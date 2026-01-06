Kremlinul propune un schimb Ucraina – Venezuela după arestarea lui Maduro

06:00

Novak Djokovic s-a retras de la turneul ATP 250 de la Adelaide, invocând lipsa pregătirii fizice înainte de Australian Open 2026. Deși dezamăgit, jucătorul de 38 de ani se concentrează asupra competiției din Melbourne, unde speră să-și reîntâlnească fanii. Rămâneți alături de noi pentru actualizări! Novak Djokovic s-a retras de la turneul ATP 250 de …