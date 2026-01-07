Ce spune Nicușor Dan despre numirile la conducerile SRI şi SIE
Economica.net, 7 ianuarie 2026 07:20
Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat marţi seara că numirile pentru funcţiile de directori de la Serviciul Român de Informaţii şi de la Serviciul de Informaţii Externe vor fi făcute după discuţii cu partidele parlamentare, astfel încât ele să fie validate de Legislativ.
Acum 30 minute
07:20
Acum 12 ore
22:30
Creșterea TVA la 24% anul acesta nu este exclusă. Majorarea taxelor pe proprietate nu este suficientă – Adrian Codîrlașu, analist CFA # Economica.net
Majorarea cu peste 80% a impozitelor pe proprietate nu va fi probabil suficientă pentru reducerea deficitului bugetar sub 6,4% cum a anunțat premierul Bolojan. Din acest motiv, scenariul CFA prezentat la finalul anului trecut indică în scenariul pesimist arată că în a doua parte a lui 2026 vom asista probabil la o nouă majorare de TVA. ”Undeva la 23%-24%, similar cu media UE”, spune Adrian Codirlașu, vicepreședinte CFA România.
22:30
Moment important pentru 8,3 milioane de viitori pensionari: Se plătește a-13-a pensie pe un an întreg, din Pilonul 2. Pensiile private, la cote record # Economica.net
Moment important în evoluția sistemului de pensii administrate privat (Pilonul 2), la care participă cu contribuție obligatorie peste 8,3 milioane de români. Suma medie plătită către cei cărora li s-a născut dreptul la pensie a crescut de la trimestru la trimestru și a ajuns deja să echivaleze cu pensia medie pe mai bine de un an sau cu cea minimă pe aproape 27 de luni, adică peste doi ani. Toate acestea în condițiile în care sistemul se află aproximativ la jumătatea unui ciclu complet de viață.
22:20
Wizz Air a lansat pentru două zile reduceri de până la 26% pentru biletele de avion pe anumite rute. Economica.net a identificat care sunt destinațiile din București și din țară spre care se poate zbura cu 150 de lei dus-întors.
22:20
Roboții ies din fabrici: transporturile, agricultura și turismul devin tot mai automatizate. Topul vânzărilor # Economica.net
Pe lângă roboții industriali, care au transformat sectorul global al producției, stocul operațional triplându-se de la 1,5 la 4,7 milioane de unități în ultimul deceniu, roboți de uz profesional au înregistrat, de asemenea, progrese importante, arată un raport al Federației Internaționale de Robotică.
22:10
Kievul, Parisul și Londra au ajuns la un acord cu privire la desfășurarea unei forțe internaționale de menținere a păcii în Ucraina, după încheierea unui armistițiu # Economica.net
Liderii Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei au semnat marţi la Paris o "declaraţie de intenţie" privind desfăşurarea viitoare a unor forţe multinaţionale ca garanţie de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un armistiţiu, informează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
21:40
Nicușor Dan: „Coaliţia de Voinţă” a definit un documente militar care include garanții de securitate pentru Ucraina. România nu va trimite soldați # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat marţi seara, la Paris, că în cadrul reuniunii "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing) a fost definit un document militar care prevede cum vor fi exercitate garanţiile de securitate pentru Ucraina, cum vor fi împărţite sarcinile şi cine coordonează.
21:20
Germania trimite o fregată de patrulare să se alăture florei NATO din Marea Nordului, în contextul creșterii tensiunilor dintre SUA și Danemarca referitoare la Groenlanda # Economica.net
O fregată a Marinei Germane a plecat marţi pentru a se alătura forţelor NATO care monitorizează culoare strategice în Marea Nordului şi Marea Baltică, precum şi în Atlanticul de Nord, pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA şi Danemarca cu privire la controlul Groenlandei, relatează DPA, transmite Agerpres.
20:40
Sute de turiști sunt blocați pe celebra insulă Socotra, care aparține Yemenului, după ce zborurile au fost suspendate în urma luptelor dintre rebeli și forțele guvernamentale # Economica.net
Sute de turişti sunt blocaţi pe insula Socotra din Yemen, după ce reluarea luptelor din sudul Yemenului a determinat suspendarea zborurilor, relatează marţi Reuters şi DPA, transmite Agerpres.
20:30
România va inaugura 244 kilometri de autostradă și drum expres în 2026, an record – prognoze API # Economica.net
Asociația Pro Infrastructură (API), cea mai importantă organizație non-guvernamentală din domeniul infrastructurii de transport, prezintă marți previziunile rutiere pentru 2026, "an record", când ar putea fi inaugurați 244 kilometri.
20:20
Numirea șefilor SRI și SIE, la pachet cu numirea șefilor marilor parchete. Sunt patru – cinci variante luate în calcul la serviciile secrete – surse Agerpres # Economica.net
Numirea directorilor Serviciului Român de Informații și a Serviciului de Informații Externe va fi analizată "la pachet" cu șefii marilor parchete, au declarat marți surse politice.
19:30
Trump, către aleșii republicani: Dacă nu câștigăm alegerile din noiembrie, voi fi pus sub acuzare # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că republicanii "trebuie" să câştige alegerile parţiale din 2026, altfel va fi pus sub acuzare de democraţi, relatează Reuters, transmite Agerpres.
19:20
SUA promit să intervină în sprijinul forței europene de menținere a păcii din Ucraina în cazul unui atac rusesc – proiect # Economica.net
"Coaliţia de voinţă", aliaţii predominant europeni ai Kievului, se pregăteşte să afirme că viitoarea sa "forţă multinaţională pentru Ucraina" va beneficia de un "angajament al SUA de a sprijini forţa în cazul unui atac rusesc", în urma unui posibil armistiţiu, conform unui proiect de declaraţie de la summitul coaliţiei de la Paris obţinut de AFP marţi, transmite Agerpres.
18:40
O parte dintre zborurile de pe aeroporturile din Paris vor fi anulate miercuri dimineață din cauza ninsorilor abundente # Economica.net
Companiile aeriene vor fi nevoite să anuleze o parte din zborurile programate pentru miercuri dimineaţă pe aeroporturile din Paris din cauza ninsorilor prognozate, a anunţat marţi ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, informează AFP, transmite Agerpres.
Acum 24 ore
18:20
Statele Unite reduc numărul de vaccinuri recomandate copiilor. Trump susține că urmează exemplul Danemarcei, experții însă critică măsura # Economica.net
Departamentul american al Sănătăţii, condus de Robert Kennedy Jr., cunoscut ca "vaccinosceptic", a anunţat luni o reducere a numărului de vaccinuri recomandate pentru copii, într-un nou program descris ca fiind "mult mai rezonabil" de preşedintele Donald Trump, dar criticat pe scară largă de experţi, relatează AFP, citată de Agerpres.
18:00
Comisia Europeană a invitat miniștrii Agriculturii din statele membre la discuții pentru a-i convinge să susțină acordul comercial încheiat cu Mercosur # Economica.net
Comisia Europeană i-a convocat miercuri pe miniştrii Agriculturii din statele membre pentru o ultimă rundă de discuţii, în încercarea de a convinge Italia şi alte state membre ezitante să semneze un acord de liber schimb controversat cu blocul Mercosur (format din Brazilia, Argentina, Urguay și Paraguay), transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:40
Un trader misterios a câștigat peste 400.000 de dolari după ce a mizat pe înlăturarea președintelui venezuelean Maduro # Economica.net
Un trader necunoscut a obţinut un profit de aproximativ 410.000 de dolari, după ce a pariat că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, va fi înlăturat din funcţie, transmite Reuters, relatează Agerpres
17:40
Centrala electrică pe gaze de la Mintia, cea mai mare din Europa – pas uriaș înainte. Mass Group a luat credit de 500 de milioane de dolari pentru finalizarea ei, de la o bancă de top din Emirate # Economica.net
Emirates Islamic, una dintre principalele instituții financiare islamice din Emiratele Arabe Unite, a anunțat o tranzacție structurată de finanțare de referință, în valoare de 500 de milioane de dolari, acordată Mass Group Holding, una dintre companiile globale de top din domeniul producerii energiei electrice, cu sediul în Iordania, potrivit Trade Arabia.
17:10
Cel mai bogat ucrainenan cumpără masiv energie verde produsă în România. D.TRADING semnează un nou acord PPA preluând producția celui mai mare parc fotovoltaic de la noi # Economica.net
Producătorul independent israelian de energie Econergy Renewable Energy Ltd și D.TRADING, brațul de trading pan-european al companiei private ucrainene de energie DTEK, au semnat un acord de achiziție de energie (PPA) pentru 200 MW de capacitate, potrivit presei de specialitate.
17:00
Salt spectaculos pe piața mașinilor electrice din Germania în 2025. Vânzările au crescut cu peste 43% # Economica.net
Segmentul vehiculelor electrice din Germania a înregistrat o creştere semnificativă în 2025, recuperând o parte din decalajul acumulat, dar cu toate acestea constructorii germani se confruntă în continuare cu provocări semnificative, în special din cauza concurenţei chineze, informează AFP, transmite Agerpres.
16:50
ELCEN anunță că a finalizat lucrările de reparații la CET Sud. Compania spune că nu a oprit în timpul acestei avarii furnizarea agentului termic și pasează parte din răspundere la Termoenergetica # Economica.net
Electrocentrale București S.A. (ELCEN) a anunțat în această după-amiază că intervenția tehnică asupra cazanului de abur nr. 4 din cadrul CET București Sud a fost finalizată, iar echipamentul a fost readus în funcțiune în condiții de siguranță, conform procedurilor tehnice în vigoare.
16:30
Concediu medical 2026 – „Noua lege loveşte în toate părţile”. Reacţia Asociației Pacienţilor Cronici din România # Economica.net
Asociaţia Pacienţilor Cronici din România (APCR) susţine că decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical "loveşte nediferenţiat şi nedrept" în pacienţii oncologici, în cei cu boli cronice grave şi pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate.
16:30
Artmark anunță o creștre a vânzărilor la nivel consolidat de 11% pentru 2025. Cel mai scump tablou licitat anul trecut a fost un Grigorescu de 330.000 de euro # Economica.net
Artmark Grup anunță că a realizat anul trecut vânzări în ușoară creștere pe piața de artă din România, de 0,8%, o evoluție pe care o consideră semnificativă raportat la climatul economic mai dificil al anului trecut, relatează Agerpres.
16:20
Doar Groenlanda şi Danemarca îşi pot decide viitorul – Declaraţie comună a liderilor europeni # Economica.net
Guvernele Spaniei, Franţei, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei şi Danemarcei au apărat marţi suveranitatea Groenlandei împotriva pretenţiilor SUA, într-o declaraţie comună în care afirmă că securitatea arctică este "o prioritate" pentru Europa şi este critică pentru securitatea internaţională şi transatlantică, informează Reuters şi EFE.
16:00
Șoferii care vor să ajungă din Vâlcea în Argeș (sau invers) pe DJ 703G au parte de o surpriză neplăcută: drumul se închide fix la granița dintre județe. Circulația pe sectorul DJ 703G dintre Argeș și Vâlcea rămâne închisă până la 31 martie 2026, din cauza unui tronson de doar 500 de metri, complet distrus, în zona localității argeșene Șuici, scrie SeÎntâmplăÎnVâlcea.ro.
15:50
Oraşele Oulu, în Finlanda, şi Trencin, în Slovacia, vor fi Capitalele Europene ale Culturii în 2026 şi vor găzdui evenimente culturale pe tot parcursul anului, evidenţiind "bogăţia culturilor europene împărtăşite", a anunţat Comisia Europeană într-un comunicat difuzat marţi, informează EFE.
15:20
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu, afirmă că Electrocentrale Craiova, producătorul de energie termică pentru oraş, are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare şi se fac eforturi disperate pentru a se putea trece de iarna aceasta, potrivit Agerpres.
15:20
Societatea DAS Iași și-a adjudecat contractul pentru modernizarea parcării etajate de la terminalul Sosiri al Aeroportului Otopeni (Henri Coandă). Compania a câştigat contractul în detrimentul companiei Bog’Art, unul dintre cei mai mari constructori din țară.
15:00
Pace în Ucraina – Cum arată proiectul şi ce angajamente obligatorii sunt în declaraţia „Coaliţiei de Voinţă” # Economica.net
Garanţiile de securitate pentru Ucraina vor include "angajamente obligatorii" de a sprijini ţara "în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei în scopul restabilirii păcii", se arată marţi într-un proiect de declaraţie al "Coaliţiei de Voinţă" a aliaţilor Kievului, informează Reuters.
14:20
Armata obligatorie şi pace în Ucraina în condițiile impuse de Trump – Cum văd românii securitatea regională (sondaj) # Economica.net
Mai mult de două treimi dintre români (68%) consideră că pacea în Ucraina ar trebui semnată, în cazul negocierii acesteia, în condiţiile impuse de SUA, relevă un sondaj al Avangarde dat, marţi, publicităţii.
14:00
Încă o declaraţie controversată de la Viktor Orban despre Ucraina: „Suma astronomică de patru ori mai mare decât PIB-ul Ungariei” # Economica.net
Ucraina a prezentat încă o factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari americani, despre care pretinde că este necesară pentru a acoperi nevoile ţării în următorul deceniu, a scris prim-ministrul ungar Viktor Orban marţi, într-o postare pe Facebook, informează MTI.
13:40
13:30
Suveranitatea economică a Europei este „ameninţată” fără un euro digital – avertisment din Franţa # Economica.net
Suveranitatea economică pe care moneda euro o garantează Europei ar putea fi "ameninţată" dacă Europa nu adoptă un euro digital, a declarat marţi guvernatorul Băncii Franţei, Francois Villeroy de Galhau, transmite AFP.
13:10
Capturarea lui Maduro nu are nicio legătură cu petrolul. De ce ar fi atacat Trump de fapt Venezuela # Economica.net
Desantul american finalizat cu capturarea lui Nicolás Maduro și aducerea lui cu cătușe în SUA nu are legătura cu dorința americanilor de jefui vastele resurse de petrol ale Venezuelei, scrie Doug Stokes în publicația britanică The Spectator. Care ar fi fost adevăratul motiv al lui Trump, citiți mai departe.
12:50
Frații Pavăl deschid șampania în 2026, moment istoric. Ce se întâmplă cu magazinele Dedeman # Economica.net
Dedeman, rețeaua de magazine de bricolaj deținute de frații Adrian și Dragoș Pavăl, va atinge anul acesta un moment istoric. Compania deschide un magazin și în ultimul județ în care nu era prezent.
12:20
Hubul European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, în România – Mesaj de la Comisia Europeană # Economica.net
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că demersul său privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România are sprijinul Comisiei Europene şi autorităţile de la Bucureşti trebuie să vină cu un proiect concret în acest sens.
12:20
Wizz Air, unul dintre cei mai mari operatori aerieni low cost, anunță că intră puternic în 2026 și vorbește deja despre cea mai mare promoție a anului.
12:20
Trump anunţă că Rubio, Hegseth şi Stephen Miller vor coordona tranziţia în Venezuela # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de stat, Marco Rubio, secretarul apărării, Pete Hegseth, şi consilierul pe teme de securitate naţională şi migraţie, Stephen Miller, vor fi responsabili de coordonarea tranziţiei în Venezuela, afirmând totodată că preşedintele interimar al ţării, Delcy Rodriguez, "cooperează" cu SUA, informează EFE.
12:10
Nestle retrage de la comercializare mai multe loturi de lapte praf pentru sugari în Europa # Economica.net
Gigantul elveţian Nestle a anunţat luni o retragere voluntară de la comercializare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari mărcile SMA, BEBA şi NAN, în mai multe ţări europene, inclusiv Germania, Austria, Danemarca, Italia, Suedia şi Franţa, din cauza prezenţei potenţiale a unei toxine care ar putea provoca greaţă, vărsături şi crampe abdominale, transmite Reuters.
11:30
Transportul rutier de mărfuri a înregistrat, în primele nouă luni din 2025, o creştere cu 1,5% în ceea ce priveşte volumul mărfurilor transportate, comparativ cu perioada similară din anul anterior, 82,7% din totalul de 246,183 milioane tone mărfuri transportate fiind înregistrate în transport naţional, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică şi consultate de AGERPRES.
11:30
Unde va merge petrolul din Venezuela după atacul lui Trump: rafinăriile din SUA vor câștiga, cele din China vor pierde # Economica.net
Înlăturarea de la putere a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, de armata americană este o acțiune menită să redirecționeze rapid exporturile de petrol ale țării înapoi către Statele Unite - și departe de China. Acest lucru va oferi rafinăriilor americane un impuls imediat, dar planurile președintelui Donald Trump de a relansa producția în țara latino-americană ar putea fi mai lente, se arată într-un comentariu al Reuters.
11:30
Prosumatorii acuză ANRE: Încalcă legea. Dispută în jurul noului registru pentru comunitățile din energie # Economica.net
ANRE a pus recent în dezbatere publică un proiect de ordin care aprobă Procedura de înregistrare a comunităților de energie în Registrul național alcomunităților de energie. Primele reacții din zona celor vizați nu sunt unele pozitive. Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) invocă încălcarea legii.
11:30
Gigantul tehnologic chinez Xiaomi şi-a stabilit pentru 2026 un obiectiv de a vinde 550.000 de vehicule electrice, ceea ce reprezintă o creştere de 34% faţă de numărul automobilelor vândute în 2025, informează EFE.
11:10
FOTO Anunț pentru cei cu Bolt: Trebuie să apeși acest buton! Reduceri substanțiale pentru mai multe curse # Economica.net
Bolt România, operatorul de ride sharing prezent inclusiv în zona de trotinete și cea de delivery, anunță clienții că oferă reduceri pentru un număr de curse.
11:00
O declaraţie controversată de la Casa Albă: „Nimeni nu va lupta militar cu SUA pentru Groenlanda” # Economica.net
Adjunctul şefului de cabinet al preşedintelui american Donald Trump, Stephen Miller, a descris luni pretenţiile SUA de a controla Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, drept "poziţia oficială a guvernului SUA", respingând în acelaşi timp perspectiva unui conflict militar din cauza insulei arctice, relatează marţi dpa.
10:50
Machado îi mulţumeşte lui Trump pentru capturarea lui Maduro şi spune că se va întoarce în curând în Venezuela # Economica.net
Lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, i-a mulţumit preşedintelui american Donald Trump pentru "acţiunile curajoase" care, a spus ea, au dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, într-un interviu acordat luni prezentatorului Sean Hannity la Fox News, informează EFE.
10:40
Criză Pirelli – Guvernul italian, producătorul de anvelope şi acţionarii caută soluţii pentru a scoate gigantul de sub influenţa companieichinezeşti Sinochem, cel mai mare acţionar # Economica.net
Guvernul italian, producătorul italian de anvelope Pirelli şi acţionarii săi caută modalităţi prin care să pună capăt implicării companiei chineze de stat Sinochem în producătorul de anvelope cu sediul la Milano, pe fondul presiunilor venite din partea SUA, a relatat marţi Financial Times.
10:20
Groenlanda – Premierul guvernului autonom îndeamnă la calm şi se arată deschis la o relaţie mai strânsă cu SUA # Economica.net
Premierul guvernului autonom al Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a făcut apel luni la calm în ceea ce priveşte interesul reiterat al preşedintelui american Donald Trump de a obţine acest teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei şi şi-a exprimat deschiderea pentru consolidarea relaţiilor cu Washingtonul, relatează EFE.
10:10
Taxa nouă pe comenzile de la Temu, Shein, Trendyol sau Aliexpress. Singura situație în care cumpărătorii români vor achita taxa din propriul buzunar # Economica.net
Coletele cu valori mai mici de 150 de euro care provin din afara Uniunii Europene sunt taxate, de la 1 ianuarie 2026, cu 25 de lei. Cele mai cunoscute platforme care vând din afara UE sunt Temu, Shein, Aliexpres sau Trendyol, toate controlate de companii chineze, deși Trendyol e stabilită în Turcia. Care este singura situație în care cumpărătorii români vor achita taxa din propriul buzunar.
10:10
Apple este aşteptată să schimbe anul acesta strategia de lansare a noilor modele de iPhone, strategie care va împinge lansarea iPhone 18 în primăvara anului viitor, scrie agenția de presă News.ro.
