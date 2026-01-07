"Matei a plecat la cele veşnice". Mama băiatului și încă doi frați, în stare gravă după accidentul din Suceava
ObservatorNews, 7 ianuarie 2026 19:20
Băiatul de 14 ani, fiu de preot, accidentat grav după ce mama sa a plonjat cu maşina în albia râului Bistriţa, a murit pe patul de spital. Preoteasa şi alţi doi copii ai familiei sunt în continuare în comă, după operaţiile complicate prin care au trecut. Medicii sunt rezervaţi în privinţa şanselor de supravieţuire.
Românii simt din plin costul ridicat al traiului în 2026: "În vacanţe nici nu mai mergem" # ObservatorNews
Muncim şi opt luni pe an ca să plătim taxe şi impozite şi doar patru luni pentru noi. Este concluzia analiştilor, care subliniază că povara dărilor a devenit sufocantă atât pentru populaţie, cât şi pentru firme în 2026. Avem cele mai mari taxe pe muncă din Europa şi, la polul opus, stăm cel mai rău la colectarea TVA-ului şi a impozitului pe profit.
Cine sunt românii care s-au trezit cu impozite mai mari și de 3000%: "Mi se pare aberant" # ObservatorNews
Noile impozite pentru maşini stârnesc mari controverse! Proprietarii de maşini noi, inclusiv hibride, trebuie să plătească taxe mai mari decât cei care au vehicule vechi și poluante. Diferenţele sunt uriaşe, de 20 - 30 de ori mai mari decât anul trecut în unele cazuri.
De ce România nu mai are avion prezidenţial de 14 ani. Neajunsurile aeronavei militare Spartan # ObservatorNews
Nicuşor Dan a rămas blocat 15 ore la Paris, în timpul unei avertizări cod portocaliu de viscol. Avionul militar Spartan cu care merge preşedintele în străinătate nu a putut să decoleze la timp în ciuda eforturilor făcute de angajaţii aeroportului. Şeful statului şi-a petrecut timpul în salonul oficial, alături de echipele de protecţie şi pază care au misiunea să anticipeze orice problemă poate apărea într-o deplasare oficială. Ca să salveze situaţia, prefectura Parisului a trimis echipamente speciale pentru avionul prezidenţial.
Liniștea de minivacanță s-a terminat cu ambuteiajele de pe Valea Prahovei pentru cei care au fost în Braşov # ObservatorNews
Minivacanța s-a încheiat, iar aglomerația pe Valea Prahovei a revenit. Șoferii care s-au întors din Poiana Brașov au fost nevoiți să stea ore întregi în coloane, până la ieșirea din Azuga unde traficul a început să se mai relaxeze.
2 agenți cercetaţi pentru abuz sexual asupra a 6 copii la Buziaş: "Sunt o rușine pentru poliția penitenciară" # ObservatorNews
Acuzaţii cumplite într-un centru educativ de minori din Buziaş, la 30 de kilometri de Timişoara. Doi agenţi de penitenciar ar fi supus la abuzuri sexuale şase copii. Dacă refuzau, deţinuţii erau dezbrăcaţi şi bătuţi crunt. Informaţia ar fi fost raportată cu întârziere, după o anchetă făcută superficial, spun reprezentanţii sindicatului. Abia acum, după mai multe reclamaţii, procurorii au început cercetările.
Analist: Trump a creat un precedent prin capturarea lui Nicolas Maduro. Cum ar putea profita Rusia? # ObservatorNews
Preşedintele Donald Trump a anunţat triumviratul responsabil pentru coordonarea tranziţiei în Venezuela. Cei trei care vor dicta viitorul ţării sunt secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării, Pete Hegseth şi consilierul pe teme de securitate naţională şi migraţie, Stephen Miller. Oamenii lui Trump se vor asigura că preşedinta interimară a ţării, Delcy Rodriguez respectă indicaţiile primite de la Washington.
Departe de aglomerația destinațiilor clasice precum Grecia sau Spania, Estonia cucerește prin natură sălbatică, insule aproape neatinse de turismul de masă, orașe medievale și un ritm de viață relaxat. De la insulele Hiiumaa și Saaremaa până la Tallinn, capitala ce îmbină perfect istoria cu modernitatea, țara nordică oferă o experiență autentică, liniștită și spectaculoasă pentru cei care caută alternative mai puțin cunoscute.
Cât muncești pe an doar ca să plătești taxele şi impozitele. România, peste media UE la impozitarea muncii # ObservatorNews
În fiecare an, pe 24 iulie, nu sărbătorim, ci conştientizăm Ziua Suprasolicitării Planetei. Este o bornă inventată de oamenii de ştiinţă pentru a ne face mai atenţi la risipa de resurse naturale. Practic, marchează ziua în care umanitatea şi-a consumat deja toate resursele naturale pe care planeta noastră le poate regenera într-un an. După acelaşi principiu am putea instaura şi noi ziua eliberării de taxe, o bornă pentru a conştientiza cât muncim într-un an doar pentru a ne plăti dările. Culmea, ziua asta ar cădea tot undeva în iulie.
Schimbări majore la Centrul Educativ din Buziaș după ce cazul abuzurilor sexuale a devenit public # ObservatorNews
Acuzaţii cumplite într-un centru educativ de minori din Buziaş, judeţul Timiş. Doi agenţi de penitenciar ar fi supus la abuzuri sexuale şase copii. Dacă refuzau, deţinuţii erau dezbrăcaţi şi bătuţi crunt.
Erori în calculul taxelor şi impozitelor pe 2026 în Sectorul 2. Contribuabilii, puşi să plătească diferenţa # ObservatorNews
Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, a cerut cercetarea disciplinară a angajaţilor responsabili din cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe, după ce mai mulţi contribuabili au reclamat că au primit sume diferite de plată pentru anul 2026. Edilul califică situaţia drept "inacceptabilă" şi îşi cere scuze faţă de cetăţenii afectaţi.
Românii ar putea primi concediu plătit pentru epuizare profesională. Ce obligații au angajatorii # ObservatorNews
Şi atunci cum să nu ajungem la epuizare, când muncim mai bine de jumătate de an doar pentru a ne putea plăti taxele? Despre burnout este şi stirea următoare. Considerat un moft altădată, astăzi e afecţiune medicală recunoscută chiar şi de lege. Iar românii ar putea primi concediu pentru epuizare profesională. Un proiect de lege depus în Parlament presupune obligaţia pentru toţi angajatorii de a acorda zile libere plătite pentru recuperare, atunci când angajatul intră în burnout din cauza volumului mare de muncă.
Cum îţi alegi corect echipamentul de schi. Sfaturi esenţiale ale specialiştilor, ca să previi accidentele # ObservatorNews
S-a cam încheiat vacanţa, pentru toată lumea, dar urmează cel puţin câteva weekenduri în care tot mai putem da o fugă la munte, măcar pentru schi. Mai cu seamă că iarna asta a fost mai generoasă în ninsori faţă de anii trecuţi. Dar oricât de bune ar fi pârtiile, experienţa nu e nici frumoasă, nici sigură, fără un echipament potrivit. Alegerea schiurilor, a clăparilor şi reglarea corectă a acestora sunt paşi esenţiali, de la începători până la cei mai experimentaţi. Iată câteva sfaturi pentru o vacanţă fără dureri şi accidente.
Ce amenzi riscă cei care aruncă bradul de Crăciun la gunoi. Soluţiile propuse de autorităţile locale # ObservatorNews
Sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul marchează sfârşitul sărbătorilor de iarnă aşa că este timpul să despodobim bradul. Atenţie însă unde îl aruncaţi. Nu în pubelă, nu pe fereastra apartamentului, asta dacă nu cumva nu mai aveţi pe ce da banii şi vă permiteţi şi o amendă. La Iaşi, de exemplu, sunt puncte speciale de colectare. Brazii ridicaţi de acolo devin materie primă pentru producătorii de mobilă.
Unul dintre cei cinci copii răniţi în accidentul din Suceava a murit. Tatăl, preot, a primit vestea la slujbă # ObservatorNews
Un preot din Suceava a aflat, chiar după slujba de Bobotează, că şi-a pierdut copilul. Băiatul de 14 ani era împreună cu mama şi fraţii în maşina care a căzut ieri în râul Bistriţa, de la 6 metri înălţime. V-am arătat aici, la Observator, imaginile. Iniţial, toate victimele au fost salvate - atât mama de la volan, cât şi cei 5 copii. Au ajuns la spitalul din Vatra Dornei, iar ulterior, s-a cerut transferul către Suceava. Toţi au plecat, în afară de adolescentul de 14 ani. Băiatul a murit în timp ce aştepta o altă ambulanţă, cu medic. Mama şi fraţii lui au fost şi ei operaţi, dar sunt în continuare în stare gravă. Atenţie, urmează detalii şi imagini care vă pot afecta emoţional
Orașele europene care te plătesc și cu 70.000 de euro ca să te muți în ele în 2026. Și românii pot aplica # ObservatorNews
Dacă visezi să trăiești într-un sat pitoresc din Europa și chiar să fii plătit pentru asta? Ei bine, visul poate deveni realitate. Tot mai multe comunități mici din Europa oferă bani, chirii subvenționate și granturi pentru a atrage noi locuitori.
Zelenski nu ştie ce vor face europenii dacă Rusia atacă iar. Cere finanţarea unei armate de 800.000 de oameni # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că nu a primit încă un răspuns clar din partea aliaţilor europeni cu privire la modul concret în care ar acţiona în cazul unui nou atac rusesc asupra Ucrainei, după încheierea actualului conflict, potrivit Le Monde, informează News.ro.
Un influencer american, viral după ce a încercat pentru prima dată mâncarea românească: Mi-ați ascuns asta # ObservatorNews
Un internaut american cu milioane de vizualizări pe internet, cunoscut sub numele de Vulgar Chef, a încercat pentru prima mâncarea românească. Bărbatul și-a făcut comanda la un restaurant cu specific din Queens, New York.
Vacanţa de iarnă a elevilor se apropie de final, aceştia urmând să reia cursurile oficial de joi, 8 ianuarie 2026, dar suntem convinşi că mulţi dintre ei se gândesc, deja, la examenele pe care le au de susţinut în acest an.
Oraşul în care milioane de oameni înfruntă ierni la -30 de grade fără centrale termice sau calorifere # ObservatorNews
Crescut într-un oraş unde iarna temperaturile coboară frecvent sub -30 de grade şi unde încălzirea centrală nu era o opţiune, un cercetător explică de ce metodele tradiţionale de încălzire din Asia ar putea deveni relevante pentru Europa, în contextul facturilor mari la energie şi al schimbărilor climatice.
Viceprim-ministrul Marii Britanii, întâlnire cu JD Vance pe fondul ameninţărilor cu privire la Groenlanda # ObservatorNews
Viceprim-ministrul britanic David Lammy călătoreşte miercuri în Statele Unite pentru a se întâlni cu vicepreşedintele SUA, JD Vance, pe fondul preocupărilor în creştere la nivel european cu privire la ameninţările liderului american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, chiar şi prin forţă, scrie EFE.
Donald Trump își dorește ca Groenlanda să intre sub controlul Statelor Unite, însă insula aparține Danemarcei, iar cei mai mulți dintre locuitorii ei resping ideea de a deveni parte a SUA. Cu toate acestea, potrivit unei analize Politico, există un scenariu realist prin care Statele Unite ar putea ajunge să controleze insula strategică din Arctica, iar primele etape ar fi deja în desfășurare.
Un "oraș" de 260.000 mp într-o singură clădire: 20.000 de oameni care nu trebuie să iasă niciodată din ea # ObservatorNews
Situat în Qianjiang Century City, zona comercială a orașului Hangzhou, Regent International este un colos de 39 de etaje, în formă de S, devenit viral pe rețelele sociale după apariția unor imagini filmate cu drona. În interior se află peste 5.000 de apartamente, magazine și supermarketuri, restaurante și săli de sport, școli, piscine și chiar spitale. Totul este gândit astfel încât locatarii să nu fie nevoiți să părăsească niciodată clădirea.
Nicuşor Dan a decolat de la Paris cu avionul Spartan după ce a stat blocat mai bine de 16 ore # ObservatorNews
După mai bine de 16 ore, preşedintele Nicuşor Dan a decolat de la Paris. Delegaţia Română nu a putut pleca fiind blocată pe aeroport timp de mai multe ore. Iniţial, zborul a fost amânat aseară, din cauza faptului că ceaţa groasă din București ar fi împiedicat aterizarea. Iar de dimineaţă, ninsorile abundente din capitala Franţei au ţinut din nou aeronava la sol. Avionul Spartan a decolat după ora 16:00, călătoria până la Bucureşti urmând să dureze în jur de 4 ore.
Planul lui Trump de a obţine Groenlanda. Ce teritorii au mai luat SUA de-a lungul istoriei # ObservatorNews
De-a lungul timpului, Statele Unite și-au construit harta prin achiziții strategice și cedări teritoriale, iar acum revin cu ambiții de extindere, odată cu intenția de a cumpăra Groenlanda, notează EFE, conform Agerpres.
Funeraliile lui Brigitte Bardot, pe muzica lui Mireille Mathieu şi Gipsy Kings. Saint-Tropez, în doliu # ObservatorNews
Funeraliile lui Brigitte Bardot au avut loc miercuri, la Saint-Tropez, oraşul în care celebra actriţă şi activistă pentru drepturile animalelor a trăit o mare parte din viaţă. Ceremonia privată a fost marcată de momente muzicale speciale: Mireille Mathieu a cântat a cappella în faţa sicriului, iar la final trupa Gipsy Kings a interpretat "Djobi Djoba", potrivit EFE, citată de Agerpres.
Reacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de lei impozit la casă: Arză-v-ar focul să vă ardă # ObservatorNews
Majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026 i-a luat prin surprindere pe români, iar mulți dintre ei au constatat că au de plătit dublu și chiar triplu față de anii trecuți.
Reacţia lui Nicușor Dan pentru Observatornews.ro, întrebat dacă ar trebui cumpărat un avion prezidenţial # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan, împreună cu delegația oficială și jurnaliștii care l-au însoțit la summitul "Coaliției de Voință", au rămas blocați pe aeroportul din Paris. Și la această oră, avionul militar Spartan este ținut la sol din cauza ninsorilor abundente. Într-un interviu exclusiv pentru Observatornews.ro, acordat în septembrie anul trecut, întrebat dacă ar trebui cumpărat un avion prezidențial, Nicușor Dan spunea că nu este momentul. Ca o ironie, şeful statului fusese și atunci la un summit al "Coaliției de Voință", la Paris.
Vremea de mâine 8 ianuarie. Temperaturile scad în toată ţara. Ger, ninsori şi polei în mai multe regiuni # ObservatorNews
Vremea de mâine, 8 ianuarie, aduce o răcire semnificativă în toată țara. Ninsorile vor cuprinde mare parte din regiuni, în special în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, iar în sud și sud-est vor fi precipitații mixte sau ploi. Vântul va sufla cu putere în multe zone, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea în nordul Moldovei și pe crestele montane.
Un șofer în vârstă de 36 de ani din Ceanu Mare, judeţul Cluj, a lovit mortal un pieton marţi seara și a părăsit locul accidentului, fără să anunțe autoritățile sau să acorde ajutor victimei.
România, sub un ciclon mediteranean și un val de aer arctic: ninsori abundente și ger. Minime și de -18 grade # ObservatorNews
Un ciclon mediteranean, dar și un val de aer arctic ajung deasupra țării noastre și aduc un adevărat episod de iarnă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, țara noastră va fi lovită de un val de ninsori și ger, iar temperaturile minime vor fi între -18 și -15 grade.
Ce se întâmplă cu concediul de odihnă neefectuat în 2025. În ce condiţii se plăteşte # ObservatorNews
Concediul de odihnă este unul dintre cele mai importante drepturi ale angajaților, însă mulți se întreabă ce se întâmplă dacă nu reușesc să îl efectueze în întregime în anul 2025. Legislația muncii prevede reguli clare privind recuperarea sau plata concediului neefectuat, iar înțelegerea acestor norme este esențială atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Iată ce trebuie să știi despre drepturile tale și condițiile în care poți primi compensații financiare pentru zilele de concediu nefolosite.
Doi bărbaţi, arestaţi pentru trafic de cocaină în judeţul Gorj. Unul dintre ei, cercetat şi pentru proxenetism # ObservatorNews
Doi bărbaţi, de 28 şi 40 de ani, au fost arestaţi preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, fiind acuzaţi că au vândut cocaină consumatorilor din judeţul Gorj, scrie News.ro. Unul dintre ei este cercetat şi pentru proxenetism, în legătură cu două tinere care s-ar fi prostituat în mai multe ţări din nordul Europei, potrivit DIICOT.
Michael Reagan, unul dintre cei cinci copii ai fostului preşedinte american Ronald Reagan (1981-1989), a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani, potrivit unui comunicat emis de familia sa, transmis miercuri de agenția EFE, informează Agerpres.
Trupele SUA au capturat un petrolier rusesc în Atlantic. Rusia a trimis nave şi un submarin în apărarea sa # ObservatorNews
Forțele speciale americane, împreună cu Garda de Coastă a SUA, au urcat miercuri la bordul petrolierului Marinera, aflat sub pavilion rusesc, relatează Reuters şi Fox News. Presa rusă a publicat imagini cu ceea ce pretinde a fi o echipă de asalt care încearca să urce la bordul navei despre care se crede că este goală şi care se afla iniţial în drum spre Venezuela. Moscova a trimis un submarin şi o flotilă de nave pentru a o escorta, dar nu este clar dacă au ajuns la ea.
Trump îi imită şi îi ia peste picior pe sportivii transgender: "Soţia mea detestă când fac asta" # ObservatorNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a stârnit un val de critici după ce i-a ironizat pe sportivii transgender în timpul unui discurs susţinut în faţa membrilor republicani din Camera Reprezentanţilor.
Maduro și soția lui s-au lovit la cap în timp ce încercau să fugă de soldaţii americani: Au intrat într-o uşă # ObservatorNews
Fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro și soția lui, Cilia Flores, au fost răniți după ce s-au lovit la cap în timp ce fugeau de forțele americane în momentul capturării, relatează CNN citând surse aflate la curent cu ce le-au spus oficialii administrației Trump congresmenilor.
Că românii au prins drag de ideea de a zbura cu avionul după intrarea în Uniunea Europeană nu mai este un secret pentru nimeni, însă cei care călătoresc într-un asemenea mod trebuie să nu uite că au de respectat mai multe reguli.
Poliţist din Prahova, acuzat de viol şi agresiune sexuală. Abuzurile s-ar fi petrecut chiar în secţie # ObservatorNews
Un polițist din Prahova este anchetat după ce a fost acuzat de agresiune sexuală și tentativă de viol. Victime sunt două femei care ajunseseră la secția de poliție tocmai pentru a cere ajutor, după ce au fost agresate de soții lor. Faptele s-ar fi petrecut chiar în sediul postului din comuna Măgurele, județul Prahova.
Acuzaţii grave la Centrul de Reeducare Buziaş. Mai mulţi tineri, bătuţi şi abuzaţi de doi agenţi # ObservatorNews
Acuzaţii cumplite într-un centru educativ de minori din Buziaş, judeţul Timiş. Doi agenţi de penitenciar ar fi supus la abuzuri sexuale 6 minori închişi acolo. Informaţia ar fi fost raportată cu întârziere, după o anchetă făcută superficial, spun reprezentanţii sindicatului din domeniu. Deocamdată s-a declanşat o anchetă disciplinară, iar ulterior şi o anchetă penală, coordonată de procurori.
Băieţel de 13 ai, salvat ca prin minune după ce gheaţa unui lac pe care se juca s-a spart # ObservatorNews
Ofiţerii de poliţie din New Jersey au evitat în ultima clipă o tragedie. Un copil de 13 ani a fost scos din apele îngheţate ale iazului de la marginea oraşului.
Administraţia americană a încercat să şteargă înregistrările evenimentelor de la atacul de la Capitoliu # ObservatorNews
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a încercat să şteargă înregistrările evenimentelor din 6 ianuarie 2021, când, în urmă cu cinci ani, o mulţime de susţinători republicani au luat cu asalt Capitoliul pentru a încerca să împiedice ratificarea victoriei electorale a lui Joe Biden.
Suspiciuni de sabotaj la o pârtie din Bucovina: teleschiul lăsat fără curent, instalațiile distruse # ObservatorNews
Incident grav şi suspiciuni de sabotaj la pârtia Bucovina din Câmpulung Moldovenesc, cu doar câteva zile înainte de deschiderea sezonului de schi. Cablurile de alimentare cu energie ale teleschiului au fost tăiate, iar sistemul de zăpadă artificială deteriorat intenţionat, spun administratorii domeniului schiabil.
Şi-a omorât fratele şi a fugit. Poliţia, alertată de o rudă care a găsit victima într-o baltă de sânge la Cluj # ObservatorNews
Şi-a omorât fratele şi a fugit. Vorbim despre un bărbat de 46 de ani, cetăţean moldovean. Crima a avut loc în comuna Floreşti, din judeţul Cluj. Poliţiştii au fost alertaţi chiar de cumnata celor doi, care a găsit victima într-o baltă de sânge.
Şi-a ucis fratele pentru o datorie de 200 de lei, apoi s-a predat poliţiei. Crimă oribilă în Capitală # ObservatorNews
Întâmplare neobişnuită, noaptea trecută, în Secţia 7 de poliţie din Capitală. Un bărbat a mers să se predea şi le-a mărturisit agenţilor că şi-a omorât fratele. Agenţii s-au dus la locul indicat, o casă din apropiere şi au constatat că bărbatul a spus adevărul.
Administrația președintelui american Donald Trump a informat-o pe președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, că țara sa trebuie să rupă legăturile cu China, Rusia, Iranul și Cuba, ca parte a unei serii de cerințe înainte de a extrage și vinde petrolul venezuelean, potrivit declarațiilor făcute marți de oficiali americani.
Vacanţa de iarnă a elevilor se apropie de final, aceştia urmând să reia cursurile oficial de joi, 8 ianuarie 2026, dar suntem convinşi că mulţi dintre ei se gândesc, deja, la testele pe care le au de trecut în acest an.
Preşedintele Nicuşor Dan, despre numirile conducerilor SRI şi SIE: "Am nişte nume. O să fie discuţii" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat marţi seara că numirile pentru funcţiile de directori de la Serviciul Român de Informaţii şi de la Serviciul de Informaţii Externe vor fi făcute după discuţii cu partidele parlamentare, astfel încât ele să fie validate de Legislativ.
Un şofer de maşină hibrid a ajuns să plătească impozite mai mari decât un proprietar de maşină veche de mai bine de 20 de ani, deci automat, extrem de poluantă. Diferenţele sunt semnificative, în unele cazuri vorbim de sume chiar şi de 3-4 ori mai mari.
