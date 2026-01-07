Iordanul este aproape de fiecare credincios atunci când vine la biserică, a spus Mitropolitul Ioan

00:10

Calendar Ortodox, 4 ianuarie Soborul Sf. 70 de Apostoli Mântuitorul nostru Iisus Hristos a avut 70 de ucenici, pe lângă cei 12 apostoli aleşi. Toţi aceşti ucenici ai Domnului s-au ostenit propovăduind cuvântul lui Hristos, îndurând chinuri şi prigoniri. Biserica îi cinsteşte, cântându-le astăzi: „Ceata ucenicilor lui Hristos, celor şaptezeci, să o lăudăm dumnezeieşte credincioşii…