălai și urdă. Îți vei impresiona musafirii # Click.ro
Carne la garniță sau tort de carne, vedeta unei petreceri reușite? Știați că tortul de carne este acum vedeta petrecerilor aniversare și al sărbătorilor?
În Harbin, unul dintre cele mai friguroase orașe din lume, iarna temperaturile scad frecvent până la minus 30 de grade Celsius, iar locuitorii trăiesc fără încălzire centralizată. Soluțiile tradiționale asiatice, cum ar fi platformele încălzite sau podelele calde, oferă o lecție surprinzătoare despr
Astrologii avertizează! Ce poți pierde în 2026, în funcție de zodie. Unii nativi rămân fără job, alții au probleme de sănătate # Click.ro
Anul 2026 vine cu schimbări majore pentru toate zodiile, iar astrologii atrag atenția că nu va fi un an ușor pentru mulți nativi.
Mesajul de încurajare al lui Rică Răducanu pentru Dan Petrescu, după ce a slăbit 30 de kilograme, din cauza bolii: „Să revii în fotbal, avem nevoie de tine!” # Click.ro
Mesajul de încurajare al lui Rică Răducanu pentru Dan Petrescu, după ce a slăbit 30 de kilograme, din cauza bolii: „Să revii în fotbal, avem nevoie de tine!”
Alex Bodi, foc și pară. Ce declarații acide a făcut la adresa Ramonei Olaru: „O să râdă toată lumea!” # Click.ro
Conflictul dintre Alex Bodi și Ramona Olaru a captat atenția publicului în ultimele zile, după ce asistenta de la Neatza a făcut declarații controversate despre standardele sale de viață și importanța banilor în alegerea unui partener. Afaceristul nu a ezitat să îi răspundă dur, iar tensiunile au e
Răsturnare de situație în relația lui Ilie Năstase cu Ioana. Cei doi s-au împăcat: „Suntem oameni normali la cap” # Click.ro
După mai multe despărțiri și împăcări, Ilie și Ioana Năstase par să fi ales să dea o nouă șansă căsniciei lor. Deși în urmă cu doar câteva luni Ioana depusese cererea de divorț, cei doi au fost văzuți împreună de sărbători, iar fostul tenismen a declarat că relația lor merge bine și că au lăsat totu
Un refugiu pentru animale sălbatice din Ontario a organizat o petrecere pentru unul dintre urșii săi polari. Habitatul Urșilor Polari din Cochrane a anunțat că petrecerea aniversară a lui Ganuk, care a împlinit 16 ani, a inclus o mașină de jucărie mare
Daniel Pavel (46 de ani), prezentatorul reality show-ului “Desafio: Aventura” de la PROTV a început anul cum nu se poate mai bine.
Supa tradițională care te întinerește. Conține licopen și zeci de vitamine esențiale pentru piele, vedere și imunitate # Click.ro
Supa de roșii este o rețetă foarte simplă, populară printre români din întreaga țară. Însă, nu foarte multă lume știe și cât de benefică pentru sănătate este această mâncare delicioasă. Ea este plină de vitamine și foarte utilă pentru longevitate.
Rihanna (37 de ani) a atras toate privirile într-o serie de fotografii senzuale, postate marți pe Instagram. Cântăreața, care se laudă cu o avere de 1 miliard de dolari, și-a promovat noua linie de articole Savage X Fenty creată special pentru Ziua Îndrăgostiților. Ea s-a pozat într-un set de lenjer
Ultimul partener de viață al lui Brigitte Bardot rupe tăcerea. De ce boală gravă a suferit legendara actriță # Click.ro
Brigitte Bardot, una dintre cele mai mari actrițe și simboluri ale cinematografiei franceze, s-a stins din viață pe 28 decembrie, la vârsta de 91 de ani. În ultimele luni, actrița s-a confruntat cu o boală gravă, iar soțul ei, Bernard d’Ormale, a dezvăluit pentru prima dată cum au fost ultimele clip
Cum îți dai seama că nu e bine să mănânci într-un restaurant. Semnele care arată că un local trebuie evitat # Click.ro
Un restaurant de slabă calitate poate fi recunoscut după mai multe semne subtile, nu numai după recenziile din mediul online.
Olga Naumova, originară din Belarus, a doborât recordul mondial pentru cel mai înalt salt de sky surfing, după 15 ani de experiență în acest sport. Pe 10 noiembrie 2025, Olga a decolat cu un elicopter în Syangboche, Nepal, și a urcat deasupra vârfurilor înzăpezite ale Muntelui Everest și ale lanțulu
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, vacanță de vis la început de an. Ce destinații au bifat cei doi soți # Click.ro
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au marcat atât finalul lui 2025, cât și primele zile ale acestui an cu o experiență inedită. Cei doi soți au profitat din plin de zilele libere și au bifat mai multe destinații de vis.
Doctor Cezar, adevărul despre beneficiile postului negru, atât de popular printre vedete! Cum ne revenim după sărbători? „Poate să-ți facă mai mult rău decât bine…” # Click.ro
Ce spune Doctor Cezar despre postul negru? Trebuie alternate perioadele de abundență cu cele de restricție.
Spania rămâne una dintre cele mai vizitate destinații din lume, dar nu toate locurile oferă experiența promisă. Între zonele frecventate de turiști și cele iubite de localnici există o diferență uriașă. Multe dintre atracțiile celebre au devenit capcane turistice scumpe și aglomerate.
16:10
Horoscop joi, 8 ianuarie. Ziua aduce multă mișcare la nivel relațional, dar și provocări legate de echilibru, responsabilități și bani.
Crimă cutremurătoare în Capitală! Un bărbat și-a ucis fratele din cauza unei datorii de 200 de lei. Gestul neașteptat pe care l-a făcut imediat după tragedie # Click.ro
Un incident grav a avut loc într-un cartier din Sectorul 2 al Capitalei, unde o neînțelegere între doi frați a avut un deznodământ dramatic. O altercație pornită pe fondul consumului de alcool a escaladat într-un act de violență extremă, care a dus la pierderea unei vieți omenești și a șocat inclusi
Zi specială pentru Simona Gherghe! Unde își petrece vacanța de ziua onomastică a fiului ei: „Tocmai am văzut că termometrul de pe telefon spune că sunt -20 de grade” # Click.ro
Simona Gherghe se bucură de o pauză binemeritată alături de familie, într-o vacanță petrecută în Austria. Prezentatoarea TV a ales o stațiune montană renumită pentru pârtiile sale, situată în apropierea unui ghețar, unde atât ea, cât și cei mici, au profitat din plin de sporturile de iarnă.
Ce s-a întâmplat azi, de Sf. Ioan, la mormântul lui Ion Dolănescu? Au pus boxa pe cavou și i-au cântat la microfon! Amintirile lui Ionuț Petrescu, presupusul fiu: „Era un om bun!” # Click.ro
Ce s-a întâmplat azi, de Sf. Ioan, la mormântul lui Ion Dolănescu. Au pus boxa pe cavou și i-au cântat la microfon! Amintirile lui Ionuț Petrescu, presupusul fiu: „Era un om bun!”
Antonia, experiență traumatizantă în cabinetul unui estetician: „Urăsc cum mulți doctori te fac să te simți”. Ce i s-a întâmplat artistei în urmă cu un an # Click.ro
Antonia (36 de ani) a povestit o experiență traumatizantă prin care a trecut în urmă cu un an. Cântăreața a povestit cum a încercat un medic să o convingă să opteze pentru intervenții de care nu avea nevoie.
Peste două milioane de pensionari din Bulgaria își primesc azi prima pensie în euro. Cozi de la prima oră # Click.ro
Bulgaria a început marți plata pensiilor în euro. Peste două milioane de bătrâni își vor încasa sumele în moneda europeană. O parte dintre bani intră direct în conturile bancare, dar peste 600.000 de pensionari își vor ridica sumele de la oficii poștale.
Fiul unui cântăreț cunoscut plănuia să petreacă de Revelion în barul din Crans-Montana. Alegerea de ultim moment care l-a ținut departe de incendiul devastator # Click.ro
Băiatul unui cântăreț celebru urma să petreacă în barul Le Constellation, din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea în care un incendiu devastator a ucis 40 de persoane și a rănit alte 116.
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia” # Click.ro
Mamă de 4 copii, Alina Laufer nu mai are teamă de nimic. Are deja multă experiență și adoră să își plimbe copiii încă de mici, chiar foarte mici.
Greșeala alimentară banală care îți sabotează digestia. Ce trebuie să ai în vedere dacă nu vrei să te balonezi # Click.ro
Balonarea, senzația de stomac „plin” sau disconfortul digestiv după masă sunt probleme frecvente, chiar și în rândul persoanelor care cred că mănâncă sănătos. De multe ori, cauza nu este cantitatea de mâncare, ci ordinea în care sunt consumate alimentele.
Ia-ți adio de la treburile casnice! Roboții umanoizi vor face curățenie în locul tău din 2026. Cât costă investiția # Click.ro
Curățenia, pregătirea cafelei, spălatul vaselor sau organizarea locuinței ar putea deveni, în curând, sarcini complet automate. Tehnologia care părea până de curând doar în laboratoare sau fabrici de mari dimensiuni se mută în spațiul casnic, iar roboții umanoizi gata să preia activitățile cotidiene
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creșterea celor patru fiice ale sale. Persoanele de încredere pe care se bazează: „Preiau responsabilitățile” # Click.ro
Laura Cosoi (44 de ani) se poate considera o femeie norocoasă. Actrița are parte de susținerea oamenilor dragi în creșterea celor patru fiice ale sale, care îi oferă ajutorul atunci când are cea mai mare nevoie.
Furtuna Goretti lovește Europa: frig de „intensitate rară”, ninsori abundente, mii de curse anulate # Click.ro
Cinci persoane au murit în Franța și o femeie în Bosnia, în timpul unor condiții meteo extreme aduse de furtuna Goretti. Frigul pătrunzător, ninsorile și ploile abundente au provocat inundații și pene de curent în cel puțin șase țări europene până acum.
De ce a plecat soțul Bellei Santiago la „Survivor”?! „Nu ne-am terminat nici acum casa!” Artista își mai dorește un copil în 2026 # Click.ro
Bella Santiano a despărțit de soțul ei, Nicu Grigore, chiar înainte de Sărbători. Bărbatul a plecat la Survivor să termine casa.
Apă neagră la robinete și facturi de apă potabilă! Realitatea zilnică pentru aproape 40.000 de locuitori din Curtea de Argeș # Click.ro
Apă tulbure, de culoare neagră, plină de nisip și imposibil de folosit: aceasta este realitatea zilnică pentru aproape 40.000 de locuitori din Curtea de Argeș. De aproape trei luni, de când au început lucrările de golire a Barajului Vidraru, la robinete nu mai curge apă bună nici pentru spălat.
Regula de bază pe care Andreea Marin a aplicat-o în educația fiicei sale, Violeta Bănică: „Te iubesc, dar uneori...” # Click.ro
Andreea Marin (51 de ani) a spus de la ce regulă nu s-a abătut în educația fiicei sale. Pentru vedetă, această condiție a fost obligatorie în procesul de formare al caracterului Violetei (17 ani).
Strategia în patru pași a lui Trump pentru a pune mâna pe Groenlanda. O tactică, folosită de Rusia în România # Click.ro
O invazie a capitalei Groenlandei, Nuuk , sau o preluare a Venezuelei de către SUA ar fi părut scenarii science fiction până de curând. Cu toate acestea, după atacul militar asupra Caracasului de sâmbătă
Pentru mulți oameni, somnul nu vine ușor, iar nopțile lungi și neliniștite devin o problemă frecventă. Din fericire, există metode simple, bazate pe modul în care funcționează creierul și sistemul nervos, care pot ajuta corpul să intre mai rapid în starea de relaxare necesară somnului. Un astfel de
Vladimir Drăghia, primele declarații despre divorț la întoarcerea de la „Desafio: Aventura”! În ce relații este cu soția după ce a petrecut două luni în Thailanda? # Click.ro
Vladimir Drăghia este la cel de-al doilea reality show de supraviețuire, după ce a câștigat prima ediție a „Exatlon”.
Cea mai delicioasă rețetă de tort Cheesecake Red Velvet. O să te cucerească de la prima înghițitură # Click.ro
Dacă ești în căutarea unui desert sofisticat, dar totodată ușor de realizat, tortul Cheesecake Red Velvet este alegerea perfectă. Această combinație reușită între un blat pufos, ușor umed, cu gust intens de cacao și o cremă fină de brânză cu frișcă, va transforma orice ocazie într-un moment special.
Actrița Evangeline Lilly, probleme serioase de sănătate în urma unei lovituri puternice la cap. Ce diagnostic a primit # Click.ro
Evangeline Lilly (46 de ani) traversează o perioadă dificilă, după un accident suferit în cursul anului 2025. Actrița, celebră pentru rolul lui Kate Austen din serialul „Lost”, se confruntă cu leziuni cerebrale severe.
Experiența de coșmar pe care a trăit-o un român în timpul unei călătorii cu trenul. Situația a stârnit un val uriaș de reacții în mediul online: „A început să împroaște cu apă...” # Click.ro
O călătorie aparent obișnuită cu trenul s-a transformat într-o experiență de coșmar pentru un român, după un incident petrecut în toaleta unui vagon. Povestea acestuia, publicată pe Reddit, s-a viralizat rapid și a generat un val de reacții, redeschizând discuția despre condițiile din trenurile de c
Nicușor Dan, blocat la Paris din cauza vremii. Cod portocaliu de ninsori și polei în Franța. Președintele vrea avion prezidențial - UPDATE # Click.ro
Președintele Nicușor Dan a fost nevoit să-și amâne întoarcerea în România, marți seara, după participarea la reuniunea „Coaliției de Voință” desfășurată la Paris.
Trecutul întunecat al patronului barului din Elveția, unde 40 de tineri au murit de Revelion: prostituție, fraudă, răpire, sechestrare # Click.ro
O privire vioaie, un zâmbet permanent și un trecut întunecat. La o săptămână de la tragedia care șocat lumea, din stațiunea Crans-Montana, unde 40 de tineri, mulți minori, au murit de Anul Nou, apar detalii șocante
La ce riscuri te expui dacă întârzii cu plata întreținerii. Legea nu permite penalități automate # Click.ro
Întârzierea plății cotelor de întreținere este o situație frecventă în blocurile și asociațiile de proprietari, iar multe persoane se întreabă ce sancțiuni pot fi aplicate și când acestea devin efective.
Obiectul care a salvat viața unui bărbat ce a căzut de la etajul 15. Martorii au privit îngroziți întreaga scenă # Click.ro
Un bărbat din China a supraviețuit în mod miraculos, după ce a căzut de la etajul 15 al unei clădiri rezidențiale. El a fost salvat de un obiect amplasat pe balconul unui apartament.
