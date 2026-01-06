Țara din UE care taie semnificativ taxele pentru familii și tinerii angajați. Cine este scutit de impozitul pe venit

18:00

Elcen anunţă că a fost remediată avaria apărută la un cazan de la CET Bucureşti Sud, subliniind că „incidentul tehnic recent nu a reprezentat o avarie majoră, ci o situaţie gestionată în limitele de siguranţă ale unui sistem energetic vechi”. Reprezentanţii Elcen afirmă că nu au oprit niciun moment furnizarea de agent termic, însă acesta a avut o temperatură mai mică decât cea solicitată de Termoenergetica. „Dacă agentul termic livrat de Elcen chiar şi la temperaturi mai scăzute ar fi distribuit de Termoenergetica exact aşa cum îl primeşte, disconfortul termic resimţit la consumatori nu ar fi unul major”, susţine Elcen.