Primarul Sectorului 2 își cere scuze pentru „bâlbâielile” Direcției de Impozite: E inacceptabilă. Calcularea a fost finalizată

17:10

Creșterile mari ale impozitelor locale din 2026, suprapuse peste blocaje tehnice și informații afișate contradictoriu pe Ghișeul.ro, au dus la un început de an tensionat pentru mulți contribuabili. În unele cazuri, oamenii au aflat abia la început de ianuarie că au de plătit sume duble sau chiar triple față de anul trecut, iar în situații precum cea semnalată la Taxe și Impozite în Sectorul 2, sumele de plată afișate pe platformă s-au modificat de la o zi la alta pentru același contribuabil. Cornelia Năstase, consultant fiscal, a explicat pentru redacția Digi24.ro ce trebuia făcut diferit, unde s-a produs ruptura dintre autorități și contribuabili și ce pași concreți ar trebui să urmeze cei care se confruntă cu sume mult mai mari decât se așteptau.