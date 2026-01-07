Femeie împușcată mortal în Minneapolis de agenții poliției americane, în timpul unei operațiuni de combatere a migrației
Gândul, 7 ianuarie 2026 21:10
Un agent federal de la Biroul de Imgrări a împușcat mortal o femeie aflată în autoturismul personal, în Minneapolis, pe motiv că ar fi încercat să-i accidenteze pe ofițeri în timpul unei operațiuni, au anunțat autoritățile miercuri, transmite PBS. Ofițerul de la Biroul de Imigrări (ICE) a împușcat-o în față pe femeie aflată la volanul […]
Faptul că românii au prins drag de ideea de a zbura cu avionul după intrarea în Uniunea Europeană nu mai este un secret, dar cei care călătoresc într-un asemenea mod trebuie să știe că au de respectat mai multe reguli. Una dintre acestea este aceea a cantităților de lichide cu care se prezintă în fața […]
Nicușor Dan a aterizat la București. A fost ajutat de Elveția: „Gest de apreciere pentru ajutorul acordat victimelor incendiului din Crans-Montana # Gândul
Nicușor Dan a anunțat că avionul prezidențial a aterizat, în sfârșit, pe aeroportul din București. Acesta a precizat că Elveția a asigurat securitatea președintelui de-a lungul unei porțiuni din drum, ca gest de recunoștință pentru ajutorul României în tragedia din Crans Montana. „Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava […]
Un gest aparent banal, neglijat de mulți proprietari, poate să aducă sancțiuni serioase. Începând cu primăvara aceasta, lipsa numărului de imobil montat vizibil pe clădiri intră în atenția Poliției Locale. Pentru abatarea aceasta, oamenii riscă amenzi ce pot să ajungă până la 500 de lei. Decizia autorităților vine pe fondul numeroaselor situații în care lipsa […]
Zelenski își exprimă dorința de a se întâlni cu Trump în contextul discuțiilor de pace de la Paris # Gândul
Volodimir Zelenski a declarat că speră la o întâlnire cu președintele SUA în contextul discuțiilor de la Paris dintre țările care fac parte din “Coaliția Voinței”. Liderul de la Kiev își dorește ca întâlnirea să aibă loc la Washington DC cât mai curând posibil. Totuși, Trump a criticat NATO în ultimele postări de pe Truth […]
Destinațiile europene care primesc locuitori și plătesc și 70.000 de euro ca să se mute acolo în 2026. Sunt așteptați și români # Gândul
Cei care visează să trăiască în sate pitorești și chiar să fie plătiți pentru asta o pot face, căci tot mai multe comunități mici din Europa oferă bani, chirii subvenționate și granturi pentru a atrage noi locuitori. Depopularea a devenit o problemă serioasă, iar autoritățile locale vin cu soluții tentante: cu locuințe accesibile, sprijin financiar […]
Dinamo a câștigat miercuri amicalul din Antalya cu echipa elveţiană Young Boys Berna, 2-0. Nikita Stoinov a deschis scorul în minutul 20, iar Karamoko a înscris în minutul 44. Dinamo a început în formula: Roşca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Soro, Karamoko, Armstrong. Iar ca rezerve au fost: Sandu – […]
Zelenski a sugerat că războiul cu Rusia s-ar putea încheia în prima jumătate a lui 2026: „Negocierile au atins un nou nivel” # Gândul
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anunțat că războiul s-ar putea încheia în termen de șase luni. Liderul de la Kiev a precizat că negocierile cu partenerii europeni și SUA au atins un nou nivel. „Observăm că negocierile au atins un nou nivel, alături de partenerii noștri europeni și, bineînțeles, de SUA și de toți membrii […]
Până să asigure securitatea întregii Europe, Armata Germaniei a fost trimisă de Merz să distribuie supă în Berlinul rămas pe întuneric # Gândul
Pana de curent din Berlin, care a început pe 3 ianuarie, este considerată cea mai lungă întrerupere de energie din capitala Germaniei de după cel de-al Doilea Război Mondial. În acest context, armata a scos soldații în stradă pentru a împărți supă. În prezent, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în cele mai multe […]
Iată care este cea mai ieftină destinație de plajă din Europa. Aceasta e chiar la câteva ore din România. Cu străzi pietruite, restaurant cu fructe de mare sau hoteluri ieftine, această perlă a Mării Negre atrage toți mai mulți turiști. Este vorba despre Nessebar, desemnată de Daily Mail, în colaborare cu easyJet drept cea mai ieftină […]
Șeful diplomației SUA recunoaște public: Trump vrea să cumpere Groenlanda. „A spus-o încă de la început”. Ce face săptămâna viitoare # Gândul
Secretarul general al SUA, Marco Rubio, a declarat într-o conferință de presă că va avea o întâlnire cu liderii Danemarcei și ai Groenlandei în săptămâna ce urmează, în contextul afirmațiilor lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei. Rubio a precizat că intenția lui Trump a fost dintotdeauna aceea de „a cumpăra” insula arctică. „„Asta a fost […]
Alexandru Rogobete, după ce un tânăr cu fractură de femur a murit la Spitalul Judeţean Buzău: „Am sesizat imediat Colegiul Medicilor din România” # Gândul
Alexandru Rogobete se pronunță despre situațua de la Spitalul Județean de Urgență Buzău, după ce un pacient de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a decedat în acel spital. Ministrul Sănătății spune că a sesizat imediat Colegiul Medicilor din România și că, pentru acest caz, el a fost informat în timp […]
Proprietarii barului „Le Constellation” rup tăcerea după ce au apărut noi informații compromițătoare # Gândul
Proprietarii barului „Le Constellation” din Crans-Montana cooperează în totalitate cu autoritățile și au declarat nu vor ezita să-și asume neglijența care a declanșat incendiul ce a dus la pierderea a 40 de vieți. „Ne declarăm devastați și plini de durere”, au declarat proprietarii Jacquest Moretti și Jessica Moretti. Presa elvețiană și opinia publică încă își […]
Mulți români spun că se gândesc de două ori înainte de a mai lăsa bacșiș livratorilor sau celor care se așteaptă se așteaptă să primească bani suplimentari pentru anumite servicii, chiar și dacă bacșișul e de câțiva lei. În SUA, una dintre țările cunoscute pentru o cultură puternică a bacșișului, cercetări recente indică faptul că […]
Andreea Marin, în vârstă de 51 de ani, a vorbit despre sacrificiile făcute la începutul carierei, când trebuia să meargă la facultate, dar să fie prezentă și la televiziune. La podcastul ”Bright Minds”, Andreea Marin și-a amintit de începuturile carierei sale. Vedeta a făcut sacrificii pentru a fi prezentă la facultate, dar și la televiziune. […]
Adrian Codîrlașu, analist CFA, avertizează că șocul scumpirilor începute în 2025 de guvernul Bolojan este departe de a se fi încheiat. Dacă românii au simțit direct în buzunare impactul creșterii generalizate a TVA la 21%, nu este exclusă o nouă creștere a acestei taxe nici anul acesta, consideră specialiștii. Într-un sumar comentariu pe tema economică a […]
Noi probleme pentru Nicolas Maduro: guvernatorul Floridei anunță că vrea să-l pună sub acuzare, într-un proces separat # Gândul
Fostul dictator venezuelean Nicolas Maduro ar putea fi pus sub acuzare de către statul Florida, a anunțat guvernatorul Ron DeSantis la o conferință de presă din Clearwater. Statul american considerat fieful republicanilor, în care se situează reședința președintelui Donald Trump de la Mar-a-Logo, caută soluții legale pentru a-i aduce acuzații împotriva lui Maduro. Între timp, […]
Rutte anunță că Groenlanda ar fi dispusă ca SUA să desfășoare trupe militare pe teritoriul său: „Nu există probleme în acest sens” # Gândul
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declara miercuri 7 ianuarie, că Groenlanda ar fi deschisă la discuții privind desfășurarea de trupe militare americane pe teritoriul său. Groenlanda este dispusă să poarte un dialog cu privire la găzduirea unui contingent militar al SUA. Discuțiile pe această temă sunt deja în curs de desfășurare, a declarat […]
Aflat în Qianjiang Century City, zona comercială a orașului Hangzhou, Regent International este un colos de 39 de etaje, în formă de S, care a devenit viral pe rețelele sociale după apariția unor imagini filmate cu drona. Pe interior se află peste 5.000 de apartamente, magazine și supermarketuri, restaurante și săli de sport, școli, piscine […]
Rușii îl ironizează pe Trump: Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela, o mișcare inovatoare # Gândul
Rușii iau poziție față de abordarea rapidă și controversată a președintelui american Donald Trump de la început de an, dar și față de ultimele evoluții ale diplomației SUA. Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela este o mișcare inovatoare, susține ironic un înalt oficial rus. Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a glumit pe seama strategiei SUA, […]
Bulgarii scriu pe bancnotele Euro mesaje de revoltă la adresa UE. Ultranaționalistul Konstantinov: „Eurobarbarii nu sunt alfabetizați ca noi” # Gândul
Mai multe bancnote euro, puse în circulație în Bulgaria, au fost inscripționate cu mesaje de revoltă la adresa Uniunii Europene, la doar câteva zile, după ce moneda oficială a fost introdusă în țara vecină. Unul dintre cei care și-au exprimat dezacordul față de trecerea la moneda euro este chiar Konstantin Konstantinov, liderul partidului extremist de […]
Un vlogger american, surprins de mâncarea românească, într-un restaurant din New York: „Cine a ascuns mâncarea românească de mine?” # Gândul
Un vlogger american, celebru pentru clipurile sale despre mâncare, a descoperit bucătăria traditional românească într-un restaurant din New York și a rămas uimit. Reacțiile spontane și sincere au devenit rapid virale pe rețelele sociale. The Vulgar Chef a început videoclipul cu o mărturisire sinceră: ”Nu știu nimic despre România, dar hai să încercăm”. Fără a […]
Toni Neacșu: Nicușor Dan dărâmă retorica bizonilor propagandiști atunci când răspunde corect că cei 4 judecători CCR aveau legea de partea lor # Gândul
Disputa dintre președinte și magistrați, „arbitrată” de avocatul Toni Neacșu. Nicușor Dan a intervenit în scandalul tergiversării, de către 4 membri ai CCR, a pronunțării pe legea pensiilor magistraților. Într-o postare pe contul său personal de Facebook, avocatul Toni Neacșu comentează, în stilul său direct, poziția șefului statului la contestația care îl vizează pe judecătorul […]
Ce și-a propus Andreea Antonescu pentru 2026. ”Emoțional, îmi doresc să rămân deschisă, dar fără compromisuri” # Gândul
Cântăreața Andreea Antonescu, în vârstă de 43 de ani, a dezvăluit ce își dorește anul acesta, atât în plan personal, cât și în plan profesional. De ceva vreme, Andreea Antonescu a decis să se mute în America, alături de cele două fetițe ale sale. Vedeta face naveta între SUA și România, revenind în țară pentru […]
Într-un mesaj de ultimă oră, Trump spune că se consideră „o națiune”: „Singura națiune de care China și Rusia se tem este DJTrump”. Ce mesaj transmite NATO # Gândul
Președintele Donald Trump a transmis un mesaj în care a reiterat rolul important pe care îl joacă Statele Unite ale Americii, ca parte a NATO. Acesta a subliniat că singura națiune de care Rusia și China se tem cu adevărat este Donald J. Trump. Liderul de la Casa Albă a readus în plin plan consecințele […]
Tensiuni la cote maxime în Iran. Pe străzi au loc ciocniri majore cu protestatarii, regimul de la Teheran scoate blindatele în stradă # Gândul
Protestele antiguvernamentale din Iran au ajuns miercuri în a 11-a zi consecutive, în ciuda unei represiuni tot mai mari venite din partea autorităților. Regimul de la Teheran a trimis contingente importante ale forțelor de poliție și membri ai miliției Basij în orașul Shiraz pentru a bloca punctele de adunare ale protestatarilor. Manifestanții s-au adunat în […]
Un nou tip de înșelătorie prin colete a apărut și face tot mai multe victime. Iată ce este „brushingul” și cum te ferești de el. Escrocii devin tot mai creativi, pe măsură ce trece timpul, motiv pentru care și numărul victimelor crește. O tehnică recentă de a păcăli este aceea prin intermediul coletelor, denumită „brushing”. […]
Reacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de lei impozit la casă: „Arză-v-ar focul să vă ardă” # Gândul
Majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026 i-a luat prin surprindere pe români, iar mulți dintre ei au constatat că au de plătit dublu și chiar triplu față de anii trecuți. O pensionară a devenit virală pe internet, după ce a fost postată pe pagina de Faceboook, „Vânătorii de comori”, după ce a aflat cât […]
Tarife pentru parcarea de reședință în București 2026. Cu cât plătesc mai mult bucureștenii față de anul trecut # Gândul
Consiliul General al Municipiului București a aprobat o majorare de aproximativ 5,6% a taxelor. Decizia a fost luată în ultima ședință din 2025 și afectează zeci de mii de șoferi care folosesc locuri de parcare atribuite în apropierea locuințelor. Majorarea a fost justificată prin actualizarea anuală a taxelor, în funcție de evoluția economică și de […]
Wilmark a dezvăluit ce fel de tată este. Coregraful are doi băieți, Loukas și Joakin, din mariajul cu Ioana. Wilmark are o școală de dans. Acesta a venit din Columbia în România în anul 1994, când avea 17 ani. În plan personal, Wilmark este căsătorit cu Ioana și au împreună doi băieți – Loukas […]
În Olanda, o nuntă este anulată din cauza unui discurs generat de ChatGPT. Instanțele olandeze au invalidat căsătoria în cauză, hotărând că un discurs scris cu ajutorul inteligenței artificiale nu îndeplinea cerințele Codului Civil, scrie Le figaro. În Olanda, ChatGPT a stricat o ceremonie de nuntă. Astfel, o instanță olandeză a anulat o căsătorie, hotărând […]
UE în pericol de colaps din cauza finanțării Ucrainei? Planul ascuns al Bruxelles-ului ar putea afecta toate țările membre # Gândul
Ajutorul acordat Ucrainei poate demola blocul comunitar. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că sprijinul financiar masiv acordat de Uniunea Europeană Ucrainei riscă să împingă statele membre într-o spirală periculoasă a îndatorării, susținând că datoria UE ar putea depăși 1.050 de miliarde de dolari până în 2027. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că Uniunea […]
O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor „mort în accident” trăiește chiar în momentul în care îi pregăteau funeraliile # Gândul
O familie din Marea Britanie a trăit un șoc teribil. Părinții lui Trevor au fot informați oficial că fiul lor de 17 ani a murit într-un accident rutier. Abia peste câteva săptămâni au aflat că adolescentul era, de fapt, în viață în timp ce se pregăteau de înmormântare, internat în spital, scrie The Mirror. Potrivit […]
Scandal pe taxe și impozite la Sectorul 2. Primăria a calculat greșit dările și oamenii nu știu cât trebuie să plătească # Gândul
Haos la început de an, odată cu demararea plăților la taxe și impozite. Mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 au aflat cu stupoare că impozitele locale pe care trebuie să le plătească Primăriei au crescut de pe o zi pe alta. Bucureștenii vizați s-au plâns imediat pe rețelele de socializare că, pe lângă problemele cu […]
Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului # Gândul
În Harbin, un oraș situat în nord-estul Chinei, unde iernile vin cu temperaturi de până la -30 de grade Celsius, oamenii au descoperit metode ingenioase pentru a se încălzi. Yangang Xing, un profesor de arhitectură, descrie cum tradițiile locale pot oferi soluții eficiente pentru provocările energetice actuale din Europa. Acesta își amintește că în copilăria […]
Ce s-a schimbat în viața lui Mihai Mitoșeru de când are iubită. ”Acum pot să invit și eu lumea la mine” # Gândul
Mihai Mitoșeru a dezvăluit ce s-a schimbat în viața sa de când are o relație cu Alexandra. ”Acum pot să invit și eu lumea la mine”, a afirmat acesta. Mihai Mitoșeru este cunoscut ca actor și prezentator de televiziune. În plan personal, Mihai Mitoșeru a format un cuplu cu Noemi Dragomir, însă căsnicia lor s-a […]
Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE # Gândul
Președintele Nicușor Dan va înființa în cadrul Administrației Prezidențiale un departament special împotriva dezinformării și fake-news, departament care va fi în directa sa coordonare, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Decizia vine pe fondul incapacității instituțiilor române, dar și a Comisiei Europene, de a stăvili fluxul de dezinformări în spațiul public, mai cu seamă pe rețelele sociale. […]
Un elicopter privat s-a prăbușit miercuri în regiunea Perm din Rusia după ce rotorul aparatului de zbor s-a agățat în liniile de electricitate. Accidentul s-a soldat cu moartea a două persoane. Elicopterul s-a prăbușit în districtul Bardymsky, pe teritoriul centrului de recreere Ashatli Park. Potrivit biroului regional al Ministerului Situațiilor de Urgență din Rusia (EMERCOM), ambele […]
Cele două alimente care nu trebuie consumate niciodată împreună, deși majoritatea românilor o fac. Avertismentul prof. dr. univ. Nicolae Hâncu # Gândul
Tradiţionala slănină cu ceapă, stropită cu ţuică, este o mâncare sănătoasă „de la ţară”, naturală, fără E-uri şi prin urmare mai bună decât meniul celor care locuiesc la oraş. Acesta este un mit extrem de greşit, spune Preşedintele de Onoare al Federaţiei Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, Nicolae Hâncu. El susţine pentru Adevărul […]
Cazul straniu al avionului care a decolat în 2026 și a aterizat în anul 2025. Nu e film SF, e realitate # Gândul
Un grup de pasageri a reușit să „călătorească în timp” și să sărbătorească Anul Nou de două ori. Un număr de zboruri programate pentru începutul anului au atras atenția pentru că pleacă în 2026, dar ajung înapoi în 2025, oferind pasagerilor posibilitatea rară de a sărbători Anul Nou de două ori. Avionul care a decolat […]
SUA confiscă nava „Marinera”, parte din flota-fantomă a lui Putin, după o urmărire de mai multe săptămâni # Gândul
Statele Unite încearcă să preia controlul asupra unui petrolier legat de Venezuela, după o urmărire care a durat mai bine de două săptămâni peste Oceanul Atlantic, au declarat miercuri doi oficiali americani pentru Reuters. Confiscarea, care ar putea alimenta tensiunile cu Rusia, a avut loc după ce petrolierul, cunoscut inițial sub numele de Bella-1, a reușit […]
Un proprietar de mașină din București s-a trezit cu o creştere a impozitului auto cu 1500%. Ce tip de mașină are șoferul # Gândul
Chiar dacă deține o maşină hibrid, un bucureștean s-a trezit că trebuie să plătească impozite mai mari decât un proprietar de autoturism vechi de mai bine de 20 de ani. Deși sunt mai poluante, mașinile vechi nu sunt la fel de mult taxate, arată Observator. Ce reducere acordau primăriile Iar exemplul care confirmă cele de […]
Nu numai taxele și impozitele pentru locuințe vor crește în 2026. Și cheltuielile de neevitat pentru destrămarea familiei vor fi consistente. Valoarea tarifelor percepute de notar diferă în funcție de existența sau numărul copiilor vor conta la divorț. Divorțul la notar rămâne una dintre cele mai rapide și mai accesibile modalități de a încheia o […]
Furtuna Goretti ajunge în Europa de Vest. Ce efecte va avea asupra vremii deja nefavorabile # Gândul
Furtuna Goretti, prima denumită de meteorologi în 2026, a început să afecteze vestul și nord-vestul Europei cu vreme severă. Sistemul a fost numit de serviciul meteorologic francez Météo France și se întinde acum din Franța spre Regatul Unit și Irlanda. În nordul, estul și centrul Europei, vremea rămâne deosebit de rece, cu ger accentuat dimineața […]
Câți ani are Nicolae Lupșor, concurent la “Desafio: Aventura” de la Pro TV. Cum a ajuns „Regele Fitnessului” să fie remarcat la nivel european # Gândul
Nicolae Lupșor este unul dintre concurenții emisiunii „Desafio: Aventura” de la Pro TV. Este unul dintre cei mai experimentați concurenți din show, iar în mediul online este cunoscut drept „Regele Fitnessului”. Noua competiție aduce în atenție modul în care concurenții își testează limitele fizice și mentale în condiții extreme. Nicolae Lupșor este parte a echipei […]
Spontaneitatea este cea mai bună politică. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 8 ianuarie 2026. Berbec Aranjamentele pentru o întâlnire pe care intenționezi să o organizezi ar putea merge prost. Totul ar putea fi dat peste cap și nimic nu s-ar întâmpla așa cum ai planificat. Acest lucru nu îți va opri […]
Mișcare de forță a noului lider al Venezuelei: Rodriguez îl demite pe șeful Contrainformațiilor Militare, cap al Gărzii Prezidențiale a lui Maduro # Gândul
Într-o mișcare care pune capăt definitiv erei lui Nicolás Maduro în zidurile de la Miraflores, președintele interimar, Delcy Rodríguez, a ordonat demiterea imediată și arestarea generalului Javier Marcano Tábata, care până acum a condus Direcția Generală de Contrainformații Militare (DGCIM) și Garda de Onoare Prezidențială. Căderea lui Marcano Tábata, omul responsabil pentru securitatea personală a […]
Ultima fraudă pe TikTok: în Spania, escrocii folosesc videoclipuri IA cu prințesa Leonor pentru a face bani # Gândul
Fundația „Prințesa de Austrias”, care o reprezintă pe prințesa Leonor, moștenitoarea în vârstă de 20 de ani la tronul Spaniei, a anunțat că escrocii cibernetici folosesc videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale (IA), postate de profiluri false, pentru a obține bani de la cetățeni. În mai multe videoclipuri postate pe TikTok, conturile false care se […]
