Analist: Trump a creat un precedent prin capturarea lui Nicolas Maduro. Cum ar putea profita Rusia?

Un preot din Suceava a aflat, chiar după slujba de Bobotează, că şi-a pierdut copilul. Băiatul de 14 ani era împreună cu mama şi fraţii în maşina care a căzut ieri în râul Bistriţa, de la 6 metri înălţime. V-am arătat aici, la Observator, imaginile. Iniţial, toate victimele au fost salvate - atât mama de la volan, cât şi cei 5 copii. Au ajuns la spitalul din Vatra Dornei, iar ulterior, s-a cerut transferul către Suceava. Toţi au plecat, în afară de adolescentul de 14 ani. Băiatul a murit în timp ce aştepta o altă ambulanţă, cu medic. Mama şi fraţii lui au fost şi ei operaţi, dar sunt în continuare în stare gravă. Atenţie, urmează detalii şi imagini care vă pot afecta emoţional