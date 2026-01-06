Nvidia lansează platforma robotică Android la CES 2026, axată pe AI

02:20

La prima licitație din 2026, un ton roșu de 243 kg s-a vândut cu un preț record de 3,2 milioane de dolari la piața de pește Toyosu din Tokyo. Kiyoshi Kimura, supranumit „Regele tonului", a cumpărat peștele, depășind un record anterior de 2,1 milioane de dolari. Tonul provine din regiunile renumite pentru calitatea sa.