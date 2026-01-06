Manevre teribiliste surprinse de polițiști într-un sens giratoriu: șoferii care fac drifturi riscă să rămână fără permis
Adevarul.ro, 6 ianuarie 2026 16:00
Poliția Română transmite că drifturile, accelerările bruște și manevrele efectuate intenționat, care pun în pericol siguranța rutieră, nu reprezintă dovadă de îndemânare la volan, ci un comportament periculos.
Acum 5 minute
16:15
Australian Open 2026, ediție istorică. Premiul de 23.000 de euro pentru simpla prezență în calificări # Adevarul.ro
La Australian Open 2026, primul mare turneul de tenis de Mare Șlem al anului, premiile în bani sunt în creștere cu 16% față de anul trecut, când campionul Jannis Sinner a câștigat 2,1 milioane de dolari.
Acum 30 minute
16:00
16:00
Performanță rară de Bobotează, la Brăila. Un bărbat a prins crucea sfințită pentru a șasea oară în 13 ani # Adevarul.ro
Brăileanul Daniel Nichițelea, în vârstă de 35 de ani, a reușit să scoată pentru a șasea oară, în ultimii 13 ani, crucea sfințită aruncată în apele Dunării de Bobotează.
16:00
Haos în transporturi în Europa din cauza zăpezii și a viscolului: zboruri anulate, trenuri oprite, camioane blocate # Adevarul.ro
Zăpada căzută abundent luni a paralizat transporturile în Franţa, Marea Britanie şi Olanda, iar autorităţile avertizează că situaţia va rămâne dificilă şi marţi, informează AFP şi Reuters.
16:00
„Regret profund”. Barul din Crans-Montana nu fusese verificat antiincendiu în ultimii cinci ani # Adevarul.ro
În ultimii cinci ani, barul „Le Constellation” din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana nu a fost supus niciunei verificări de securitate împotriva incendiilor, a declarat marți primarul localității, Nicolas Feraud.
Acum o oră
15:30
Soția fostului premier Dacian Cioloș, apariție inedită pe Facebook. A cântat printre oi, cu o pisică în brațe # Adevarul.ro
Valerie Cioloș-Villemin, soția fostului premier tehnocrat Dacian Cioloș, a publicat pe Facebook un videoclip care a atras atenția internauților. Ea se plimba cu o pisica în brațe printre oi, în timp ce cânta.
15:30
Aţi primit vreodată un colet pe care nu l-aţi comandat? Există riscul unor fraude ulterioare # Adevarul.ro
Escrocheriile de tip "brushing", prin care un vânzător fals trimite un colet la adresa unei persoane alese la întâmplare, cu scopul de a umfla în mod fraudulos ratingul produsului pe platformele de e-commerce, este în continuă expansiune.
Acum 2 ore
15:15
Electrocentrale Craiova are probleme serioase de funcţionare. Olguţa Vasilescu: Se fac eforturi disperate să trecem iarna # Adevarul.ro
Producătorul de energie termică Electrocentrale Craiova are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare şi se fac eforturi disperate pentru a se putea trece de iarna aceasta, a afirmat primarul Craiovei, Olguța Vasilescu.
15:00
Strategii periculoase pentru a crește randamentul angajaților: firmele oferă pliculețele cu nicotină gratis pentru a stimula productivitatea # Adevarul.ro
În goana după eficiență, marie companii apelează la strategii periculoase. Nicotina, o substanță cunoscută pentru potențialul său de dependență, este oferită gratuit angajaților sub forma unor pliculețe „discrete”, ridicând întrebări serioase despre responsabilitatea angajatorilor.
15:00
Liderii europeni nu sunt de acord cu intențiile lui Trump: „Doar Groenlanda şi Danemarca își pot decide viitorul” # Adevarul.ro
Guvernele Spaniei, Franței, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei și Danemarcei au emis marți o declarație comună prin care au reafirmat suveranitatea Groenlandei, răspunzând astfel declarațiilor recente ale președintelui american Donald Trump.
15:00
Femeie de 85 de ani, găsită moartă în curtea casei sale. Prezenta mai multe mușcături pe corp, posibil cauzate de câini # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 85 de ani a fost găsită moartă în curtea casei sale marți după-amiază, 6 ianuarie. Pe corpul său erau mai multe mușcături, iar în curte se aflau doi câini maidanezi, despre care se știe că erau îngrijiți de femeie. Apelul la 112 a fost făcut de o rudă a victimei.
14:45
Un român care trăieşte în SUA face o paralelă între Mamdani și Ceaușescu: „Newyorkezii nu realizează ce au votat alegând un socialist democratic” # Adevarul.ro
Un român stabilit în SUA avertizează că mesajele primarului Zohran Mamdani privind colectivismul și rolul grupului în societate seamănă cu experiențele trăite de români în comunist și ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru New York.
14:45
Makaveli și Victor Micula, scandal și amenințări în mijlocul nopții la UPU Constanța. Cereau externarea unei paciente, împotriva regulamentului intern # Adevarul.ro
Un incident tensionat a avut loc în noaptea de 5 spre 6 ianuarie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. La incident au participat Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online drept „Makaveli”, consilierul județean AUR Maria Saioc, afaceristul Victor Micula, cât și alte persoane.
Acum 4 ore
14:15
Elveția a anunțat luni că a blocat activele din această țară ale președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și ale asociaților săi, în urma capturării sale de către SUA, într-o operațune spectaculoasă a trupelor americane la Caracas, relatează New York Post.
14:15
Scenă comică la turneul de tenis de la Brisbane. Un jucător scund s-a urcat pe scaun, ca să-și salute adversarul înalt # Adevarul.ro
Caravana tenisului mondial turează motoarele în turnee pregătitoare înainte de Australian Open, primul mare Șlem al anului.
14:15
Orbán, revoltat de sprijinul financiar de 800 de miliarde de dolari cerut de Zelenski: „Piticul ucrainean cerșește mâncare” # Adevarul.ro
O nouă declarație a premierului ungar Viktor Orbán reaprinde tensiunile la nivel european, după ce acesta a afirmat că Ucraina ar fi cerut sprijin financiar în valoare de 800 de miliarde de dolari pentru următorii zece ani.
13:45
Un tată și un fiu s-au aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Arad. Ambele victime au decedat # Adevarul.ro
Două persoane au fost găsite decedate, marți, după ce au căzut de la mare înălțime de pe un bloc situat pe Calea Romanilor din municipiul Arad. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea lor, fiind constatat decesul ambilor bărbați.
13:45
Mii de venezueleni au ieșit în stradă, la Caracas, cerând eliberarea lui Nicolas Maduro. „Trump-Marco Rubio, asasini și răpitori blestemați” # Adevarul.ro
Mii de susținători ai lui Nicolás Maduro au ieșit, luni, în stradă la Caracas pentru a cere eliberarea președintelui venezuelean și a familiei sale, în ziua primei înfățișări a acestuia la tribunal şi a numirii noului președinte interimar.
13:30
Rusia a bombardat o fabrică americană din Dnipro: „Rusia vizează sistematic afacerile SUA din Ucraina”. # Adevarul.ro
Rusia a atacat fabrica unui producător agricol american în Dnipro, provocând deversarea a 300 de tone de ulei de floarea soarelui pe străzile orașului, în cel mai recent dintre atacurile asupra afacerilor americane din Ucraina, relatează United24 Media.
13:30
La doar 46 de ani, fostul antrenor de top s-a lăsat de fotbal și s-a angajat la McDonald’s # Adevarul.ro
A pregătit cluburi importante din prima ligă.
13:30
Chelsea l-a ales pe urmașul italianului Enzo Maresca.
13:15
A încercat să scoată din apa înghețată un bărbat care a vrut să salveze un câine. Cum s-a terminat intervenția dintr-o pădure de la marginea Londrei # Adevarul.ro
Un bărbat a intrat pe un lac înghețat la marginea Londrei pentru a salva un alt bărbat care, la rândul său, căzuse în apă încercând să salveze un câine. Ambii au fost scoși și tratați de paramedici, iar câinele a fost predat stăpânilor săi
13:15
Motivul pentru care Donald Trump îi susține pe loialiștii lui Maduro la conducerea Venezuelei. Raportul secret al CIA care a influențat decizia # Adevarul.ro
S-a aflat care este motivul pentru care Donald Trump a ales să îi susțină pe loialiștii lui Nicolás Maduro în preluarea conducerii Venezuelei, în locul liderilor opoziției.
13:00
Kremlinul, verde de invidie. Arestarea fulgerătoare a lui Maduro, o umilință personală pentru Putin # Adevarul.ro
Operațiunea fulgerătoare a Statelor Unite în Venezuela și scoaterea din joc a dictatorului Nicolás Maduro au produs mai mult decât o schimbare de regim la Caracas.
13:00
Venezuela este la mii de kilometri de Rusia, dar ecoul evenimentelor recente de la Caracas se resimte puternic la Moscova.
12:45
Americancă uluită după ce a descoperit obiceiul românesc de Bobotează: „A fost foarte ciudat. (...) Ne vede, stropește din nou, apoi pleacă în treaba lui”? # Adevarul.ro
O americancă stabilită în Oradea a trăit un moment neașteptat în preajma Bobotezei, când s-a trezit cu un preot la ușa apartamentului. Reacția ei sinceră, relatată pe rețelele de socializare, a devenit rapid virală.
12:45
Alertă alimentară în Europa: Nestlé retrage mai multe loturi de lapte praf pentru sugari din cauza unei toxine # Adevarul.ro
Nestlé a anunțat retragerea unor loturi de lapte praf pentru sugari vândute în mai multe țări europene, după identificarea unui risc legat de o toxină care poate provoca simptome digestive.
12:45
Peste jumătate dintre români sunt nemulțumiți de nivelul relațiilor bilaterale dintre România și SUA. Tot atâția consideră însă că România ar trebui să aibă relații mai apropiate, economice, cu Rusia.
12:30
Prefecta de Argeș, implicată într-un incident cu pacienții la Primiri Urgențe: „Ne-a amenințat pe toți că ne arată ea” # Adevarul.ro
Un incident tensionat a avut loc luni seară la UPU Pitești, unde prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a fost acuzată de pacienți că ar fi însoțit pe cineva și i-ar fi facilitat accesul „peste rând” la consult. Aceasta susține însă că lucrurile au fost interpretate greșit.
Acum 6 ore
12:15
Dilema Europei privind Gronelanda. Ce ar însemna un scenariu în care SUA ar prelua teritoriul semiautonom # Adevarul.ro
Reacția lentă a Bruxelles-ului la cele mai recente declarații ale lui Donald Trump privind Groenlanda este grăitoare privind postura delicată în care se află Europa în raport cu SUA, în timp ce NATO încearcă la rândul său să evite antagonizarea președintelui SUA, scrie Politico.
12:15
O mașină în care se aflau patru copii și doi adulți s-a răsturnat în râul Bistrița, în Vatra Dornei. Intervenție în forță pentu salvarea victimelor # Adevarul.ro
O mașină a ieșit, luni, în afara părții carosabile și s-a răsturnat în albia râului Bistrița, în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava. În autoturism se aflau doi adulți și patru copii, toți fiind evacuați de pompieri.
12:15
Ucraina a început să utilizeze avioane de vânătoare MiG-29 provenite din Polonia pentru a exercita o presiune constantă asupra forțelor ruse aflate pe linia frontului, profitând de momentele scurte în care trupele ruse se adună înainte de lansarea atacurilor.
12:00
Nicu Ştefănuţă, despre instabilitatea securității mondiale: „Într-o lume a acvilelor, părerea muștelor este irelevantă” # Adevarul.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European avertizează că lumea se află la începutul unui proces complex de redesenare geopolitică și că instabilitatea securităţii mondiale nu va dispărea curând.
12:00
Mama adolescentului român mort în Elveția este în stare de șoc: „L-a crescut singură, aveau o relație foarte strânsă. Nu-i lipsea nimic” # Adevarul.ro
Mama lui Guillaume Oană, adolescent român decedat în incendiul izbucnit într-un club din Elveția, este profund devastată. O apropiată a familiei a declarat că Roxana, mama tânărului, a rămas în stare de șoc, iar fratele și bunica lui au plecat de urgență în Elveția.
12:00
Facturile la gaze s-ar putea scumpi cu până la 30% după liberalizare, avertizează un expert în energie # Adevarul.ro
Piața gazelor naturale din România se află într-un moment de incertitudine majoră, în condițiile în care la 1 aprilie expiră schema de plafonare a prețurilor.
11:45
Premierul Gorenlandei îndeamnă la calm în fața presiunilor lui Trump. „Ţara noastră nu este potrivită pentru comparație cu Venezuela” # Adevarul.ro
Premierul Jens‑Frederik Nielsen a îndemnat populaţia la calm în fața presiunilor lui Donald Trump privind Groenlanda, subliniind că nu există termeni de comparaţie cu Venezuela.
11:30
Declarația care dă fiori. Oficial de la Casa Albă: „Nimeni nu va lupta cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei” # Adevarul.ro
Un oficial de la Casa Albă a declarat că „nimeni nu va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei”, reafirmând pretențiile americane asupra insulei arctice și subliniind importanța acesteia pentru securitatea regională.
11:30
Ninsorile din ultimele zile au produs degradări pe Autostrada Lugoj – Deva, în special în județul Hunedoara, pe valea Mureșului. Numeroase gropi au apărut în asfalt, iar angajații de la întreținerea autostrăzii au fost nevoiți să intervină.
11:30
Județele care intră sub Cod galben de ninsori și precipitații însemnate cantitativ, până joi dimineață. Harta cu zonele afectate # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, 6 ianuarie, mai multe avertizări meteorologice pentru jumătatea de nord a țării, valabile până joi dimineața. Meteorologii anunță precipitații însemnate, strat consistent de zăpadă, polei și intensificări ale vântului.
11:30
Sorana Cîrstea a demolat-o pe Ostapenko și așteaptă duelul de gală cu marea Aryna Sabalenka # Adevarul.ro
Românca a început ca din pușcă noul sezon.
11:15
Dr. Ana-Maria Alexandra Moldovan, neonatolog MedLife: „Testarea genetică va completa screeningul neonatal clasic” # Adevarul.ro
Neonatologia este una dintre ramurile medicinei în care fiecare secundă poate rescrie un destin.
11:15
Un român este judecat după ce a accidentat mortal o fetiță într-o parcare din Țara Galilor. Ar fi lovit cu mașina căruciorul în care se afla copilul # Adevarul.ro
Un bărbat român este judecat după ce o fetiță de șase luni a murit, în urma unui accident într-o parcare cu mai multe etaje din Țara Galilor.
11:00
La sfârșitul lunii decembrie am efectuat o vizită la spitalul Lukas din Laslea, județul Sibiu, la invitația doctorului Petru Oprean. Am avut astfel ocazia să stau de vorbă cu un etnic român din Ucraina, mai exact din Bucovina de Nord.
11:00
Corina Machado își anunță revenirea în Venezuela după căderea regimului Nicolas Maduro. Mesajul pentru Donald Trump # Adevarul.ro
Corina Machado, considerată unul dintre cei mai puternici adversari al lui Maduro, mai ales după ce a câștigat Nobelul pentru Pace, şi-a anunțat intenția de a reveni în țară după arestarea președintelui venezuelean și a apreciat intervenția SUA.
10:45
Legenda din România, spaima magazinelor de bijuterii din Marea Britanie. Fusese condamnată și în SUA pentru fraudă cu carduri VISA # Adevarul.ro
Legenda Rostas, o româncă cu antecedente penale în SUA, a fost prinsă în Marea Britanie după ce a furat împreună cu complicele său ceasuri Rolex, argint și bani din magazine de bijuterii, folosind distragerea atenției și îndemânarea.
10:30
Planul de pace „fără dinți” riscă să nu-l oprească pe Putin, avertizează analiștii, în timp ce liderii se reunesc la Paris # Adevarul.ro
Lideri politici și militari din întreaga lume se reunesc marți la Paris, pe fondul unor îndoieli tot mai mari că un plan de pace susținut de Occident pentru Ucraina poate depăși nivelul simbolic și poate impune costuri reale Rusiei.
10:30
Putin i-ar fi propus lui Trump un schimb „Venezuela contra Ucraina”, potrivit unei foste consiliere de la Casa Albă # Adevarul.ro
Rusia ar fi sugerat în 2019 administrației americane conduse de Donald Trump un posibil acord prin care Statele Unite să își reducă implicarea în Ucraina, în schimbul unei influențe sporite asupra situației din Venezuela, potrivit unei declarații făcute la acea vreme în fața Congresului SUA.
Acum 8 ore
10:15
Scandal uriaș: Elon Musk, anchetat în Marea Britanie după ce AI-ul Grok a generat imagini sexuale cu Prințesa de Wales # Adevarul.ro
Elon Musk și platforma sa X sunt anchetați în Marea Britanie după ce chatbot-ul AI Grok a creat imagini sexuale neautorizate cu femei, inclusiv cu Prințesa de Wales în bikini, încălcând legislația privind siguranța online.
10:15
Cântăreț de muzică populară, condamnat la peste 17 ani de închisoare pentru violarea a trei minori cărora le preda canto # Adevarul.ro
Un cunoscut cântăreț de muzică populară din Galați a fost condamnat la peste 17 ani de închisoare în dosarul în care a fost acuzat de viol și abuzuri asupra a trei băieți minori.
10:00
O româncă din Spania face apel pentru angajarea a 30-40 de persoane într-o fermă de fistic. Ce salariu oferă pe durata sezonului agricol # Adevarul.ro
„Aurul verde” al regiunii Castilla-La Mancha, Spania, are nevoie urgentă de muncitori sezonieri. O tânără româncă stabilită în Spania caută 30-40 de persoane pentru fermele din Albacete, oferind 12,50 euro pe oră și contract legal pe toată durata sezonului agricol.
