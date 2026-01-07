Nicușor Dan va înființa un departament special împotriva dezinformării şi fake-news în Administrația Prezidențială
Economica.net, 7 ianuarie 2026 13:30
Președintele Nicușor Dan va înființa la Cotroceni un departament special împotriva dezinformării și fake-news, departament care va fi în directa sa coordonare, au declarat pentru G4Media surse oficiale.
Acum 5 minute
13:50
Un gigant american aduce în România tehnologie de vârf pentru cercetarea nucleară la laserul de la Măgurele. Contract de 35 de milioane de euro # Economica.net
RI Research Instruments, o companie deținută de gigantul american Bruker Corporation, a anunțat că va livra componente-cheie și subsisteme esențiale destinate sursei de raze gamma pentru cercetarea infrastructurii Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), de la Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH) din România.
Acum 15 minute
13:40
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut în decembrie, fiind în linie cu ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE), care va menţine probabil nemodificate dobânzile la reuniunea din 5 februarie, transmite Reuters.
Acum 30 minute
13:30
Acum 2 ore
12:10
Hyundai își extinde afacerile în domeniul roboticii, cu ținta de a produce anual 30.000 de roboți umanoizi # Economica.net
Grupul sud-coreean Hyundai estimează un 2026 dificil pentru industria auto și, tocmai de aceea, încearcă să își extindă afacerile și în zona roboticii. La CES 2026, divizia sa Boston Dynamics a prezentat evoluția robotului umanoid Atlas.
12:10
Acțiunile Hyundai Motor au crescut cu 15% pe fondul speculațiilor privind un parteneriat cu Nvidia # Economica.net
Acțiunile Hyundai Motor au crescut astăzi cu 14,9%, atingând un nivel record și depășind indicele de referință KOSPI, pe fondul speculațiilor din piață cu privire la un potențial parteneriat cu Nvidia.
12:00
Alimentate de succesul MG și BYD, ambițiile Changan în Europa cresc: opt noi modele în trei ani # Economica.net
Compania chineză Changan Automobile are în plan să țină pasul cu concurenți precum MG (SAIC), BYD și Chery în Europa prin lansarea a opt noi modele, precum și a unor versiuni hibride plug-in pentru vehiculelor electrice deja existente pe piață.
Acum 4 ore
11:40
Indicele principal DAX 40 al Bursei de la Frankfurt a depăşit pragul de 25.000 puncte, în pofida dificultăţilor cu care se confruntă economia germană şi a turbulenţelor de pe pieţele internaţionale, transmite DPA.
11:30
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a informat-o pe preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, că ţara sa trebuie să rupă legăturile cu China, Rusia, Iranul şi Cuba, ca parte a unei serii de cerinţe înainte de a extrage şi vinde petrolul venezuelean, potrivit declaraţiilor făcute marţi de oficiali americani, citaţi de ABC News, transmite EFE.
11:00
Rusia trimite un submarin pentru a escorta un petrolier pe care SUA încearcă să-l confişte în Venezuela # Economica.net
Rusia a trimis un submarin pentru a escorta un petrolier pe care SUA a încercat să-l captureze în largul coastei Venezuelei, a relatat miercuri publicaţia The Wall Street Journal (WSJ), citată de EFE.
10:50
Danemarca şi Groenlanda cer o întâlnire cu Rubio pe tema interesului SUA pentru insula arctică # Economica.net
Guvernele Danemarcei şi Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, au solicitat marţi o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio pentru a discuta declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump şi ale altor membri ai administraţiei sale cu privire la interesul lor de a obţine insula arctică din motive de securitate naţională, relatează EFE.
10:40
Comisia Europeană propune un acces rapid la unele fonduri din agricultură pentru sprijinirea fermierilor # Economica.net
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus ca statele membre UE să obţină acces mai rapid la unele fonduri pentru agricultură, din bugetul UE pentru perioada 2028-2034, pentru a-i ajuta pe fermieri, înaintea întâlnirii unde se va discuta un acord de liber schimb controversat cu blocul Mercosur, transmit DPA şi Reuters.
10:40
Cumpără amercanii Lukoil? Chevron și Quantum pregătesc o ofertă de 22 de miliarde de dolari activele gigantului rusesc # Economica.net
Chevron și Quantum Energy Partners s-au asociat într-o ofertă comună pentru achiziția activelor internaționale ale companiei petroliere ruse Lukoil, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, a relatat Financial Times, fără a oferi detalii suplimentare despre ofertăm scrie OilPrice.
10:20
Mercedes-Benz Clasa A va fi asamblat în Ungaria. Țara devine un hub major pentru industria auto germană # Economica.net
Germanii de la Mercedes-Benz mută producția Clasa A, modelul „entry-level” al mărcii, în Ungaria. Decizia este motivată în mare parte de reducerea costurilor și eficiența producției.
Acum 6 ore
09:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că guvernul interimar al Venezuelei va preda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de "petrol sancţionat", o mişcare pe care a prezentat-o ca fiind în beneficiul ambelor naţiuni, relatează dpa.
Acum 8 ore
07:50
Trump discută despre cum să dobândească Groenlanda, iar armata americană „este întotdeauna o opţiune”, anunţă Casa Albă # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump şi echipa sa discută opţiuni despre cum să dobândească Groenlanda, iar utilizarea armatei americane în atingerea acestui obiectiv este "întotdeauna o opţiune", a declarat marţi Casa Albă, transmite Reuters.
07:20
Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat marţi seara că numirile pentru funcţiile de directori de la Serviciul Român de Informaţii şi de la Serviciul de Informaţii Externe vor fi făcute după discuţii cu partidele parlamentare, astfel încât ele să fie validate de Legislativ.
Acum 24 ore
22:30
Creșterea TVA la 24% anul acesta nu este exclusă. Majorarea taxelor pe proprietate nu este suficientă – Adrian Codîrlașu, analist CFA # Economica.net
Majorarea cu peste 80% a impozitelor pe proprietate nu va fi probabil suficientă pentru reducerea deficitului bugetar sub 6,4% cum a anunțat premierul Bolojan. Din acest motiv, scenariul CFA prezentat la finalul anului trecut indică în scenariul pesimist arată că în a doua parte a lui 2026 vom asista probabil la o nouă majorare de TVA. ”Undeva la 23%-24%, similar cu media UE”, spune Adrian Codirlașu, vicepreședinte CFA România.
22:30
Moment important pentru 8,3 milioane de viitori pensionari: Se plătește a-13-a pensie pe un an întreg, din Pilonul 2. Pensiile private, la cote record # Economica.net
Moment important în evoluția sistemului de pensii administrate privat (Pilonul 2), la care participă cu contribuție obligatorie peste 8,3 milioane de români. Suma medie plătită către cei cărora li s-a născut dreptul la pensie a crescut de la trimestru la trimestru și a ajuns deja să echivaleze cu pensia medie pe mai bine de un an sau cu cea minimă pe aproape 27 de luni, adică peste doi ani. Toate acestea în condițiile în care sistemul se află aproximativ la jumătatea unui ciclu complet de viață.
22:20
Wizz Air a lansat pentru două zile reduceri de până la 26% pentru biletele de avion pe anumite rute. Economica.net a identificat care sunt destinațiile din București și din țară spre care se poate zbura cu 150 de lei dus-întors.
22:20
Roboții ies din fabrici: transporturile, agricultura și turismul devin tot mai automatizate. Topul vânzărilor # Economica.net
Pe lângă roboții industriali, care au transformat sectorul global al producției, stocul operațional triplându-se de la 1,5 la 4,7 milioane de unități în ultimul deceniu, roboți de uz profesional au înregistrat, de asemenea, progrese importante, arată un raport al Federației Internaționale de Robotică.
22:10
Kievul, Parisul și Londra au ajuns la un acord cu privire la desfășurarea unei forțe internaționale de menținere a păcii în Ucraina, după încheierea unui armistițiu # Economica.net
Liderii Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei au semnat marţi la Paris o "declaraţie de intenţie" privind desfăşurarea viitoare a unor forţe multinaţionale ca garanţie de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un armistiţiu, informează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
21:40
Nicușor Dan: „Coaliţia de Voinţă” a definit un documente militar care include garanții de securitate pentru Ucraina. România nu va trimite soldați # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat marţi seara, la Paris, că în cadrul reuniunii "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing) a fost definit un document militar care prevede cum vor fi exercitate garanţiile de securitate pentru Ucraina, cum vor fi împărţite sarcinile şi cine coordonează.
21:20
Germania trimite o fregată de patrulare să se alăture florei NATO din Marea Nordului, în contextul creșterii tensiunilor dintre SUA și Danemarca referitoare la Groenlanda # Economica.net
O fregată a Marinei Germane a plecat marţi pentru a se alătura forţelor NATO care monitorizează culoare strategice în Marea Nordului şi Marea Baltică, precum şi în Atlanticul de Nord, pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA şi Danemarca cu privire la controlul Groenlandei, relatează DPA, transmite Agerpres.
20:40
Sute de turiști sunt blocați pe celebra insulă Socotra, care aparține Yemenului, după ce zborurile au fost suspendate în urma luptelor dintre rebeli și forțele guvernamentale # Economica.net
Sute de turişti sunt blocaţi pe insula Socotra din Yemen, după ce reluarea luptelor din sudul Yemenului a determinat suspendarea zborurilor, relatează marţi Reuters şi DPA, transmite Agerpres.
20:30
România va inaugura 244 kilometri de autostradă și drum expres în 2026, an record – prognoze API # Economica.net
Asociația Pro Infrastructură (API), cea mai importantă organizație non-guvernamentală din domeniul infrastructurii de transport, prezintă marți previziunile rutiere pentru 2026, "an record", când ar putea fi inaugurați 244 kilometri.
20:20
Numirea șefilor SRI și SIE, la pachet cu numirea șefilor marilor parchete. Sunt patru – cinci variante luate în calcul la serviciile secrete – surse Agerpres # Economica.net
Numirea directorilor Serviciului Român de Informații și a Serviciului de Informații Externe va fi analizată "la pachet" cu șefii marilor parchete, au declarat marți surse politice.
19:30
Trump, către aleșii republicani: Dacă nu câștigăm alegerile din noiembrie, voi fi pus sub acuzare # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că republicanii "trebuie" să câştige alegerile parţiale din 2026, altfel va fi pus sub acuzare de democraţi, relatează Reuters, transmite Agerpres.
19:20
SUA promit să intervină în sprijinul forței europene de menținere a păcii din Ucraina în cazul unui atac rusesc – proiect # Economica.net
"Coaliţia de voinţă", aliaţii predominant europeni ai Kievului, se pregăteşte să afirme că viitoarea sa "forţă multinaţională pentru Ucraina" va beneficia de un "angajament al SUA de a sprijini forţa în cazul unui atac rusesc", în urma unui posibil armistiţiu, conform unui proiect de declaraţie de la summitul coaliţiei de la Paris obţinut de AFP marţi, transmite Agerpres.
18:40
O parte dintre zborurile de pe aeroporturile din Paris vor fi anulate miercuri dimineață din cauza ninsorilor abundente # Economica.net
Companiile aeriene vor fi nevoite să anuleze o parte din zborurile programate pentru miercuri dimineaţă pe aeroporturile din Paris din cauza ninsorilor prognozate, a anunţat marţi ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, informează AFP, transmite Agerpres.
18:20
Statele Unite reduc numărul de vaccinuri recomandate copiilor. Trump susține că urmează exemplul Danemarcei, experții însă critică măsura # Economica.net
Departamentul american al Sănătăţii, condus de Robert Kennedy Jr., cunoscut ca "vaccinosceptic", a anunţat luni o reducere a numărului de vaccinuri recomandate pentru copii, într-un nou program descris ca fiind "mult mai rezonabil" de preşedintele Donald Trump, dar criticat pe scară largă de experţi, relatează AFP, citată de Agerpres.
18:00
Comisia Europeană a invitat miniștrii Agriculturii din statele membre la discuții pentru a-i convinge să susțină acordul comercial încheiat cu Mercosur # Economica.net
Comisia Europeană i-a convocat miercuri pe miniştrii Agriculturii din statele membre pentru o ultimă rundă de discuţii, în încercarea de a convinge Italia şi alte state membre ezitante să semneze un acord de liber schimb controversat cu blocul Mercosur (format din Brazilia, Argentina, Urguay și Paraguay), transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:40
Un trader misterios a câștigat peste 400.000 de dolari după ce a mizat pe înlăturarea președintelui venezuelean Maduro # Economica.net
Un trader necunoscut a obţinut un profit de aproximativ 410.000 de dolari, după ce a pariat că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, va fi înlăturat din funcţie, transmite Reuters, relatează Agerpres
17:40
Centrala electrică pe gaze de la Mintia, cea mai mare din Europa – pas uriaș înainte. Mass Group a luat credit de 500 de milioane de dolari pentru finalizarea ei, de la o bancă de top din Emirate # Economica.net
Emirates Islamic, una dintre principalele instituții financiare islamice din Emiratele Arabe Unite, a anunțat o tranzacție structurată de finanțare de referință, în valoare de 500 de milioane de dolari, acordată Mass Group Holding, una dintre companiile globale de top din domeniul producerii energiei electrice, cu sediul în Iordania, potrivit Trade Arabia.
17:10
Cel mai bogat ucrainenan cumpără masiv energie verde produsă în România. D.TRADING semnează un nou acord PPA preluând producția celui mai mare parc fotovoltaic de la noi # Economica.net
Producătorul independent israelian de energie Econergy Renewable Energy Ltd și D.TRADING, brațul de trading pan-european al companiei private ucrainene de energie DTEK, au semnat un acord de achiziție de energie (PPA) pentru 200 MW de capacitate, potrivit presei de specialitate.
17:00
Salt spectaculos pe piața mașinilor electrice din Germania în 2025. Vânzările au crescut cu peste 43% # Economica.net
Segmentul vehiculelor electrice din Germania a înregistrat o creştere semnificativă în 2025, recuperând o parte din decalajul acumulat, dar cu toate acestea constructorii germani se confruntă în continuare cu provocări semnificative, în special din cauza concurenţei chineze, informează AFP, transmite Agerpres.
16:50
ELCEN anunță că a finalizat lucrările de reparații la CET Sud. Compania spune că nu a oprit în timpul acestei avarii furnizarea agentului termic și pasează parte din răspundere la Termoenergetica # Economica.net
Electrocentrale București S.A. (ELCEN) a anunțat în această după-amiază că intervenția tehnică asupra cazanului de abur nr. 4 din cadrul CET București Sud a fost finalizată, iar echipamentul a fost readus în funcțiune în condiții de siguranță, conform procedurilor tehnice în vigoare.
16:30
Concediu medical 2026 – „Noua lege loveşte în toate părţile”. Reacţia Asociației Pacienţilor Cronici din România # Economica.net
Asociaţia Pacienţilor Cronici din România (APCR) susţine că decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical "loveşte nediferenţiat şi nedrept" în pacienţii oncologici, în cei cu boli cronice grave şi pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate.
16:30
Artmark anunță o creștre a vânzărilor la nivel consolidat de 11% pentru 2025. Cel mai scump tablou licitat anul trecut a fost un Grigorescu de 330.000 de euro # Economica.net
Artmark Grup anunță că a realizat anul trecut vânzări în ușoară creștere pe piața de artă din România, de 0,8%, o evoluție pe care o consideră semnificativă raportat la climatul economic mai dificil al anului trecut, relatează Agerpres.
16:20
Doar Groenlanda şi Danemarca îşi pot decide viitorul – Declaraţie comună a liderilor europeni # Economica.net
Guvernele Spaniei, Franţei, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei şi Danemarcei au apărat marţi suveranitatea Groenlandei împotriva pretenţiilor SUA, într-o declaraţie comună în care afirmă că securitatea arctică este "o prioritate" pentru Europa şi este critică pentru securitatea internaţională şi transatlantică, informează Reuters şi EFE.
16:00
Șoferii care vor să ajungă din Vâlcea în Argeș (sau invers) pe DJ 703G au parte de o surpriză neplăcută: drumul se închide fix la granița dintre județe. Circulația pe sectorul DJ 703G dintre Argeș și Vâlcea rămâne închisă până la 31 martie 2026, din cauza unui tronson de doar 500 de metri, complet distrus, în zona localității argeșene Șuici, scrie SeÎntâmplăÎnVâlcea.ro.
15:50
Oraşele Oulu, în Finlanda, şi Trencin, în Slovacia, vor fi Capitalele Europene ale Culturii în 2026 şi vor găzdui evenimente culturale pe tot parcursul anului, evidenţiind "bogăţia culturilor europene împărtăşite", a anunţat Comisia Europeană într-un comunicat difuzat marţi, informează EFE.
15:20
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu, afirmă că Electrocentrale Craiova, producătorul de energie termică pentru oraş, are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare şi se fac eforturi disperate pentru a se putea trece de iarna aceasta, potrivit Agerpres.
15:20
Societatea DAS Iași și-a adjudecat contractul pentru modernizarea parcării etajate de la terminalul Sosiri al Aeroportului Otopeni (Henri Coandă). Compania a câştigat contractul în detrimentul companiei Bog’Art, unul dintre cei mai mari constructori din țară.
15:00
Pace în Ucraina – Cum arată proiectul şi ce angajamente obligatorii sunt în declaraţia „Coaliţiei de Voinţă” # Economica.net
Garanţiile de securitate pentru Ucraina vor include "angajamente obligatorii" de a sprijini ţara "în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei în scopul restabilirii păcii", se arată marţi într-un proiect de declaraţie al "Coaliţiei de Voinţă" a aliaţilor Kievului, informează Reuters.
14:20
Armata obligatorie şi pace în Ucraina în condițiile impuse de Trump – Cum văd românii securitatea regională (sondaj) # Economica.net
Mai mult de două treimi dintre români (68%) consideră că pacea în Ucraina ar trebui semnată, în cazul negocierii acesteia, în condiţiile impuse de SUA, relevă un sondaj al Avangarde dat, marţi, publicităţii.
14:00
Încă o declaraţie controversată de la Viktor Orban despre Ucraina: „Suma astronomică de patru ori mai mare decât PIB-ul Ungariei” # Economica.net
Ucraina a prezentat încă o factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari americani, despre care pretinde că este necesară pentru a acoperi nevoile ţării în următorul deceniu, a scris prim-ministrul ungar Viktor Orban marţi, într-o postare pe Facebook, informează MTI.
Ieri
13:40
Suveranitatea economică pe care moneda euro o garantează Europei ar putea fi "ameninţată" dacă Europa nu adoptă un euro digital, a declarat marţi guvernatorul Băncii Franţei, Francois Villeroy de Galhau, transmite AFP, citată de Agerpres.
13:30
Suveranitatea economică a Europei este „ameninţată” fără un euro digital – avertisment din Franţa # Economica.net
Suveranitatea economică pe care moneda euro o garantează Europei ar putea fi "ameninţată" dacă Europa nu adoptă un euro digital, a declarat marţi guvernatorul Băncii Franţei, Francois Villeroy de Galhau, transmite AFP.
13:10
Capturarea lui Maduro nu are nicio legătură cu petrolul. De ce ar fi atacat Trump de fapt Venezuela # Economica.net
Desantul american finalizat cu capturarea lui Nicolás Maduro și aducerea lui cu cătușe în SUA nu are legătura cu dorința americanilor de jefui vastele resurse de petrol ale Venezuelei, scrie Doug Stokes în publicația britanică The Spectator. Care ar fi fost adevăratul motiv al lui Trump, citiți mai departe.
12:50
Frații Pavăl deschid șampania în 2026, moment istoric. Ce se întâmplă cu magazinele Dedeman # Economica.net
Dedeman, rețeaua de magazine de bricolaj deținute de frații Adrian și Dragoș Pavăl, va atinge anul acesta un moment istoric. Compania deschide un magazin și în ultimul județ în care nu era prezent.
