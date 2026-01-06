Țara din UE care taie semnificativ taxele pentru familii și tinerii angajați. Cine este scutit de impozitul pe venit
Digi24.ro, 6 ianuarie 2026 19:00
O țară membră UE a început anul 2026 cu o rundă de reduceri fiscale. A redus majoritatea cotelor de impozitare pe venit cu două puncte procentuale și a introdus facilități suplimentare legate de copii și pentru tinerii lucrători, inclusiv impozitul zero pe venit pentru persoanele sub 25 de ani care câștigă până la 20.000 de euro, relatează Euronews.
• • •
14:10
Jandarmeria: imaginile cu jandarmi care pun gresie sunt făcute cu AI. Sindicatul care a postat fotografia anunțase că e „reconstituire” # Digi24.ro
Jandarmeria Română spune că imaginile care circulă în spaţiul public cu jandarmi români în uniformă care pun gresie sunt false și că au fost create cu ajutorul inteligenţei artificiale, iar pe uniformele bărbaților se văd litere chirilice. Sindicatul polițiștilor „Diamantul”, care a postat imaginea pe Facebook, precizase că este „o reconstituire digitală”.
13:50
Nestle retrage de pe piața din Europa mai multe loturi de lapte praf pentru sugari din cauza posibilei prezențe a unei toxine # Digi24.ro
Gigantul elveţian Nestle a anunţat luni o retragere voluntară de la comercializare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari mărcile SMA, BEBA şi NAN, în mai multe ţări europene, inclusiv Germania, Austria, Danemarca, Italia, Suedia şi Franţa, din cauza prezenţei potenţiale a unei toxine care ar putea provoca greaţă, vărsături şi crampe abdominale, transmite Reuters.
13:50
Aproape 70% dintre români cred că o pace în Ucraina ar trebui semnată în condiţiile impuse de SUA (Sondaj Avangarde) # Digi24.ro
Mai mult de două treimi dintre români (68%) consideră că pacea în Ucraina ar trebui semnată, în cazul negocierii unui acord, în condiţiile impuse de SUA, relevă un sondaj al Avangarde publicat marţi, potrivit Agerpres.
13:40
Hidrologii avertizează că până joi la prânz există risc de producere a unor viituri rapide pe râuri din sud-vestul ţării. Astfel, în intervalul 6 - 8 ianuarie, în bazinele hidrografice Desnăţui, Jiu şi Olt se vor produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi viituri rapide pe râurile mici, fiind posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.
13:30
Un tânăr din Constanța a provocat un incendiu în care au ars 3.000 de baloți de paie. Polițiștii l-au reținut # Digi24.ro
Un tânăr în vârstă de 22 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Constanţa, pentru 24 de ore, după ce, la sfârşitul anului trecut, a provocat un incendiu în localitatea Poarta Albă, în urma căruia au ars 3000 de baloţi de paie. Prejudiciul se ridică la peste 90.000 de lei.
13:30
Transportul rutier de mărfuri a crescut cu 1,5% în primele nouă luni din 2025, peste 80% din volume fiind transportate intern # Digi24.ro
Transportul rutier de mărfuri a înregistrat, în primele nouă luni din 2025, o creștere de 1,5% a volumului de mărfuri transportate, comparativ cu perioada similară din 2024. Din totalul de 246,183 milioane de tone, 82,7% au fost transportate în regim național, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică și consultate de AGERPRES.
13:20
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi # Digi24.ro
Rusia este incapabilă să își deservească porturile din Arctica, dezvăluind o prăpastie tot mai mare între ambițiile Moscovei și capacitățile sale reale, potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, citat de Kyiv Post.
Acum 8 ore
13:10
Tragedia din Crans-Montana. Barul elvețian unde au murit 40 de persoane nu a mai fost verificat de 5 ani pentru siguranța la incendiu # Digi24.ro
Timp de cinci ani nu s-au efectuat verificări ale siguranţei la incendiu la barul unde un incendiu masiv s-a soldat cu moartea a 40 de oameni în staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana, a declarat marţi primarul localităţii, Nicolas Feraud, citat de dpa, potrivit Agerpres.
13:10
Un scandal sexual în care este implicat președintele Columbiei reapare online pe fondul amenințărilor sale la adresa SUA # Digi24.ro
Președintele columbian Gustavo Petro este bântuit de o istorie de alcov veche din 2024, care a reapărut în mediul online. El este acuzat că în 2024 ar fi fost surprins înșelându-și soția cu o femeie transgender. Liderul columbian, căsătorit, ar fi fost filmat ținându-se de mână cu modelul transgender Linda Yepes în timpul unei întâlniri în Panama, scrie NEXTA.
13:00
Tradiții de Bobotează 2026. Ce nu au voie credincioșii să facă după slujba de sfințire a apei. Ce simbolizează aruncarea crucii # Digi24.ro
Boboteaza, celebrată anual pe 6 ianuarie, ocupă un loc esențial în calendarul creștin, fiind una dintre cele mai importante sărbători religioase. Aceasta mai este cunoscută sub denumirile de „Arătarea Domnului” sau „Epifania” și amintește de momentul biblic în care Iisus Hristos a fost botezat în apele râului Iordan de către Sfântul Ioan Botezătorul. Sărbătoarea simbolizează începutul activității publice a lui Iisus și revelarea Sfintei Treimi, fiind asociată cu ritualuri religioase și tradiții păstrate cu sfințenie în România.
13:00
Doi bărbaţi au murit după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc cu 10 etaje din Arad. Poliţia a deschis o anchetă # Digi24.ro
Doi bărbaţi cu vârste aproximative de 50, respectiv 30 de ani au murit după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc cu 10 etaje din municipiul Arad. La faţa locului au intervenit de urgenţă pompierii, iar Poliţia a deschis o anchetă.
12:50
O mașină cu 4 copii și 2 adulți s-a răsturnat în albia râului Bistriţa. Intervenție în forță pentu salvarea victimelor # Digi24.ro
O mașină în care se aflau doi adulţi şi patru copii s-a răsturnat în albia râului Bistriţa, au anunţat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.
12:50
O nouă reacție dură a Chinei față de operațiunea specială a SUA în Venezuela. Ce avertisment transmite Beijingul # Digi24.ro
China a acuzat, marţi, Statele Unite că acordă prioritate legilor interne în detrimentul dreptului internaţional în cazul Venezuelei, afirmând că nicio ţară nu se poate autoproclama arbitru al ordinii juridice globale, informează EFE, potrivit Agerpres.
12:30
Comisia Europeană susţine crearea unui hub de securitate la Marea Neagră. Negrescu: România poate „găzdui acest centru strategic” # Digi24.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că demersul său privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România a primit sprijinul Comisiei Europene. Autorităţile de la Bucureşti trebuie să vină acum cu un proiect concret în acest sens, mai spune europarlamentarul.
12:20
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea lansa a doua operațiune militară # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de Stat, Marco Rubio, secretarul Apărării, Pete Hegseth, şi consilierul pe teme de securitate naţională şi migraţie, Stephen Miller, vor fi responsabili de coordonarea tranziţiei în Venezuela, afirmând totodată că preşedintele interimar al ţării, Delcy Rodriguez, „cooperează cu SUA”, informează EFE, preluată de Agerpres. Într-un interviu telefonic acordat NBC News, Trump l-a inclus şi pe vicepreşedintele său, JD Vance, în echipa responsabilă de Venezuela, deşi Vance a rămas în umbră de la desfăşurarea masivă de operaţiuni militare şi speciale de sâmbătă la Caracas pentru capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi a partenerei sale, Cilia Flores.
12:20
Fundația „Brigitte Bardot” va ataca în justiție escrocii care vând produse cu imaginea actriței, sub pretextul unor donații false # Digi24.ro
Fundaţia „Brigitte Bardot” avertizează persoanele rău intenţionate care fac afaceri pe seama actriţei de la moartea acesteia, survenită la 28 decembrie 2025. Într-un comunicat, asociaţia care luptă împotriva maltratării animalelor a denunţat „răspândirea pe internet a ofertelor de vânzare de fotografii, montaje asistate de inteligenţă artificială, suporturi de tot felul care reproduc imaginea Brigittei Bardot, singură sau cu animale, în situaţii fabricate din nimic”.
12:10
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, ironizează sistemul de apărare aeriană al Rusiei în Venezuela # Digi24.ro
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a pus la îndoială eficacitatea sistemelor de apărare aeriană rusești, care nu au funcționat în timpul operațiunii speciale a SUA în capitala Venezuelei, Caracas, relatează RBC Ukraine.
11:50
Scrioşteanu anunţă primii kilometri de autostradă din R. Moldova. Licitaţie pentru ultimul lot din tronsonul Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni # Digi24.ro
Licitaţia pentru proiectarea şi execuţia ultimului lot aferent tronsonului Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni, parte din Autostrada Unirii A8, care se va conecta cu Podul de Flori peste Prut de la Ungheni şi, implicit, cu Republica Moldova, a fost lansată, anunţă secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Scrioşteanu. Valoarea estimată a contractului aferent lotului 4 al A8 este de 4,7 miliarde lei, iar sursa de finanţare va fi asigurată prin Programul Security Action for Europe.
11:40
De ce a ales-o Trump pe vicepreședinta lui Maduro să preia puterea și nu pe lidera lidera opoziţiei, Maria Machado. Raport confidențial # Digi24.ro
CIA a estimat, într-o evaluare prezentată preşedintelui american Donald Trump, că loialiştii de rang înalt ai lui Nicolas Maduro, inclusiv vicepreşedinta Delcy Rodriguez, erau cel mai bine poziţionaţi pentru a menţine stabilitatea în cazul în care liderul venezuelean pierde puterea, au declarat luni două surse informate despre această chestiune, relatează Reuters, potrivit Agerpres.
