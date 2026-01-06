Ziua decisivă pentru o afacere istorică » Unde nu ajung Rapid și Petrolul la un numitor comun: detalii din culise
Gazeta Sporturilor, 6 ianuarie 2026 23:20
Rivale pe teren, Rapid și Petrolul, au negociat și marți seară o afacere multiplă: Sălceanu în Giulești, Rareș Pop, Micovschi și Ignat împrumut la Ploiești! „Lupii” ar mai vrea și o sumă de bani, bucureștenii nu. Mâine, miercuri, vor continua tratativele, iar mutările s-ar putea perfecta fix în Antalya.O rivalitate istorică evidențiată și de ceea ce suporterii celor două grupări o numesc „Primvs Derby”. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
23:40
Mesajul de suflet al lui Patrick Olsen a sensibilizat tot Dinamo! Reacția fulminantă a suporterilor # Gazeta Sporturilor
Patrick Olsen, 31 de ani, a emis un mesaj de suflet suporterilor dinamoviști marți noaptea. Foștii coechipieri au fost mișcați de gest, iar fanii îl cer înapoi!Un mesaj de suflet care i-a stârnit pe dinamoviști! Patrick Olsen, 31 de ani, a găsit momentul pentru a le transmite un mesaj de suflet suporterilor „câinilor”, iar aceștia speră ca danezul să se întoarcă în „haită”. ...
23:40
Căpitanul român din Ungaria explică deschis ce trebuie să preia fotbalul românesc de la maghiari: „Ar fi benefic!” # Gazeta Sporturilor
La 34 de ani, Paul Anton e căpitan la ETO Gyor, liderul din Ungaria după 18 etape. Mijlocașul aflat cu echipa în Antalya a dialogat cu reporterii Gazetei Spoturilor despre viața în țara vecină, despre cum e fotbalul maghiar și despre investițiile care au făcut ca Ungaria să-și ridice nivelul fotbalistic.Originar din Bistrița și cu Pandurii, Dinamo, Getafe, Ponferradina și UTA în palmares, Paul Anton a ajuns la Gyor în septembrie 2022, când echipa era în a doua ligă. ...
Acum o oră
23:20
Andrei Rațiu, integralist în duelul lui Rayo din Cupa Regelui » Ce scrie presa din Spania # Gazeta Sporturilor
Rayo Vallecano a completat lista optimilor de finală în Cupa Regelui. Echipa din Madrid s-a impus cu 3-1 în deplasare la Granada, chiar dacă a jucat preponderent cu rezervele. Cu toate că Inigo Perez a optat pentru garnitura a doua, Andrei Rațiu a fost integralist. Rayo a avut o primă repriză foarte slabă și s-a văzut condusă, după ce Pablo Esquerdas a adus în avantaj gazdele, care evoluează în La Liga 2. ...
23:20
Ziua decisivă pentru o afacere istorică » Unde nu ajung Rapid și Petrolul la un numitor comun: detalii din culise # Gazeta Sporturilor
Rivale pe teren, Rapid și Petrolul, au negociat și marți seară o afacere multiplă: Sălceanu în Giulești, Rareș Pop, Micovschi și Ignat împrumut la Ploiești! „Lupii” ar mai vrea și o sumă de bani, bucureștenii nu. Mâine, miercuri, vor continua tratativele, iar mutările s-ar putea perfecta fix în Antalya.O rivalitate istorică evidențiată și de ceea ce suporterii celor două grupări o numesc „Primvs Derby”. ...
23:10
Noul Duster va fi lansat în 20 de zile, dar nu sub numele Dacia » Primele imagini: cum arată mașina care se va bate cu Toyota și Skoda # Gazeta Sporturilor
Un nou Duster, sub sigla Renault, cu un design modificat și o posibilă variantă hibridă, se pregătește de lansare în India, la finalul acestei luni. Primele imagini cu noul model au apărut deja. „Mai mult decât un nume, Duster este un simbol al poveștii de succes a Renault în India și în întreaga lume. Un nume care a definit segmentul SUV-urilor și a inspirat milioane de oameni. Noul Renault Duster va fi dezvăluit pe 26 ianuarie 2026”, au anunțat cei de la Renault. ...
23:10
Proaspăt despărțit de CFR Cluj, a semnat cu noul club: „A ajuns la un acord cu clubul și este așteptat să sosească în următoarele 24 de ore” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a anunțat oficial, marți, despărțirea de Marcus Coco (29 de ani), fundașul dreapta adus în vara acestui sezon, care nu a reușit să se impună în Gruia. La doar câteva ore după comunicatul ardelenilor, presa din Israel a dezvăluit că fotbalistul a ajuns la un acord cu Hapoel Tel Aviv.Potrivit presei israeliene, Marcus Coco va semna un contract pe un an și jumătate, urmând să ajungă în Israel în următoarele 24 de ore. ...
23:00
Tehnicianul din Superliga, contră pentru Gino Iorgulescu: „Varianta cu 18 echipe este cea mai bună!" # Gazeta Sporturilor
Revenit luni la antrenamentele cu echipa, după doar două săptămâni de pauză, Ianis Zicu consideră că este mai bine ca jucătorii să aibă o vacanță de iarnă mai scurtă față de cea de 2 luni, ca pe vremuri. În schimb, tehnicianul de la Farul Constanța și-a exprimat dezacordul atât pentru actualul sistem de desfășurare al Superligii, cât și pentru varianta lansată de președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, cu doar 12 echipe la start. ...
Acum 2 ore
22:40
Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA Arad, a anunțat că tratativele cu Rapid pentru atacantul Marinos Tzionis (24 de ani) nu au avut succes.Ieri, Victor Angelescu anunța faptul că giuleștenii sunt interesați de serviciile atacantului cipriot de la UTA. Astăzi, Alexandru Meszar a anunțat faptul că cele două formații nu s-au înțeles, iar negocierile au picat. „ Discuțiile nu au fost foarte înaintate”, a menționat conducătorul celor de la UTA Arad. ...
22:40
Ilie Matei lucrează cu impresarul lui Icardi: „Discutăm transferul, avem multiple contacte în Europa și zona arabă” » Cu ce cluburi negociază CFR Cluj în Portugalia și Cipru! # Gazeta Sporturilor
Ilie Matei pare să mai aibă viață scurtă în tricoul lui CFR Cluj, care tatonează diferite piste pentru a-l vinde pe stoperul de 23 de ani. Agentul jucătorului, italianul Elio Pino Letteiro, descrie pentru GSP situația la zi a fotbalistului originar din Piatra Neamț și oferă câteva indicii spre potențiala destinație viitoare a lui Matei. ...
22:30
3 informații-blitz de la Farul: ultima șansă pentru fotbalistul lui Ianis Zicu, alt jucător este OUT # Gazeta Sporturilor
Atacantul în vârstă de 24 de ani riscă să fie îndepărtat de la Farul Constanța după mai puțin de jumătate de an. Privit cândva drept o mare speranță a ofensivei naționalei României, pentru care a și bifat 3 prezențe, toate în mandatul lui Mirel Rădoi, Jovan Markovic își continuă căderea abruptă. După un împrumut nereușit la Oțelul Galați, atacantul în vârstă de 24 de ani a început sezonul la Universitatea Craiova, dar a fost trimis rapid la Farul Constanța. ...
22:30
Erik ten Hag revine! Olandezul a fost prezentat oficial: „Este minunat și special să mă întorc ” # Gazeta Sporturilor
Erik ten Hag (55 de ani) revine în fotbalul olandez. Fostul antrenor al lui Ajax, Manchester United și Bayer Leverkusen a fost prezentat oficial drept noul director tehnic al celor de la FC Twente, clubul la care și-a început cariera de jucător și de antrenor.FC Twente a confirmat mutarea printr-un comunicat oficial. ...
22:20
Se face transferul iernii în Europa: 75 de milioane de euro » Vedeta din Premier League are vizita medicală programată la Manchester City # Gazeta Sporturilor
Antoine Semenyo (25 de ani), jucătorul celor de la Bournemouth, este foarte aproape de despărțirea de formația sa. Manchester City i-a programat vizita medicală joi, 8 ianuarie.Tranzacția se va ridica la 75 de milioane de euro, potrivit informațiilor provenite din presa britanică. Manchester City i-a activat clauza de reziliere fotbalistului. ...
22:20
Pe marginea prăpastiei și presat de probleme financiare, clubul din Liga 2 a luat decizia # Gazeta Sporturilor
Muscelul Câmpulung, penultima clasată în Liga 2, se află pe marginea prăpastiei, din cauza problemelor financiare și existau suspiciuni privind începerea anului 2026. După ce Claudiu Ciolan, unicul finanțator al echipei, s-a retras, echipa mai primește o șansă, iar marți jucătorii s-au reunit cu speranța că se vor salva. ...
22:20
Premieră pentru dublul campion mondial: s-a impus în Turneul celor Patru Trambuline la 10 ani după fratele său # Gazeta Sporturilor
Săritorul sloven Domen Prevc (26 de ani) a câștigat Turneul celor Patru Trambuline pentru prima dată în carieră, după ce s-a impus în primele două etape și a încheiat pe poziția a doua în celelalte două, inclusiv ultima, cea de la Bischofshofen. În 2016, trofeul i-a revenit fratelui său mai mare, Peter. ...
22:20
Steaua rămâne în țară pentru pregătire și va juca un amical cu Dinamo » Programul „militarilor” în luna ianuarie # Gazeta Sporturilor
CSA Steaua București, ocupanta locului 8 în Liga a II-a, și-a stabilit programul de pregătire pentru luna ianuarie, înaintea reluării campionatului, programată la finalul lunii februarie. Cea mai interesantă partidă de verificare pentru „militari” va fi cea cu CS Dinamo, ocupanta locului 19 în liga secundă. ...
Acum 4 ore
21:50
Cealaltă față a fotbalistului de pe lista lui Gigi Becali: „Aș investi în AirBnb-uri, cabane, imobiliare” # Gazeta Sporturilor
Kevin Ciubotaru, 21 de ani, fundașul stânga al lui Hermannstadt, a povestit într-un interviu acordat GSP.ro ce afaceri îl tentează pentru viitor, cum cum se descrie în trei cuvinte, ce nu-i place la el și ce nu suportă la alți oameniKevin Ciubotaru, 21 de ani, a fost unul dintre numele aflate în prim-planul discuțiile din mercato în ultimele săptămâni. Fundașul stânga a fost pe lista de dorințe a lui Gigi Becali, doar că tratativele cu FCSB s-au sistat. ...
21:50
Antoine Semenyo (25 de ani), jucătorul celor de la Bournemouth, este foarte aproape de despărțirea de formația sa. Manchester City i-a programat vizita medicală joi, 8 ianuarie.Tranzacția se va ridica la 75 de milioane de euro, potrivit informațiilor provenite din presa britanică. Manchester City i-a activat clauza de reziliere fotbalistului. ...
21:20
Un câștigător al Turului Italiei descrie dur ciclismul actual: „Te adaptezi sau ești mort!” # Gazeta Sporturilor
Australianul Jai Hindley (29 de ani), învingător în Il Giro 2022, pune eticheta peste sportul său în actualitate: „Fiecare cursă este mai dură decât cea dinainte”.„Te adaptezi sau ești mort”, aceasta este descrierea plastică și dură pe care o face Jai Hindley ciclismului din ziua de azi. ...
21:10
Meci dramatic cu Zidane în poartă! Algeria lovește la ultima fază din prelungiri și elimină Congo » Calificare spectaculoasă în sferturile Cupei Africii # Gazeta Sporturilor
Algeria s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, după o victorie dramatică, scor 1-0, obținută în prelungiri în fața Republicii Democrate Congo, într-un meci disputat pe stadionul Prince Moulay Abdellah din Rabat, Maroc. ...
21:10
„Asigur paza patronilor, dar nu funcționăm pe pile!” » Omul de încredere al lui Nelu Varga: „Promovat de domnul Pancu” # Gazeta Sporturilor
În urma publicării materialului „Fiul bodyguardului în locul legendei Ciprian Deac în Spania!”, Marin Filip, proprietar al unui club de box, tatăl portarului Marc și consideat omulul de încredere numărul unu al lui Neluțu Varga a ținut să facă precizări pentru GSP.GSP.RO a dezvăluit în exclusivitate că mai mulți tineri jucători fără minute și de doi ani la CFR Cluj au fost luați în cantonament de către Daniel Pancu, în Spania. ...
20:50
20:50
20:50
20:50
20:50
Paulinho (26 de ani), golgheterul celor de la Oțelul, a fost anunțat la noul club, Wieczysta Cracovia, ocupanta locului 6 în primul eșalon al Poloniei. Clubul din Ekstraklasa a ajuns la un acord de transfer cu formația de la malul Dunării, în cursul zilei de astăzi, astfel că portughezul a părăsit România după doar șase luni. ...
20:30
Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA Arad, a anunțat că tratativele cu Rapid pentru atacantul Marinos Tzionis (24 de ani) nu au avut succes.Ieri, Victor Angelescu anunța faptul că giuleștenii sunt interesați de serviciile atacantului cipriot de la UTA. Astăzi, Alexandru Meszar a anunțat faptul că cele două formații nu s-au înțeles, iar negocierile au picat. „ Discuțiile nu au fost foarte înaintate”, a menționat conducătorul celor de la UTA Arad. ...
20:20
Cea mai râvnită handbalistă din „Liga Florilor” și-a anunțat plecarea de la echipă # Gazeta Sporturilor
Numele internaționalei Rebeca Necula (22 de ani) a fost cel mai des pronunțat în această iarnă, în „Liga Florilor”, după ce pentru una dintre cele mai promițătoare jucătoare din campionat au apărut mai multe oferte din prima ligă. Marți, a venit un anunț oficial din partea celor de la SCM Râmnicu Vâlcea, privind situația contractuală a handbalistei și o reacție din partea acesteia. ...
20:10
Anthony Joshua se retrage din box după accidentul mortal » Anunțul făcut de un membru al familiei: „Este retras” # Gazeta Sporturilor
Anthony Joshua (36 de ani), fost campion mondial la categoria grea, ar fi decis să se retragă definitiv din box, potrivit unei declarații făcute de un membru al familiei sale, la scurt timp după accidentul rutier tragic petrecut în Nigeria, în urma căruia doi dintre apropiații săi și-au pierdut viața. ...
20:00
Avantajul de a juca măcar cinci ani în NBA: „Pensie, apoi asigurare medicală pe viață pentru toată familia” # Gazeta Sporturilor
Francezul Guerschon Yabusele (30 de ani), jucător în NBA la New York Knicks, a explicat motivul real pentru care nu vrea să plece din liga nord-americană, deși nu se află în cel mai bun moment al carierei sale.E o perioadă complicată pentru Guerschon Yabusele, power forward la New York Knicks, acolo unde a ajuns în 2025, venind după ce a jucat pentru Philadelphia 76ers în sezonul 2024-2025. ...
Acum 6 ore
19:30
Florinel Coman, prima reușită în acest sezon: gol senzațional după ce a driblat un adversar # Gazeta Sporturilor
Ce moment pentru Florin Coman! Atacantul român de la Al-Gharafa a marcat primul gol în campionat după o pauză de 11 luni în victoria echipei sale cu 3-2 în fața celor de la Umm-Salal, partidă din etapa #12 a campionatului din Qatar.Ultima dată când Florinel Coman a găsit poarta într-un mec de campionat a fost pe vremea când era împrumut la Cagliari, într-o partidă cu Parma, scor 2-1. ...
19:30
Marius Șumudică a condus primul antrenament la Al Okhdood » Start oficial pentru tehnicianul român în Arabia Saudită # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică (54 de ani) a intrat oficial „în pâine” la Al Okhdood, echipă aflată pe penultimul loc în campionatul Arabiei Saudite. La o zi după prezentarea oficială, tehnicianul român a susținut primul antrenament alături de noua sa formație.Șumudică a fost întâmpinat cu flori la sosirea în Arabia Saudită și revine într-un campionat pe care îl cunoaște foarte bine, după experiențele anterioare de la Al Shabab și Al Raed.FOTO. ...
19:30
Cristiano Bergodi surprinde: „Nu am nevoie de jucători, îmi trebuie doar liniște” # Gazeta Sporturilor
Tehnicianul italian al celor de la Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi (61 de ani), a tras primele concluzii după întâiul amical din anul 2026, pierdut de elevii lui, scor 1-2, în fața celor de la Fatih Karagumrük.În ciuda rezultatului, Bergodi s-a declarat mulțumit de ceea ce au arătat clujenii în meciul de marți după-amiaza, a recunoscut cu sinceritate că nu vrea jucători noi și că are nevoie doar de liniște, pentru a putea continua proiectul început. ...
19:10
Florinel Coman, prima reușită în acest sezon: gol senzațional după ce a driblat un adverar # Gazeta Sporturilor
Ce moment pentru Florin Coman! Atacantul român de la Al-Gharafa a marcat primul gol în campionat după o pauză de 11 luni în victoria echipei sale cu 3-2 în fața celor de la Umm-Salal, partidă din etapa #12 a campionatului din Qatar.Ultima dată când Florinel Coman a găsit poarta într-un mec de campionat a fost pe vremea când era împrumut la Cagliari, într-o partidă cu Parma, scor 2-1. ...
19:00
A fost sunat să-și facă bagajele! Decizie de ultimă oră luată de oficialii echipei # Gazeta Sporturilor
Lăsat acasă și pus să-și caute echipă alături de Ciprian Deac, Damjan Djokovic (35 de ani) a fost sunat și chemat de urgență în cantonamentul CFR-ului din Spania.CFR se află în stagiu de pregătire la Oliva Nova. Au plecat de la Cluj fără Ciprian Deac și Damjan Djokovic, dar și fără jucătorii de care încearcă să scape Kurt Zouma, Anton Kresic și Marcus Coco. De ultimul, clubul a anunțat rezilierea în cursul zilei de astăzi. ...
18:50
Genial! Dan Nistor, reacția zilei din Antalya: „Este o umilință! A câștigat atâtea trofee cât n-au mâncat unii cartofi prăjiți” # Gazeta Sporturilor
Dan Nistor, mijlocașul celor de la Universitatea Cluj, a vorbit deschis după înfrângerea suferită în amicalul cu Fatih Karagumruk, scor 1-2, comentând atât lupta pentru play-off, cât și situația delicată a lui Ciprian Deac la CFR Cluj.Veteranul ardelenilor s-a declarat profund afectat de decizia conducerii din Gruia, care l-a lăsat pe Deac în afara cantonamentului din Spania, transmițându-i că este liber să-și caute o altă echipă. ...
18:40
„Te mai gândești la echipa națională?” » Alexandru Maxim, întrebat frontal în Antalya: „Sunt lucruri...” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Maxim (35 de ani), fotbalistul român al celor de la Gaziantep, a vorbit imediat după ce echipa sa a înregistrat o remiză cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, într-un meci de pregătire din Antalya.Românul a abordat mai multe subiecte precum echipa națională, convocarea sa la selecționată tricoloră, dar și meciul din semifinalele barajului Campionatului Mondial din 2026 cu Turcia.VIDEO. ...
18:40
Fostul număr 3 ATP, întoarcere cu victorie în turneul unde a triumfat de două ori în carieră # Gazeta Sporturilor
Grigor Dimitrov (34 de ani, locul 47 mondial) a câștigat meciul din turul 1 în turneul ATP 250 de la Brisbane, 6-3, 6-2 în fața altui veteran, Pablo Carreno Busta (34 de ani, numărul 92 ATP). Bulgarul revine după o accidentare gravă suferită la Wimbledon 2025.Bulgarul Grigor Dimitrov a început sezonul 2026 cu un pas apăsat și corect. ...
18:40
Totul pentru titlu! Decizia luată de Universitatea Craiova în cantonamentul din Antalya # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova, „campioana de iarnă” din Superliga, pregătește partea a doua a sezonului în Antalya. Elevii lui Filipe Coelho (45 de ani) au programate și două partide amicale. Prima, contra celor de la Konyaspor, programată pe 7 ianuarie, se va juca cu porțile închise.Marți au pornit amicalele de pe pământ turcesc pentru echipele din Superliga. Petrolul, U Cluj, FC Argeș și Hermannstadt au intrat primele în scenă, debutând în anul 2026. ...
18:30
Dorit de Dinamo și Craiova, Andrei Coubiș a bătut palma cu echipa din Superliga # Gazeta Sporturilor
Andrei Coubiș (22 de ani), jucător care a mai fost pe listele celor de la Dinamo și Universitatea Craiova, a ajuns la o înțelegere cu Universitatea Cluj.Din informațiile GSP.ro, transferul este rezolvat în proporție de 99% și mai sunt doar mici detalii care mai trebuie stabilite în următoarele ore, până când acesta să pună semnătura pe contractul cu clujenii. ...
18:30
Marius Marin, 63 de minute pe teren în Pisa-Como: a ieșit la 0-0, cât s-a terminat partida # Gazeta Sporturilor
Marius Marin (27 de ani), internațional român și jucătorul celor de la Pisa, a evoluat 63 de minute în partida pierdută de echipa sa în fața celor de la Como, scor 0-3, în etapa #19 din Serie A.Marius Marin a evoluat până în minutul 63, atunci când a fost înlocuit de Leris. Mijlocașul român a părăsit terenul la scorul de 0-0, dar până la final formația sa a încasat trei goluri și a ratat un penalty. ...
18:20
I. Organizatorul concursuluiOrganizatorul este Ringier Sportal S.R.L., cu sediul în București, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Iride Business Park, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J2018004372405, cod fiscal RO 39114787, (denumită în continuare “Organizator” sau “Ringier Sportal”).Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți. ...
18:10
Frizerul din Agigea care vânează iepuri și fazani a apărut la „Desafio. Aventura” cu chipul lui Cătălin Hîldan tatuat pe corp # Gazeta Sporturilor
„Desafio. Aventura” a început în forță în Thailanda, iar primele bătălii pentru supraviețuire deja s-au dat. Lipsa mâncării și condițiile dificile au fost primele probleme cu care s-au confruntat concurenții.„Aș mai merge la o asemenea emisiune, mai vreau un traseu, o foame și niște mizerie. Vreau adrenalina de acolo! Cu mâncarea a fost puțin greuț, dar m-am adaptat. ...
18:10
Agenți FBI, prezenți la meciul dintre Algeria și RD Congo » Motivul surprinzător pentru care americanii sunt la Cupa Africii # Gazeta Sporturilor
Meciul dintre Algeria și Republica Democrată Congo, decisiv pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, nu se va desfășura doar sub privirile suporterilor și ale oficialilor competiției, ci și al Biroului Federal de Investigații (FBI).Algeria a terminat pe primul loc Grupa E, alcătuită din Burkina Faso, Sudan și Guineea Ecuatorială, cu maximum de puncte după cele trei meciuri disputate. ...
18:10
Universitatea Cluj a pierdut primul amical disputat în cantonamentul din Antalya, din 2026, scor 1-2, contra celor de la Fatih Karagumrük.U Cluj a alergat mult în repriza secundă. A fost un duel contratimp după 0-2, scorul stabilit în prima parte. Echipa lui Bergodi a păcătuit la fazele simple în primele 45 de minute. Două erori în flancul drept al apărării, un gol din penalty și un altul luat "de pe picioare", au îngreunat munca jucătorilor ardelenilor. ...
18:00
„Te mai gândești la echipa națională?” » Alexandru Maxim: „Sunt lucruri...Nu vreau să deschid subiectul acesta” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Maxim (35 de ani), fotbalistul român al celor de la Gaziantep, a vorbit imediat după ce echipa sa a înregistrat o remiză cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, într-un meci de pregătire din Antalya.Românul a abordat mai multe subiecte precum echipa națională, convocarea sa la selecționată tricoloră, dar și meciul din semifinalele barajului Campionatului Mondial din 2026 cu Turcia.VIDEO. ...
18:00
Totul pentru salvare » „Colosul” Ungariei, la un pas de transferul în Superliga # Gazeta Sporturilor
Csikszereda, ocupanta locului 14 în Superliga, pregătește transferuri importante pentru a se salva de la retrogradare. La presiunea lui Robert Ilyeș, conducerea ciucană face eforturi pentru a-și completa lotul în cea de-a doua parte a sezonului 2025-2026, prioritatea fiind achiziționarea urgentă a unui atacant. ...
18:00
Frizerul din Agigea care vânează iepuri și fazani a apărut la „Desafio. Aventura” cu chipul lui Hîldan tatuat pe corp # Gazeta Sporturilor
„Desafio. Aventura” a început în forță în Thailanda, iar primele bătălii pentru supraviețuire deja s-au dat. Lipsa mâncării și condițiile dificile au fost primele probleme cu care s-au confruntat concurenții.„Aș mai merge la o asemenea emisiune, mai vreau un traseu, o foame și niște mizerie. Vreau adrenalina de acolo! Cu mâncarea a fost puțin greuț, dar m-am adaptat. ...
Acum 8 ore
17:50
FC Argeș - Bursaspor 1-2 » Revelația din Superligă a pierdut cu primul loc din a treia divizie turcă # Gazeta Sporturilor
FC Argeș a fost învinsă de Bursaspor (locul 1 din Liga a 3-a din Turcia), scor 1-2, în primul amical din Antalya.Trupa lui Bogdan Andone, una dintre revelațiile acestui sezon din Superligă, a pierdut meciul deși a condus cu 1-0, grație golului marcat de Robert Moldoveanu, în minutul 15. Atacantul a finalizat simplu, din câțiva metri, după un șut respins de portar.Scorul la pauză a fost 1-1, după ce Akbunar (30) a egalat cu un șut din 6 metri, după o centrarea din margine. ...
17:50
Enzo Maresca, primele cuvinte după demiterea de la Chelsea: „Plec cu liniștea că las clubul unde trebuie să fie” # Gazeta Sporturilor
La cinci zile după despărțirea oficială de Chelsea, Enzo Maresca a vorbit pentru prima dată despre plecarea de pe Stamford Bridge. Tehnicianul italian, demis în prima zi a anului 2026, a transmis un mesaj public pe contul său de Instagram, chiar în ziua în care londonezii l-au prezentat oficial pe Liam Rosenior drept noul antrenor. ...
17:50
Italia - România, primul amical înaintea Campionatului European de handbal masculin # Gazeta Sporturilor
Echipa națională de handbal masculin a României joacă în această seară, de la ora 19:00, primul meci amical înaintea Campionatului European, în deplasare, la Trieste, contra Italiei. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.