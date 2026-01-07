Trump a dat ordin ca SUA să primească până la 50 de milioane de...
StiriDiaspora.ro, 7 ianuarie 2026 10:20
Trump a dat ordin ca SUA să primească până la 50 de milioane de...
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 30 minute
10:20
Trump a dat ordin ca SUA să primească până la 50 de milioane de...
10:10
Explicația unui șofer român, după ce a făcut accident și a blocat o...
Acum o oră
09:50
Inundații la Roma. Tibrul s-a revărsat, mai multe șosele au fost...
Acum 2 ore
09:10
Nicuşor Dan, blocat la Paris din cauza vremii. Avionul nu a putut...
Acum 12 ore
23:50
Protestatarii din Iran ar fi preluat controlul orașului Abdanan. Ar...
22:50
Nicușor Dan și gluma despre Groenlanda. Ce a răspuns când a fost...
21:50
Ninsori abundente în Italia. Porțiuni de autostradă, blocate,...
Acum 24 ore
21:10
Protest la spitalul din Buzău, după ce un tânăr de 25 de ani a...
20:00
Copil de 12 ani, prins la volan de poliție, cu părinții și frații...
19:30
Toate supermarketurile din Italia s-ar putea închide duminica....
19:00
Fenomene extreme în Franța. Jumătate din zboruri, anulate
18:30
Doi bărbați, tată și fiu, s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc...
17:00
Apel disperat al unei mame: "Fiul meu, șofer în Germania, și-a...
16:40
Cât are de plată premierul Ilie Bolojan la impozitul pe casă
15:50
Vremea rea provoacă haos în Europa: transportul oprit, şcoli...
15:10
Hoț român din Italia, prins pe baza ADN-ului. S-a tăiat într-o...
14:20
Fals grosolan distribuit pe Social Media. Poza cu jandarmii care...
13:40
Româncă din Germania, nevoită să stea separată de propriii copii...
12:50
Noi detalii în cazul tragediei din Elveția: Ușa din spate a barului...
12:50
O maşină în care se aflau şase persoane, inclusiv patru copii, a...
11:40
Româncă de 61 de ani bătută cu bestialitate de soț. Motivul: banii...
11:00
Italia încearcă să scape de compania chineză care deține 37% din...
Ieri
10:30
Trump a pus din nou ochii pe Groenlanda. Premierul teritoriului...
10:00
O româncă din Spania caută muncitori pentru o fermă de fistic....
09:30
Dubă blindată, plină cu bani, jefuită pe autostradă în Italia....
09:00
Familie de români din Italia, salvată în ultimul moment de trei...
08:20
Nicuşor Dan participă la reuniunea "Coaliţiei de Voinţă" de la Paris
5 ianuarie 2026
15:30
Ninge în Italia. Zonele vizate de îngheț și vânturi de până la 100...
15:00
450 de zboruri anulate luni, pe unul din cele mai mari aeroporturi...
14:40
Unde va fi înmormântat românul mort în Crans-Montana. Trupul a fost...
14:10
Avion cu peste 200 de persoane la bord, aterizare de urgență în...
12:40
Călin Georgescu sugerează că Trump ar putea interveni și în...
12:20
Româncă fugară din Marea Britanie, prinsă la graniță. Fugea de o...
11:30
Horoscop 6 ianuarie 2026: Ziua în care anul începe să-și spună...
10:50
Doi români din Austria, prinși cu un seif furat, pe pârtia de schi....
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Presa franceză: Dacia Sandero, cea mai vândută mașină din Europa
10:30
Românii, furioși după ce autostrăzile din Olanda s-au umplut de...
10:10
Trump îl acuză pe Vladimir Putin de o minciună care schimbă cursul...
09:30
Ryanair renunță la o mulțime de curse aeriene în 2026. Iată rutele...
09:10
Cine este românul mort în stațiunea din Elveția, în incendiul...
4 ianuarie 2026
17:50
După tragicul incendiu din stațiunea de schi elvețiană, provocat de...
17:40
Noua lideră a Venezuelei, Delcy Rodriguez, lansează amenințări la...
15:40
Zboruri anulate în toate aeroporturile din Grecia
15:40
Jumătate din victimele incendiului din Elveția au fost identificate...
14:00
Căderea lui Maduro și intervenția SUA. Jurnalist român: „Nu...
14:00
Românul dispărut în tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana...
13:00
Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe după moartea românului din Elveția
12:30
Un tânăr român a murit într-un parc din Roma în timp ce mătura...
12:00
Explicațiile unui fost jurnalist român despre căderea lui Maduro și...
11:20
Franța și Marea Britanie au atacat Statul Islamic în Siria
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.