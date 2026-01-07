Rețeta simplă care a ajutat-o pe o femeie să slăbească peste 10 kilograme

13:30

Apă tulbure, de culoare neagră, plină de nisip și imposibil de folosit: aceasta este realitatea zilnică pentru aproape 40.000 de locuitori din Curtea de Argeș. De aproape trei luni, de când au început lucrările de golire a Barajului Vidraru, la robinete nu mai curge apă bună nici pentru spălat.