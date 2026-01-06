Fals grosolan distribuit pe Social Media. Poza cu jandarmii care...
StiriDiaspora.ro, 6 ianuarie 2026 14:20
Fals grosolan distribuit pe Social Media. Poza cu jandarmii care...
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 30 minute
14:20
Fals grosolan distribuit pe Social Media. Poza cu jandarmii care...
Acum 2 ore
13:40
Româncă din Germania, nevoită să stea separată de propriii copii...
12:50
Noi detalii în cazul tragediei din Elveția: Ușa din spate a barului...
12:50
O maşină în care se aflau şase persoane, inclusiv patru copii, a...
Acum 4 ore
11:40
Româncă de 61 de ani bătută cu bestialitate de soț. Motivul: banii...
11:00
Italia încearcă să scape de compania chineză care deține 37% din...
Acum 6 ore
10:30
Trump a pus din nou ochii pe Groenlanda. Premierul teritoriului...
10:00
O româncă din Spania caută muncitori pentru o fermă de fistic....
09:30
Dubă blindată, plină cu bani, jefuită pe autostradă în Italia....
09:00
Familie de români din Italia, salvată în ultimul moment de trei...
Acum 8 ore
08:20
Nicuşor Dan participă la reuniunea "Coaliţiei de Voinţă" de la Paris
Acum 24 ore
15:30
Ninge în Italia. Zonele vizate de îngheț și vânturi de până la 100...
15:00
450 de zboruri anulate luni, pe unul din cele mai mari aeroporturi...
Ieri
14:40
Unde va fi înmormântat românul mort în Crans-Montana. Trupul a fost...
14:10
Avion cu peste 200 de persoane la bord, aterizare de urgență în...
12:40
Călin Georgescu sugerează că Trump ar putea interveni și în...
12:20
Româncă fugară din Marea Britanie, prinsă la graniță. Fugea de o...
11:30
Horoscop 6 ianuarie 2026: Ziua în care anul începe să-și spună...
10:50
Doi români din Austria, prinși cu un seif furat, pe pârtia de schi....
10:30
Presa franceză: Dacia Sandero, cea mai vândută mașină din Europa
10:30
Românii, furioși după ce autostrăzile din Olanda s-au umplut de...
10:10
Trump îl acuză pe Vladimir Putin de o minciună care schimbă cursul...
09:30
Ryanair renunță la o mulțime de curse aeriene în 2026. Iată rutele...
09:10
Cine este românul mort în stațiunea din Elveția, în incendiul...
4 ianuarie 2026
17:50
După tragicul incendiu din stațiunea de schi elvețiană, provocat de...
17:40
Noua lideră a Venezuelei, Delcy Rodriguez, lansează amenințări la...
15:40
Zboruri anulate în toate aeroporturile din Grecia
15:40
Jumătate din victimele incendiului din Elveția au fost identificate...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Căderea lui Maduro și intervenția SUA. Jurnalist român: „Nu...
14:00
Românul dispărut în tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana...
13:00
Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe după moartea românului din Elveția
12:30
Un tânăr român a murit într-un parc din Roma în timp ce mătura...
12:00
Explicațiile unui fost jurnalist român despre căderea lui Maduro și...
11:20
Franța și Marea Britanie au atacat Statul Islamic în Siria
3 ianuarie 2026
18:00
Numerologia destinului: ce spun cifrele despre succes, bani și...
16:00
SUA l-au capturat pe președintele venezuelean Maduro în urma unor...
16:00
Lovitură pentru pasagerii români: Ryanair ar putea suspenda mai...
14:40
Primele patru victime ale incendiului din Elveția au fost...
12:20
Italia: Cardul de cumpărături pentru cheltuieli alimentare revine...
11:40
Update: Autoritățile elvețiene au confirmat cauza incendiului...
11:30
Ce preferă diasporenii pentru copiii lor: sistemul educațional din...
2 ianuarie 2026
16:50
Biserica ortodoxă română din Limours, construită acum mai bine de...
15:40
Român de 18 ani, dispărut în incendiul din Elveția. MAE se află în...
15:10
Tragedie în Elveția. Papa Leon al XIV-lea s-a rugat pentru...
14:00
Român reținut de poliție în Germania, după ce a dat cu mașina peste...
13:20
Avalanşă uriașă la Bâlea Lac, declanşată de doi schiori
12:30
Proteste în Iran. Trump amenință că intervine de partea oamenilor...
12:10
Noi detalii în cazul moldoveanului ucis de o petardă la Roma. O...
10:50
Român prins de poliție în Spania, în timp ce fura cupru dintr-o...
09:50
Lumânări sau artificii pe sticle de șampanie. Cauza tragediei din...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.