Ce spune Nicușor Dan despre numirile la conducerile SRI şi SIE

Moment important în evoluția sistemului de pensii administrate privat (Pilonul 2), la care participă cu contribuție obligatorie peste 8,3 milioane de români. Suma medie plătită către cei cărora li s-a născut dreptul la pensie a crescut de la trimestru la trimestru și a ajuns deja să echivaleze cu pensia medie pe mai bine de un an sau cu cea minimă pe aproape 27 de luni, adică peste doi ani. Toate acestea în condițiile în care sistemul se află aproximativ la jumătatea unui ciclu complet de viață.