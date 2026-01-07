Interviu EXCLUSIV! Ce s-a întâmplat cu Bee, tânăra scoasă de prieteni dintr-un spital din Constanța: "Mama ei nu a putut să o vadă"
SpyNews, 7 ianuarie 2026 18:10
Lolrelai, prietena lui Bee, a făcut declarații exclusive despre situația tinerei care a fost externată cu forța din Spitalul din Constanța. Detalii șocante în cazul tiktokeriței au ieșit la suprafață!
• • •
Acum 5 minute
18:30
Părinții lui Gabriel, băiatul mort în Buzău, declarații tulburătoare! Mama și tatăl lui abia pot să vorbească din cauza durerii # SpyNews
Părinții și prietenii lui Gabriel Bumbăcea sunt horărâți să lupte pentru dreptatea băiatului. Tânărul s-a stins din viață pe patul de spital din Buzău, iar cauza morții este necunoscută. Mama și tatăl lui sunt extrem de afectați și abia își găsesc cuvintele să vorbească despre tragedie.
Acum 30 minute
18:10
18:00
Zi neagră pentru Elveția. Câțiva dintre tinerii morți în explozia din Crans-Montana au fost conduși pe ultimul drum. Familiile lor și-au luat adio de la ei, după tragedia care le-a adus sfârșitul în noaptea dintre ani.
Acum 2 ore
17:20
Veste tragică pentru familia lui Ronald Reagan! Cel mai mare fiu al fostului președinte, Michael Reagan, a murit, după o lungă luptă cu o boală nemiloasă. Acesta avea 80 de ani.
17:10
Să o oprească cineva pe Diana Munteanu! Imagini de infarct, din Maldive! Cum arată în costum de baie # SpyNews
Deși Maldive este o destinație caldă, cu siguranță gradele din termometre au izbucnit când a apărut Diana Munteanu! Îmbrăcată într-un costum de baie sexy, cu talentul la pozat la purtător, vedeta a încins plaja!
16:50
Cine este Bee, tânăra care a fost scoasă cu forța dintr-un spital din Constanța. "Regele TikTok-ului" a făcut-o celebră # SpyNews
În urmă cu o zi, o tânără a ajuns la Spitalul din Constanța. Mai mult, aceasta a făcut acuzații că medicii nu se ocupă de ea, însă, un grup de persoane cunoscute pe tiktok, iar Bee a fost mutată cu forța la un alt spital. Ei bine, nu mulți știu despre cine este mai exact vorba, așadar, haideți să aflăm!
16:40
Imagini dramatice de la accidentul în care a fost implicat Gabriel, băiatul mort la spitalul din Buzău. Ce au surprins camerele # SpyNews
Gabriel Bumbăcea a avut parte de un sfârșit tragic la vârsta de doar 25 de ani, în urma unui accident grav în Buzău, pe DN10. Accidentul a fost surprins de imaginile de supraveghere din zonă.
Acum 4 ore
16:30
Adevărul despre bonele Andreei Popescu. Ce se întâmplă, de fapt, cu influencerița, după ce a zis că și-a luat a patra femeie în casă # SpyNews
Andreea Popescu spune câți bani câștigă o bonă la ea acasă! Vedeta nu are una, ci chiar trei bone, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro a explicat cât sunt plătite, dar și motivele pentru care a ales să aibă mai multe ajutoare în locuință, după ce a fost intens criticată în mediul online.
16:30
Ce arată analizele tiktokeriței care a fost scoasă din spital cu forța. Urmăritorii i-au sărit în cap # SpyNews
Noi informații în cazul tiktokeriței care a fost scoasă din spital cu forța! Au ieșit rezultatele unor analize pe care aceasta le-a efectuat, iar totul a fost făcut public. Lumea i-a sărit instant în cap, acuzând-o pe tânără că totul este o prefăcătorie.
16:10
Un tânăr fotbalist de doar 22 de ani și-a pierdut viața în timpul unei vacanțe, într-un accident tragic. Potrivit martorilor, el a alunecat în timp ce încerca să-și facă un selfie cu iubita lui, iar căzătura i-a fost fatală.
16:00
Prima reacție a reprezentanților Spitalului din Constanța, după ce o tiktokeriță a fost externată cu forța. De ce a fost acuzată de urmăritori că se preface # SpyNews
Ieri seară, o situație cel puțin halucinantă a avut loc la Spitalul din Constanța, acolo unde o tiktokeriță a fost externată cu forța. Un grup de tiktokeri a venit la spital și ar fi făcut scandal, ca mai apoi tânăra să fie transferată la un spital privat din București. Iată reacția oficială a Spitalului din Constanța după incident.
15:30
Cum se simte Florin Salam, după ce a urmat un tratament împotriva consumului de substanțe interzise. Manelistul a renunțat și la alcool # SpyNews
Florin Salam a fost internat, la începutul anului trecut, într-o clinică din Serbia, pentru a-și trata problemele legate de substanțele interzise. Manelistul a renunțat și la alcool, dar și la jocurile de noroc.
15:10
Fericire mare în familia lui Costel Biju! Manelistul își sărbătorește tatăl, iar urarea emoționantă nu a lipsit. După ce ieri a fost ziua soției sale, Andreeea, astăzi, la o zi distanță, un nou motiv de bucurie s-a așternut în casa artistului.
15:10
O femeie abia căsătorită a murit în timpul unei ședințe foto „trash the dress”. Maria avea 30 de ani # SpyNews
O femeie de doar 30 de ani, care se căsătorise recet, și-a pierdut viața în timpul unei ședințe foto de tip „trash the dress”. Maria participase la această experiență la scurt timp după nuntă, însă momentul special s-a transformat într-o tragedie.
14:50
Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, vor să treacă la pasul următor. Cei doi se văd părinți! Ce planuri au cu marele premiu # SpyNews
Lavinia și Adin de la Mireasa se declară fericiți împreună. Cei doi s-au afișat deseori în ipostaze romantice de când s-a terminat competiția. Câștigătorii sezonului 12 au mărturisit că își doresc copii. Cei doi au răspuns și la comentariile negative, mai ales că au fost oameni care nu au crezut în relația lor.
Acum 6 ore
14:30
Zodiile care intră într-o perioadă de prosperitate rară. Banii și oportunitățile apar din toate direcțiile pentru acești nativi # SpyNews
Pentru anumite zodii, urmează o perioadă cu adevărat favorabilă din punct de vedere financiar. Astrele le susțin în luarea deciziilor importante, iar banii și oportunitățile apar din surse neașteptate. Fie că este vorba despre o promovare, un proiect nou sau o investiție inspirată, acești nativi simt că lucrurile încep să se așeze în favoarea lor.
14:20
O să avem un nepoțel? Raluka i-a pus pe jar pe internauți, cu una dintre cele recente postări ale sale. Vedeta a descris starea de sănătate pe care o are, iar fanii săi nu au scăpat din vedere ideea unei sarcini. Iată mai multe detalii!
14:10
Pericolul ascuns din cocktailuri. Specialiștii avertizează cu privire la o substanță care este adăugată deseori în băutură # SpyNews
Un medic trage un semnal de alarmă cu privire la substanțele care se adaugă în cocktailuri. O tânără care a consumat băutura, în care se adăugase și azot lichid, a ajuns la spital cu probleme serioase. A fost nevoie de o operație pentru a o salva.
13:30
Iubita tânărului decedat din Buzău se teme pentru viața ei: „Vor să mușamalizeze! Dacă se va întâmpla ceva cu mine...” # SpyNews
Noi detalii în cazul tânărului din Buzău, care a decedat în urma unui accident de mașină. Acesta a suferit o fractură la femur, care, din păcate, i-a adus sfârșitul. Iubita sa este devastată și face apel către toate persoanele care o pot ajuta să scoată adevărul la lumină. Tânăra acuză personalul medical de incompetență și de aroganță, iar în urmă cu puțin timp, a făcut noi dezvăluiri!
13:30
Simona Gherghe, imagini din vacanța cu toată familia, în Austria. Cum și-a sărbătorit fiul, de ziua lui onomastică # SpyNews
Simona Gherghe și familia ei se află în vacanță, în Austria. Prezentatoarea TV a ales o stațiune de schi, acolo unde și copii s-au distrat pe cinste. Astăzi, în familia lor, este o zi specială, căci fiul ei, Vlad Ioan, își sărbătorește ziua de nume.
13:10
O adolescentă a căzut din ambulanță pe autostradă! Tânăra a fost apoi transportată la spital # SpyNews
Un incident șocant a avut loc recent pe autostradă! O adolescentă a căzut dintr-o ambulanță. Echipajele de urgență au intervenit rapid, iar tânăra a fost dusă în stare stabilă la spital pentru investigații suplimentare.
12:50
Chef Orlando Zaharia și-a pus sufletul pe tavă! Bucătarul de succes a povestit prin ce a trecut la începuturile sale, înainte să cunoască faima. Deși acum este un chef râvnit, pe vremuri era doar un copil cu un bagaj de visuri. Iată mărturisirile emoționante pe care le-a făcut!
12:40
Ultimul soț al lui Brigitte Bardot a dezvăluit cauza morții ei. Actrița fusese operată de două ori # SpyNews
Ultimul soț al lui Brigitte Bardot a dezvăluit cauza morții ei, în ziua în care va fi înmormântată. Actrița își va dormi somnul de veci la cimitirul marin din Saint-Tropez, deși și-a dorit să fie înmormântată în curtea casei, cu o cruce simplă din lemn.
Acum 8 ore
12:20
Un copil de 14 ani a murit după ce mama lui a căzut cu mașina în râu. Băiatul era fiul unui preot din Vatra Dornei # SpyNews
Tragedie uriașă în familia unui preot! Un copil de 14 ani a murit după ce mama lui a pierdut controlul mașinii și a căzut cu mașina în râu. Frații băiatului, care se aflau și ei în vehicul, au fost găsiți la un pas de hipotermie.
12:10
Alina Eremia arată ca în reviste! Artista a pozat așa cum numai divele o fac, iar imaginile îți taie respirația. Vedeta se află în vacanță, într-o destinație de vis, iar fanii săi s-au putut delecta cu fotografii de colecție.
12:10
Otniela Sandu a avut nevoie de perfuzii, în vacanță. Ce a pățit blondina în Bali: „Nu credeam că poate fi așa rău” # SpyNews
Otniela Sandu se află de câteva zile în vacanță, în Bali. Blondina a postat imagini superbe din locurile în care a fost, însă noaptea trecută, nu s-a simțit deloc bine. A avut nevoie de perfuzii. Cum se simte acum.
11:40
O nouă ediție Power Couple, lider detașat de audiență! Prima săptămână se încheie cu proba de cuplu, dar și cu momente decisive, la Antena 1: ”Avem un bonus de 2.000 de euro, iar cel mai slab cuplu este propus la eliminare” # SpyNews
Două zile s-au încheiat din formatul care le arată celor de acasă ce înseamnă puterea în cuplu și care subliniază câte frici pot fi depășite, atunci când ai încredere în omul de lângă tine: Power Couple! Cel de-al treilea sezon a pornit cu provocări neașteptate, cu decizii surprinzătoare și cu rezultate pe care nimeni nu ar fi pariat. În această seară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, se trage linie și două echipe ajung la votul care le va stabili viitorul în competiție.
11:30
Ramore și partenera lui, Denisa Drăgan, peripeții în drum spre Columbia. Ce li s-a întâmplat până în Medellin # SpyNews
Ramore și partenera lui se află în Columbia. Denisa Drăgan a povestit că au avut parte și de situații neplăcute pe drum, pe lângă că au zburat aproape zece ore. Cei doi nu se află acolo în vacanță, ci au mers să discute cu patronii unor fabrici de textile.
11:20
Andreea Bănică a comis-o! Ce gafă a făcut artista pe Internet: „De la mine s-au inspirat ăștia când au realizat bancurile cu blonde” # SpyNews
Andreea Bănică a comis-o! Vedeta a făcut o gafă pe Internet și nu a rămas netaxată! Artista, când a realizat ce a spus, a revenit în fața oamenilor pentru a explica situația. Mai mult decât atât, cântăreața a apelat și la autoironie.
11:10
Momentul șocant în care un autobuz intră în mulțime! Cel puțin o persoană a murit și alte zeci au fost grav rănite # SpyNews
Imagini șocante! Un autobuz a lovit un grup de persoane, provocând moartea a cel puțin unei persoane și rănirea gravă a altor zeci. Martorii spun că scenele au fost terifiante. Întreg momentul a fost filmat.
10:50
Oana Roman a rămas fără cuvinte! Isa, fiica ei, a surprins-o în cel mai neașteptat mod, iar vedeta a împărtășit acest lucru cu fanii săi de pe rețelele de socializare. Vedeta nu s-a putut abține și a scris un text emoționant în dreptul imaginilor pe care le-a postat. Iată despre ce este vorba!
10:50
Vali Vijelie e bun de plată! Artistul trebuie să plătească statului o sumă uriașă. Pe lângă concete și evenimente private, cântărețul activează și în zona afacerilor imobiliare, unde trebuie, evident, să plătească taxe și impozite.
10:40
Cine sunt cei doi bărbați, tată și fiu, care s-au aruncat de pe un bloc cu zece etaje, în Arad. Bărbatul de 57 de ani avea o reputație negativă în Vaslui # SpyNews
Ieri, doi bărbați s-au aruncat de pe un bloc cu zece etaje, în Arad. Ar fi spus că vor să închirieze un apartament, iar la scurt timp după acel moment, a avut loc tragedia. Cei doi bărbați ar fi fost cunoscuți, în Vaslui, mai ales tatăl de 57 de ani, care ar fi avut mai multe datorii pe care nu și le-ar fi achitat.
Acum 12 ore
10:20
Adrian Minune, așa cum nu l-ai mai văzut! Manelistul a făcut show la salonul de pedichiură # SpyNews
Adrian Minune a făcut show! Manelistul a fost surprins așa cum nimeni nu l-a mai văzut! Artsitul a dat scena pe salonul de pedichiură, iar imaginile sunt de-a dreptul savuroase. Iată cum a fost filmat unul dintre greii muzicii de petrecere!
10:10
Cât alcool consumă, de fapt, Cornel Păsat. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care soția lui ar vrea să divorțeze # SpyNews
Invitat în platoul SpyNews TV, Cornel Păsat a făcut declarații despre cât alcool consumă de fapt. Artistul a explicat situația, în contextul zvonurilor potrivit cărora acesta ar fi unul dintre motivele pentru care soția sa ar lua în calcul divorțul.
10:10
Soacra lui Bogdan de la Ploiești, surpriză romantică din partea unui bărbat misterios. Liliana a dat de înțeles că nu ar mai fi o femeie singură # SpyNews
Nu doar Vanessa, iubita lui Bogdan de la Ploiești, a stârnit controverse în ultimul timp, ci și mama ei. Liliana a fost surprinsă de un gest romantic, dând de înțeles că nu ar fi o femeie singură.
09:40
Ți se taie răsuflarea! Tânăra din Buzău, devastată de moartea iubitului, apel disperat către oameni: „Nu mai am putere!” # SpyNews
Halucinant! Denisa Avram, tânăra de 23 de ani, care locuiește în Buzău, a făcut un apel disperat către oameni, după ce iubitul său a decedat la Spitalul de Urgență din oraș. Aceasta acuză personalul medical de incompetență și aroganță și își dorește să meargă până în pânzele albe pentru a demonstra cine este vinovat. Iată cea mai recentă mărturie a sa!
09:30
Tiktokeriță cunoscută în România, scandal fără precedent! A fost luată cu forța din Spitalul din Constanța. Imagini incredibile # SpyNews
Scandal fără precedent, la Spitalul din Constanța, acolo unde o tânără a ajuns în urmă cu o zi. Femeia a făcut acuzații grave la adresa medicilor, spunând că nu vine nimeni să se ocupe de ea. Între timp, un alt grup de tiktokeri a mers la spital și au cerut externarea ei.
09:10
Locația inedită în care Adriana Bahmuțeanu l-a scos pe George Restivan la întâlnire! Jurnalista a recunoscut de gen de muzică ascultă # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu a recunoscut! Jurnalista a fost asumată și a spus lucrurilor pe nume. Vedeta și-a scos soțul la întâlnire într-un loc inedit, la care nu mulți oameni s-ar fi așteptat. Iată despre ce este vorba, dar și cum a descris aceasta toată situația!
09:00
Dublă crimă șocantă! Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți, în propria casă! Cei doi copii ai cuplului au scăpat cu viață # SpyNews
Tragedie cutremurătoare! Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în propria locuință. Cei doi copii ai cuplului au fost găsiți în viață, plângând lângă trupurile neînsuflețite ale părinților. Până în acest moment, oamenii legii nu au anunțat niciun suspect.
08:50
Fiul lui Tily Niculae se confruntă cu probleme de sănătate. Ce a pățit Radu. Nici actrița nu se simte prea bine # SpyNews
Tily Niculae și cei doi copii au fost în vacanță. Fiul ei, Radu, nu s-a simțit tocmai bine în ultimele zile, iar aseară, starea lui s-a înrăutățit. Nici actrița nu a trecut prin cea mai bună perioadă.
08:30
Incredibil! Cum s-au cunoscut tânăra din Buzău și iubitul de 25 de ani, decedat în urma unei fracturi la femur: „Soarta ne-a unit destinele” # SpyNews
Detalii impresionante continuă să iasă la iveală în cazul șocant care s-a petrecut la Buzău. Tânăra îndoliată de moartea iubitului continuă să ceară explicații, iar declarațiile sale sunt din ce în ce mai emoționante. Se pare că există o coincidență mare, în ceea ce privește modul în care s-au cunoscut și cel în care s-au despărțit pentru totdeauna. Iată detaliul care te va da peste cap!
Acum 24 ore
00:00
Georgiana Lobonț, prima reacție după ce fanii au întrebat-o dacă este vie când au văzut-o în costum de baie: ”Era un complex” # SpyNews
Georgiana Lobonț a primit mai multe comentarii răutăcioase după ce s-a afișat în costum de baie. Cântăreața a fost criticată din cauza faptului că ar fi prea slabă, însă a dovedit că nu se lasă afectată de niciun mesaj negativ!
6 ianuarie 2026
23:50
Managerul SJU Buzău reacționează, după ce tânărul de 25 de ani a murit. La ce măsură a recurs # SpyNews
Protest în curtea Spitalului Județean de Urgență Buzău, după ce un tânăr de 25 de ani a murit, iar medicii nu ar fi făcut nimic pentru a-l salva. Managerul unității medicale a reacționat în urma celor întâmplate. Iată ce măsură a luat!
23:30
Antrenoarea de fitness a vedetelor, confesiuni despre momentul în care i-a spus fiicei sale că s-a despărțit de tatăl ei: ”A refuzat că e adevărat” # SpyNews
Diana Senteș, antrenoarea de fitness a vedetelor din România, a vorbit despre unul dintre cele mai importante momente din ultima perioadă. Influencerița a dezvăluit cum a reacționat fiica ei în clipa în care aceasta i-a spus că s-a despărțit de tatăl ei.
23:00
S-a aflat de ce are, de fapt, Cornel Păsat probleme în căsnicie. Dansatorul a fost prezent în platoul emisiunii Spynews TV, acolo unde a făcut declarații picante despre soția sa, Bianca Păsat!
22:50
Power Couple, sezonul 3. Sandra Izbașa a primit cadouri interzise minorilor de la soțul ei: ”S-a enervat” # SpyNews
Sandra Izbașa a primit un cadou complet atipic din partea soțului ei. Înainte să o ceară de soție, Răzvan Bănică i-a pus sub brad fostei gimnaste o cutie cu jucării sexuale. Concurentul a dezvăluit la Power Couple care a fost motivul.
22:30
Power Couple, sezonul 3. Marius Urzică, surpriză fabuloasă de ziua lui de naștere! Băieții au făcut show incendiar # SpyNews
Moment special pentru Marius Urzică! Concurentul a împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani la Power Couple și a avut parte de distracție în toată regula! Băieții au creat un moment incendiar în fața camerelor de filmat!
22:20
Bianca Păsat, primele declarații despre separarea de Cornel Păsat: "Am vorbit zilnic în perioada sărbătorilor" # SpyNews
Bianca Păsat a făcut primele declarații după ce s-a separat de Cornel Păsat, pentru Spynews TV. Cei doi se pare că ar fi revenit la sentimente mai bune, în perioada sărbătorilor ce tocmai au trecut. Iată ce a declarat soția dansatorului!
22:10
Mara Bănică vobeşte cu sinceritate despre cel mai emoţionant moment din viaţa de mamă! Ce i-a spus fiul prezentatoarei de la Antena Stars # SpyNews
Mara Bănică face declarații exclusive despre vacanța din care tocmai s-a întors, dar și despre lecția importantă „predată” fiului său. Ce anume l-a determinat pe băiat să își aprecieze mai mult mama și cum a fost pentru prezentatoarea Spynews TV reîntoarcerea în locurile pe care le-a străbătut în timpul competiției Asia Express.
