O nouă tragedie pe „Drumul Morții”. Un bărbat a murit într-un accident rutier în care se aflau și alte 5 persoane
StirileProtv.ro, 6 ianuarie 2026 20:20
Un bărbat de 41 de ani a murit în urma unui accident rutier care a avut loc, marţi, pe drumul european E 85, în satul Traian din comuna Săbăoani.
Acum 30 minute
20:30
Un bărbat din Bacău a vrut să urce în tren cu un cuțit și un spray lacrimogen. El a fost oprit la timp de polițiști # StirileProtv.ro
Un bărbat a fost prins de jandarmi cu un spray iritant şi un cuţit, în zona Gării din municipiul Bacău, el devenind agitat când a văzut forţele de ordine.
20:30
Metoda care ar face celulele să ardă mai multe calorii în procesul de slăbire. Ce arată un studiu # StirileProtv.ro
O echipă de cercetători a dezvoltat compuşi experimentali care determină celulele să ardă mai multe calorii prin ajustarea fină a modului în care mitocondriile produc energie.
20:20
O nouă tragedie pe „Drumul Morții”. Un bărbat a murit într-un accident rutier în care se aflau și alte 5 persoane # StirileProtv.ro
Un bărbat de 41 de ani a murit în urma unui accident rutier care a avut loc, marţi, pe drumul european E 85, în satul Traian din comuna Săbăoani.
Acum o oră
20:10
Gadgeturile revoluționare prezentate la CES 2026. Roboții, principalele atracții ale târgului de tehnologie # StirileProtv.ro
CES 2026 aduce în Las Vegas cele mai importante inovații în tehnologie. De la roboți, care ne pot face treaba prin casă, la televizoare cu imagine mai clară ca niciodată ori telefoane care se transformă în tablete.
20:10
Românii au luat cu asalt stațiunile de schi după sărbători. „E foarte aglomerat, pârtiile arată într-o stare deplorabilă” # StirileProtv.ro
A treia săptămână la rând cu zile în care nu se lucrează a adus valuri de turiști la munte. Sunt oameni care nu vor să plătească mese festive costisitoare, ci doar să profite de zăpada proaspăt căzută.
20:10
Ninsorile și gerul provoacă haos în vestul și centrul Europei. Zăpezile abundente au blocat drumuri, trenuri și aeroporturi # StirileProtv.ro
Ninsorile și gerul au adus un val de probleme în mai multe țări din vestul, centrul și chiar sudul Europei. Zăpezile au îngreunat traficul rutier, feroviar și aerian în Olanda, Belgia și Franța.
20:00
Românii vor o apărare mai puternică: peste 70% susțin înarmarea rapidă. Câți vor revenirea la armata obligatorie # StirileProtv.ro
Numărul românilor care sunt de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu începe să fie mai mare ca al celor care se opun. Cel puțin asta reiese dintr-un sondaj Avangarde făcut la finalul anului trecut.
20:00
Bradul de Crăciun devine provocare după sărbători. Românii caută soluții să-l strângă fără mizerie # StirileProtv.ro
Odată cu Boboteaza, bradul de Crăciun, pe care l-am așteptat un an întreg, începe să devină mai degrabă o provocare și mai puțin un simbol al sărbătorilor.
20:00
Administrația Trump vrea să impună Groenlandei un acord pentru preluarea teritoriului. Ce prevede planul Casei Albe # StirileProtv.ro
„Lumea reală este guvernată de forță și de constrângere”, proclamă unul dintre cei mai influenți consilieri ai președintelui Trump drept explicație pentru intenția fermă de a stăpâni Groenlanda.
19:50
În 2026 se va ajunge mai ușor de la București la Pașcani sau de la Pașcani la mare. Vom vedea și primul tunel pe o autostradă # StirileProtv.ro
Rețeua de autostrăzi din România prinde contur. Potrivit responsabililor, în 2026 ar urma să fie inaugurați încă 240 de kilometri de șosea de mare viteză.
19:50
2025 a adus o creștere ușoară pe piața auto: ”Vom vedea în continuare mașini hibrid cu o creștere semnificativă” # StirileProtv.ro
2025 a adus o creștere ușoară pe piața auto, stimulată mai ales în luna decembrie de programul Rabla. Pentru acest an, perspectivele sunt deocamdată incerte.
Acum 2 ore
19:40
Boboteaza a adunat mii de credincioși în toată țara. Au fost pregătite peste 300.000 de sticle cu Agheasmă Mare în Constanța # StirileProtv.ro
Creștinii au sărbătorit marți Botezul Domnului în râul Iordan. În toate bisericile și mănăstirile din țară, preoții au ținut slujbe pentru sfințirea apelor și i-au chemat pe oameni să ia acasă Agheasmă Mare, gata îmbuteliată.
19:40
Vreme rea în mare parte din țară. Situații critice din cauza ninsorilor și a temperaturilor scăzute # StirileProtv.ro
Zăpezile continuă să facă probleme în mare parte din țară. În Suceava, șase persoane, o șoferiță și cei cinci copii ai ei, au fost la un pas de moarte după ce au plonjat cu mașina, peste un pod, pe gheața râului Bistrița.
19:40
Doi soți din București au primit peste 20 de ani de închisoare pentru uciderea și mutilarea unui om de afaceri # StirileProtv.ro
Doi soți din București, acuzați că ar fi ucis în stil mafiot un om de afaceri italian pentru a-l tâlhări, vor sta după gratii 30, respectiv 24 de ani și 8 luni.
19:30
Zeci de mașini au fost avariate și sute de oameni s-au rănit pe străzi după ninosrile abundente. „Cam praf este mașina” # StirileProtv.ro
După zăpezile abundente au început, să apară și problemele. Pe șosele, inclusiv pe cele de viteza s-au format, gropi.
19:30
Actrița Evangeline Lilly, cunoscută din Marvel, are leziuni cerebrale după ce a căzut și s-a lovit cu capul de o piatră # StirileProtv.ro
Actrița Evangeline Lilly a dezvăluit că suferă de leziuni cerebrale, la câteva luni după ce a suferit o comoție cerebrală când a leșinat și a căzut cu fața într-un bolovan.
19:30
Zborurile de pe aeroporturile din Paris, afectate de ninsori. Până la 40% dintre curse vor fi anulate miercuri dimineață # StirileProtv.ro
Companiile aeriene vor fi nevoite să anuleze o parte din zborurile programate pentru miercuri dimineață pe aeroporturile din Paris din cauza ninsorilor prognozate, a anunțat marți ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, informează AFP.
19:10
Ce a declarat Maduro în fața instanței din New York, când i s-a cerut să își confirme identitatea. A fost întrerupt imediat # StirileProtv.ro
Serviciile secrete americane l-au prevenit pe Donald Trump că nu opoziția, ci tot membri ai regimului Maduro ar fi singurii capabili să mențină stabilitatea Venezuelei.
18:50
„Nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în România”, a declarat președintele Nicușor Dan, marți, înainte de a participa la 'Coaliția de Voință' de la Paris.
Acum 4 ore
18:30
Sute de turiști străini au rămas blocați pe o insulă izolată din Yemen. Printre ei se află și o româncă # StirileProtv.ro
Sute de cetăţeni străini care au călătorit pe o insulă îndepărtată din Oceanul Indian în căutare de aventură au rămas blocaţi acolo, deoarece tensiunile dintre părţile beligerante din Yemen şi susţinătorii acestora perturbă inclusiv călătoriile.
18:10
Donald Trump, noi detalii despre operațiunea din Venezuela: „Știau că venim. A fost genial din punct de vedere tactic” # StirileProtv.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lăudat „o realizare militară uimitoare” în Venezuela în discursul său de marți, afirmând că multe persoane au fost ucise, chiar dacă „știau că venim”.
18:00
Zilele libere au adus noi serii de turiști la munte. Antreprenorii din turism sunt încântați # StirileProtv.ro
A treia săptămână la rând cu zile libere a adus noi serii de turiști la munte. Zăpada din weekend-ul trecut i-a entuziasmat pe iubitorii sporturilor de iarnă.
18:00
Mai multe companii oferă angajaților pliculețe cu nicotină gratuite pentru a crește productivitatea. Avertismentul medicilor # StirileProtv.ro
Un nou beneficiu la modă, conceput pentru a crește productivitatea în birourile corporatiste, ar putea pune în pericol sănătatea angajaților.
17:50
Moment critic pentru acordul UE–Mercosur. Miniștrii Agriculturii, convocați să deblocheze veto-ul Italiei și Franței # StirileProtv.ro
UE i-a convocat miercuri pe miniştrii Agriculturii din statele membre pentru o ultimă rundă de discuţii, în încercarea de a convinge Italia şi alte state membre ezitante să semneze un acord cu blocul Mercosur, transmite Reuters.
17:40
Răspunsul președintelui Nicușor Dan despre stabilitatea coaliției, în formula actuală, în acest an # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi, că mizează pe stabilitatea coaliţiei în formula actuală, în acest an.
17:10
Trei bărbați au spart geamurile unei case din Constanța. În urma scandalului, indivizii au fost reținuți. Care a fost motivul # StirileProtv.ro
Trei bărbaţi au fost reţinuţi de poliţişti după ce au intrat într-o curte din municipiul Constanţa, au făcut scandal şi au spart mai multe geamuri ale locuinţei. Poliţiştii au stabilit că totul s-a întâmplat pe fondul unui conflict mai vechi.
17:10
Întrebat cum a petrecut sărbătorile, Nicușor Dan a spus că „vreo două zile” a fost cu colinda în ambele locuri de unde sunt părinţii săi, la Făgăraş şi Ilieni, iar Moş Crăciun „a venit tot acolo”, după care a mers „undeva la munte” împreună cu familia.
17:10
Reacția Germaniei după ce Medvedev a propus capturarea cancelarului Merz, după modelul Maduro. Ce exclude Berlinul # StirileProtv.ro
Berlinul l-a criticat pe fostul președinte rus Dmitri Medvedev după ce acesta a descris o posibilă capturare a cancelarului Friedrich Merz ca fiind o „răsturnare de situație”, excluzând în același timp măsuri suplimentare de securitate.
16:50
„Suveranism monetar” într-un sat din Bulgaria. Viceprimarul din zonă: „Lucrurile vor rămâne așa” # StirileProtv.ro
În satul bulgăresc Nevestino, tranziția la euro s-a lovit de un obstacol, după ce singurul bancomat din localitate, situat la intrarea în clădirea Primăriei, a rămas deja fără numerar.
Acum 6 ore
16:40
Surse: Nicușor Dan va negocia cu PSD, PNL, USR și UDMR numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete # StirileProtv.ro
Surse politice au precizat pentru Știrile Pro TV că președintele Nicușor Dan urmează să negocieze cu PSD, PNL, USR și UDMR, în perioada următoare, numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete.
16:40
APCR critică decizia de neplată a primei zile de concediu medical. „Este pâinea pe o săptămână” # StirileProtv.ro
APCR susţine că decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical „loveşte nediferenţiat şi nedrept" în pacienţii oncologici, în cei cu boli cronice grave şi pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate.
16:30
Aderarea Bulgariei la zona euro schimbă echilibrul la vârful BCE. Cei doi favoriți pentru postul de „Isărescu al Europei” # StirileProtv.ro
Spaniolul Pablo Hernandez de Cos şi olandezul Klass Knot pentru a-i succeda lui Christine Lagarde la conducerea Băncii Centrale Europene (BCE), asta în timp ce aderarea Bulgariei la zona euro schimbă echilibrul puterii.
16:30
Ieșenii vor plăti impozite duble față de anul trecut pe locuinţe. Cât va fi valoarea impozabilă la un apartament # StirileProtv.ro
Cetățenii din Iași vor plăti taxe și impozite mai mari începând cu 8 ianuarie, după ce Consiluul Local a aprobat la finalul lunii decembrie majorarea taxelor și impozitelor locale.
16:20
Decizii majore luate de „Coaliția de Voință” la Paris. Ce au hotărât Nicușor Dan și restul liderilor UE pentru Ucraina # StirileProtv.ro
Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor include „obligații cu caracter obligatoriu” în cazul unui nou atac armat din partea Rusiei, au decis, marți, la Paris, liderii Uniunii Europene împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
16:20
Liderii europeni susţin Danemarca şi resping revendicarea Groenlandei de către Donald Trump: „Le vom apăra neîncetat” # StirileProtv.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni, polonez Donald Tusk, spaniol Pedro Sanchez şi britanic Keir Starmer îşi exprimă marţi, într-o „Declaraţie comună”, susţinerea faţă de Danemarca.
16:00
Profesor de muzică din Galați, condamnat în primă instanță la 17 ani jumătate de închisoare după ce ar fi violat trei elevi # StirileProtv.ro
Nu mai puțin de 17 ani și jumătate de închisoare a primit, drept condamnare, un cântăreț de muzică populară, din Galați. În primă instanță, a fost găsit vinovat pentru că ar fi violat trei elevi, iar ororile au fost filmate.
15:50
”Este umilitor”. Un celebru actor de la Hollywood neagă faptul că riscă să fie dat afară din casă din cauza datoriilor # StirileProtv.ro
Un celebru actor de la Hollywood neagă faptul că ar avea legătură cu o campanie de strângere de fonduri pentru el, deoarece riscă să fie dat afară din casă din cauza datoriilor neachitate.
15:20
O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră # StirileProtv.ro
Andrea Marinela, o tânără de naționalitate română, a devenit o voce neașteptată a lipsei de forță de muncă din agricultură.
15:00
Plan pentru următorul cincinal chinez. Propaganda de stat va mediatiza intens acest cuvânt. Cum trebuie să apară China # StirileProtv.ro
Propaganda chineză va trebui să mediatizeze intens la nivel global termenul ”economie” și să prezinte imaginea unei Chine încrezătoare, independente și unite, potrivit unui ordin al șefului ideologiei de la Beijing care vizează următorul cincinal.
Acum 8 ore
14:40
Ungaria nu va ieși din Uniunea Europeană, aceasta se va destrăma singură, afirmă premierul maghiar Viktor Orban # StirileProtv.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán afirmă că Uniunea Europeană „se va destrăma singură” din cauza „haosului din conducere”. De asemenea, el a declarat că Bruxelles-ul intenționează să întrerupă aprovizionarea Ungariei cu energie din Rusia.
14:30
Lidera opoziției venezuelene, Maria Machado, a declarat că este pregătită să-i acorde lui Trump Premiul Nobel pentru Pace # StirileProtv.ro
Politiciana opoziției venezuelene María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, este pregătită să înmâneze premiul președintelui american Donald Trump sau să îl împartă cu acesta.
14:20
Aglomerație la gondola din Sinaia, după câteva zile în care instalațiile nu au funcționat. „Încercați și alte stațiuni” # StirileProtv.ro
Parcarea de la telegondola din Sinaia a devenit neîncăpătoare marți, pe fondul afluxului mare de turiști și al funcționării intermitente a instalațiilor pe cablu.
14:10
Regizorul Béla Tarr a murit la 70 de ani. Este autorul legendarului film „Satantango”, cu o durată de peste 7 ore # StirileProtv.ro
Renumitul regizor ungar Béla Tarr a murit marți, la vârsta de 70 de ani, informația fiind confirmată pentru MTI de cineastul Bence Fliegauf, în numele familiei.
14:00
Scandal în Bulgaria. Băncile percep ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro # StirileProtv.ro
Mai multe mari bănci din Bulgaria percep ilegal comisioane pentru a schimba leva în euro, abuz care completează lista dificultăților pe care vecinii noștri de la sud de Dunăre le reclamă în primele zile după 1 ianuarie, data adoptării oficiale a euro.
14:00
Mașini avariate în Alba Iulia, după ce bucăți de gheață au căzut de pe acoperișuri. Autorităţile locale au emis avertizări # StirileProtv.ro
Mai multe maşini parcate pe străzi din municipiul Alba Iulia au fost grav avariate, după ce bucăţi de gheaţă s-au desprins de pe acoperişuri şi au căzut peste ele.
13:40
ONU avertizează: intervenţia SUA în Venezuela subminează dreptul internaţional şi face lumea mai puţin sigură # StirileProtv.ro
Comunitatea internaţională trebuie să clarifice faptul că intervenţia SUA în Venezuela reprezintă o încălcare a dreptului internaţional - ceea ce face lumea mai puţin sigură - a declarat marţi Înaltul Comisariat al ONU, informează Reuters.
13:30
Boboteaza la Iași: Peste o mie de credincioși au participat la slujba din curtea Catedralei Mitropolitane # StirileProtv.ro
La Iași în curtea Catedralei Mitropolitane peste o mie de oameni au participat la slujba de sărbătoare oficiată de preoți.
13:30
O femeie cu cinci copii în mașină a căzut în râul Bistrița, în Vatra Dornei, după ce nu a adaptat viteza într-o curbă # StirileProtv.ro
Grav accident rutier marți dimineața, în Vatra Dornei, județul Suceava. Cinci copii și un adult au ajuns la spital de urgență după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat în albia râului Bistrița.
13:20
Vecinii noștri se bucură: ”Bulgaria învinge România în zona euro. Ar putea Bucureștiul să recupereze în sfârșit decalajul?” # StirileProtv.ro
Vecinii bulgari se bucură că ”au învins” România în cursa pentru aderarea la zona euro, chiar dacă tranziția de la leva la moneda unică europeană nu este lipsită de obstacole. Bulgarii se întreabă dacă Bucureștiul este în stare să adopte și el în euro.
13:20
Problemele persistă în Hunedoara: sate izolate de nămeți, sute de oameni fără curent și apă # StirileProtv.ro
Situație dramatică în Hunedoara, unde câteva sute de oameni din comuna Vețel continuă să fie izolați din cauza nămeților mari, care au blocat drumul de acces spre cele cinci sate.
