Risc mare de avalanșe în masivele Făgăraș, Bucegi, Țarcu și Godeanu
Digi24.ro, 7 ianuarie 2026 22:50
Riscul de producere a avalanșelor rămâne ridicat, de gradul patru din cinci, în masivele Făgăraș, Bucegi, Țarcu și Godeanu. Cele mai mari cantități de zăpadă au fost măsurate la Vârful Omu, unde stratul a ajuns la 156 de centimetri, urmat de Bâlea Lac, cu 95 de centimetri.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
23:00
Peste 200 de gospodării din patru localități din județul Alba sunt în continuare fără curent electric # Digi24.ro
Autorităţile din judeţul Alba anunţă că, miercuri seară, patru localităţi sunt în continuare nealimentate cu curent electric şi se intervine pentru remedierea situaţiei.
Acum 30 minute
22:50
Riscul de producere a avalanșelor rămâne ridicat, de gradul patru din cinci, în masivele Făgăraș, Bucegi, Țarcu și Godeanu. Cele mai mari cantități de zăpadă au fost măsurate la Vârful Omu, unde stratul a ajuns la 156 de centimetri, urmat de Bâlea Lac, cu 95 de centimetri.
22:40
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România mare. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent” # Digi24.ro
În ultimele șase luni, fluxul de fonduri din Uniunea Europeană către economia românească s-a accelerat dramatic, remarcă publicația maghiară cu profil economic Világgazdaság care titrează: „ Ceva s-a schimbat: Ursula von der Leyen face România măreață, miliarde de euro au fost transferate către ea - ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Acum o oră
22:20
Șefa Colegiului Medicilor: La Spitalul din Buzău au fost consultați în 6 zile 1.562 de pacienţi de 3 medici, o presiune foarte mare # Digi24.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă, miercuri seară, că, în şase zile, peste 1.500 de pacienţi au fost consultaţi de doar trei medici la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Ea afirmă că decesul tânărului care a fost implicat într-un accident rutier este o tragedie, dar trebuie aşteptat rezultatul unei anchete „corecte, riguroase şi obiective”, înainte de a stabili vinovăţii. În cazul în care există o culpă medicală, Poiană afirmă că cel vinovat va plăti, însă afirmă că trebuie înţeleasă şi presiunea sub care lucrează medicii din serviciile de Urgenţă.
22:10
ONU acuză Israelul de „segregare și discriminare severă” în Cisiordania și îi cere să pună capăt „sistemului de apartheid” # Digi24.ro
ONU a publicat miercuri un raport în care acuză Israelul de decenii de „discriminare rasială severă și segregare” în Cisiordania, echivalente cu „apartheidul”. Oficiul ONU pentru Drepturile Omului a îndemnat Israelul să pună capăt „prezenței sale ilegale în teritoriile palestiniene ocupate”, anunță France24.
22:10
O femeie a căzut cu maşina în Jiu. Amplă intervenţie pentru scoaterea victimei şi a maşinii # Digi24.ro
O femeie de 55 de ani a căzut, miercuri seară, cu maşina în râul Jiu, la faţa locului fiind direcţionate mai multe echipaje de Poliţie, pompieri, salvamontişti dar şi medici. Femeia a fost scoasă în şoc hipotermic.
Acum 2 ore
21:20
Plafonarea prețului la gaze expiră la 1 aprilie 2026. Cât ar putea crește facturile românilor după liberalizare # Digi24.ro
Schema de plafonare a prețului la gaze naturale, introdusă în perioada pandemiei și prelungită ulterior prin OUG 6/2025, va expira la data de 1 aprilie 2026. După această dată, consumatorii nu vor mai beneficia de un preț final impus de stat, ci vor plăti prețul prevăzut în contractele de furnizare, preț care va depinde direct de evoluția pieței gazelor naturale.
21:20
De ce refuză Polymarket să platească pariuri de 10 milioane de dolari privind Venezuela și SUA. Problema cu termenul „invazie” # Digi24.ro
Polymarket refuză să plătească pariurile celor care au prezis că SUA vor „invada” Venezuela. Platforma de predicții contestă catalogarea raidului SUA din Venezuela drept o invazie, în lupta pentru pariuri în valoare de peste 10,5 milioane de dolari, scrie Financial Times.
21:20
Rusia a atacat două porturi ucrainene la Marea Neagră: un mort și 8 răniți. Reacții de la Kiev # Digi24.ro
Rusia a atacat miercuri două porturi maritime din regiunea Odesa din Ucraina, ucigând o persoană şi rănind alte opt, potrivit oficialilor ucraineni, citați de Reuters. În ultimele săptămâni, Rusia a atacat în repetate rânduri porturile ucrainene şi navele sub pavilion străin care navigau din acestea, după ce preşedintele Vladimir Putin a promis să izoleze Ucraina de ieşirea la mare, ca represalii pentru atacurile Kievului asupra petrolierelor din flota-fantomă care navigau spre Rusia.
Acum 4 ore
21:00
Aeronava Spartan, care l-a adus pe Nicușor Dan la București, escortată deasupra Elveției de două avioane F-18. Reacția președintelui # Digi24.ro
Aeronava Spartan, care l-a adus pe Nicușor Dan la București, escortată deasupra Elveției de două avioane F-18. Reacția președintelui
20:50
Sute de minute întârziere la plecările și sosirile din Gara de Nord, miercuri seară, după ce cablurile de semnalizare au fost tăiate # Digi24.ro
Trenurile care veneau și plecau din Gara de Nord avea în această seară întârzieri care depășeau două ore.
20:40
Ceartă politică între PNL Iași și ministrul Sănătății Alexandru Rogobete după scandalul privind decesul de la spitalul Buzău # Digi24.ro
PNL Iaşi acuză Ministerul Sănătăţii şi pe ministrul Alexandru Rogobete că muşamalizează cazul de la Buzău şi nu trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean, după ce un tânăr implicat într-un accident a murit în unitatea medicală, având fractură de femur. Potrivit liberalilor ieşeni, ministrul Sănătăţii a făcut „paradă de marketing“ în cazul tragediei de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde mai mulţi copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie. Ministrul Sănătăţii anunţă că a sesizat Colegiul Medicilor din România, Rogobete precizând că a vorbit cu preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, şi în perioada următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ şi verificări prin Corpul de Control. Ministrul respinge şi acuzaţia că ar încerca să muşamalizeze cazul.
20:30
Ajutor neașteptat pentru Ucraina. O țară din vestul Europei schimbă retorica și ar putea trimite trupe de menținere a pacii # Digi24.ro
Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat că Madridul ar putea trimite, pentru prima dată, trupe pentru a se alătura misiunii de menținere a păcii în Ucraina, în urma încetării focului. Potrivit agenției de știri spaniole EFE, după ultima reuniune a „Coaliției de Voință”, care a avut loc la Paris, Sanchez a declarat că va avea o serie de întâlniri cu reprezentanții majorității grupurilor parlamentare începând de luni, pentru a discuta despre contribuția Spaniei la procesul de pace din Ucraina, anunță European Pravda.
20:30
Garanțiile diluate ale SUA și războiul lui Vladimir Putin în Ucraina: „Nu prea mult angajament și discuții despre «prosperitate»” # Digi24.ro
Promisiunea președintelui american Donald Trump de a „susține” garanțiile de securitate pentru Ucraina a fost muzică pentru urechile liderilor europeni, care au căutat de mult timp un „sprijin” american pentru o forță de menținere a păcii condusă de Europa, relatează The Times.
20:20
Filarmonica din Viena a anunțat dirijorul care se va afla la pupitrul orchestrei cu ocazia Concertului de Anul Nou 2027 # Digi24.ro
Filarmonica din Viena a anunțat că tradiționalul Concert de Anul Nou 2027 va fi dirijat de rusul Tugan Sokhiev.
20:00
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat miercuri că se va întâlni cu oficialii danezi săptămâna viitoare, în urma interesului reînnoit al SUA de a prelua Groenlanda, transmite News.ro care citează CNN. Declaraţiile sale vin după ce ministrul de externe al Groenlandei şi ministrul de externe danez au solicitat o întâlnire cu şeful diplomaţiei americane.
20:00
Căderi de pietre pe DN 57. Intervin echipaje ale Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova # Digi24.ro
Drumarii intervin, miercuri seară, după ce au căzut mai multe pietre pe caroosabil, pe DN 57, pe raza Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.
19:40
Petrolier lovit de o dronă în Marea Neagră, în largul Turciei: nava sub pavilion Palau ar face parte din flota fantomă a Rusiei # Digi24.ro
Un petrolier ce naviga sub pavilionul insulelor Palau şi care ar putea fi folosit la exportul petrolului rusesc a fost lovit miercuri de o dronă în Marea Neagră, în apropierea coastelor Turciei, potrivit postului turc de ştiri NTV, citat de agenţia EFE.
19:40
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în Berlin după cea mai lungă pană de curent de după cel de-al Doilea Război Mondial # Digi24.ro
Curentul electric a fost restabilit miercuri în sud-vestul Berlinului, după ce un presupus atac ce a provocat un incendiu a afectat funcţionarea unei centrale electrice. Atacul din 3 ianuarie, revendicat de activişti de stânga, a dus la o pană de curent uriaşă, care a afectat zeci de mii de gospodării, fiind cea mai lungă întrerupere de energie electrică din capitala germană de la al Doilea Război Mondial, relatează Reuters.
19:40
Europa, sub nămeți: 800 de zboruri anulate în Olanda, trafic paralizat în Paris și Madrid. Sute de gospodării în beznă, în Balcani # Digi24.ro
Zăpada și gheața au continuat să provoace haos, miercuri, în mai multe părți ale Europei, blocând zborurile și îngreunând traficul rutier. Aproximativ 1.000 de persoane au fost nevoite să petreacă noaptea de marți spre miercuri în aeroportul Schiphol din Amsterdam, în timp ce personalul se străduia să curețe zăpada de pe pistele de decolare și aterizare. La Paris, autobuzele au fost blocate din cauza nămeților, în timp ce zeci de curse feroviare au fost anulate la Madrid. În Polonia, mai multe școli au fost închise din cauza viscolului, în timp ce nnele orașe din Bosnia și Serbia au declarat stare de urgență, în urma întreruperilor furnizării energiei electrice și a apei potabile, anunță The Guardian.
19:30
Accident grav cu trei mașini în județul Neamț. Doi copii și patru adulți au ajuns la spital # Digi24.ro
Șase persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital, miercuri seară, în urma unui accident rutier produs în municipiul Roman, județul Neamț, în care au fost implicate trei autoturisme. La locul evenimentului au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Roman, Serviciul de Ambulanță Județean și Inspectoratul de Poliție Județean.
19:30
Intervenţie de durată a salvamontiştilor din Neamţ pentru recuperarea unui tânăr, inconştient, din zona înaltă a Masivului Ceahlău # Digi24.ro
Salvamontiştii din Neamţ au intervenit, miercuri, pentru recuperarea unui tânăr de 20 de ani, inconştient, aflat în zona înaltă a Masivului Ceahlău. După aproximativ patru ore, el a fost predat medicilor de la Ambulanţă.
19:30
Volodimir Zelenski sugerează SUA să repete „operațiunea Maduro” pe Ramzan Kadîrov: „Putin va vedea asta” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că SUA ar putea, la fel ca în cazul capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro, să desfășoare o operațiune militară împotriva șefului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, pentru a exercita presiuni asupra lui Vladimir Putin în vederea încetării războiului, relatează Ukrainska Pravda.
19:20
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a mai rămas în spatele gratiilor” # Digi24.ro
Venezuela se confruntă cu o stare accentuată de incertitudine și tensiune după capturarea lui Nicolás Maduro, pe fondul temerilor legate de ce ar putea urma pe plan politic și de securitate. Reacțiile populației sunt împărțite, în timp ce autoritățile încearcă să își consolideze controlul, iar viitorul țării rămâne neclar.
19:20
Eroare la impozit în București: 800.000 de lei pentru un apartament din Colentina. Oficialii acuză că oamenii s-au grăbit să plătească # Digi24.ro
Cetățenii încasează o nouă lovitură din partea statului după cea a impozitelor dublate de la 1 ianuarie. În unele cazuri, sumele afișate au crescut peste noapte, fără nicio explicație, așa că cei care le-au plătit deja s-au trezit cu restanțe. Au existat și erori halucinante: un bucureștean s-a trezit cu un impozit de 800.000 de lei pentru un apartament de 3 camere. În replică, cei de la Taxe și Impozite spun că, de fapt, oamenii s-au grăbit să plătească înainte să fie gata calculele actualizate după noua grilă.
19:10
Schimbări importante pentru SRL-uri: ANAF poate pune gaj pe bunurile acționarilor, iar eșalonarea datoriilor se reduce sau se pierde # Digi24.ro
Sunt mai multe schimbări pentru datorii. De exemplu, perioada în care trebuie plătite obligațiile care nu intră în eșalonare, inclusiv amenzi sau creanțe transmise de alte instituții, ar urma să se reducă de la 180 de zile la 60 de zile, în caz contrar eșalonarea se poate pierde.
19:10
„Întâi tragem, apoi punem întrebări”. Vechea regulă a Armatei daneze valabilă și în cazul unei invazii armate a SUA în Groenlanda # Digi24.ro
Soldații danezi vor fi obligați să „tragă mai întâi” și „să pună întrebări mai târziu”, dacă Statele Unite ar invada Groenlanda, conform regulilor de angajament ale armatei.
Acum 6 ore
19:00
Pentagonul evaluează „eficiența” femeilor în roluri de luptă terestră după aproape 10 ani de integrare # Digi24.ro
Pentagonul a inițiat o evaluare oficială a „eficienței” femeilor în pozițiile de luptă terestră, la aproape un deceniu după ce Departamentul Apărării a ridicat interdicția care le excludea din unitățile de infanterie, blindate și artilerie de pe linia întâi, potrivit Military Times.
19:00
Criză în securitatea venezueleană: Delcy Rodriguez îl înlocuiește pe generalul responsabil de protecția lui Maduro # Digi24.ro
Generalul care comanda garda de onoare prezidențială a Venezuelei, Javier Marcano Tabata, a fost demis la câteva zile după ce președintele Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane într-un raid la Caracas și dus la New York pentru a fi judecat sub acuzația de narcoterorism. Garda de onoare prezidențială este forța militară care asigură protecția șefului statului. Deși guvernul venezuelean nu a furnizat încă o listă detaliată a victimelor, se crede că printre zecile de persoane ucise în operațiunea americană de capturare a lui Maduro se află și membri ai gărzii, anunță BBC.
18:50
În interiorul închisorii din New York unde se află Nicolas Maduro: „Judecătorii acordă pedepse reduse pe baza condițiilor de detenție” # Digi24.ro
După ce forțele militare americane i-au arestat pe Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, în Caracas, în timpul unei operațiuni controversate desfășurate înainte de răsărit, cei doi au fost în cele din urmă duși într-una dintre cele mai infame închisori din SUA: centrul de detenție Metropolitan din Brooklyn, New York, relatează The Guardian.
18:40
Dronele ucrainene ucid acum soldații ruși „mai repede decât Moscova îi poate recruta”. Cele mai recente cifre de pe frontul din Ucraina # Digi24.ro
Dronele ucrainene au ucis sau rănit grav mai mulți soldați ruși în decembrie decât a reușit Kremlinul să recruteze în aceeași lună, a declarat generalul șef al Ucrainei, marcând o premieră de la începutul invaziei pe scară largă, acum aproape patru ani, scrie TVP World.
18:30
Sanitas după moartea tânărului de 25 de ani din Buzău: Să nu aruncăm vinovăţia asupra medicilor, fără concluzii medicale şi legale # Digi24.ro
Sindicatul Sanitas a transmis un mesaj public după decesul tragic al unui tânăr de 25 de ani din Buzău, rănit într-un accident rutier şi care a murit ulterior, caz ce a generat proteste şi reacţii dure la adresa sistemului medical. Într-o postare adresată „tuturor buzoienilor”, reprezentanţii Sanitas atrag atenţia că emoţia şi revolta sunt fireşti, însă acuzarea medicilor înainte de finalizarea anchetelor nu este justificată.
18:30
Doi giganți tehnologici din Germania și-au unit forțele pentru dezvoltarea armelor laser. Marina germană, în curând, primul beneficiar # Digi24.ro
Considerate până nu demult ficțiune științifică, armele cu energie dirijată, precum laserul, sunt acum o realitate.
18:20
Criză în economia Germaniei: numărul şomerilor a atins, în 2025, cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani. Ce spun autoritățile locale # Digi24.ro
Numărul şomerilor în Germania a atins în 2025 cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani, iar anul acesta ar urma să fie dificil pentru cea mai mare economie europeană, transmite Reuters. Oficiul de Muncă (BA) a informat miercuri că numărul mediu de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă a crescut anul trecut cu 161.000, la 2,984 milioane, cel mai ridicat nivel din 2013.
18:20
Cursuri suspendate joi și vineri, în școli din Hunedoara, Mehedinți și Sălaj: câte unități de învățământ rămân închise și de ce # Digi24.ro
Cursurile şcolare vor fi suspendate, joi şi vineri, în şase unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj, din cauza întreruperilor în furnizarea electricităţii şi a încălzirii sau a drumurilor impracticabile, anunţă Ministerul Educaţiei.
18:10
Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, avertizează: SUA vor vinde petrol venezuelean „pe termen nelimitat” # Digi24.ro
Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat miercuri că Statele Unite vor vinde petrolul venezuelean „pe termen nelimitat” după ce vor finaliza vânzarea țițeiului acumulat în prezent în depozitele din această țară. Wright a afirmat că veniturile obținute din aceste vânzări vor fi „depozitate în conturi controlate de guvernul SUA” și apoi „vor reveni în Venezuela în beneficiul poporului venezuelean”. Wright a făcut aceste declarații chiar în dimineața în care Statele Unite au confiscat un petrolier sub pavilion rus care avea legături cu Venezuela, anunță Politico.
18:10
Primarul Sectorului 2 își cere scuze pentru „bâlbâielile” Direcției de Impozite: E inacceptabilă. Calcularea a fost finalizată # Digi24.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a transmis, miercuri, că „bâlbâiala” Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2, care a afișat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă. Acesta și-a cerut scuze în numele instituției și a cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili. Procesul de calculare a fost finalizat și ar trebui să nu mai existe sincope.
18:00
Soțul actriței Brigitte Bardot dezvăluie cauza morții acesteia. „A rezistat foarte bine celor două operaţii” # Digi24.ro
Înmormântarea fostei actriţe Brigitte Bardot are loc miercuri, la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l'Assomption. Înainte de acest moment solemn, ultimul soţ al actriţei, Bernard d'Ormale, s-a confesat revistei Paris Match şi a mărturisit că actriţa suferea de cancer. A fost internată de mai multe ori în spital.
17:50
SUA au capturat un petrolier cu legături cu Venezuela în Caraibe: „Vom apăra patria și vom restabili securitatea” # Digi24.ro
Pe lânga preluarea controlului asupra navei Marinera, care ar face parte din flota fantomă a Rusiei, Statele Unite au anunțat miercuri, 7 ianuarie, capturarea unui petrolier legat de Venezuela în Caraibe.
17:50
Ungaria critică propunerile postbelice ale Coaliției de Voință: „Europa de Vest creează riscul unui război direct cu Rusia” # Digi24.ro
Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a criticat, într-o postare pe rețelele sociale, propunerea statelor din Coaliția de Voință, care susțin Ucraina, de a stabili o prezență militară postbelică în țara măcinată de războiul declanșat de Rusia.
17:50
Donald Trump, mesaj dur pentru aliații NATO: Mă îndoiesc că ar fi alături de noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei # Digi24.ro
Mesaj dur al lui Donald Trump la adresa aliaților din NATO. „Rusia și China nu au nicio teamă de NATO fără Statele Unite, și mă îndoiesc că NATO ar fi acolo pentru noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei”, a scris președintele american pe rețeaua Truth Social.
17:50
România confirmă intenția de a achiziționa elicoptere H225M Caracal. Ce model american ar putea, totuși, da peste cap acest plan # Digi24.ro
România ar putea achiționa de la Airbus, cu care are relații de colaborare vechi, elicoptere H225M Caracal. Una din întrebările puse este dacă aceste elicoptere se vor asambla în România, scrie publicația franceză Zone Militaire.
17:50
Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume. Producătorul american de cipuri a detronat Apple # Digi24.ro
Producătorul american de cipuri Nvidia a depăşit anul trecut Apple, devenind cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare bursieră de peste 4.500 de miliarde de dolari, o dovadă a apetitului în creştere al investitorilor pentru acţiunile care au legătură cu inteligenţa artificială (AI), conform unui studiu publicat miercuri de firma de consultanţă EY.
17:40
Majoritatea republicanilor din Camera Reprezentanților, pusă în pericol de moartea neașteptată a unui congresman # Digi24.ro
Doug LaMalfa, congresman republican din California, a murit neaşteptat la vârsta de 65 de ani, au anunţat colegii săi marţi. Decesul său reduce majoritatea republicană deja fragilă din Camera Reprezentanţilor la doar câteva locuri, după demisia, luni, a fostei aliate a lui Trump, Marjorie Taylor Greene, relatează BBC.
17:30
Incendiu la Postul de Poliție din Sărmaș, Harghita. Acoperișul și mansarda, afectate pe 200 de metri pătrați # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit miercuri la Postul de Poliție din localitatea Sărmaș, județul Harghita, fiind afectate acoperișul și mansarda clădirii pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, potrivit de Agerpres.
17:20
Taxă pentru câinii fără stăpân într-o comună din Ilfov. Localnicii refuză să plătească: „Am salariul minim. Cum supraviețuim?” # Digi24.ro
Locuitorii din Corbeanca, județul Ilfov, vor plăti din acest an o taxă specială pentru câinii fără stăpân, adoptată de Consiliul Local la finalul anului trecut. Măsura a stârnit confuzie și nemulțumiri în localitate, după ce cuantumul taxei a fost comunicat de autorități.
17:10
Cedarea teritoriilor și centrala nucleară Zaporojie, din nou pe masa negocierilor dintre SUA și Ucraina. Anunțul lui Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Negociatorii americani și ucraineni vor reexamina problemele spinoase legate de teritoriu și de soarta centralei nucleare ocupate Zaporojie, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski, cele mai problematice puncte din negocierile de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei. Kievul se află sub presiunea SUA pentru a asigura pacea în conflictul care durează de aproape patru ani, dar respinge cererile Rusiei de a ceda regiunea Donețk din estul țării și de a renunța la controlul asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa, anunță Reuters.
17:10
Primele imagini cu operațiunea de capturare a navei din flota fantomă a Rusiei. Kristi Noem: „Puteți fugi, dar nu vă puteți ascunde” # Digi24.ro
Au apărut primele imagini din timpul operațiunii SUA de capturare a navei „Marinera”, un petrolier sub pavilion rus, suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei.
17:10
Rivalul lui Viktor Orban, Peter Magyar, se dovedește și mai radical cu muncitorii străini din Ungaria. Care sunt planurile sale # Digi24.ro
Liderul sondajelor din Ungaria, Peter Magyar, prezice un viitor sumbru pentru lucrătorii străini din această țară.
17:10
Haos la impozitele locale în 2026. Explicațiile consultantului fiscal: unde au greșit autoritățile și ce ar trebui să facă românii acum # Digi24.ro
Creșterile mari ale impozitelor locale din 2026, suprapuse peste blocaje tehnice și informații afișate contradictoriu pe Ghișeul.ro, au dus la un început de an tensionat pentru mulți contribuabili. În unele cazuri, oamenii au aflat abia la început de ianuarie că au de plătit sume duble sau chiar triple față de anul trecut, iar în situații precum cea semnalată la Taxe și Impozite în Sectorul 2, sumele de plată afișate pe platformă s-au modificat de la o zi la alta pentru același contribuabil. Cornelia Năstase, consultant fiscal, a explicat pentru redacția Digi24.ro ce trebuia făcut diferit, unde s-a produs ruptura dintre autorități și contribuabili și ce pași concreți ar trebui să urmeze cei care se confruntă cu sume mult mai mari decât se așteptau.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.